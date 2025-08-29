Το ατελείωτο το standing ovation του Γιώργου Λάνθιμου στη Βενετία

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει δυο χρόνια μετά το Poor Things. Η ταινία “Bugonia” αποθεώθηκε από το κοινό, με ένα πολύλεπτο standing ovation.

O Γιώργος Λάνθιμος παρουσίασε τη νέα του δουλειά στο Φεστιβάλ της Βενετίας, δυο χρόνια μετά το Οσκαρικό Poor Things, που βραβεύτηκε και με Χρυσό Λιοντάρι.

Όπως έγινε ξεκάθαρο, δεν λύγισε υπό το βάρος της τεράστιας επιτυχίας.

Ο Θοδωρής Δημητρόπουλος ήταν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας με τίτλο «Βουγονία», στην οποία πρωταγωνιστούν πέραν της Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς, και έγραψε όσα πρέπει να ξέρετε για το «διεστραμμένα απολαυστικό Λανθιμικό ριμέικ».

Όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους, ο Έλληνας σκηνοθέτης και οι συνεργάτες του, χειροκροτούνταν από το κοινό που είχε κατακλύσει την αίθουσα για 6.50 διαδοχικά λεπτά! Όπως έγραψε το Variety «το εξάλεπτο standing ovation κατέστησε σαφές ότι το ιταλικό κοινό είχε καταβροχθίσει αυτό που σέρβιρε ο Λάνθιμος».

Η στιγμή ήταν τόσο έντονη που η Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary) να βρίσκεται πίσω της, δάκρυσε από χαρά. Στη συνέχεια, ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Εμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;» σύμφωνα με το Variety.

Συνεχίζοντας να υποκλίνονται, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.

Ειρήσθω εν παρόδω, το 2023 στην πρεμιέρα του Poor Things στη Βενετία, το κοινό αποθέωνε επί 17 συναπτά λεπτά τον Λάνθιμο, χρόνος που παραμένει το ρεκόρ του υπέροχου Έλληνα καλλιτέχνη.

Το ισοφάρισε, ένα χρόνο αργότερα, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με το Room Next Door, με την κορυφή της λίστας των μεγαλύτερων standing ovation στη Βενετία να ανήκει στο Il Postinο, από το 1994: οι συντελεστές αποθεώνονταν επί 68 λεπτά.

Mε αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia» δια χειρός Γιώργου Λάνθιμου, δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ.