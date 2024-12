Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 20-22/12

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Τελευταίος μήνας του 2024, μετράμε σταθερά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, και συνεχίζουμε να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες, για την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και το διήμερο 21 και 22 Δεκεμβρίου στην στολισμένη Αθήνα.

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου – ημέρα που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του χειμώνα – δωρέαν εκδηλώσεις στην πόλη δυναμώνουν τον παλμό της ψυχαγωγίας.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Διάβασε μερικές ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις 20-22 Δεκεμβρίου χωρίς πορτοφόλι.

Χριστούγεννα στην Αθήνα – Δωρεάν συναυλίες και εκδηλώσεις

Ο Δήμος Αθηναίων μεταμορφώνει και αυτές τις γιορτές την Αθήνα σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, γεμάτο μελωδίες, φως, μαγεία, και εκπλήξεις για τα Χριστούγεννα.

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή σκηνή τέχνης και μουσικής, με αφορμή τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων. Στην οδό Πρωτογένους, από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα, θα στηθεί ένα υπαίθριο stage αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική εναλλακτική σκηνή με DJ sets και happenings και στην πλατεία Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή με εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής από το ENTEKA Athens.

Η στολισμένη χριστουγεννιάτικη Πλατεία Συντάγματος Opanda

Στην πλατεία Γκύζη, ο George Apergis και τα Reverb Sessions ετοιμάζουν ένα ζωντανό πάρτι με ηλεκτρονικούς ήχους, ενώ στη Φωκίωνος Νέγρη ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία 99.2 μάς προσκαλεί σε μια έντεχνη μουσική βραδιά με τη νέα του live μπάντα και μουσικές επιλογές από αγαπημένους παραγωγούς του σταθμού.

Στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, το μουσικό σύνολο De Profundis παρουσιάζει έργα κορυφαίων συνθετών της κλασικής μουσικής, ενώ στον πεζόδρομο της Χάρητος στο Κολωνάκι, η Athens Voice αναβιώνει το θρυλικό street party της. Στον σταθμό μετρό του Συντάγματος, οι Chores εντυπωσιάζουν με την πολυφωνική τους ερμηνεία, ενώ στη στοά Δραγατσανίου ο EnLefko 87.7 προσφέρει ένα μοναδικό DJ set με κορυφαίους DJs (Laternative, Εύα Θεοτοκάτου και Γιώργος Μπακαλάκος).

Η βραδιά συνεχίζεται με ένα ρεσιτάλ πιάνου στην Ερμού και κορυφώνεται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», όπου ο Kosmos 93.6 παρουσιάζει τον Γιώργη Χριστοδούλου και ένα μεταμεσονύχτιο party.

Χριστούγεννα στον Δήμο Βύρωνα 2024 -Δωρεάν εκδηλώσεις

Ο Βύρωνας φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται τα Χριστούγεννα του 2024 με ένα πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων από τις 15 Δεκεμβρίου και για 2 εβδομάδες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο dimosbyrona.gr.

‘Αντίδωρα” – Δωρεάν Συναυλία στη μνήμη του Βασίλη Μπουκουβάλα

Οι φίλοι του Βασίλη Μπουκουβάλα με αφορμή τα πέντε χρόνια από την εκδημία του, τον θυμούνται με την έκδοση “Αντίδωρα: Γράμματα και Κείμενα για την Τέχνη” με κείμενα και γράμματά του για την τέχνη και με μία συναυλία από το Trio Eclipsis. Πληροφορίες στο athensconservatoire.gr.

Silent Disco Party το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΚΠΙΣΝ - Silent disco party Μαρίζα Καψαμπέλη

Αντλώντας έμπνευση από τη φετινή θεματική του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με τίτλο Dreamy Dreams, διοργανώνεται στον Θόλο ένα χριστουγεννιάτικο Silent Disco Party.

Κάτω από το φως της εγκατάστασης Pressure των Hans E. Madsen και Frederik D. Hougs – ένα μεγάλο φωτεινό σκαρίφημα κατασκευασμένο από διάφανο σωλήνα με ενσωματωμένο ελεγχόμενο pixel LED φωτισμό – θα στηθεί ένα πάρτι δίχως ηχεία, αλλά με πολλά ασύρματα ακουστικά. Όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι θα μοιραστούν μια μουσικοχορευτική εμπειρία, με τα ακουστικά να παραμένουν κοινό σημείο επαφής. Δύο DJ επιμελούνται και μιξάρουν, ζωντανά, διαφορετικά είδη μουσικής δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να επιλέξει τι θα ακούσει στα ακουστικά του.

