Χρυσές Σφαίρες 2025: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες βραβείων για τις φετινές “Χρυσές Σφαίρες” της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ.

Ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (09/12) οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2025.

Συνεχίζοντας μια διαδρομή των τελευταίων χρόνων με επιλογές ευρύτατα φεστιβαλικές, οι Χρυσές Σφαίρες με τις φετινές τους υποψηφιότητες επιβεβαιώνουν το status ορισμένων τίτλων ως οσκαρικά φαβορί: Το “Emilia Perez” με 10 υποψηφιότητες (περισσότερες από κάθε άλλη ταινία στην ιστορία των Σφαιρών) επελαύνει, ενώ πολύ ισχυρή παρουσία έχουν άλλες ταινίες με μεγάλες ελπίδες, όπως το “Anora” του Χρυσού Φοίνικα, το “Κονκλάβιο”, το “Brutalist” αλλά και το “Wicked”.

Οι δύο ταινίες που πάντως φαίνεται να κερδίζουν περισσότερο από αυτές τις υποψηφιότητες είναι -για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία- το “Substance” και το “Όλα Όσα Φανταζόμαστε Ως Φως”. Η κωμωδία τρόμου πήρε το μάξιμουμ των υποψηφιοτήτων που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, προτεινόμενη για Α’ και Β’ Γυναικείο Ρόλο, Σκηνοθεσία, Σενάριο και φυσικά Ταινία. Επιβεβαιώνοντας το ρόλο του φιλμ ως πιθανό οσκαρικό παίχτη παρά το ακραίο του θέματος και των εικόνων του. Από την άλλη, το “Φως” είναι η ινδική ταινία που υμνήθηκε όσο λίγες από την κριτική (αλλά και το κοινό) φέτος, ανακηρύχθηκε #1 ταινία της χρονιάς από το Sight & Sound και κέρδισε Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες, όμως η Ινδία επέλεξε για πολιτικούς λόγους να μη την στείλει στα Όσκαρ, αποκλείοντάς την από τη διεκδίκηση του Όσκαρ Διεθνούς Φιλμ. Η υποψηφιότητα της Παγιάλ Καπάντια όμως για Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας θέτει το φιλμ ως σοβαρό διεκδικητή και εκτός ξενόγλωσσου πεδίου, εφόσον η Ακαδημία το επιθυμήσει.

Πολύ καλή παρουσία επίσης για την δραμεντί “A Real Pain” του Τζέσι Άιζενμπεργκ, αξιοσημείωτη η διπλή υποψηφιότητα του Σεμπάστιαν Σταν (για το “Apprentice” και το “A Different Man”), ενώ υποψήφια για Σφαίρα Α’ Γυναικείου βρέθηκε η Αντζελίνα Τζολί για το “Maria” και υποψήφιος για Σφαίρα Α’ Ανδρικού ο Τζέσι Πλέμονς για το “Ιστορίες Καλοσύνης” του Γιώργου Λάνθιμου.

Αίσθηση προκάλεσαν κάποιες ηχηρές απουσίες πάντως, ανάμεσά τους ο Ντενί Βιλνέβ του “Dune: Μέρος Δεύτερο” και η Μαριάν Ζαν-Μπατίστ του “Hard Truths” του Μάικ Λι από τις ερμηνευτικές κατηγορίες.

Στα τηλεοπτικά, είχαμε την αναμενόμενη ηχηρή εμφάνιση σειρών όπως τα “The Bear”, “Shogun” και “Only Murders in the Building”, με ισχυρή παρουσία επίσης από “Slow Horses” με τον Γκάρι Όλντμαν, το φρέσκο “Day of the Jackal” με τον Έντι Ρεντμέιν, το “Mr. and Mrs. Smith” και το “The Penguin”.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου 2025 στο Beverly Hilton τους Λος Άντζελες.

