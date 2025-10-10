Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο – 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 10-12 Οκτωβρίου

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Ο Οκτώβριος μπήκε με βροχές και εμείς συνεχίζουμε να προτείνουμε δωρεάν εκδηλώσεις… συναυλίες, εκθέσεις τέχνης και ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα.

Δες όσα μπορείς να απολαύσεις χωρίς εισιτήριο την Παρασκευή 10 και το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

”Εικόνες που ανασαίνουν” στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Παρουσιάζονται έργα των Μαργαρίτας Ερμίδου, Παύλου Κατσιβέλη, Μάρως Κωνσταντινοπούλου, Ιάσονα Μαρούλη, Ισμήνης Μπεκ, Ιωσήφ Παπαδάτου, Ερρίκου Σιδηρόπουλου-Βελίδη και Δημήτρη Τερζάκη.

Η πρώτη συναυλία του κύκλου σύγχρονης μουσικής αποτελεί μια ηχητική περιπλάνηση όπου κάθε έργο αποτυπώνει εικόνες φυσικές, ψυχικές ή φανταστικές. Τα έργα αντλούν έμπνευση από λογοτεχνικά και μυθολογικά τοπία, μετατρέποντας εικόνες της φύσης, της καθημερινότητας και του εσωτερικού κόσμου σε πρωτότυπες ηχητικές αφηγήσεις. Οι ήχοι συνδέονται με απροσδόκητους τρόπους, διαμορφώνοντας εικαστικά και ψυχογραφικά περιβάλλοντα, με μικρές μεταβολές και ρευστότητα να δημιουργούν ένταση και ενδιαφέρον.

Η συναυλία παρουσιάζει ονειρικούς, ποιητικούς και ατμοσφαιρικούς κόσμους όπου οι ήχοι αποκτούν ζωή, μνήμη και σημασία πέρα από την παραδοσιακή μουσική μορφή. Με προκράτηση.

Έκθεση “V for Victory: η μουσική στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο”

Η έκθεση παρουσιάζεται με αφορμή την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στόχος της είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική λειτούργησε ως μέσο έκφρασης, αντίστασης και συλλογικής μνήμης, μέσα από έργα που συνέθεσαν Έλληνες και ξένοι δημιουργοί κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του πολέμου. Παρτιτούρες, χειρόγραφες και έντυπες, εκτίθενται σε διάλογο με βιβλία, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων, προσωπικά αντικείμενα, επιστολές, προγράμματα συναυλιών, περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό προέρχεται από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και παρουσιάζεται στον Χώρο Υποδοχής της Μουσικής Βιβλιοθήκης”Λίλιαν Βουδούρη” – Δευτέρα – Παρασκευή / 10:00-19:00.

Δωρεάν ανταλλαγή ρούχων και βιβλίων στο Goethe

Γνωρίζατε ότι σχεδόν 26 κιλά ρούχων αγοράζονται άνα άτομο και σχεδόν 11 κιλά ρουχισμού απορρίπτονται κάθε χρόνο; Το 87% αυτών αποτεφρώνεται ή καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής και μόνο λιγότερο από το 1% ανακυκλώνεται. Το επιχειρηματικό μοντέλο της γρήγορης μόδας, όπου τα ρούχα παράγονται και πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αυξάνουν την καταναλωτική μανία όλο και περισσότερο. Υπάρχει ανάγκη για επανεξέταση της βιώσιμης χρήσης των ρούχων. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να συμβάλουμε και εμείς.

Αυτός ο Οκτώβριος είναι ιδιαίτερος, καθώς το Swap δεν πραγματοποιείται μόνο στην Αθήνα. Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Ζάγκρεμπ και το Goethe-Institut Βελιγραδίου, ετοιμάζουμε ένα κοινό Swap – ταυτόχρονα σε τρεις πόλεις!

Αυτή τη φορά, δεν θα δώσετε απλώς νέα ζωή σε ρούχα που δεν φοράτε πια ή σε βιβλία που δεν έχετε διαβάσει, αλλά θα έχετε και την ευκαιρία να δείξετε τη δημιουργικότητά σας μέσα από το εργαστήρι ραπτικής. Μαζί θα μάθουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε υπολείμματα νήματος που έχουμε στο σπίτι για να φτιάξουμε μικρά χειροποίητα αντικείμενα. Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, 12:00-16:00, Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων – Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο [email protected], Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 3661000.

