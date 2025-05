31ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με Maguy Marin, Χρήστο Παπαδόπουλο και Damien Jalet

Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια Τζένη Αργυρίου παρουσίασε το πρόγραμμα του 31ου Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στο Μουσείο της Ακρόπολης- Διαβάστε τα highlights του

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Maguy Marin, Χρήστο Παπαδόπουλο, Damien Jalet, Omar Rajeh και Kat Válastur, σημαντικές νέες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, ενεργοποίηση νέων σημείων στην πόλη και αναθέσεις νέων έργων, το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 18 έως τις 27 Ιουλίου, υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου.

Το φετινό φεστιβάλ, φέρνει στο προσκήνιο σημαντικά έργα και πρωτοποριακές συνεργασίες, ενώ τιμά την 30χρονη ιστορία του θεσμού με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τοπικές παραδόσεις με διεθνείς επιρροές.

Στόχος της νέας καλλιτεχνικής διεύθυνσης είναι να συνεχίσει να αναδεικνύει τον χορό ως μέσο έκφρασης, σύνδεσης και δημιουργίας, ενώ παράλληλα να δημιουργήσει ένα ανοιχτό και δυναμικό περιβάλλον για καλλιτέχνες, τοπικές κοινότητες και το κοινό.

Η Τζένη Αργυρίου

Η Τζένη Αργυρίου, στην ομιλία της στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο Αμφιθέατρο Δ. Παντερμαλής στο Μουσείο Ακρόπολης, αναφέρθηκε στην ιστορία του θεσμού και τη σημασία του για την πόλη και τον πολιτισμό. Υπογράμμισε πως το Φεστιβάλ, που ξεκίνησε το 1995, ήταν αποτέλεσμα του «Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων» και από τότε έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στον χάρτη του σύγχρονου χορού, παρουσιάζοντας 322 παραστάσεις διεθνών ομάδων και 136 ελληνικών, φιλοξενώντας 108 πρώτες εμφανίσεις και χιλιάδες συμμετοχές σε σεμινάρια και παράλληλες εκδηλώσεις.

Τόνισε πως η συνεχιζόμενη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Καλαμάτας, και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και το έργο της Βίκυς Μαραγκοπούλου, Κατερίνας Κασιούμη και Λίντας Καπετανέα, υπήρξαν καθοριστικά για την πορεία του Φεστιβάλ.

Η κ. Αργυρίου αναφέρθηκε στην ανάγκη για την ενεργοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να γίνει χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο και εστία καλλιτεχνικής δημιουργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ελληνικής χορογραφικής σκηνής. Επίσης, ανέφερε τη στρατηγική συνεργασία του Φεστιβάλ με τη Λυρική Σκηνή και την ενίσχυση του προγράμματος μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο σχεδιασμός του φετινού επετειακού προγράμματος αποσκοπεί στην ανάδειξη νέων έργων που συνδέουν τον χορό με άλλες τέχνες και την κοινωνία, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινότητας”.

Τα Highlights του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Στην κορύφωση της επετειακής χρονιάς των 30 χρόνων της ιστορικής διαδρομής του (1995-2025), το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας περιλαμβάνει 20 συνολικά έργα μεγάλων Ελλήνων και ξένων χορογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό: Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία, Λίβανος, Ελβετία.

MAGUY MARIN_May B HerveDeroo_1

Πρεμιέρες και Διεθνείς Παρουσιάσεις στην Κεντρική Σκηνή

Χρήστος Παπαδόπουλος – MELLOWING (18 & 19 Ιουλίου): Ο σπουδαίος Έλληνας χορογράφος συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Dance On Ensemble – μια ομάδα χορευτών άνω των 40 ετών που αναδεικνύει την ωριμότητα του χορευτικού σώματος ως καλλιτεχνική δύναμη. Χορογραφίες που φέρνουν στο φως τη δυναμική της ηλικίας και το ρυθμό της ζωής, με τη συμμετοχή της ομάδας Dance On Ensemble.

Maguy Marin – MAY B (21 Ιουλίου)

Βασισμένο στον κόσμο του Samuel Beckett, το εμβληματικό έργο της Maguy Marin είναι μια ωδή στην ανθρώπινη περιπλάνηση, στο γελοίο και το εύθραυστο της ύπαρξης. Οι χαρακτήρες ποθούν την ακινησία αλλά κινούνται ακατάπαυστα – όπως και οι εσωτερικές μας διεργασίες. Ένα κορυφαίο θεατρικό έργο του σύγχρονου ρεπερτορίου επιστρέφει για να προσφέρει μία εμπειρία διαχρονικής ποιότητας.