Χρυσές Σφαίρες 2024: Οι υποψηφιότητες

ΤΑΙΝΙΕΣ

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator 2

Inside Out 2

Twisters

Wicked

The Wild Robot

Σκηνοθεσία

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Σον Μπέικερ (Anora)

Εντουαρντ Μπέργκερ (Conlave)

Μπρέιντι Κόρμπετ (The Brutalist)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Πάγιαλ Καπάντια (All We Imagine As Light)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Είντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμιοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Daniel Craig, “Queer” (A24)

Ντάνιελ Κρεγκ (Queer)

Κόλμαν Ντομίνγκ (Sing Sing)

Ρέιφ Φάινς (Κονκλάβιο)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Πάμελα Αντερσον (The Last Showgirl)

Αντζελίνα Τζολί (Maria)

Νικόλ Κίντμαν (Babygirl)

Τίλντα Σουίντον (To Διπλανό Δωμάτιο)

Φερνάντα Τόρες (I’m Still Here)

Κέιτ Γουίνσλετ (Lee)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Εϊμι Ανταμς (Nightbitch

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Pérez)

Μίκι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Ζεντάγια (Challengers)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Σεμπαστιαν Σταν (A Different Man)

Τζέσι Πλέμονς (Kinds of Kindness)

Χiου Γκραντ (Heretic)

Γκάμπριελ ΛαΜπελ (Saturday Night)

Γκλεν Πάουελ (Hit Man)

Τζέσι Αϊζενμπεργκ (A Real Pain)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Γιούρα Μπόρισοφ (Anora)

Κιέραν Κάλκιν (A Real Pain)

Εντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Γκάι Πρις (The Brutalist)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Ντένζελ Γουάσινγκτον (Gladiator II)

B’ Γυναικείος Ρόλος

Σελίνα Γκόμεζ (Emilia Pérez)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Μάργκαρετ Κουάλι (The Substance)

/Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Κονκλάβιο)

/Ζόε Σαλντάνα (Emilia Pérez)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Emilia Perez

All We Imagine as Light

The Girl with the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred FIg

Vermiglio

Σενάριο

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

The Wild Robot

Inside Out 2

Memoir of a Snail” (IFC Films)

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Μουσική

Conlave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Perez

Challengers

Dune Part 2

Τραγούδι

Beautiful That Way (The Last Showgirl)

Compress/Regress (Challengers

El Mal (Emilia Pérez)

Forbidden Road (Better Man)

Kiss the Sky (The Wild Robot)

Mi Camino (Emilia Perez)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

Squid Game

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ντόναλντ Γκλόβερ (Mr. and Mrs. Smith)

Τζέικ Τζίλενχαλ (Presumed Innocent)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Χιρογιούκι Σανάντα (Shogun)

Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Landman)

Έντι Ρεντμέιν (The Day of the Jackal)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άνταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)

Τεντ Ντάνσον (A Man on the Inside)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Τζέισον Σίγκελ (Shrinking)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Κουίντα Μπρούνσον (Abbott Elementary)

Άγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Κάθριν Χαν (Agatha All Along)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθε Μπέιτς (Matlock)

Εμα Ντ’ Αρσι (House of the Dragon)

Μάγια Ερσκιν (Mr. and Mrs. Smith)

Κίρα Νάιτλι (Black Doves)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Ανα Σαγουάι (Shogun)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Ταντανόμπου Ασάνο (Shogun)

Χαβιέρ Μπαρδέμ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Χάρισον Φορντ (Shrinking)

Τζακ Λόουντεν (Slow Horses)

Ντιέγκο Λούνα (La Maquina)

Εμπον Μος-Μπακρακ (The Bear)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Λίζα Κολόν-Ζάγιας (The Bear)

Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)

Ντακότα Φάνινγκ (Ripley)

Άλισον Τζάνεϊ (The Diplomat)

Κάλι Ράις (True Detective: Night Country)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Baby Reindeer (Netflix)

Disclaimer (Apple TV+)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO/Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO/Max)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κόλιν Φάρελ (The Penguin)

Ρίτσαρντ Γκαντ (Baby Reindeer)

Κέβιν Κλάιν (Disclaimer)

Κούπερ Κοχ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (A Gentleman in Moscow)

Αντριου Σκοτ (Ripley)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κέιτ Μπλανσετ (Disclaimer)

Τζόντι Φόστερ (True Detective: Night Country)

Κρίστιν Μιλιότι (The Penguin)

Σοφία Βεργκάρα (Griselda)

Ναόμι Γουότς (Feud: Capote vs. the Swans)

Κέιτ Γουίνσλετ (The Regime)

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία