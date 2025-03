Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 28-30/3

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 28 και το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Μαρτίου στην Αθήνα.

Ο Μάρτιος τελειώνει και ούτε που το καταλάβαμε! Συνεχίζουμε όμως να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Παρασκευή 28 και το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Μαρτίου στην Αθήνα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Love Unbound Festival 2025

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου, επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Love Unbound Festival 2025 του British Council, και στο επίκεντρό του βρίσκονται οι προβολές των Five Films for Freedom 2025, του παγκόσμιου προγράμματος ΛΟΑΤΚΙ+ ταινιών μικρού μήκους από όλο τον κόσμο.

Το Love Unbound Festival 2025 του British Council φέρνει φέτος στο προσκήνιο τη θεματική της συναίνεσης μέσα από τον κινηματογράφο, τη συζήτηση και την καλλιτεχνική έκφραση, με δύο ξεχωριστές διοργανώσεις, στις 28 Μαρτίου στο Innovathens | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στην Αθήνα και στις 29 Μαρτίου στο Ypsilon στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος στο Love Unbound Fest είναι ελεύθερη. Για το Εργαστήριο Youth Connect απαιτείται προεγγραφή.

Athens Bike Festival 2025

Το Athens Bike Festival Powered by ΔΕΗ είναι μια έκθεση αφιερωμένη στο ποδήλατο στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί στο Πεδίον του Άρεως. Από την Παρασκευή 28 Μαρτίου μέχρι την Κυριακή 30 Μαρτίου 2025, το Πεδίον του Άρεως θα φιλοξενήσει δράσεις με επίκεντρο το ποδήλατο για όλες τις ηλικίες.

Το 9ο Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου ταξιδεύει στην Αθήνα

Λίγο πριν γιορτάσει τα δέκα του χρόνια, το Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου παρουσιάζει μερικές από τις ταινίες που ξεχώρισαν το περασμένο καλοκαίρι, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2025, στον χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Ντοκιμαντέρ που φωτίζουν λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της ιστορίας και εκφράζουν θέματα όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα και συμπερίληψη, καθώς και προσωπικές ιστορίες που αντικατοπτρίζουν τον κοινωνικοπολιτικό χάρτη της εποχής, θα προβληθούν στο αθηναϊκό τριήμερο του Beyond Borders.

Σημαντική είναι η παρουσία του Dr. Izzeldin Abuelaish στην Αθήνα, προσκεκλημένου από το Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου. Ο Dr. Abuelaish, πρώτος Παλαιστίνιος γιατρός σε ισραηλινό νοσοκομείο, παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ καναδικής παραγωγής “I Shall not Hate“, το οποίο βραβεύτηκε με το Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης στο Καστελλόριζο. Ο Dr. Abuelaish θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ και θα συνομιλήσει με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας.

“Psaroloco” Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Το Psaroloco Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου προσφέρει υψηλού επιπέδου δημιουργικές ταινίες μικρού μήκους από 36 χώρες, για παιδιά και εφήβους. Γονείς και παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον πολύχρωμο κόσμο του κινηματογράφου.

Κάθε κινηματογραφική προβολή συνοδεύεται από εκπαιδευτικό τετράδιο που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη μέσω ερωτήσεων συζήτησης και δραστηριοτήτων. Το φεστιβάλ εισάγει και προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει την εκπαιδευτική τάξη PsarolocoEdu.

Παρέχονται επίσης παράλληλες δράσεις, όπως εργαστήρια, συζητήσεις και εισαγωγές από πρεσβευτές, καθώς και ευρεία διάδραση με το κοινό. Δείτε το πρόγραμμα στο https://el.psaroloco.org/timetable.

Ηλίας Βασιλός – “Flows”

Η ΔΛ Gallery παρουσιάζει το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 την ατομική έκθεση του Ηλία Βασιλού με τίτλο “Flows”. “Το χρώμα είναι το πλήκτρο, το μάτι είναι το σφυρί. Η ψυχή είναι το πιάνο με τις πολλές χορδές. Ο καλλιτέχνης είναι το χέρι που κάνει μέσω του ενός ή του άλλου πλήκτρου την ανθρώπινη ψυχή να δονείται”, υποστήριζε το 1912 ο συναισθητής ζωγράφος Βασίλι Καντίνσκυ στη θεωρία περί ενοποίησης των αισθήσεων και τη σύζευξη μεταξύ μουσικής και ζωγραφικής (Το πνευματικό στην τέχνη: Νεφέλη: 1981).

Στην άρχουσα ψηφιακή εποχή που διανύουμε μπορεί άραγε να γίνει λόγος για ενοποίηση των αισθήσεων στην αφηρημένη ζωγραφική; Στο έργο του Ηλία Βασιλού που παρουσιάζεται στην ατομική έκθεση Flows εντοπίζονται νέες αναγνώσεις περί του ήχου του χρώματος.

Μουσικές Σχολές Ωδείου ”Πασχαλινή Συναυλία”

Οι Μουσικές Σχολές του Ωδείου Αθηνών παρουσιάζουν στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη (Πανεπιστημίου 24, Αθήνα) το Σάββατο 29 Μαρτίου (Ώρα 20.00) έργα των Johann Pachelbel, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Αντίοχου Ευαγγελάτου, Φίλιππου Τσαλαχούρη, και Josef Gabriel Rheinberger στην Πασχαλινή τους Συναυλία.

