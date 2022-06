David Bowie: 50 χρόνια Ziggy Stardust - Το όνομα που δεν οφείλεται στον Iggy Pop και η προφητική αλληγορία

16 Ιουνίου 1972. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το άλμπουμ που έκανε νεύμα στη πανκ για να γεννηθεί. Η υπαρξιακή ανδρόγυνη όπερα μιας ακατέργαστης ιδιοφυίας, ο πέμπτος δίσκος ενός 25χρονου -τότε- τύπου που έγραφε ήδη το συμβόλαιό του με την αιωνιότητα.

Το The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars του David Bowie θεωρήθηκε ως ένας από τους επιδραστικότερους δίσκους των 70s και σίγουρα, ένα έργο που έδωσε ώθηση στην καριέρα του Λευκού Δούκα, μετουσιώνοντάς τον σε έναν σπουδαίο δημιουργό με διαχρονική υφή.

ADVERTISING

Αν υπάρχει κάποιος που έχει περιγράψει με τον καλύτερο τρόπο τη περσόνα του Ziggy, αυτός είναι ο Peter Bebergal, συγγραφέας του βιβλίου του 2014, Season of the Witch: How the Occult Saved Rock and Roll. Μιλώντας στο Quietus, έλεγε ο ίδιος:

"Όπως λέω στο βιβλίο, πιστεύω ότι ο David Bowie είναι ο αληθινός μάγος της ιστορίας του rock & roll, ο καλλιτέχνης που κατανόησε με τον καλύτερο τρόπο τον ορισμό της μαγείας. Η μουσική και η ερμηνεία του Bowie ήταν μια μαγική πρακτική...

...Μόνο ο Bowie θα μπορούσε να φανταστεί ένα τέτοιο πλάσμα. Η επόμενη κυκλοφορία του Bowie ("The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars") θα δημιουργούσε μια από τις πιο εμβληματικές και ισχυρές ροκ περσόνες όλων των εποχών: τον Ziggy Stardust.

Συγχωρέστε μου την υπερβολή, αλλά σε αυτό που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ροκ εν ρολ άλμπουμ όλων των εποχών, το The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, ο Bowie "σκάλισε" το μεγαλείο της διαστημικής πτήσης και μέσα από την έκπληξη ενός moonwalk, γύρισε το σύμπαν σε ένα μέρος δυσοίωνο μυστηρίου όπου οι εξόριστοι εξωγήινοι Μεσσίες, μαθαίνουν να παίζουν κιθάρα. Ο Bowie έκανε μουσική σύνθεση όλους τους πνευματικούς φόβους και τις ελπίδες των 70s χωρίς να καταφύγει σε καμία κοινοτυπία της εποχής του. Ο Ziggy δεν ήρθε για να πειραματιστεί με τους ανθρώπους, ήρθε για να διερευνήσει τον εαυτό του, αναζητώντας απαγορευμένη γνώση στα αστικά απόβλητα της γης.

Το 1973, η Rolling Stone κανόνισε μια συνάντηση μεταξύ του William Burroughs και του David Bowie. Ο Burroughs ήταν κεντρική φιγούρα στο underground της εποχής. Ο ίδιος εξερεύνησε τις πιο σκοτεινές πτυχές του εαυτού του μέσα από μερικά από τα πιο εμβληματικά και αμφιλεγόμενα μυθιστορήματα που είχαν γραφτεί ποτέ στα αγγλικά. Ο Bowie έμοιαζε σαν δίδυμός του, ένας καταστροφέας ηθών που κέρδιζε χρήμα και δόξα σαν ένα διαταραγμένο αλλά πανέμορφο πλάσμα της ποπ κουλτούρας.

O Burroughs έψαχνε τον δρόμο για το mainstream και ίσως πίστευε πως αν ερχόταν κοντά με τον Bowie, θα του άνοιγε το δρόμο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Bowie περιγράφει τον πλήρη μύθο πίσω από τον Ziggy, μιλάει για μια φυλή εξωγήινων υπερ-όντων που ονομάζονται «άπειρα», μιλάει για ζωντανές μαύρες τρύπες που χρησιμοποιούν το Ziggy ως σκάφος για να δώσουν στον εαυτό τους μια μορφή που οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν.

Ο Burroughs περιγράφει το δικό του όραμα να δημιουργήσει ένα ινστιτούτο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη γνώση, έτσι ώστε κάποια στιγμή η ανθρωπότητα να μπορέσει να επικοινωνήσει με εξωγήινες μορφές ζωής. Η προειδοποίηση μιας επικείμενης Αποκάλυψης στο τραγούδι "Five Years" στο Ziggy Stardust, ξεδιπλώνεται μέσα σε μια αστική ερημιά όπου παράδοξα όντα έχουν κυριαρχήσει. Μόνη ελπίδα φαντάζει η αγάπη".

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 16 Ιουνίου του 1972, σε παραγωγή του Ken Scott και του Bowie, με τους The Spiders from Mars (Mick Ronson, Trevor Bolder, Mick Woodmansey) να αποτελούν το διαστημικό όχημα του David. Μάλιστα, για πολλούς ο Ronson ήταν ο άνθρωπος που κατάφερνε να βάζει τάξη στο ηχητικό χάος που αναπτυσσόταν στο μυαλό του Starman, ο άνθρωπος που μπορούσε να δώσει καλλιτεχνική μορφή στις σκέψεις ενός ανθρώπου που ζούσε και ανέπνεε μέσα από τη φλόγα των οραματισμών του.

Το κόνσεπτ περιστρεφόταν γύρω από την alter ego προσωπικότητα του Bowie, Ziggy Stardust, μία ανδρόγυνη και bisexual φιγούρα που λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με εξωγήινα όντα. Σύμφωνα με το "σενάριο", ο Ziggy είναι αγγελιαφόρος μηνυμάτων από το διάστημα προς τη Γη, η οποία έχει μόνο πέντε χρόνια ζωής και η ανθρωπότητα οδεύει προς το τέλος της λόγω έλλειψης φυσικών πόρων.

Ο Ziggy είναι μια ανδρόγυνη μορφή που προσπαθεί ως bisexual super star να σώσει τον κόσμο. Κάνει καταχρήσεις αλλά τραγουδά για την αγάπη και την αποδοχή, και στο τέλος καταστρέφεται ως άλλος προφήτης από τους ίδιους τους γήινους που προσπάθησε να εμπνεύσει. Ο Ziggy έρχεται ως φυσική συνέχεια του Major Tom, ο οποίος επανήλθε στη δισκογραφία του Bowie το 1980 και στο κομμάτι Ashes to Ashes, το οποίο έχει να κάνει και πάλι με τις εξαρτήσεις των ναρκωτικών.

Το δε όνομα του Ziggy Stardust, είναι φόρος τιμής στον Legendary Stardust Cowboy (a.k.a Carl Odam), έναν performer που ήταν πρωτοπόρος του psychobilly. Το δε Ziggy, προέρχεται από το όνομα ενός ραφείου που άρεσε στον Bowie. "Ναι, μου άρεσε που περιείχε μέσα και τον Iggy (Pop) αλλά ήταν αναφορά σε ένα κατάστημα, ένα ραφείο", είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Q το 1990. Ήταν ένας φόρος τιμής σε μια άλλη αγάπη του Bowie πέραν της μουσικής, δηλαδή στα ρούχα. Τα κουστούμια άλλωστε ήταν και το σήμα κατατεθέν της αστρικής περσόνας του, σχεδιασμένα από τον Κανσάι Γιαμαμότο. Το δε μακιγιάζ του, ήταν δικής του έμπνευσης, ενώ όπως είχε πει, η ιεροτελεστεία της μεταμόρφωσης πριν τα live, ήταν το αγχολυτικό του, ο τρόπος για να βγει από τον εαυτό του και να ξεχάσει κάθε στρες και φοβία του.

Με τον ίδιο τρόπο, ο Bowie "σκότωνε" και τις περσόνες του. Όταν είχε κουραστεί, όταν πνιγόταν, έστηνε μια άλλη, στο αέναο ταξίδι προς την ανακάλυψη του εσωτερικού του κόσμου.

Οι περισσότερες ηχογραφήσεις για αυτό το album πραγματοποιήθηκαν στα Trident Studios του Λονδίνου, κατά κύριο λόγο τον Νοέμβριο του 1971, ενώ υπήρξαν ορισμένα sessions τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς. Το μουσικό περιεχόμενο επηρεάστηκε κατά πολύ από το glam rock, εξερευνώντας θεματικά μοτίβα, όπως ο σεξουαλικός πειραματισμός και τα κοινωνικά ταμπού. Το "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" έφτασε μέχρι το Νο.5 του UK Albums Chart και μέχρι το Νο.75 του US Billboard Top LPs & Tape chart, ενώ επανήλθε στο Billboard 200 ύστερα από τον θάνατο του Bowie το 2016.

Για το περιοδικό Rolling Stone, το συγκεκριμένο LP είναι ένα από τα πιο επιδραστικά στην ανθρώπινη μουσική ιστορία, ανοίγοντας δρόμους για νέα είδη που είδαμε τα επόμενα χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις