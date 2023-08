William Friedkin: Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του "Εξορκιστή"

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης του "Εξορκιστή", αλλά και του "Ανθρώπου από τη Γαλλία", William Friedkin.

Την είδηση θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του και πρώην παραγωγός Σέρι Λάνσινγκ, γνωστοποιώντας ότι ο σκηνοθέτης πέθανε στο Λος Άντζελες.

Αποκαλείται από τους ιστορικούς του κινηματογράφου ως "ο σκηνοθέτης του κακού", καθώς αποτέλεσε έναν εκ των αντιπροσώπων της γενιάς που τη δεκαετία του '70 άλλαξαν τη μορφή του χολιγουντιανού σινεμά.

Ο William Friedkin θεωρήθηκε ως ένας από τους πιο τολμηρούς, αλλά και επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για τον "Άνθρωπο από τη Γαλλία" το 1972.

"Ο Εξορκιστής" προτάθηκε για 10 Βραβεία Όσκαρ , μεταξύ των οποίων της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Κέρδισε το βραβείο του καλύτερου σεναρίου και καλύτερου ήχου.

Μετά από αυτές τις δύο ταινίες, ο Friedkin, μαζί με τους Francis Ford Coppola και Peter Bogdanovich, θεωρήθηκαν από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του νέου Χόλυγουντ.

Είναι γνωστός επίσης για τις ταινίες: Το μεροκάματο του φόβου (The Sorcerer, 1977), Οι αετονύχτηδες του Μπρίνκς (The Brink's Job, 1978), Το Ψωνιστήρι (Cruising, 1980), Ο άνθρωπος από το Λος Άντζελες (To Live and Die in L.A., 1985), Jade, 1995, Κατάχρηση εξουσίας (Rules of Engagement, 2000), Ο Κυνηγημένος (The Hunted, 2003), Το μικρόβιο του φόβου (Bug, 2006) και Killer Joe, 2011.

Η τελευταία του ταινία "The Caine Mutiny Court-Martial" πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