Art Explora Festival στον Πειραιά

Το Art Explora Festival είναι ένα φεστιβάλ που ταξιδεύει σε θάλασσες και ωκεανούς με το πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο, προσφέροντας δωρεάν καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες σε ευρύ κοινό.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τόσο στο πλωτό μουσείο όσο και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους λιμανιών και πόλεων. Το φεστιβάλ θα επισκεφθεί 15 χώρες της Μεσογείου από το 2024 έως το 2027.

Στον Πειραιά, θα παρουσιαστούν εκδηλώσεις χορού, μουσικής, κινηματογράφου και performances που αναδεικνύουν το πνεύμα της Μεσογείου ως χώρο ανταλλαγής ιδεών και πολιτισμού. Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Πληροφορίες στο .artexplora.org.

Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά 2025

Από τον Οκτώβριο 2025, ο Πειραιάς φιλοξενεί για πρώτη φορά το νέο φεστιβάλ “Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά”, μια αστική πολιτιστική παρέμβαση που ζωντανεύει μνήμες, γειτονιές, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης.

Μέσα από παραστάσεις, περιηγήσεις, μουσικές δράσεις και performances, η ιστορική ταυτότητα του Πειραιά – από την αρχαιότητα μέχρι τις αλάνες, την Τρούμπα, το ρεμπέτικο και τη θάλασσα – γίνεται ζωντανό σκηνικό συνάντησης τέχνης και κοινωνίας.

Πρόγραμμα Δράσεων 10-12/10:

2η Παρέμβαση – Η Τρούμπα

3–5 & 10–12/10 – Sympan Art Space

“Θυμάσαι τα Βούρλα και την Τρούμπα;” (19:00–21:00)

Τριλογία “Πειραιάς/Ενδότερα”:

10/10: “Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους”

11/10: “Η Χρήσιμη Γωγώ”

12/10: “Κομπάρσα”

Οι γάτες της Αθήνας γίνονται πρωταγωνίστριες

H Δωροθέα Μερκούρη Μόνικα Κρητικού

Μία ιδιαίτερη, ομαδική, εικαστική, φιλοζωική έκθεση με τίτλο «Αθηνόγατες» εγκαινιάζεται στην αίθουσα τέχνης Andie Art Gallery, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 (19:00) με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση του έργου του “Dorotea’s Cats Rescue”, μιας εθελοντικής προσπάθειας διάσωσης, φροντίδας, στειρώσεων, υιοθεσίας αδέσποτης γάτας, που έχει δημιουργήσει η Δωροθέα Μερκούρη.

Η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας έχει η ιστορικός τέχνης Αννίτα Πατσουράκη, παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, κοσμήματα και διακοσμητικές κατασκευές, εμπνευσμένα από τον κόσμο των ζώων και την αρμονική τους σχέση και συνύπαρξη με τον άνθρωπο.

Όπως σημειώνει η Αννίτα Πατσουράκη στο κείμενό της για την έκθεση: «Εικαστικές προσεγγίσεις ρεαλιστικής απόδοσης, αφαιρετικής γραφής και συμβολισμού, αναδεικνύουν την μέγιστη σημασία της προστασίας, της φροντίδας και της υπευθυνότητας μας, απέναντι στα ζώα.

Οι 34 συμμετέχοντες καλλιτέχνες, όλοι φιλόζωοι και φροντιστές αδέσποτων ζώων, μεταφέροντας εικαστικά τα συναισθήματα πληρότητας και αστείρευτης, ανιδιοτελούς αγάπης της συμβίωσης του ανθρώπου με τα κατοικίδια, μας παρακινούν σε εγρήγορση δράσεων για την προστασία και φροντίδα τους.

18ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης και Ψυχικής Υγείας ART4MORE

Το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης & Ψυχικής Υγείας ART4MORE, που διοργανώνεται από την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ”, θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο Περιστερίου.

Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα ανελλιπώς από το 2007 και λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη και την ψυχική υγεία. Το ART4MORE τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Περιστερίου. Η φετινή θεματική είναι Tech4Soul | Τέχνη, Τεχνολογία & Ψυχική Υγεία, και επικεντρώνεται στη διασταύρωση σύγχρονων και ψηφιακών τεχνών καθώς και στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία. Μέσα από έργα ψηφιακής τέχνης και διαδραστικά μέσα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με καινοτόμες αφηγήσεις και μορφές έκφρασης που συνδέονται με την ψυχική υγεία και την κοινωνία.

Οι Cameristi di Bari σε κουιντέτα του 20ού αιώνα

Cameristi di Bari ΜΜΑ

Τους Cameristi di Bari αποτελούν τέσσερις νέοι εξαιρετικοί ιταλοί καλλιτέχνες: οι βιολιστές Christian Sebastianutto (γεννημένος το 1993, σπουδές στη Ρώμη και τη Λωζάνη, νικητής πολλών βραβείων, με διεθνή συναυλιακή παρουσία) και Paride Losacco (γεννημένος το 2005, βραβείο Violin Arts 2023, νικητής του 16ου Διαγωνισμού Wieniawsli-Lipisnki στο Λούμπλιν), η βιολίστρια Benedetta Bucci (γεννημένη το 1997, artist-in-residence του διάσημου μουσικού παρεκκλησίου Queen Elisabeth στις Βρυξέλλες) και η τσελίστρια Erica Piccotti (γεννημένη το 1999, ICMA 2019 Prize ως «Young Artist of the Year»). Μαζί με τον πιανίστα Emanuele Torquati, καλλιτεχνική προσωπικότητα με διεθνή εμπειρία και φήμη, καθηγητή πιάνου στο Ωδείο «Παγκανίνι» της Γένοβας, ερμηνεύουν δύο έργα ιδανικά συνδεδεμένα με την ευγενή παράδοση του κουιντέτου με πιάνο που αναπτύχθηκε στους κύκλους των σαλονιών του 19ου αιώνα, εμβληματικά της σύνθετης ευαισθησίας ενός πολύ διαφορετικού μουσικού 20ού αιώνα. Στην αίθουσα ”Γιάννης Μαρίνος” – 11/10 – 20:00.

Ομαδική έκθεση “all aboard”

Η artefact athens παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης “all aboard” σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”. Συμμετέχουν 40 καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και χώρες, με εγκαταστάσεις, γλυπτά, βίντεο, ζωγραφικά έργα και επιτελεστικές δράσεις. Ο αερολιμένας λειτουργεί ως τόπος εμπειρίας και αναστοχασμού, με την τέχνη να εξερευνά την έννοια του ταξιδιού ως αλληγορία και εσωτερική διαδρομή. Η έκθεση πραγματοποιείται στο Express Facility του αεροδρομίου.

”Μορφές που ηχούν” στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Έργα των Γιώργου Βάβουλα, Μάρως Κωνσταντινοπούλου, Περικλή Λιακάκη, Ιάσονα Μαρούλη, Ισμήνης Μπεκ, Μηνά Μπορμπουδάκη, Ερρίκου Σιδηρόπουλου-Βελίδη, Νικόλα Τζώρτζη παρουσιάζονται στην τρίτη συναυλία του Κύκλου με έμφαση στα φορμαλιστικά και μορφοπλαστικά χαρακτηριστικά του ήχου.

Οι συνθέσεις εστιάζουν στη λεπτομέρεια, τη μεταβολή των εσωτερικών δομών και τη σχέση ανάμεσα σε όργανα, φωνές και ήχο. Εξερευνώνται κανόνες και διαδικασίες που μεταφέρονται από όργανο σε όργανο ή αντλούν έμπνευση από την επιστήμη και τα φυσικά φαινόμενα, δημιουργώντας πρωτότυπες ηχητικές εμπειρίες.

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου. Ερμηνεύουν: Νίκη Λαδά υψίφωνος, Χρήστος Κεχρής τενόρος. Συμμετέχει το Ergon Ensemble. Ώρα έναρξης: 19.30. Διάρκεια: περίπου 105 λεπτά (με διάλειμμα). Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία διανέμονται από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr.