Ζιλιέτ Μπινός, Γουίλεμ Νταφόε και άλλα 174 ονόματα στηρίζουν την πρωτοβουλία Ορατότης Μηδέν

Βραβευμένοι με Όσκαρ και Χρυσό Φοίνικα δημιουργοί και αστέρες του παγκόσμιου σινεμά, δηλώνουν τη στήριξη στην ελληνική κινηματογραφική κοινότητα και ζητούν άμεση δράση οικονομικής ενίσχυσης του ελληνικού σινεμά και αποπληρωμή των χρεών από το ΥΠ.ΠΟ. και το ΕΚΚΟΜΕΔ προς Έλληνες και ξένους παραγωγούς.

176 σημαντικές υπογραφές του παγκόσμιου σινεμά υποστηρίζουν την Πρωτοβουλία Σινεμά στην Ελλάδα – Ορατότης Μηδέν και τα αιτήματά της, όπως διατυπώθηκαν στην Ανοιχτή της Επιστολή στις 6 Ιουνίου 2025, και ζητούν άμεσα δράση ενίσχυσης των επιλεκτικών προγραμμάτων για το Ελληνικό Σινεμά και αποπληρωμή χρεών από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. σε Έλληνες και ξένους παραγωγούς.

Ανάμεσά τους, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Ζιλιέτ Μπινός, ο Γουίλεμ Νταφόε, η Βίκι Κριπς, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Τσάρλι Κάουφμαν (Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού), και Ντάνιελ Σάινερτ (Τα Πάντα Όλα), οι δύο φορές κάτοχοι Χρυσού Φοίνικα Ρούμπεν Έστλουντ (Το Τετράγωνο & Το Τρίγωνο της Θλίψης) και Εμίρ Κουστουρίτσα (Ο Μπαμπάς Λείπει σε Ταξίδι για Δουλειές & Underground), ο βραβευμένος με Χρυσή Αρκούδα Ράντου Ζούντε (Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό), ο βραβευμένος με Bafta και Goya Πάβελ Παβλικόφσκι (Ida & Ψυχρός Πόλεμος), η Άλμπα Ρορβάχερ, ο Ζαν-Μαρκ Μπαρ, ο Ντενί Κοτέ, η Ανιές Ζαουί, ο Λαμπέρ Ουιλσόν, η Έμα Μάκι, παραγωγοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ηθοποιοί, υπεύθυνοι πωλήσεων, καλλιτεχνικοί διευθυντές διεθνών φεστιβάλ και programmers από 38 χώρες.

Στην ανοιχτή τους επιστολή, δηλώνουν:

«Από τον Ιούνιο του 2025, πάνω από 2.000 Έλληνες κινηματογραφιστές και εργαζόμενοι στον οπτικοακουστικό τομέα, ζήτησαν αλλαγή πολιτικής από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας), με χρονικό ορίζοντα τις 15 Σεπτεμβρίου.

Σε μια εποχή που οι τέχνες, η δημιουργική τους ελευθερία και η χρηματοδότησή τους φαίνεται να πατούν σε κινούμενη άμμο, στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τα αιτήματα των Ελλήνων κινηματογραφιστών για μεγαλύτερη υποστήριξη των εθνικών επιλεκτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης – η Ελλάδα βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών – και για την άμεση αποπληρωμή των οφειλόμενων της χώρας σε Έλληνες και ξένους παραγωγούς από το πρόγραμμα cash rebate, που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Οι επιθέσεις στο σινεμά και τις τέχνες – είτε εξαιτίας δράσεων είτε από απλή αδράνεια – είναι ανεπίτρεπτες. Θα παραμείνουμε σταθεροί στην υποστήριξη των Ελλήνων συναδέλφων μας, και ελπίζουμε οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι αυτής της εξαιρετικά ζωντανής και δυναμικής κινηματογραφίας, να μπορέσουν σύντομα να εργάζονται σε ένα πλαίσιο αντάξιο της δουλειάς τους».

Οι υπογράφουσες και υπογράφοντες ανά χώρα:

Αλβανία: Gramo Enea, Producer, Art Film

Αργεντινή: Solnicki Gastón, Director-Writer / Perez Biscayart Nahuel, Actor

Αυστραλία: Matthew Thorne, Filmmaker-Photographer

Αυστρία: Academy of Austrian Films / Finzi Pierre-Emmanuel, Distributor, Filmgarten / Rinner Lukas, Director-Producer, Nabis Filmgroup / Weiss Lena, Producer, Glitter & Doom / Wohlgenannt Claudia, Producer, Plan C Film / Riahi Arash T., Director-Producer, Golden Girls Film

Βέλγιο: Rey Anthony, Producer, Hélicotronc / Vanacker Wim, Editorial Advisor, First Cut Lab / Nezri Annabella, Producer, Kwassa Films / Vandendaele Ben, Sales Agent, Radiator IP / Truc Isabelle, Producer, IOTA Productions / Albayaty Leila, Director

