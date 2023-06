Books n’ beer 2023: Επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πλατεία Πρωτομαγιάς

Το books n’ beer 2023 θα πραγματοποιηθεί στην Ευελπίδων-Πλατεία Πρωτομαγιάς-Πεδίον Άρεως το δεύτερο ΠΣΚ του Ιουνίου, δηλαδή στις 9-10-11 Ιουνίου 2023 και ώρες 15:00 με 22:00.

Το φετινό books n’ beer θα δώσει αρκετό χώρο και στα κόμικς, φιλοξενώντας αντίστοιχες εκδόσεις και σχετικές εκδηλώσεις!

Σε κάποια απόσταση από τη μουσειακή λογική των εκθέσεων βιβλίου, επιδιώκουμε τα books n’ beer να είναι ζωηρά φεστιβάλ. Δεν θεωρούμε το βιβλίο ένα μεταφυσικό αγαθό, αποκομμένο από την πραγματικότητα και την κοινωνική ζωή, αλλά ένα (ομολογουμένως αγαπημένο) αντικείμενο με επιδραστικό περιεχόμενο, αλλά και κοινωνικό πρόσημο. Πιστεύουμε πως το βιβλίο δεν ανήκει στη σφαίρα του «ιερού», αλλά πως, αντίθετα, αποτελεί μια βιωμένη και απτή πραγματικότητα, αιτία και αφορμή για ζωηρή και «αφρώδη» κουβέντα. Τα books n’ beer, περισσότερο, θέλουμε να μοιάζουν σαν τρύγος για συγκομιδή βιβλίων, καθώς κλείνει η σεζόν. Χωρίς καμιά ευλάβεια, αλλά με αρκετό διονυσιακό ενθουσιασμό.

Οι εκδηλώσεις θα κινηθούν γύρω από τους παρακάτω άξονες:

Η πρώτη μέρα του «books n’ beer 2023» (Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023), θα έχει θέμα τη σύγχρονη πραγματικότητα ως δυστοπία και τις δυστοπικές όψεις της πραγματικότητας.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 18:00 με την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «covid19 sudden fiction contest», ενός βιβλίου του οποίου το υλικό συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου λοκντάουν (23 Μαρτίου 2020 – 4 Μαΐου 2020), στην προσπάθεια που έκανε το red n’ noir για μια αρχική και δειγματοληπτική καταγραφή της συλλογικής εμπειρίας του covid-19 και των πολυεπίπεδων επιπτώσεών του, διοργανώνοντας το #covid19_sudden_fiction_contest μέσω της σελίδας του στο fb.

Σκοπός δεν ήταν να παραχθούν ούτε να εκδοθούν αριστουργήματα, παρότι κάποιες συμμετοχές έχουν πολύ μεγάλη λογοτεχνική αξία. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα ψηφιδωτό μικρών αφηγήσεων διηγήματος, ποίησης και κόμικς. Μια σύνθεση που θα μπορούσε να περιγράψει τη συλλογική εμπειρία των συνολικών, κυρίως κοινωνικών και πολιτικών, επιπτώσεων σε παρόντα (τότε) χρόνο. Ένα σημείο αναφοράς στο οποίο θα μπορεί να ανατρέχει κανείς στο μέλλον για να καταλάβει ποια ήταν η αρχική πρόσληψη και τι συνέβαινε τότε, όταν ακόμα η κατάσταση ήταν πρωτόγνωρη και πριν περάσει το πρώτο σοκ∙ με άλλα λόγια, να μπορεί να ψηλαφήσει το πώς διάβαζαν οι άνθρωποι το παρόν και πώς προέβλεπαν το μέλλον.

Ο τόμος εκδόθηκε τον Ιούνη του 2021 και είναι, πιστεύουμε, καιρός να γίνει μια μικρή κουβέντα γύρω από αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, είναι καιρός να τσεκάρουμε ποιες οι διαφορές από τις προβλέψεις που έγιναν για τις μελλοντικές επιπτώσεις και σε ποιο βαθμό ήταν έγκυρες, τι τελικά έχει πραγματικά αλλάξει σε αυτά τα τρία χρόνια, σε ποιο βαθμό αλλά και προς ποια κατεύθυνση τα δυστοπικά σενάρια επιβεβαιώθηκαν ή διαψεύστηκαν.





Δεύτερη εκδήλωση θα είναι η παρουσίαση του βιβλίου «Θεωρίες Συνωμοσίας» του Δημήτρη Λένη από τις εκδόσεις Τόπος.

«Οι Μασόνοι και οι εξωγήινοι, τα Νεφιλίμ και οι πιλότοι των αεροπλάνων που μας ψεκάζουν, οι δολοφόνοι του Κένεντι και οι εβραιομπολσεβίκοι Σοφοί της Σιών, όλοι εφαρμόζουν πολλαπλές σκοτεινές συνωμοσίες εναντίον μας. Υπάρχει όμως επιπλέον μια ακόμα αμείλικτη παγκόσμια συνωμοσία, αυτή που μας επιβάλει να μην σκεφτόμαστε τι ακριβώς σημαίνει ο όρος “Θεωρία Συνωμοσίας” και ποιες οι πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες της διάδοσης τέτοιων, ασαφώς ορισμένων, θεωριών. Το ανά χείρας βιβλίο επιχειρεί να διαβάσει την ιστορία της ανάδυσης διαφόρων μυστικών συνωμοσιών οι οποίες, υποτίθεται, “εξηγούσαν” τη Γαλλική Επανάσταση· εξετάζει την πολύ πιο πρόσφατη δημιουργία του όρου “θεωρία συνωμοσίας” τον 20ό αιώνα· επιχειρεί να κατανοήσει τι ακριβώς σημαίνει ο όρος και ποια φαινόμενα περιλαμβάνει.

»Στόχος είναι να αποκαλυφθεί το πώς οι θεωρίες συνωμοσίας, αντίθετα με την κοινή αντίληψη, είναι στην πραγματικότητα στοιχεία της κυρίαρχης ιδεολογίας. Απορρέουν αυθόρμητα από την ιδεολογική διάρθρωση του μοντέρνου κράτους και γίνονται εργαλεία, στα χέρια δυνάμεων που δεν συνωμοτούν μυστικά, για την ολοφάνερη –και όχι μυστική– διαχείριση της πολιτικής στα πλαίσια των κοινωνιών του ύστερου καπιταλισμού».

Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του κόμικ «Fear Future» του Πάνου Ζάχαρη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Jemma Press. Ένα αλμπουμάκι που ξεκίνησε να δουλεύεται τον Μάη του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Φλεβάρη του 2021, και που το μεγαλύτερο κομμάτι του σχεδιάστηκε στις άγριες ώρες μεταξύ τηλεργασίας και μηνυμάτων στο 13033.

Μετά από αυτό, σειρά θα πάρει η εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στην τέχνη και τα κόμικς, με το ερώτημα αν η ΑΙ εκδημοκρατίζει την τέχνη ή αρπάζει εργασία καλλιτεχνών.

Η πρώτη μέρα του books n’ beer 2023 θα κλείσει με την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Black Mirror»,που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και το έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Καταπότη.

«Μπορεί μια σειρά επιστημονικής φαντασίας να ρίξει φως σε άγνωστες ή αφανείς πτυχές του τεχνοπολιτισμού του 21ου αιώνα; Πώς λειτουργεί στον θεατή η επαφή με μια ιστορία “εκτός πραγματικότητας”, η οποία όμως ταυτόχρονα φαντάζει υπερβολικά “οικεία”; Στη δημοφιλή σειρά Black Mirror, η οποία άρχισε να προβάλλεται στη βρετανική τηλεόραση το 2011, η κεντρική ιδέα ήταν ότι μια (υποθετική) μετατόπιση στη χρήση ή τη λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα συντελεί στην ανάδειξη μιας νέας πραγματικότητας, η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα τόσο “μακριά” αλλά και τόσο “κοντά” ώστε να προκαλεί αναστάτωση στους θεατές, κρατώντας τους έτσι προσηλωμένους στους δέκτες τους και εκτεθειμένους σε μια ανοιχτή θεώρηση του παρόντος, του δικού τους παρόντος, της δικής τους ζωής.