Έκθεση Κόμικς και Εικονογράφησης ”ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η AI” – Δωρεάν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μάνος Λαγουβάρδος, «Α-Ι-ντιγραφή» / Έκθεση Κόμικς και Εικονογράφησης ''ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η AI''

Η Ελληνική Ακαδημία Κόμικς, στον χώρο του Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως τον περασμένο Σεπτέμβριο, έφερε σε συνομιλία τους κομίστες/-τριες με ειδικούς/-ες επιστήμονες για το φαινόμενο της AI Art. Ως επόμενο βήμα, η Ακαδημία Κόμικς οργανώνει μία έκθεση έργων με τίτλο “ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η AI” με συμμετοχή 45 Ελλήνων εικονογράφων και δημιουργών κόμικς, δίνοντας το βήμα στην ελληνική σκηνή.

Ξεκινώντας από τις 19 Δεκεμβρίου, η έκθεση, που θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος) και την επιμελείται ο έμπειρος εικαστικός Γαβριήλ Τομπαλίδης, θα διαρκέσει 19 ημέρες (μέχρι τις 6 Ιανουαρίου) με στόχο να γίνει ένα must event των φετινών Χριστουγέννων! Ώρες επίσκεψης: Δευτέρα – Κυριακή 18:00 – 22:00, Ημέρα Εγκαινίων: Πέμπτη 19/12 στις 19:00, Είσοδος Δωρεάν. Περισσότερα στο mcf.gr

«Τα Φορέσιμα της Παράδοσης» από τη Χριστίνα Αθανασούλα-Μαντζαβίνου

Η genesis gallery παρουσιάζει στον νέο της χώρο στην οδό Ιπποκράτους 121, την έκθεση της Χριστίνας Αθανασούλα-Μαντζαβίνου «Τα Φορέσιμα της Παράδοσης», κοσμήματα από κεντήματα και υφαντά της ελληνικής λαϊκής τέχνης & παραδοσιακής φορεσιάς.

Όπως αναφέρει η ίδια: «Οι επί πολλών ετών επισκέψεις μου στις υπαίθριες ελληνικές αγορές (παζάρια), τόσο εντός Αττικής όσο και στην ευρύτερη ενδοχώρα, στα παλαιοπωλεία της επαρχία και των νησιών μας με ώθησαν πιο πολύ από ένστικτο παρά με γνώση, στην αγορά ταλαιπωρημένων κολιέ, μεταλλικών στοιχείων και νομισμάτων στολισμού τοπικών ελληνικών φορεσιών, ποδόγυρων, κεντημάτων, υφαντών, καθώς και σπαράγματα από πόρπες, κομμάτια από ζώνες και ατόφιες παραδοσιακές φορεσιές που με παρέπεμψαν στην ελληνική λαϊκή τέχνη και παράδοση, τόσο της κεντητικής όσο και της υφαντικής και της μεταλλοτεχνίας.

Χωρίς προβληματισμό για την προέλευσή τους, την εποχή ή την θεματική και την τοπογραφική ένταξή τους, βρέθηκα με μια μικρή συλλογή υλικών σχετικών με τις φορεσιές της παράδοσής μας. Την γνώση της τεχνοτροπίας, της ονομασίας και της χρήσης τους, μού έδωσαν οι επισκέψεις μου από το 2016 έως και σήμερα στα Μουσεία (κυρίως της Αθήνας) και οι πυκνές εικονογραφήσεις, πλούσιες σε πληροφορίες στα λευκώματα και στους καταλόγους των Μουσείων από όλον τον ελλαδικό χώρο».

Γιορτινή μουσική στo Φουαγιέ των Μουσών του Μεγάρου Μουσικής

Δήμος Αθηναίων

Εκτός από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις αίθουσές του, το Μέγαρο θα φιλοξενήσει στο Φουαγιέ των Μουσών συναυλίες με γιορτινές μελωδίες, τις οποίες θα παρουσιάσουν στο κοινό ανερχόμενα συγκροτήματα από ωδεία και μουσικά σχολεία της Αττικής.

