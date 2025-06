Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο – 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 13-15 Ιουνίου

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 13 και το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιουνίου στην Αθήνα.

Μπήκε ο Ιούνιος, λέμε “καλό καλοκαίρι” και η Αθήνα παραμένει γεμάτη ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ.

Από προβολές και συναυλίες μέχρι εικαστικές εκθέσεις και αστικές βόλτες, το κέντρο της Αθήνας και οι γειτονιές της πόλης ζωντανεύουν με δωρεάν εκδηλώσεις από φορείς, μουσεία και γκαλερί.

Δες τι μπορείς να απολαύσεις χωρίς εισιτήριο την Παρασκευή 13 και το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιουνίου στην Αθήνα.

Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού 2025 – “Οι φωνές τις πέτρας”

Η Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού 2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας. Πρόκειται για την 25η επέτειο της εκδήλωσης, η οποία ξεκίνησε το 2000 στο κινηματοθέατρο “Παλλάς” από την “Άπειρος” – Πολυφωνικό Καραβάνι. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν καταστεί θεσμός στο πολυφωνικό τραγούδι και στη ζώσα παράδοση, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινότητας πολυφωνίας.

Η φετινή εκδήλωση θα περιλαμβάνει συμμετοχές πολυφωνικών σχημάτων και ομίλων από διάφορες γενιές και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρώτικων, βώλακα, κερκυραϊκών, καθώς και αλβανικών και βουλγάρικων πολυφωνιών. Η εκδήλωση θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αναδειχθεί ο πλούτος και η ποικιλία του πολυφωνικού τραγουδιού.

Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2025 “Δύναμαι, Δρῶ”

Το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος επιστρέφει το 2025 και θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου στους κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Ο θεματικός άξονας της φετινής διοργάνωσης “Δύναμαι, Δρῶ” εξετάζει τις συνθήκες που προάγουν αλλά και παρεμποδίζουν τη δράση μας στον κόσμο που μας περιβάλλει. Θα συζητηθούν εντάσεις μεταξύ ατομικής και συλλογικής δράσης, η ανάγκη για δράση απέναντι στις κρίσεις – κλιματικές, κοινωνικές, και δημοκρατικές – καθώς και η ελπίδα που μας κινητοποιεί και το αίσθημα αδυναμίας που κάποιες φορές μας καταλαμβάνει.

Οι έννοιες του ακτιβισμού και της προσωπικής και συλλογικής δέσμευσης θα διερευνηθούν μέσα από ένα ευρύ φάσμα μορφών και εκφράσεων, όπως στρογγυλές τράπεζες, προβολές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, με σκοπό να ενθαρρύνουν το διάλογο και την ενεργή συμμετοχή. Περισσότερα στο ifg.gr.

Athens Irish Festival 2025

Το 4ο Athens Irish Festival θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό Θέατρο Χαϊδαρίου στις 13-15 Ιουνίου, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τον πολιτισμό της Ιρλανδίας. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει μελωδίες, χορό, ιστορίες και πολλές δραστηριότητες. Η διοργάνωση γίνεται από τον πολιτιστικό σύλλογο Inis σε νέα τοποθεσία στο Χαϊδάρι. Συμμετέχουν 16 καλλιτέχνες από το εξωτερικό και 3 τοπικά σχήματα.

Το φεστιβάλ προσφέρει επίσης παγωμένη Guinness, ιρλανδικό ουίσκι, θεματικά κοκτέιλ, γωνιά φιλαναγνωσίας, σεμινάρια χορού, ομιλίες, θεματικό TTRPG, 30 πάγκους καλλιτεχνών, φεστιβαλικό φαγητό, selfie booth και διαδραστικά σημεία με ψηφιακούς συνδέσμους.

“Plásmata 3 – We’ve met before, haven’t we?” στο Πεδίον του Άρεως

Ares Awakening - Aias Kokkalis - Plasmata - 25K

Τελευταία ευκαιρία για να δεις τα Plásmata 3! Μετά το Πεδίον του Άρεως το 2022 και τα Γιάννενα το 2023, τα Plásmata επιστρέφουν στο αθηναϊκό πάρκο για μια νέα παρουσίαση. Υβριδικά έργα, οικεία και αλλόκοτα πλάσματα συνδυάζονται με ζωντανό ραδιόφωνο, κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις και γεύσεις, μεταμορφώνοντας το πάρκο σε έναν χώρο περιπλάνησης και ανακάλυψης.