Damien Jalet – THRICE (23 Ιουλίου)

Ο Γαλλοβελγικής καταγωγής Damien Jalet παρουσιάζει ένα τρίπτυχο έργων (Gusts, Les Medusées, Brise-lames) σε συνεργασία με τη Nagelhus Schia Productions. Με ζωντανή μουσική, διεθνή ερμηνευτές και συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες, το έργο είναι μια γιορτή του διαπολιτισμικού χορού και της τελετουργικής έντασης.

Kat Válastur – DIVE INTO YOU (25 Ιουλίου)

Ένα τελετουργικό σόλο που αντλεί από τις γυναικείες φιγούρες των μάντεων και τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η Kat Válastur δημιουργεί έναν εκστατικό, σχεδόν μεταφυσικό χώρο, όπου το φως, η φωνή και ο ρυθμός συνδέονται με την αρχέγονη ενέργεια του κόσμου. Ένα έργο-χρησμός, όπως το χαρακτηρίζει η ίδια, που μας φέρνει σε επαφή με το μυστήριο του εαυτού.

Omar Rajeh – BEYTNA (26 & 27 Ιουλίου)

Ένα ανοιχτό τραπέζι χορού, μουσικής και φαγητού. Ο Omar Rajeh φέρνει επί σκηνής μια συνάντηση φίλων από τον Λίβανο, την Κορέα, την Παλαιστίνη, το Βέλγιο και το Τόγκο, που μετουσιώνεται σε καλλιτεχνικό συμπόσιο. Το «σπίτι» του άλλου γίνεται τόπος κοινότητας, ανταλλαγής και αληθινής συνάντησης. Μια γιορτή για τη συνύπαρξη και τη φιλία, επίκαιρη όσο ποτέ.

Κατερίνα Φώτη- THE KITCHEN DANCE _ A HOUSE TRANCE VOCABULARY Αναστασία Γιαννακή

Τι θα δούμε στην Εναλλακτική Σκηνή στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Στην εναλλακτική σκηνή θα δούμε το έργο “Materia” του Andrea Salustri (19-20 Ιουλίου) διερευνά τις δυνατότητες του πολυστυρένιου, το οποίο μετατρέπεται σε ζωντανό αντικείμενο επί σκηνής, ενώ η παρουσία του χορευτή είναι υποστηρικτική. Η παράσταση δημιουργεί μια ένταση μεταξύ αντικειμένου, χειριστή και της πράξης του χειρισμού, με τη κίνηση να εναλλάσσεται από εύθραυστες ποιότητες σε ηχητικά τοπία, χωρίς να επιβάλλεται μια συγκεκριμένη αφηγηματική γραμμή, αφήνοντας το κοινό να προβάλει δικές του ερμηνείες.

Στο έργο “The Kitchen Dance: A house trance Vocabulary” της Κατερίνας Φώτη (21 Ιουλίου) αναφέρεται στη γυναικεία αυτοδιάθεση, με φόντο την κουζίνα, ως σύμβολο δουλειάς και απόδρασης. Μέσα από τη χορογραφία, εξετάζεται η ζωή των γυναικών που ζουν στην κουζίνα, συνδυάζοντας τις καθημερινές τους ασχολίες με την ανάγκη για λυτρωτικούς χορούς.

Στο έργο “Ο γρίφος του Δάσους” (24 Ιουλίου), οι Νάνση Σταματοπούλου και Τάσος Βρεττός δημιουργούν μια πολυαισθητηριακή performance που εξετάζει τη σχέση ανθρώπου και φύσης, χρησιμοποιώντας το γυμνό σώμα και ψηφιακές αναπαραστάσεις για να ενσωματωθούν στην έννοια του δάσους ως ζωντανή μνήμη.

Η παράσταση “SLAMMING” της Ξένιας Κογχυλάκη (25 Ιουλίου) μελετά την ένταση του “mosh pit” και την ταλάντευση ανάμεσα στη βία και την τρυφερότητα, ανασυνθέτοντας το χορό του πλήθους σε ένα συλλογικό τελετουργικό.

Το έργο “Τη μέρα που ανέβηκα το βουνό πανω” της Αγνής Παπαδέλη Ρωσσέτου (26 Ιουλίου) εξετάζει τη σχέση αναπνοής και κίνησης, αναπαριστώντας τη λειτουργία της αναπνοής ως παράγοντα κίνησης και ζωής, με τη χορογραφία να επικεντρώνεται στην ισορροπία του σώματος και της αναπνοής.

Το “FOR ALL WE KNOW” των Thomas Hauert και Ερμή Μαλκότση (27 Ιουλίου) είναι μια συνάντηση μετά από 20 χρόνια, που ανακαλεί την έννοια του χρόνου και της επανασύνδεσης, με βάση τη σχέση των δύο χορευτών.

