The Little Mermaid: Το πρώτο trailer με τη Halle Bailey ως "μικρή γοργόνα" είναι εδώ

Η Disney αποκάλυψε ένα πρώτο teaser trailer για το επερχόμενο live-action remake του "The Little Mermaid" (Η Μικρή Γοργόνα).

Σύμφωνα με το IGN, κατά την διάρκεια της D23 2022, η Disney μοιράστηκε ένα πρώτο teaser για την επερχόμενη μεταφορά του "Little Mermaid" με πρωταγωνίστρια τη Halle Bailey ως Ariel. Το teaser δείχνει τον ωκεανό και μια ματιά της Ariel ένα πολύ σύντομο πλάνο να τραγουδά το εμβληματικό "Part of Your World".

ADVERTISING

Το κοινό που παρευρέθηκε στη D23 μπόρεσε να δει ολόκληρη τη σκηνή και το τραγούδι.

Το "The Little Mermaid" είναι ένα από τα πολλά επερχόμενα live-action remake της Disney. Ο Javier Bardem θα υποδυθεί τον πατέρα της, King Triton, και την κακιά Ursula θα υποδυθεί η Melissa McCarthy. Ο σκηνοθέτης του "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides", Rob Marshall, έχει αναλάβει το έργο.

Θα υπάρχουν επίσης τέσσερα νέα πρωτότυπα τραγούδια από τους Alan Menken και Lin-Manuel Miranda.

Το "The Little Mermaid" αναμένεται την άνοιξη του 2023.

The Little Mermaid: Δείτε το πρώτο trailer

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις