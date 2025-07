Βρεθήκαμε τους Green Day στο ΟΑΚΑ, με τον frontman Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ να φωνάζει “Greek Day” και Athina, και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Και ήρθε επιτέλους αυτή η στιγμή που οι Έλληνες συναυλιόφιλοι περίμεναν για χρόνια: οι θρυλικοί Green Day, το συγκρότημα που για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αποτελεί αδιαμφισβήτητο σύμβολο του punk-rock, ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Οι μελωδίες του Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ και της παρέας του – τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές ροκάδων και έχουν γίνει soundtrack ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους – ήχησαν στο ΟΑΚΑ, το βράδυ της Κυριακής, μέσα σε εκρηκτικά ουρλιαχτά χιλιάδων ενθουσιασμένων φανς, που έζησαν μια αξέχαστη συναυλία.

GREEN DAY στο EJEKT festival 2025 Καψαμπελη Μαρίζα

Πιο ώριμοι αλλά με την ίδια ατίθαση ενέργεια, οι Καλιφορνέζοι πανκ ήρωες ήρθαν για να γιορτάσουν, μαζί με το ελληνικό κοινό, τα 20 χρόνια EJEKT Festival αλλά και τα “γενέθλια” δύο καθοριστικών και αγαπημένων δίσκων τους [30ή επέτειο του άλμπουμ “Dookie” και 20ή του “American Idiot”] αποδεικνύοντας με κάθε τραγούδι, με κάθε τους κίνηση πάνω στη σκηνή, ότι ακόμα το “έχουν”.

Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται από νωρίς, να τρέχει κυριολεκτικά με το που άνοιξαν οι πόρτες για να πιάσει μια θέση ακριβώς κάτω από τη σκηνή. Είναι γνωστό το “παιχνίδι” που κάνει ο Άρμστρονγκ με το κοινό, οπότε όσο πιο κοντά βρίσκεσαι τόσο πιο εντυπωσιακές οι αναμνήσεις.

Τα προεόρτια των GREEN DAY – Overjoyed, Inhaler και The Kooks

Οι Overjoyed ανέλαβαν τον σημαντικό – και καθόλου εύκολο – ρόλο να ανοίξουν το φεστιβάλ στον ήλιο, και το έκαναν με τρόπο που ξεκάθαρα έδειξε πως δεν βρέθηκαν εκεί απλώς για να “ζεστάνουν” το κοινό, αλλά για να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην “ιστορική” νύχτα των Green Day. Η ενέργεια που έφεραν στη σκηνή ήταν ακριβώς αυτό που περιμένεις από μια μπάντα που έχει κερδίσει με το σπαθί της τη θέση της στην καρδιά της ελληνικής punk rock σκηνής.

Overjoyed Καψαμπελη Μαρίζα

Tη σκυτάλη πήραν οι Inhaler, το συγκρότημα του 25χρονου γιου του Bono των U2. Με δύο άλμπουμ που έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους στα charts και το ολοκαίνουργιο “Open Wide” στις αποσκευές τους, οι Ιρλανδοί indie rockers ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φάνηκε πως άρεσαν στο κοινό. Καλή η ανταπόκριση στα “Dublin in Ecstasy” και “A Question For You” με τον Elijah Hewson να φαίνεται πως ακολουθεί πιστά τη βασική συμβουλή που του έδωσε ο πατέρας του, ήτοι: «μην τα κάνεις θάλασσα».

Inhaler Καψαμπελη Μαρίζα

Λίγο αργότερα, οι The Kooks από το Μπράιτον ανέβηκαν στη σκηνή του EJEKT και δικαίωσαν την προσμονή όσων τους περίμεναν χρόνια. Ο Luke Pritchard, χαρισματικός και γεμάτος ενέργεια, οδήγησε το κοινό σε μια νοσταλγική αλλά ταυτόχρονα φρέσκια διαδρομή μέσα από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Ξεχωριστή προσωπική στιγμή το “Westside“, που ακούστηκε ακριβώς όπως το θέλαμε. Το “efxaristo” του Luke ήταν μια όμορφη πινελιά που έκλεισε ιδανικά την εμφάνισή τους.

The Kooks Καψαμπελη Μαρίζα

Ο κόσμος άρχισε ξαφνικά να συρρέει προς τη σκηνή για τη “λαίλαπα” των Green Day.

H “Greek Day” των Green Day

Το κοινό ήταν τόσο πολυσυλλεκτικό, όσο συχνά συναντάμε πλέον στις μεγάλες συναυλίες: ένα πραγματικό μωσαϊκό γενεών και στιλ. Γονείς με τα παιδιά τους, παρέες που μεγάλωσαν με το “Dookie” και πιτσιρίκια που μόλις ανακάλυψαν το “American Idiot”. Για κάποιους αυτή η σχέση με τους Green Day κρατάει δεκαετίες.

GREEN DAY στο EJEKT festival 2025 Καψαμπελη Μαρίζα

Όλα ξεκίνησαν με τον…. Freddie Mercury. Με άλλα λόγια, το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε ήταν το Bohemian Rhapsody των Queen, το οποίο τραγούδησαν περίπου και οι 25-30 χιλιάδες που ήμασταν εκεί ανάμεσα στις γιγαντοοθόνες. Ακολούθησε το “Blitzkrieg Bop” των Ramones, και το λαγουδάκι Drunk Bunny έκανε μια πανηγυρική εμφάνιση στη σκηνή. Στο πλαίσιο της εισαγωγής ακούσαμε ένα medley με τα The Beautiful People, The Imperial March και We Will Rock You, για να “γλιστρήσουμε” στον ύμνο των ύμνων, το “American Idiot”.

Στη σκηνή αναδύεται η τεράστια γροθιά με τη χειροβομβίδα-καρδιά και ο Άρμστρονγκ ξεκινάει το εμβληματικό “πολιτικό” άσμα των Green Day, ενώ τους βλέπουμε μέσα από μια σέπια οθόνη τηλεόρασης. Back to back το “Holiday” και η ένταση εκτοξεύεται. Σε ολόκληρο το σετ, οι Green Day δεν αφήνουν ούτε δευτερόλεπτο για να πάρεις ανάσα.

GREEN DAY στο EJEKT festival 2025 Καψαμπελη Μαρίζα

Η ενέργεια είναι καταιγιστική με τον Άρμστρονγκ να μην σταματά να φωνάζει ότι βρίσκεται στην Αθήνα, να δίνει παραγγέλματα για να φωνάξουμε ρυθμικά, να κουνήσουμε τα χέρια μας και να τραγουδήσουμε δυνατά. Είναι ένας ενθουσιώδης περφόρμερ και ο ίδιος βαφτίζει τη βραδιά “Greek Day”, μια αναφορά που επαναλαμβάνει φωνάζοντας ξανά και ξανά, σαν να γιορτάζουμε μαζί του κάτι που άργησε, αλλά άξιζε κάθε λεπτό αναμονής. Την εμφάνισή του στη χώρα μας.

GREEN DAY στο EJEKT festival 2025 Καψαμπελη Μαρίζα

Στο “Know Your Enemy” διαλέγει μια κοπέλα από το πλήθος και της δίνει το μικρόφωνο για το ρεφρέν. Το “Boulevard of Broken Dreams” έλαμψε σαν διαμάντι, ενώ στο “Basket Case” ο κόσμος έγινε ένα μεγάλο κύμα που μας παρέσυρε όλους.

Στο “Hitchin’ a Ride” η εισαγωγή του “Iron Man” των Black Sabbath μας έστειλε νοερά στο μεγάλο αντίο του Ozzy πάνω στον θρόνο του το προηγούμενο βράδυ – στη μεγαλειώδη συναυλία των μέταλ θρύλων στο Μπέρμιγχαμ.

Η σκηνή γεμίζει φωτιές, ο Άρμστρονγκ, ο Μάικ Ντερντ στην κιθάρα και ο Τρε Κουλ στα ντραμς δεν αφήνουν κανέναν να ξεκουραστεί. Ανάβουμε τους φακούς στα κινητά μας, φωνάζουμε δυνατά, και γιορτάζουμε το “τώρα”. Στη συνέχεια, μπαλάντες όπως το “21 Guns” και το “Wake Me Up When September Ends” έφεραν στοχασμό και συγκίνηση.

Το αερόστατο Dookie πλανιέται πάνω από το πλήθος, ενώ όλοι ουρλιάζουν κάθε λέξη του “Jesus of Suburbia” και το υπέροχο “Bobby Sox”. Το μόνο που απομένει είναι ο αποχαιρετισμός – και αυτός έρχεται με τη μορφή του “Good Riddance”, με την τελική κορώνα του «I hope you had the time of your life».

GREEN DAY στο EJEKT festival 2025 Καψαμπελη Μαρίζα

Μαγικό φινάλε με βροχή από κομφετί, πυροτεχνήματα, ο Άρμστρονγκ με την ελληνική σημαία και το απόλυτο κλείσιμο μιας βραδιάς που συνδύασε την καυτή ατμόσφαιρα με τη φλόγα του punk.

Η μπάντα έχει ωριμάσει – τα άλμπουμ που κάποτε έδιναν “χαστούκια” ακατέργαστης punk τώρα ακούγονται πιο “γυαλισμένα”, αλλά εξίσου “ανεβαστικά”. Οι Green Day δεν έχασαν ούτε μία νότα, έφυγαν ελάχιστα από τη σκηνή και μας ξεσήκωσαν με το πάθος τους. “Ζήσαμε μια από τις καλύτερες βραδιές της ζωής μας” ακούσαμε στη έξοδο λίγο πριν ο ουρανός γεμίσει πυροτεχνήματα… γιατί να μην ξεχνάμε ότι το EJEKT κλείνει τα 20 χρόνια του και η γιορτή έπρεπε να είναι αξέχαστα εκρηκτική.

* Επόμενο ραντεβού με το EJEKT στις 9 Ιουλίου 2025 με Louis Tomlinson (των One Direction), Sevdaliza, Only The Poets και Nieve Ella.