Thor: Love and Thunder - Το επίσημο trailer είναι εδώ και έχει δράση, γυμνό και έναν τρομακτικό Christian Bale

Πιστή στην υπόσχεσή της, η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας Thor: Love and Thunder κατά τη διάρκεια του 4ου παιχνιδιού των Τελικών των περιφερειών του NBA.

Το trailer έχει διάρκεια περίπου δύο λεπτά και προσκαλεί τους fans στις αίθουσες αυτόν τον Ιούλιο για να βιώσουν τη νέα περιπέτεια του διαστημικού Βίκινγκ, Thor Odinson. Το βίντεο απαρτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από σκηνές που δεν είχαμε δει στο προηγούμενο teaser, δείχνοντας πώς ο Thor αφήνει πίσω του τα περιττά κιλά του Endgame, πώς συναντά την αγαπημένη του Jane Foster - που πλέον κραδαίνει το σφυρί Mjolnir και είναι η δεύτερη Thor - αλλά και τον τροματικό κακό της ταινίας, τον ‘God Butcher’ Gorr, τον οποίο υποδύεται ο εξαιρετικός Christian Bale.

Από σκηνές έντονης δράσης, συναίσθημα μέχρι το ιδιαίτερο χιούμορ που θα περίμενε κανείς από τον σκηνοθέτη Taika Waititi, το νέο trailer τα έχει όλα!

Thor: Love and Thunder - Δείτε το trailer

Όπως αναφέρουν οι Unboxholics, το Thor: Love and Thunder θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Ιουλίου 2022 στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Το cast περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson και Jaimie Alexander να επιστρέφουν ως Thor, Jane Foster (τη νέα Mighty Thor), Valkyrie και Lady Sif αντίστοιχα. O Russell Crowe θα παίξει τον Δία, ο Christian Bale υποδύεται τον κακό "Gorr the Butcher", ενώ οι Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista και Pom Klementieff θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Vin Diesel) και Rocket Racoon (Bradley Cooper), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy. Στα "easter eggs" του cast ο Matt Damon επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Sam Neill ως Fake Odin και την Melissa McCarthy ως Fake Hela.

Η επίσημη σύνοψη του Thor: Love and Thunder έχει ως εξής:

«Η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από έναν γαλαξιακό δολοφόνο, τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία -προς έκπληξη του Thor- και ανεξήγητα κραδαίνει το μαγικό του σφυρί, το Mjolnir, ως την Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.»