»Στον συλλογικό αυτό τόμο γράφουν πρόσωπα που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο. Το κεντρικό ζητούμενο είναι να αναδειχθούν οι πολλαπλές πτυχές του φαινομένου της ψηφιακότητας και να καλλιεργηθεί ένας βαθύτερος προβληματισμός γύρω από το ερώτημα: Είμαστε πλέον έτοιμοι/έτοιμες να αναθεωρήσουμε (ή και να εγκαταλείψουμε) παγιωμένους ειδολογικούς προσδιορισμούς και ερμηνευτικά σχήματα που αφορούν τη σύγχρονη ζωή; Όπως αναφέρεται άλλωστε και σε ένα από τα τρέιλερ του Black Mirror, το μέλλον “έχει διαρραγεί”, το μέλλον “είναι τώρα” (“the future is broken, the future is now”)».

Η δεύτερη μέρα του «books n’ beer 2023» (Σάββατο 10 Ιουνίου 2023) θα είναι αφιερωμένη στην κατάσταση του ελληνικού τύπου και θα γίνει η παρουσίαση ανεξάρτητων δημοσιογραφικών ομάδων και παρατηρητηρίων , καθώς και των υποθέσεων που ανέδειξαν τη σεζόν 2022-2023 στο πλαίσιο του δικαστικού ρεπορτάζ.

Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι υποθέσεις:

Της δίκης για τη φωτιά στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας από το Solomon.

Του εφετείου της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή από το Golden Dawn Watch και το omnia tv.

Της υπόθεσης για τον φονικό ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου/ Zackie Oh από το ZackieOh Justice Watch.

Των δύο δικτύων τράφικινγκ που μας απασχόλησαν αυτή την σεζόν (υπόθεση Ηλιούπολης και υπόθεση Κολωνού) από το omnia tv.

Της δίκης Λιγνάδη από δύο διαφορετικές ομάδες, του Lignadis Trial Watch και του 20/20 magazine.

Των δύο αστυνομικών δολοφονιών σε βάρος των πολιτών Ρομά Νίκου Σαμπάνη και Κώστα Φραγκούλη από το omnia tv. (Οι δίκες δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα, όμως το δημοσιογραφικό υλικό από την προανάκριση και την ανάκριση έχει μεγάλη αξία ήδη από αυτό το στάδιο).

Της «Greek Police Mafia» από το freedom of press.

Η δεύτερη μέρα του books n’ beer 2023 θα κλείσει με την παρουσίαση του βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.

«Μπορεί ένα γράφημα, ένα βίντεο ή μια φωτογραφία να μας παραπλανά χωρίς να λέει ψέματα; Με ποιους μηχανισμούς προωθούνται οι διαρροές της αστυνομίας, της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων; Πώς “ξεπλένονται” τα εγκλήματα εταιρειών και ολόκληρων κρατών με τεχνικές όπως το whitewashing, το green-washing και το pinkwashing; Μπορούν τα μέσα ενημέρωσης να καθοδηγήσουν τον αναγνώστη αλλάζοντας τη σύνταξη μιας πρότασης ή να αλλοιώσουν μια δημοσκόπηση μεταβάλλοντας απλώς τη σειρά των ερωτήσεων;

»Ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό που μας βοηθά να εντοπίζουμε τεχνικές παραπληροφόρησης και προπαγάνδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media αλλά και στον καθημερινό λόγο πολιτικών, διαφημιστών και συμβούλων επικοινωνίας.

»Μέσα από προσωπικές εμπειρίες σχεδόν τριών δεκαετιών σε διεθνή και ελληνικά ΜΜΕ, μας εξηγεί με συγκεκριμένα παραδείγματα πώς να διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές των εφημερίδων και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης».