Το κοινό καλείται να εξερευνήσει και να σχεδιάσει τη δική του διαδρομή, ανακαλύπτοντας το αναλογικό μέσα στο ψηφιακό και ζώντας τον σουρεαλισμό της ύπαρξης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε θεατές κάθε ηλικίας και η είσοδος είναι ελεύθερη.

The Callas, Punkthenon Πηνελόπη Γερασίμου

Τα Plásmata 3, η έκθεση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίον του Άρεως, πραγματοποιείται από τις 27 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια των 20 ημερών, το Πεδίον του Άρεως φιλοξενεί 25 έργα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, αρκετά από τα οποία ανήκουν στη Συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση. Τα έργα, πολλές φορές νέες αναθέσεις, απλώνονται διακριτικά στον δημόσιο χώρο και συνομιλούν με την καθημερινότητά μας, δίνοντας χώρο στο αναλογικό, το σωματικό και το φαντασιακό.

DIONYSIOS, Meditation on Time Πηνελόπη Γερασίμου

Εθνικό Ωδείο Νέας Σμύρνης “Μουσική του 20ου Αιώνα”

Το Εθνικό Ωδείο Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου – Μορφωτικό Τμήμα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, διοργανώνουν την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 19:00 την εκδήλωση “Μουσική του 20ου Αιώνα”.

Η ανοιξιάτικη βραδιά με θέμα τη μουσική του 20ου αιώνα περιλαμβάνει έργα τόσο του κλασικού όσο και του σύγχρονου ρεπερτορίου, παρουσιάζοντας την ποικιλομορφία και τον πλούτο αυτής της εποχής. Θα παρουσιαστούν έργα δημιουργών όπως οι S. Prokofiev, N. Rimsky-Korsakov, A. Dvořák, C. Debussy, J. Rodrigo, Ν. Σκαλκώτας, Κ. Γιαννίδης, Μ. Χατζιδάκις, The Rolling Stones, The Beatles κ.α. Περιλαμβάνονται επίσης έργα Κυπρίων δημιουργών ή έργα που σχετίζονται με την Κύπρο.

Συμμετέχουν μουσικά σύνολα με σπουδαστές και καθηγητές του Ωδείου, τόσο από το κλασικό όσο και από το σύγχρονο τμήμα, καθώς και η παιδική και η μεικτή χορωδία του.

Charline von Heyl – “The Giddy Road to Ruin”

Η Συλλογή Γιώργου Οικονόμου παρουσιάζει την έκθεση “The Giddy Road to Ruin”, την πρώτη έκθεση της Γερμανο-αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Charline von Heyl στην Ελλάδα. Η έκθεση διαρκεί από τις 14 Ιουνίου 2025 έως τον Μάρτιο 2026 και εκτείνεται στους τρεις ορόφους της Συλλογής, περιλαμβάνοντας έργα των τελευταίων δεκαετιών.

Το παλαιότερο έργο της έκθεσης είναι ο πίνακας “Untitled (11/93, I)” (1993), ενώ το πιο πρόσφατο είναι η φωτογραφική ενότητα “Athens” του 2024. Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από τον ομώνυμο πίνακα του 2015, ο οποίος παρουσιάζεται στην αρχή της έκθεσης. Η δουλειά της von Heyl συνδυάζει οπτικές και εννοιολογικές αντιθέσεις, διατηρώντας το ενδιαφέρον του θεατή. Στην έκθεση παρουσιάζονται πίνακες όπως το “Demons Dance Alone” (2022) και το “World Rabbit Clock” (2022), καθώς και έργα που εξερευνούν τη γυναικεία δύναμη, όπως το “Ninfa” (2021).

Η έκθεση συν-επιμελήθηκε από τον Adam D. Weinberg και τη Skarlet Smatana, σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα. Μια έκδοση με κείμενα του Weinberg και της καλλιτέχνιδος Helen Marten συνοδεύει την έκθεση. Εγκαίνια Σάββατο, 14 Ιουνίου, 12- 8 μ.μ.

