“Bugonia”: Τι σημαίνει ο τίτλος της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου

Παγκόσμια πρεμιέρα για τη νέα ταινία του πολυβραβευμένου Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο “Bugonia”. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φιλοξενεί σήμερα την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, “Bugonia”, σηματοδοτώντας την πέμπτη συμμετοχή του Έλληνα σκηνοθέτη στη Μόστρα και την τέταρτη φορά που συνεργάζεται με την Έμμα Στόουν.

Η ταινία θα προβληθεί στο Διαγωνιστικό Τμήμα και θα διεκδικήσει τον Χρυσό Λέοντα, πλάι σε έργα των Παρκ Τσαν-γουκ, Τζιμ Τζάρμους, Κάθριν Μπίγκελοου, Πάολο Σορεντίνο και άλλων σπουδαίων δημιουργών.

Η νέα ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα δημιουργού αναμένεται να κάνει περιορισμένη έξοδο σε επιλεγμένους κινηματογράφους στην Αμερική στις 24 Οκτωβρίου, ενώ θα ξεκινήσει να προβάλλεται κανονικά στις 31 Οκτωβρίου. Στην Ελλάδα αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Έμμα Στόουν, μούσα του Λάνθιμου, αλλά και τον Τζέσε Πλέμονς, σε μια ερμηνεία που ήδη συζητείται ως υποψήφια για βραβεία.

“BUGONIA”: Τι πραγματεύεται η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, “Bugonia”, είναι το ριμέικ του κορεάτικου φιλμ του 2003 “Save the Green Planet”, σε σκηνοθεσία Τζανγκ Τζουν-Χουάν.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με έντονα εκκεντρικά στοιχεία, συνδυάζοντας στοιχεία ρομαντικής κομεντί και αστυνομικού θρίλερ. Η ταινία ακολουθεί δύο νεαρούς άνδρες, εμμονικούς με τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίοι απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη με αποστολή την καταστροφή του πλανήτη.

Η ταινία εξετάζει την ένταση μεταξύ της πραγματικότητας και της παράνοιας, ενώ αναδεικνύει τις ψυχολογικές συνέπειες του καπιταλισμού και της κοινωνικής αποξένωσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έχει πραγματοποιηθεί στην Αγγλία και τη Νέα Υόρκη. Υπενθυμίζεται πως για τη συγκεκριμένη ταινία ο σκηνοθέτης είχε αιτηθεί να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ακρόπολη, αίτημα το οποίο απέρριψε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Το trailer της ταινίας:

Τι σημαίνει “BUGONIA”

Ο όρος “βουγονία” συνδέεται με τη μελισσοκομία, συναντάται μεταξύ άλλων στα γραπτά του Βιργιλίου και συνδέεται με τον τρόπο αναπαραγωγής των μελισσών, ο οποίος για αιώνες θεωρούταν ένα αίνιγμα, καθώς συμβαίνει στον αέρα και έτσι ήταν αδύνατο να παρατηρηθεί από τους ανθρώπους.

Η λέξη προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις “βοῦς” (βόδι) και “γένεσις” (γέννηση) ή “γόνος” (γόνος, απόγονος).

Στην αρχαία περιοχή της Μεσογείου, η “Βugonia” ήταν ένα “τελετουργικό” βασισμένο στην πεποίθηση ότι οι μέλισσες γεννιούνταν μέσω αμφιγενούς γένεσης από το κουφάρι μιας αγελάδας, αν και είναι πιθανό ότι το τελετουργικό αυτό είχε μεγαλύτερη σημασία ως ποιητικό και λόγιο σχήμα παρά ως πραγματική πρακτική.

Σύμφωνα με την περιγραφή της βουγονίας, ένα βόδι θανατωνόταν με συγκεκριμένο τρόπο, το σώμα του σφραγιζόταν και τοποθετούνταν σε κλειστό χώρο μαζί με βότανα όπως το θυμάρι και μετά από λίγες εβδομάδες πίστευαν πως μέλισσες αναδύονταν από το σώμα του. Η βουγονία δεν ήταν επιστημονική πρακτική αλλά μάλλον ένα λογοτεχνικό ή συμβολικό μοτίβο που συναντάμε σε συγγραφείς όπως ο Βιργίλιος και είχε περισσότερο αλληγορικό χαρακτήρα σε σχέση με την αναγέννηση τη φύση και τον κύκλο της ζωής. Πιθανότατα δεν εφαρμοζόταν στην πράξη αλλά λειτουργούσε κυρίως ως σύμβολο ή διδακτική εικόνα στον χώρο της αρχαίας μελισσοκομίας και γεωργίας.

Η Έμα Στόουν αγνώριστη στην πρώτη αφίσα για τη “BUGONIA”

Η νέα ταινία του Λάνθιμου προκάλεσε ήδη έντονη αίσθηση, πριν ακόμα την παγκόσμια πρεμιέρα της, αφού στην πρώτη αφίσα που κυκλοφόρησε, η Έμα Στόουν εμφανίζεται sci-fi με ξυρισμένο κεφάλι, εμφάνιση που παραπέμπει σε… Σιγκούρνι Γουίβερ και εποχές Alien.