“Wicked”: Ariana Grande και Cynthia Erivo ζωντανεύουν τη μαγεία του Oz στο σινεμά

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας – μιούζικαλ “Wicked: Part One”, με πρωταγωνίστριες τις Cynthia Erivo και Ariana Grande. Δείτε το βίντεο.

Η Universal Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο trailer από το “Wicked: Part One”, το νέο μαγικό μιούζικαλ που λαμβάνει χώρα στον κόσμο του Μάγου του Οζ, της θρυλικής ταινίας φαντασίας του 1939 που αποτελεί μεταφορά του μυθιστορήματος του L. Frank Baum The Wonderful Wizard of Oz που κυκλοφόρησε το 1900.

Όπως αναφέρει το Unboxholics.gr, το “Wicked” θα σας εξιστορήσει την ιστορία των μαγισσών του Oz, με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Emmy και Grammy, Cynthia Erivo (Harriet, Broadway’s The Color Purple) στο ρόλο της Elphaba, μιας νεαρής γυναίκας που είναι παρεξηγημένη λόγω του ασυνήθιστου πράσινου δέρματός της, του οποίου δεν έχει αποκαλύψει ακόμα την πραγματική του δύναμη, αλλά και την βραβευμένη με Grammy και πολυπλατινένια τραγουδίστρια, Ariana Grande στο ρόλο της Glinda, μιας δημοφιλούς γυναίκας που έχει πολλές φιλοδοξίες.

Οι δυο τους συναντιούνται ως φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Shiz στη φανταστική χώρα του Oz και δημιουργούν μια απίθανη, αλλά βαθιά φιλία. Μετά από μια συνάντηση με τον “The Wonderful Wizard of Oz” η φιλία τους φτάνει σε ένα σταυροδρόμι και η ζωή τους ακολουθεί πολύ διαφορετικούς δρόμους. Η Glinda διψάει για δημοτικότητα και παρασύρεται, ενώ από την άλλη η Elphaba παραμένει πιστή στον εαυτό της και στους γύρω της. Όλα αυτά θα έχουν απροσδόκητες συνέπειες για το μέλλον.

Wicked: Δείτε το πρώτο trailer

Στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι Michelle Yeoh ως Shiz, Jonathan Bailey (Bridgerton, Fellow Travelers) ως Fiyero, Ethan Slater (Broadway’s Spongebob Squarepants, Fosse/Verdon) ως Boq, Marissa Bode ως Nessaros και Jeff Goldblum στο θρυλικό μάγο του Οζ (Wizard of Oz).

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Gregory Maguire με τίτλο Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, το μιούζικαλ του Broadway έκανε πρεμιέρα το 2003 με πρωταγωνίστρια την Idina Menzel ως Elphaba και την Kristin Chenoweth ως Glinda. Το κινηματογραφικό “event” όπως λέει η Universal Pictures θα το σκηνοθετήσει ο Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, In the Heights) με το Wicked να χωρίζεται σε δύο μέρη, με το Part 2 να καταφθάνει στις 26 Νοεμβρίου του 2025.

Το “Wicked: Part One” θα παίζει στους κινηματογράφους από τις 27 Νοεμβρίου. Παρακολουθήστε το πρώτο trailer μέσα από τον player που ακολουθεί.