Σάββατο 21.12 | 18:15 | Σύνολο “Δρόμοι της θάλασσας” του Μουσικού Σχολείου Πειραιά

Κυριακή 22.12 | 16:15 | Σύνολο “Jazz Sharp 9” του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

“O Κήπος με τις Ροδιές”

“Η εικαστική εγκατάσταση Ο Κήπος με τις Ροδιές στο black cube του or.artspace σκηνοθετεί ένα χώρο μεταξύ φαντασιακού και πραγματικού, τον οποίο προτείνει ως εργαλείο πιθανής ανακούφισης. Τα στοιχεία της εγκατάστασης αφορούν ερμηνείες σημείων της ομώνυμης συλλογής παραμυθιών του Όσκαρ Ουάιλντ τοποθετημένες δίπλα σε στοιχεία που σχετίζονται με ένα υπαρκτό κτήμα με ροδιές.

Στη συλλογή παραμυθιών “Ο κήπος με τις Ροδιές” * δεν υπάρχει ούτε ένα παραμύθι με αυτόν τον τίτλο. Επίσης, σε κανένα από τα παραμύθια δεν έχει ένας τέτοιος κήπος κάποιο κεντρικό ρόλο. Αυτό το εξωτικό για τον συγγραφέα φρούτο και οι συμβολισμοί που φέρει, δηλωμένο πληθυντικά μέσα από τα δέντρα του κήπου που το παράγουν, ίσως να υποδηλώνει μια πρόθεση για το πως θα μπορούσε να επιδράσει στους αναγνώστες το σύνολο αυτών των παραμυθιών που είναι κοινωνικά προσανατολισμένα σε ανισότητες, σκληρότητες και αδικίες. ** Ο τίτλος του βιβλίου του Όσκαρ Ουάιλντ στα Aγγλικά είναι “A House of Pomegranates” και εκδόθηκε το 1891 ως δεύτερη συλλογή για το “The Happy Prince and Other Tales” (1888). Οι πρώτες ελληνικές μεταφράσεις είχαν διατηρήσει τον αρχικό τίτλο, αλλά σήμερα η συλλογή κυκλοφορεί ως “Ο κήπος με τις ροδιές”. Εγκαίνια: Σάββατο 21/12/2024, ώρα 18:00.

Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ Eftychia Vlachou

6ο Athens Marathon International Film Festival – Δωρεάν μαραθώνιος προβολών

Ο μη κερδοσκοπικός, πολιτιστικός και επιμορφωτικός σύλλογος «The Basement» με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπό την αιγίδα και οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού διοργανώνει, το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου: Μαραθώνιος ταινιών (Athens Marathon International Film Festival), που θα πραγματοποιηθεί από 17 έως και 20 Δεκεμβρίου 2024 στον Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» εντός του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου επί της Λ. Αγίου Δημητρίου 55 (600 μέτρα από το σταθμό Μετρό Δάφνη). Οι προβολές ξεκινούν καθημερινά στις 5 μ.μ. , 6.30 μ.μ. και 8 μ.μ. και διαρκούν έως τις 10 μ.μ. Θα προβληθούν 49 ταινίες -μικρού και μεγάλου μήκους- από 20 χώρες. Πρόγραμμα εδώ – Πληροφορίες στο dad.gr.

Δωρεάν Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σ’ ένα φωτεινό, νυχτερινό περιβάλλον που πάλλεται με ενέργεια και κίνηση μέσα από τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις τεσσάρων καταξιωμένων ξένων δημιουργών και μία ελληνική πρόταση, η οποία επιλέχθηκε κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής των φωτιστικών εγκαταστάσεων για φέτος με θέμα Gatherings: συναντήσεις ανθρώπων.

Γιάννης Κουσκούτης

Φέτος, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει τα εντυπωσιακά έργα για δημόσιο χώρο των Vendel & de Wolf, Tom & Lien Dekyvere και VOUW (Justus Bruns and Mingus Vogel), όλα από τον οργανισμό Light Art Collection (Ολλανδία), του Jonas Vorwerk από το WIREFRAME Public Art agency (Καναδάς), καθώς και των Ελλήνων Luminousdreams και προσκαλεί το κοινό στη μαγευτική εμπειρία που συνθέτουν. Φωτεινά, αέρινα σχήματα και πλέγματα και σπινθηροβόλες συνθέσεις δημιουργούν μία χορογραφία με υλικό το φως, προκαλούν την αλληλεπίδραση με τον θεατή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν, μέσα από την ενσώματη εμπειρία, τόσο τη διάδραση του επισκέπτη με τον δημόσιο χώρο όσο και τη δυναμική της ανθρώπινης συνύπαρξης μέσα σε αυτόν. Όλες οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ. Οι Εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες από 1η Δεκεμβρίου έως και 8 Ιανουαρίου. 6/12, Όλη μέρα Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.