Κωνσταντίνος Κοτορένης – “Υπαρξιακό”

Ο χώρος τέχνης o.art.ath παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας του Κωνσταντίνου Κοτορένη με τίτλο: “Υπαρξιακό”. Η έκθεση “Υπαρξιακό” αποτελείται από το δίπτυχο “Δεν Είμαι Αρκετός” και “Μ’ Αγαπάω”. Απεικονίζει την εμπειρία της ζωής σε συνθήκες κατάθλιψης λόγω ψυχαναγκασμών, οι οποίοι προέρχονται από τη συνεχόμενη σκέψη του “δεν είμαι αρκετός”. Αυτή η συνθήκη συνδέεται με τη διαδικασία της αυτο-αποδοχής και της αγάπης για τον εαυτό. Οι φωτογραφίες είναι αποτέλεσμα προσωπικής έκφρασης αυτού του βιώματος μεταξύ του 2020 και 2025. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Ιουνίου στις 19:00.

Προβολή όπερας Amilcare Ponchielli – “La Gioconda” – Μαγνητοσκόπηση από το Teatro di San Carlo

Το Teatro di San Carlo παρουσιάζει μια παραδοσιακή εκδοχή της “La Gioconda” με την Anna Netrebko, τον Jonas Kaufmann και τον Ludovic Tézier. Την Ορχήστρα του Teatro di San Carlo διευθύνει ο Pinchas Steinberg. Η παράσταση συνοδεύεται από αγγλικούς ενσωματωμένους υπότιτλους.

Πρόκειται για μαγνητοσκοπημένες συναυλίες και παραστάσεις όπερας της UNITEL, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, με τη συμμετοχή μεγάλων ορχηστρών, μαέστρων και ερμηνευτών.

Συντελεστές:

Anna Netrebko: La Gioconda

Jonas Kaufmann: Enzo Grimaldo

Orchestra del Teatro di San Carlo

Μουσική Διεύθυνση: Pinchas Steinberg

Σκηνοθεσία: Romain Gilbert

18ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής

Το Ανοιχτό Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” (Νάξου και Σταυράκη) στην καρδιά του Αγ. Ι. Ρέντη φιλοξενεί το 18ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής. Από τις 15 Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου, θεατρικές ομάδες από διάφορους δήμους της Αττικής θα παρουσιάσουν παραστάσεις υψηλής αισθητικής με ελεύθερη είσοδο.

Η θεατρική αυτή συνάντηση αναδεικνύει το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της ερασιτεχνικής τέχνης που ενώνει δήμους, φορείς και πολίτες. Το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη “ΡΕΝΔΙΑ ΛΕΞΙΣ” συμμετέχει στο φεστιβάλ με δύο έργα: “Μύγα τσε-τσε” των Ρέι Κούνεϊ-Τζον Τσάπμαν και “Ω, τι κόσμος μπαμπά” του Κ. Μουρσελά. Περισσότερα στο kede.gr.

Μαγευτικές βραδιές προβολών στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με την Unitel, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου διεθνώς, προσφέρει για τέταρτο καλοκαίρι στο κοινό της Αθήνας τέσσερις μαγευτικές βραδιές προβολών στον Κήπο. Μεγάλες όπερες, εμβληματικές ερμηνείες και ιστορικές συμφωνικές στιγμές από τις πιο φημισμένες αίθουσες του κόσμου, ζωντανεύουν κάτω από τον αττικό ουρανό.

Οι προβολές αποτελούν ένα μοναδικό θερινό ταξίδι στην καρδιά της παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας, με τη σφραγίδα καλλιτεχνών όπως η Anna Netrebko, ο Jonas Kaufmann, ο Riccardo Muti και ο Vittorio Grigòlo.

Την Κυριακή 15 Ιουνίου η προβολή: Amilcare Ponchielli: La Gioconda. Η Anna Netrebko στον ομώνυμο ρόλο και ο Jonas Kaufmann ως Enzo Grimaldo, σε μία εξαιρετική παραγωγή από το Teatro di San Carlo, υπό τη διεύθυνση του Pinchas Steinberg.