Η τρίτη και τελευταία μέρα του books n’ beer 2023 (Κυριακή 11 Ιουνίου 2023), θα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος θα είναι αφιερωμένο στο σύγχρονο έντυπο περιοδικό και το δεύτερο στην queer λογοτεχνία και κόμικς!

Οι εκδηλώσεις της Κυριακής θα ξεκινήσουν με την κουβέντα μεταξύ των περιοδικών kaboom, yusra, HUMBA! και βλάβη, κυρίως ως ενός είδους ποδαρικό στην κυκλοφορία του τελευταίου.

Έπειτα θα ακολουθήσει το αφιέρωμα στην queer λογοτεχνία και κόμικς. Ξεκινάμε συζητώντας με αφορμή την πρώτη ποιητική συλλογή της Ελένης Κίρκη με τίτλο «Δαγκώματα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενύπνιο, και προσεγγίζουμε το ζήτημα της queer γραφής. Αμέσως μετά ακολουθεί κουβέντα, στην οποία θα προσεγγίσουμε το ζήτημα της queer δημιουργίας στα κόμικς.

Οι εκδηλώσεις του «books n’ beer» θα κλείσουν με δύο παρουσιάσεις βιβλίων: «Στο σπίτι των ονείρων» της Κάρμεν Μαρία Ματσάδο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες,και «Ζυθοποιείο Μαργαριταριών» της Γιένι Βαλ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλήθος.

«“Στο Σπίτι των Ονείρων” είναι η παθιασμένη ερωτική ιστορία, η κοινή ζωή, η πνευματική και σωματική σύνδεση δύο γυναικών, που σταδιακά μετατρέπεται σε φυλακή και σε εφιάλτη. Η Κάρμεν Μαρία Ματσάδο αφηγείται την κακοποιητική σχέση που βίωσε, από την ενθουσιώδη αρχή της μέχρι το επώδυνο τέλος της, προσπαθώντας να κατανοήσει αυτό που της συμβαίνει και αναζητώντας μια έξοδο διαφυγής. Περιγράφει την τρυφερότητα και την ένταση, τις αυταπάτες και το ψέμα, την αίσθηση της μοναδικότητας και της κοινοτοπίας, συνδέοντας το προσωπικό της βίωμα με το παραμύθι, τη λογοτεχνία, την κουήρ θεωρία και την ποπ κουλτούρα. Μετατρέποντας κάθε κεφάλαιο αυτής της ιστορίας σε άσκηση ύφους, με μια γλώσσα που παραμένει πάντα βαθιά συναισθηματική, η Ματσάδο ανατρέπει τις αντιλήψεις μας για το τι είναι και τι μπορεί να κάνει η αυτοβιογραφία».

«Στο “Ζυθοποιείο Μαργαριταριών”, η Τζο φτάνει σε μια νέα χώρα για να σπουδάσει βιολογία. Κάνει σπίτι της ένα ανακατασκευασμένο ζυθοποιείο και το μοιράζεται με μια γυναίκα τελείως διαφορετική από εκείνη. Το σπίτι αυτό δεν έχει τοίχους, είναι διαπερατό, εύπλαστο, κι η Τζο το παρατηρεί να ζωντανεύει με τρόπους αφάνταστους και αλλόκοτους. Οι αισθήσεις της κινητοποιούνται και την κατακλύζουν, καθώς τα όρια μεταξύ των φυτών και των σωμάτων, του ονείρου και της πλήρους συνείδησης θολώνουν και πλέκουν νέους κόσμους και δυνατότητες.

»Το λογοτεχνικό ντεμπούτο της μουσικού και συγγραφέως Jenny Hval αποτελεί μια μεθυστική και αισθητηριακή απεικόνιση της σεξουαλικής αφύπνισης και της queer επιθυμίας.»

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Η σύγχρονη πραγματικότητα ως δυστοπία και οι δυστοπικές όψεις της πραγματικότητας

18:00 Δυστοπικά κορονοσενάρια

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου «covid19 sudden fiction contest», δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του από τις εκδόσεις red n’ noir.

Ο Νίκος Σούζας (νομικός και πολιτικός επιστήμονας) και η Χρύσα Λύκου (δημοσιογράφος) μας λένε τη γνώμη τους σε σχέση με το τι πραγματικά άλλαξε τρία χρόνια μετά το πρώτο λοκ ντάουν και προς ποια κατεύθυνση τα δυστοπικά σενάρια επιβεβαιώθηκαν ή διαψεύστηκαν.

18:45 Θεωρίες Συνωμοσίας

Παρουσίαση του βιβλίου «Θεωρίες Συνωμοσίας» (Δημήτρης Λένης, εκδόσεις Τόπος).

Ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Λένης μάς μιλάει για το πώς οι θεωρίες συνωμοσίας, αντίθετα με την κοινή αντίληψη, είναι στην πραγματικότητα στοιχεία της κυρίαρχης ιδεολογίας.

19:30 Fear Future

Παρουσίαση του κόμικ «Fear Future» (Πάνος Ζάχαρης, εκδόσεις Jemma Press).

Ο δημιουργός του Πάνος Ζάχαρης και η Μαρία Τζαμπούρα (σκιτσογράφος, δημιουργός κόμικς) θα μας μιλήσουν για το άλμπουμ, που το μεγαλύτερο κομμάτι του σχεδιάστηκε στις άγριες ώρες μεταξύ τηλεργασίας και μηνυμάτων στο 13033…

20:15 ΑΙ συνέπειαι τῆς καινούργιας ἱστορίας…

Η τεχνητή νοημοσύνη στην τέχνη και τα κόμικς

Ο Σπύρος Δερβενιώτης (δημιουργός κόμικς και γελοιογράφος), ο Θωμάς Βαλιανάτος (οπτικοακουστικός καλλιτέχνης, λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας) και ο Περικλής Κουλιφέτης (δημιουργός κόμικς και συντάκτης στο Καρέ-Καρέ της ΕΦ.ΣΥΝ.) μιλάνε για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στη τέχνη γενικά και στα κόμικς ειδικά και απαντάνε στο ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέες δυνατότητες στην τέχνη, αν αρπάζει την εργασία καλλιτεχνών και αν υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα οριοθέτηςής της.

21:00 Black Mirror

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Black Mirror»

Ο Σπύρος Θωμόπουλος (κριτικός τέχνης και κινηματογράφου), η Κατερίνα Μαλίχιν (ψυχαναλύτρια, δρ Κλινικής Ψυχοπαθολογίας και Έρευνας στην Ψυχανάλυση), η Βάλια Παπαστάμου (αρχιτέκτων-εικαστικός, διδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) μιλάνε για το βιβλίο «Black Mirror» (εκδόσεις Καστανιώτη), έχοντας ως αφορμή το επεισόδιο «The Entire History of You» της τηλεοπτικής σειράς «Black Mirror».

Συντονίζει η Δέσποινα Καταπότη (επιμελήτρια του τόμου, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Παρουσίαση ανεξάρτητων δημοσιογραφικών ομάδων και των υποθέσεων που ανέδειξαν τη σεζόν 2022-2023 στο πλαίσιο του δικαστικού ρεπορτάζ

18:00 Δίκη για τη φωτιά στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας. Μιλάνε ο Σταύρος Μαλιχούδης και η Κορίνα Πετρίδη για λογαριασμό της δημοσιογραφικής ομάδας του Solomon.

18:30 Εφετείο της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μιλάνε η Ελευθερία Κουμάντου για λογαριασμό του Golden Dawn Watch και ο Λουκάς Σταμέλλος για λογαριασμό του omnia tv.

19:00 Δίκη για τον φονικό ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου/Zackie Oh. Μιλάνε η Δάφνη Καραγιάννη και η Άννα Νίνη για λογαριασμό του ZackieOh Justice Watch.

19:30 Υποθέσεις τράφικινγκ (Ηλιούπολης και 12χρονης). Μιλάνε οι Άννα Νίνη και Οδυσσέας Γερονικολός για λογαριασμό της δημοσιογραφικής ομάδας του omnia tv.

20:00 Δίκη Λιγνάδη. Μιλάνε η Μαρία Λούκα και η Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου για λογαριασμό του Lignadis Trial Watch και η Μαρία Κεφαλά για λογαριασμό του 20/20 magazine.

20:30 Υποθέσεις δολοφονιών Νίκου Σαμπάνη και Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικούς

Μιλάνε οι Φοίβος Συμεωνίδης και Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης για λογαριασμό του omnia tv.

21:00 Υπόθεση Greek Police Mafia. Μιλάει ο Μπάμπης Πολυχρονιάδης για λογαριασμό του the freedom of press.

21:30 Παρουσίαση του βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» (εκδόσεις Τόπος). Μιλάει ο συγγραφέας του βιβλίου και δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου.

Κυριακή 11 Ιουνίου 2023

Σύγχρονο έντυπο περιοδικό | queer λογοτεχνία και κόμικς

18:00 Τέσσερα περιοδικά συνομιλούν!

Συνομιλούν: Ο Πι Ζήτα από το περιοδικό HUMBA!, ο Χρήστος Κρυστάλης από το περιοδικό Βλάβη, ο Στέφανος Μπατσής από το περιοδικό kaboom και ο Σπύρος Παπαδόπουλος από το περιοδικό Yusra.

18:45 comics n’ queer

Οι κομιξάδες Στιβ Στιβακτής και Χάρρυ Σάξον παρουσιάζουν τις δουλειές τους.

19:30 poems n’ queer

Η Άννα Παντελάκου (θεωρητικός και ιστορικός τέχνης) και η Ελένη Κίρκη (απόφοιτος Νομικής, ποιήτρια) μας μιλάνε για την πρώτη ποιητική συλλογή της Ελένης Κίρκη με τίτλο «Δαγκώματα» (εκδόσεις Ενύπνιο).

20:45 novels n’ queer

Η Ζωή Κόκκα (περιοδικό Yusra) μας μιλάει για το βιβλίο της Jenny Hval, «Ζυθοποιείο μαργαριταριών»(εκδόσεις Πλήθος).

21:30 memoir n’ queer

Η Δήμητρα Γεωργιάδου (κοινωνική ανθρωπολόγος) και η Εύα Πλιάκου (εκδόσεις Αντίποδες και περιοδικό Βλάβη) μας μιλάνε για το βιβλίο της Κάρμεν Μαρία Ματσάδο «Στο σπίτι των ονείρων» (εκδόσεις Αντίποδες).

Συμμετέχουν οι εκδόσεις:

Άγρα | Αίολος | Αιώρα | Αλεξάνδρεια | Αλμύρα | Αντίποδες | Απρόβλεπτες | Αργοναύτης | Ασίνη | Ασύμμετρη Απειλή | Βακχικόν | Βιβλιοπέλαγος | Διάδοση | Εκκρεμές | Ελευθεριακή Κουλτούρα | Ενάντια | Έναστρον | Ενύπνιο | Ευρασία | Θεμέλιο | Καστανιώτη | Κείμενα | Κέλευθος | Κίχλη | Κυαναυγή | Κυψέλη | Μικρός Ήρως | Μπαταρία | Ναυτίλος | Νήσος | Οκτάνα | Οξύ | Όπερα | Ουαπίτι | Πάπυρος | Πλήθος | Πόλις | Ποταμός | Πουά | Στάσει Εκπίπτοντες | Στερέωμα | Στο Περιθώριο | Τόπος | Ύψιλον | Χαραμάδα | Ars Nocturna | Carnívora | Comicdom Press | Dolce | Firebrand | Gutenberg | Jemma Press | Kaboom | Loggia | Memoria | Oblik | Opera | Opportuna | Petites-Maisons | Polaris | red n’ noir | Yusra.

Πληροφορίες

Το books n’ beer 2023 θα πραγματοποιηθεί στην Ευελπίδων-Πλατεία Πρωτομαγιάς-Πεδίον Άρεως το δεύτερο ΠΣΚ του Ιουνίου, στις 9-10-11 Ιουνίου 2023 και ώρες 15:00 με 22:00.

