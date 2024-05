Ακαδημία Tattoo – Πόσο σίγουρος είσαι ότι έκανες το “σωστό” τατουάζ;

Οι υπεύθυνοι της Athens Tatoo Academy, Κυριάκος Μπαλάσκας και ο Ηρακλής Πατσόπουλος, λύνουν όλες μας τις απορίες γύρω από την τέχνη του tatoo.

Το Athens Tattoo Convention είναι γεγονός και επιστρέφει για 16η χρονιά το τριήμερο 17, 18 & 19 Μαΐου στο ΤΑΕ ΚWON DO έτοιμο να σας… στιγματίσει!

Το αγαπημένο διεθνές φεστιβάλ tattoo θα μεταμορφώσει το Κλειστό Γήπεδο του Φαλήρου σε πολύβουο μελίσσι, καθώς δεκάδες μηχανάκια θα “χτυπούν” ασταμάτητα σχέδια δίνοντας τον ρυθμό στο μεγαλύτερο ραντεβού για τον κόσμο των tattoos στην Αθήνα.

Δεν έχει τυχαία χαρακτηριστεί ως «ένα από τα καλύτερα στον κόσμο». Το Athens Tattoo Convention ξεκίνησε ως εσωτερική ανάγκη μιας μικρής ομάδας ανθρώπων που τους συνέδεε η αγάπη για την τέχνη και την κουλτούρα των tattoo και έχει πλέον εξελιχθεί σε μια απίστευτη εμπειρία για αμέτρητους επισκέπτες και σε ετήσια παγκόσμια συνάντηση των απανταχού tattoo lovers.

Φέτος, το urban party του Athens Tattoo Convention θα είναι πιο διεθνές, πιο εμπλουτισμένο και πιο καλειδοσκοπικό από κάθε άλλη χρονιά. Περισσότεροι από 400 διεθνώς αναγνωρισμένοι tattoo artists από το εξωτερικό και την Ελλάδα θα προβάλλουν το μοναδικό τους στυλ με live tattooing και tattoo contests μετατρέποντας τα σώματα σε ζωντανά έργα τέχνης.

ATHENS TATTOO ACADEMY

Σημαντικός πρωταγωνιστής πλέον είναι το ATHENS TATTOO ACADEMY: H Ακαδημία των Ιδρυτών του Athens Tattoo Convention με πλήρη μαθήματα και σεμινάρια γύρω από την διδαχή της τέχνης του tattoo και του piercing σε νέους καλλιτέχνες και μελλοντικά ταλέντα. Εμείς μιλήσαμε με τον Κυριάκο Μπαλάσκα, καλλιτεχνικό διευθυντή, tattoo artist και ιδιοκτήτη του Darkside Tattoo Society και τον Ηρακλή Πατσόπουλο, body piercing artist και ιδιοκτήτη του Εternal Mark Tattoo Studio -και οι δύο είναι διοργανωτές των Athens Tattoo Expo, Athens Tattoo Convention και Balkan Thessaloniki Tattoo Convention- στην προσπάθειά μας να λύσουμε όλες μας τις απορίες γύρω από την τέχνη του tatoo.

Πώς μαθαίνει κάποιος να κάνει tattoo ή piercing; Αρκεί το ταλέντο;

Σε κάποιους τομείς στο tattoo χρειάζεται το ταλέντο, αλλά σε κάποιους δεν είναι απαραίτητο. Για το tattoo είναι σημαντικό να μάθεις το τεχνικό κομμάτι. Φυσικά οτιδήποτε καλλιτεχνικό έχεις μέσα σου βοηθάει σίγουρα σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, έχεις κάνει ένα ωραίο τατουάζ αλλά σου σβήνει η στάμπα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πώς θα ξαναζωγραφίσεις τη στάμπα από την αρχή πάνω στο δέρμα, σε περίπτωση που χρειαστεί να την κάνεις ξανά με τον μαρκαδόρο. Ακόμα και ένα σχέδιο που θα σου ζητήσει ο πελάτης, θα πρέπει να γνωρίζεις πώς να το φτιάξεις όμορφο, με αισθητική. Για το τατουάζ χρειάζεται να γνωρίζεις την τεχνική, τη μεθοδολογία και τη δεξιοτεχνία όπως συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Για παράδειγμα για να γίνεις τσαγκάρης πρέπει να μάθεις πρώτα την τεχνική.

Για μένα το πιο σημαντικό είναι να το αγαπάς ως επάγγελμα, να το νιώθεις κι όχι να το κάνεις επειδή είναι της μόδας ή για τα λεφτά. Από την άλλη, το piercing είναι μόνο τεχνικό. Δεν θέλει δηλαδή κάποιο ταλέντο. Πρέπει να μάθεις όλη τη διαδικασία ώστε να γίνει σωστά. Να βάζεις το χέρι σου στο συγκεκριμένο σημείο με το σωστό σκουλαρίκι για να γίνει το τρύπημα με επιτυχία.

Ο Κυριάκος Μπαλάσκα,ς και ο Ηρακλής Πατσόπουλος

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα; Ποιοι είναι αυτοί που χτυπούν tattoo; Μπορεί ο καθένας να ανοίξει ένα μαγαζί δερματοστιξίας ή πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση;

Στην Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς μπορεί ο οποιοσδήποτε που κρατάει μοτεράκι να ανοίξει ένα στούντιο, αν τηρεί τις σωστές προϋποθέσεις υγειονομικού. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ένα πετυχημένο στούντιο ή θα βγάλει χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μπορεί ο tattoo artist να μην έχει τις σωστές βάσεις. Κι αυτή είναι η πιο σημαντική διαφορά.

Εμείς, στην Ακαδημία μας προσφέρουμε ακριβώς αυτό. Τις βασικές αρχές με oldschool βάσεις του tattoo. Δηλαδή, τα εφόδια που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει μόνος του και να εξελιχθεί πάνω σε αυτό. Αλλά, υπάρχουν κάποιοι που ξεκινάνε είτε βλέποντας video στο youtube είτε επειδή ένας φίλος τους, τους είπε: «Έλα ξεκίνα, το έχεις!». Σίγουρα δεν το έχει και δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν έχει πάρει τις σωστές αρχές της τεχνικής πάνω στο tattoo και δεν έχει δουλέψει. Θέλει πολύ practice. Οπότε, τα studio στην Ελλάδα ανοίγουν το ένα μετά το άλλο, γιατί οι φίλοι τους, που θέλουν να κάνουν ένα τσάμπα tattoo, τους «φουσκώνουν» τα μυαλά.

Ποιους κινδύνους εγκυμονεί το να χτυπά κάποιος tattoo απλώς και μόνο με ταλέντο και φαντασία;

Το σίγουρο είναι ότι θα τραυματίσει το άτομο που θα του χτυπήσει το tattoo. Θα του χαλάσει το δέρμα χωρίς επιστροφή. Ακόμα κι αν εκείνη τη στιγμή είναι όμορφο, μετά από κάποια χρόνια θα φαίνεται ανάγλυφο γιατί δεν θα υπάρχει η τεχνική. Το πώς να βάλει και να βγάλει τη βελόνα στο σωστό σημείο.

Οι αίθουσες του ATHENS TATTOO ACADEMY

Γιατί δημιουργήσατε αυτή την Ακαδημία Tattoo; Γιατί να γραφτεί κάποιος και τι θα του προσφέρει;

Δημιουργήσαμε την Ακαδημία Tattoo γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και να δώσουμε ευκαιρία στα άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη του tattoo. Μέσα σ’ ένα περιβάλλον «καθαρό», με αξιοκρατία και αρχές, τους δίνουμε τις βάσεις, τους δείχνουμε την οδό για να μπορούν να δουλέψουν σωστά σε ένα studio. Δε χτυπάς απλά μια πόρτα σ’ ένα studio και ζητάς δουλειά.

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που την προσφέρουμε εμείς. Επίσης, επειδή είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες γιατί οι άντρες είτε δεν τους δίνουν ευκαιρία να μάθουν, είτε τις υποτιμούν. Δεν είναι τυχαίο που αυτή τη στιγμή το 90% των μαθητών της Ακαδημίας είναι γυναίκες.

Γιατί πρέπει κάποιος να κατέχει και το θεωρητικό υπόβαθρο της τέχνης της δερματοστιξίας;

Η θεωρία είναι πάρα πολύ σημαντική στην τέχνη της δερματοστιξίας. Σε ποσοστά, η θεωρία είναι το 80% και η πρακτική είναι μόνο το 20%. Δηλαδή, αν το μάθημα διαρκεί 3 μήνες, στους 2 μήνες μαθαίνουν τη θεωρία και ο 1 μήνας είναι για την πρακτική.

Το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί μέσα από τα μαθήματα της θεωρίας κοιτάζω τους μαθητές στα μάτια και τους περνάω τις εμπειρίες μου. Είναι πιο εύκολο να καταλάβουν όλα όσα θα κάνουν και το τι θα συναντήσουν στη δουλειά αυτή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα αντιμετωπίζουν τον πελάτη, τον άνθρωπο που θα κάτσει απέναντί τους να χτυπήσει το tattoo του. Δεν είναι ένα τσουβάλι.

Ακραίο περιστατικό ατυχήματος που γνωρίζετε και που θα μπορούσε να αποφευχθεί;

Έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά γενικότερα. Το πιο ακραίο είναι η λιποθυμία.

Ποιο είναι το όραμα της σχολής; Τι έχετε πετύχει μέχρι τώρα και πού στοχεύετε;

Το όραμα της σχολής είναι στα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον όσοι βγαίνουν, να έχουν αποκτήσει τις βάσεις για να γίνουν καλοί καλλιτέχνες. Γιατί αυτή τη στιγμή, αγοράζοντας μοτεράκια από το ebay νομίζουν πως έγιναν tattoo artists. Σκοπός μας είναι να διδάξουμε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται τον παραδοσιακό τρόπο του tattoo και όχι τον newschool.

Εξαιρετικά πλούσιες είναι και οι παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης που περιλαμβάνουν: Dj sets, Live Bands,Food & Drinks, Art Exhibitions, Game Rooms, Graffiti Show, Bike and Skate Show, Κids Playground, Body Painting, Show Acrobatics και εντυπωσιακά fire performances.

Να σημειώσουμε ότι το Athens Tattoo Convention στηρίζει από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του τον Οργανισμό Make A Wish. Μέσω της ενέργειας STAR YOUR BODY, στην οποία ο επισκέπτης κάνει ένα τατού από επιλεγμένα σχέδια αστεριών, το 100% του αντιτίμου πάει στον οργανισμό και την πραγματοποίηση ευχών παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Μέχρι σήμερα οι καλλιτέχνες μας έχουν ζωγραφίσει περισσότερα από 5.000 αστεράκια και συνεχίζουμε!