Βοσνία και Ερζεγοβίνη: Tataragic Elma, Screenwriter-Festival Programmer / Sendijarević Ena, Director

Βόρεια Μακεδονία: Dimitrova Marija, Producer, List Production / Ivanov Izi Igor, Director / Duma Dina, Filmmaker

Βουλγαρία: Petrova Ralitza, Director / Trichkova Katya, Producer, Contrast Films / Kiryakova Veselka, Producer, Red Carpet / Lazarov Milko, Director / Grozeva Kristina, Director-Producer, Abraxas Film / Valchanov Petar, Director-Producer, Abraxas Film

Γαλλία: Binoche Juliette, Actress – President European Film Academy / Jaoui Agnes, Actress / Wilson Lambert, Actor-Director / Barr Jean Marc, Actor / Cheikhrouha Nadim, Producer, Tanit Films / Gavras Alexandre, Producer, KG Productions / Lascary Laurence, Producer / Bompoint Mathieu, Producer, Utopie Films / Dreyfus Guillaume, Producer, Tripode Productions / Fernandez Florian, Short Film Distributor-Programmer, Head of Cannes’ Short Film Corner, Rendez-vous Industry, Solal Films / Bidou Jacques, Producer, JBA Production / Dumolin Marriane, Producer, JBA Production / Riveiro Alexa, Producer, Altamar Films / Espeisse Hélène, Sales Agent, Charades / Crouzeix Laurent, Clermont-Ferrand ISFF / Csinidis Jean-Laurent, Producer, Films de Force Majeure / Duboin Clement, Producer, Good Fortune Films / Bober Philippe, Producer, Coproduction Office / Erbs Sophie, Producer, Gaïjin / Perales Marhuenda Marina, Producer, Umbracle Cine / Blanche Juliette, Director / Morisset François, Sales Agent-Producer, Salaud Morisset

Γερμανία: Kreyenberg Titus, Producer, Unafilm / Švedkauskaitė Rūta, Festivals Manager, Films Boutique / Hartwig Peter, Producer, Kineo Film Gmbh / Krippendorff Leonie, Writer-Director / Marciniak Robert, Producer, Lieblingsfilm / Nagel Sarah, Financing Consultant, InBetween Films / Gerega Kristof, Producer-Director, Schuldenberg Films / Santamaria Silvana, Soilfilms Media GmbH / Cölle Daniela, Sales Agent, Pluto Film / Wagner Stephan, Producer, Carte Blanche Media / Altenried Fabian, Producer, Schuldenberg Films / Ahrens Sophie, Producer, Schuldenberg Films / Werner Anna, Producer, Seven Elephants / Zitterbart Christopher, Producer, Watchmen Productions / Wittmann Helena, Director-Writer / Karolinski Alexa, Director

Δανία: Fleifel Mahdi, Director

Ελβετία: Reichlin Thomas, Producer, Alva Film

Εσθονία: Rips Esko, CEO-Partner-Producer, Nafta Films

Η.Π.Α.: Dafoe Willem, Actor / Kaufman Charlie, Director / Scheinert Daniel, Director / Knight Jesse, Lead Programmer, Palm Springs International Shortfest / Thomas Kelly, Producer / Ravid Orly, Founder, The Film Collaborative / Talbott Daniel, Screenwriter-Director-Producer / House Steak, Producer, Steakhaus Productions / Cohen Ron Eli, Producer / Klaus-Vineyard Andrew, Writer-Director / Sbrizzi Paul, Filmmaker-Festival Programmer / Johnson Talbott Addie, Producer-Screenwriter / Gaulke Cheri, Director / Gallo Carissa, Filmmaker-Photographer / Mikus Lauren Marie, Music Supervisor

Ηνωμένο Βασίλειο: Mackey Emma, Actress / Lenkiewicz Rebecca, Director / Hopkins Ben, Writer / Kassam Kurban, Producer, Pulse Films / Adnani Shalini, Filmmaker / Khatau Rachna, Actress-Producer / Arbourne Geoff, Producer, Inside Out Films

Ιράν: Farsi Sepideh, Director

Ιρλανδία: Igoe Jeanie, Producer, Homebird Productions / Godet Aurelie, Director of Programming Cork International Film Festival

Ισπανία: Monés Murlans Adrià, Producer, Faster Films / Sottorra Alba, Producer, Alba Sottorra Club / Reguera Nely, Writer-Director / Valverde Alberto, ECAM Forum Coordinator / Barreras Raúl, Film Editor / Lage Coro Felipe, Producer, Zeitun Films / Font Xavi, Producer – Composer, ZuZú Cinema / Serén Domínguez Eloy, Director-Scriptwriter / Puentes Ana, Screenwriter / Weiss Jamie, Producer, El Viaje / Jimenez Miguel Angel, Director / De la Rosa Ian, Film Director / Elorza Garazi, Producer, Gariza Films, Basque Country / Izagirre Lara, Producer-Director, Gariza Films, Basque Country