Συνεργασίες με Πολιτιστικούς Φορείς

Το Φεστιβάλ ξεκινά την πολυσυλλεκτική συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, παρουσίαζοντας έργα από το Μπαλέτο και την Ανώτερη Σχολή Χορού. Οι παραστάσεις θα ενσωματώνουν την όπερα και το μπαλέτο με τη σύγχρονη χορογραφία.

Εθνική Λυρική Σκηνή Henry Curtis

Παράλληλες Δράσεις και Εικαστικές Ενότητες:

Επετειακή Έκθεση: Η έκθεση “Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού” θα αναδείξει τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ μέσα από αφίσες, φωτογραφίες και βίντεο. Θα προβάλλει το έργο «Μνημείο» του Δημήτρη Παπαϊωάννου, που ήταν αφιερωμένο στη φωτογράφο Nelly’s, η οποία απαθανάτισε τις πρώτες στιγμές του εξπρεσιονιστικού χορού.

Dancing on Screen: Η νέα ενότητα του Φεστιβάλ, Dancing on Screen, θα εξερευνήσει τη σχέση του χορού με τον κινηματογράφο, παρουσιάζοντας έργα όπως το “Symmetry” του Ruben Van Leer και το “Maguy Marin: L’urgence d’agir” του David Mambouch.

Χορευτικές Παράστασεις στην Πόλη

Στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το The Place του Λονδίνου παρουσιάζουν την “Future Cargo“. Μία χορευτική παράσταση επιστημονικής φαντασίας σε έναν 12μετρο φορτηγό, όπου το κοινό ζει την εμπειρία μέσα από ακουστικά που επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή στο έργο.

Φωνές στο Κάστρο Καλαμάτας: Ένα έργο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων του Φεστιβάλ, από την χορογράφο Παναγιώτα Καλλιμάνη και γυναίκες και άνδρες χορωδούς ηλικίας 50 ετών και άνω. Παρουσιάζεται στο Αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας και εξετάζει τη συλλογική μνήμη και την παραδοσιακή μουσική της πόλης.

Dance Your Way Out της Μάρθας Πασακοπούλου: Παρουσιάζεται στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας και προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε μια περιπατητική, ακουστική χορευτική εμπειρία, εξερευνώντας την κοινωνική και σωματική μεταδοτικότητα του χορού.

Γρίφος του Δάσους της Νάνσυ Σταματοπούλου και του φωτογράφου Τάσου Βρεττού: Μια performance εμπνευσμένη από το φυσικό τοπίο της Καλαμάτας και το δάσος του Ταΰγετου, συνδυάζοντας κίνηση, μουσική και εικόνα, που αναδεικνύει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

OMAR RAJEH & MAQAMAT Paul Bourdrel

Συναντήσεις Εκτός Σκηνής

Η ενότητα Συναντήσεις Εκτός Σκηνής του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φιλοδοξεί να ανοίξει ένα πεδίο διαλόγου μεταξύ της ευρύτερης κοινότητας του χορού και του κοινού, εστιάζοντας σε θεματικές που διατρέχουν τα έργα του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια πλατφόρμα συζητήσεων και ομιλιών που προάγει την συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση καλλιτεχνών, χορευτών, σπουδαστών, συντελεστών και κοινού. Στις 19 Ιουλίου, η συζήτηση με τίτλο Αντικρίζοντας το μέλλον: Μια συζήτηση για την τέχνη της γήρανσης θα επικεντρωθεί στη σχέση του χορού με την ηλικία, εξετάζοντας πώς η τέχνη μπορεί να αμφισβητήσει τις προκαταλήψεις γύρω από τη γήρανση και να αναδείξει την αξία της δημιουργικότητας σε κάθε ηλικία. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Madeline Ritter, διευθύντρια της ομάδας Dance On Ensemble, η οποία από το 2015 αναδεικνύει τη σημασία της τέχνης για άτομα άνω των 40 ετών, ο Ty Boomershone, καλλιτεχνικός διευθυντής της ομάδας, και ο χορογράφος Χρήστος Παπαδόπουλος. Επίσης, η χορογράφος Παναγιώτα Καλλιμάνη θα μοιραστεί την εμπειρία της από τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα στην παράσταση Φωνές.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Το Φεστιβάλ προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους, από επαγγελματίες χορευτές μέχρι παιδιά και ενήλικες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν από καταξιωμένους δασκάλους και καλλιτέχνες, όπως ο Damien Jalet, η Kat Válastur και ο Omar Rajeh, καθώς και να αναπτύξουν τις χορευτικές τους ικανότητες μέσα από σεμινάρια και masterclasses.

Διαβάστε όλο το πρόγραμμα

programma