Ιταλία: Rohrwacher Alba, Actress / Esposito Lorenzo, Curator-Film Programmer / Amato Alessandro, Producer, dispàrte / Chimienti Luigi, Producer, dispàrte / Saurino Gianmarco, Actor / Calvani Marco, Filmmaker-Actor / Cruciatti Chiara, Junior Producer, dispàrte / Curci Loris, Film Producer / Insinga Sebastiano Luca, Director-Producer / Martini Camilla, Producer, Doclab / Di Carlo Ilaria, Filmmaker / Magni Marco, Film Distributor

Καναδάς: Côté Denis, Director / H.D. Eva, Author-Screenwriter / Chagnon Catherine, Producer – CEO, Microclimat Films / Peranson Mark, Programmer-Writer-Filmmaker

Κροατία: Jurić Tilić Ankica, Producer, Kinorama / Matic Lana, Producer, Propeler Film / Juricic Sinisa, Producer, Nukleus Film

Λετονία: Gelze Alise, Producer, White Picture / Kaza Matiss, Producer, Trickster Films

Λιθουανία: Razgutė Marija, Producer, M-Films – Member of the Board European Film Academy

Λουξεμβούργο: Krieps Vicky, Actress

Μαυροβούνιο: Dukic Jelena V., Actress

Νορβηγία: Martin Christian Fredrik, Producer, Maipo Film

Νότια Αφρική: Marais Pia, Director

Ολλανδία: Van Der Den Maarten, Producer, Ruba Films / Havenith Ellen, Producer, PRPL / Meijman Layla, Producer, Ruba Films / Warrink Derek-Jan, Producer, Kepler Film / Lammertsma Iris, Producer – CEO, Witfilm / Kramer Rogier, Producer, Labyrint Film / Nelissen Koji, Producer, keplerfilm, / Hoeksma Sarieke, Head of Development, Keplerfilm / Glijnis Erik, Producer, Lemming Film / Petit Leontine, Producer, Lemming Film

Ουγγαρία: László Sara, Producer, Campfilm

Πολωνία: Pawlikowski Pawel, Director / Naszewski Jan, Sales Agent-Producer, New Europe Film Sales / Łuczaj Marcin, Sales Agent, New Europe Film Sales / Grzegorzek Natalia, Producer, Koskino Film Production

Πορτογαλία: Reis Filipa, Director-Producer, Uma Pedra no Sapato / Poças Rui, DOP / Sacilotto Tathiani, Producer, Persona Non Grata Pictures / Marinou-Blanco Paolo, Darya Films, Director-Producer

Ρουμανία: Jude Radu, Filmmaker / Solomon Ada, Producer, microfilm – Deputy Chair European Film Academy / Stancu Radu, Producer, DeFilm / Lascăr Ioana, Producer, DeFilm / Mincan Mihai, Writer-Director / Ionescu Anda, Producer, Tangaj Production / Malcea-Candea Irina, Producer, Luna Film / Tofeni Carmen, DOP / Deshe Noaz, Director-Writer

Σερβία: Kusturica Emir, Filmmaker / Damnjanović Nataša, Producer, Dart Film / Arambasic Djordje, DOP

Σλοβενία: Černec Miha, Producer, Staragara / Robnik Nina, Producer, Staragara

Σουηδία: Östlund Ruben, Director / Hemmendorff Erik, Producer, Plattform Production / Kjellson Marie, Producer, Kjellson & Wik / Bäck Maria, Writer-Director / Kantarius Anna-Maria, Producer, Garagefilm / Kolovo’s Nicolas, Director

Τουρκία: Aslanoglou Anna Maria, Producer, Istos Film

Τσεχία: Novak Marek, Producer, Xova Films

Φινλανδία: Viitala Pihla, Actress / Anagnostou Danai, Producer, Kenno Filmi

Παράλληλα οι υπογραφές των Ελλήνων επαγγελματιών έχουν φτάσει τις 2.385. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις νέες υπογραφές αλφαβητικά.

Είμαστε χαρούμενες και χαρούμενοι που η πρωτοβουλία Σινεμά στην Ελλάδα – Ορατότης Μηδέν κινητοποίησε την Πολιτεία – έστω και λίγο – με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η αποπληρωμή από το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. ενός μικρού μέρους του συνόλου των οφειλών του cash rebate, και ευχόμαστε έως τις 15 Σεπτεμβρίου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σύσσωμης της κινηματογραφικής κοινότητας, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην Ανοιχτή Επιστολή μας στις 6 Ιουνίου 2025, και να μη χρειαστεί να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις μας.