Συμμετέχουν:

Μικτή Χορωδία Ωδείου Αθηνών

Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Μπουζάνης

Ορχήστρα Νέων Ωδείου Αθηνών

Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Σέμσης

Πρόγραμμα Συναυλίας:

J. Pachelbel, Κανών

A. Vivaldi, Al Santo Sepolcro F. XI αρ. 7

J. S. Bach, Aria από την 3η ορχιστρική σουίτα BMV 1068

Α. Ευαγγελάτος, Βυζαντινή μελωδία

Φ. Τσαλαχούρης, Lamento για έγχορδα, έργο 149

J. G. Rheinberger, Stabat Mater έργο 138

Απόστολος Φανακίδης – “Η σονάτα του σεληνόφωτος”

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), παρουσιάζει την έκθεση “Η σονάτα του σεληνόφωτος” του Απόστολου Φανακίδη. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Μαρτίου έως τις 11 Μαΐου 2025 στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και περιλαμβάνει κυρίως έργα της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Το εικαστικό έργο του Απόστολου Φανακίδη εμπνέεται από την ποίηση και τη μουσική, κυρίως την κλασική, και εξερευνά το σημείο τομής δύο ή περισσότερων τεχνών. Η έκθεση αρχίζει με ένα μεγάλων διαστάσεων πορτρέτο του Κωνσταντίνου Καβάφη σε νεαρή ηλικία. Ο ποιητής απεικονίζεται λιτά και ουσιαστικά, χωρίς περιττές εικονογραφικές διακοσμήσεις και ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Ζωγραφισμένη με κάρβουνο σε χαρτί επικολλημένο σε λευκοβαμμένη ξύλινη επιφάνεια, η φιγούρα του ποιητή είναι δοσμένη με αφαιρετικό τρόπο. Ο Καβάφης του Φανακίδη είναι φτιαγμένος με οδηγό τη μνήμη. Το πορτρέτο αυτό είναι η μνήμη ως ύλη και η ύλη ως μνήμη.

Η μορφή του ποιητή μοιάζει με γυμνό κορμό δέντρου, προσφέροντας μια γήινη προσωπογραφία. Κάτω δεξιά, στο σώμα της φιγούρας, ο καλλιτέχνης έχει “χαράξει” λέξεις που δεν διακρίνονται. Τα γυαλιά οράσεως, χαρακτηριστικό του Καβάφη, αιωρούνται στο κενό, σαν να έπεσαν από το ελαφρώς γυρτό κεφάλι του, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ίσως αποκοιμήθηκε και ονειρεύεται. Σχεδιασμένα υποτυπωδώς, λειτουργούν ως έμβλημα που βοηθά στην ταυτοποίηση της εικονιζόμενης μορφής με τον γνωστό ποιητή. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Μαρίας Μπολέτση, ο Καβάφης επιστρέφει ως φάντασμα, ανήκοντας στον κόσμο των σκιών και αποδίδεται με τρόπο που θυμίζει αγιογραφία.

100 χρόνια ΟΛΜΕ – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Τα 100 χρόνια της ΟΛΜΕ συναντούν τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Συναυλία αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη. “Την πόρτα ανοίγω το βράδυ” Πολιτιστική ομάδα ΕΛΜΕ Ν. Εύβοιας. “Μια ζωή, ένας μύθος” Συμφωνική ορχήστρα και χορωδία του Μουσικού Σχολείου Αθήνας. Τιμητική συμμετοχή Νένα Βενετσάνου, κιθάρα ο Γιώργος Τοσικιάν.

Την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο (με ελεύθερη συμμετοχή) θα πραγματοιηθούν:

– 12μ – 9μ.μ. : Έκθεση με ιστορικές φωτογραφίες και λοιπό υλικό από τη δράση της ΟΛΜΕ όπως αφίσες, υλικά από κινητοποιήσεις κ.λπ. Περιοδικά και εκδόσεις της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ. Προβολή Video και παρουσιάσεων από την ιστορία και τη δράση της ΟΛΜΕ που θα προβάλλονται όλη την ημέρα. Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 9 μ.μ.

– 3- 6 μ.μ.: Συζήτηση για τα 100 χρόνια ΟΛΜΕ με θέμα: “εκπαιδευτικό κίνημα και δημόσιο σχολείο”, με τη συμμετοχή ιστορικών της εκπαίδευσης και συνδικαλιστών/-τριών που έχουν θητεύσει σε προηγούμενα ΔΣ της ομοσπονδίας, καθώς και καλεσμένων από άλλες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις.

Μυστήριο 15: Το Ανοιχτό Μουσείο Γιατί η Ελευσίνα Σήμερα; Από τη Μελαγχολία στο Όραμα

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το εικαστικό και ερευνητικό έργο Μυστήριο 15 Το Ανοιχτό Μουσείο της διεθνώς αναγνωρισμένης εικαστικού και ομότιμης Καθηγήτριας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, Βάνας Ξένου. Η μεγάλη αναδρομική έκθεση, που ανοίγει στο κοινό την Κυριακή 30 Μαρτίου, φιλοξενείται σε δύο σημεία-ορόσημα της πόλης: το ανακαινισμένο εργοστάσιο ΙΡΙΣ και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας, αποκαλύπτοντας τη διττή της ταυτότητα, ανάμεσα στο ιερό και το βιομηχανικό, στη μύηση και τη λήθη.

Πρόκειται για ένα σύνθετο καλλιτεχνικό εγχείρημα το οποίο συνδυάζει πρωτότυπη μεθοδολογία έρευνας και σύνθεσης αρχείου, εικαστικό έργο και ερευνητικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις για τον δημόσιο χώρο. Το έργο επιχειρεί να αναδείξει τα πολλαπλά αφηγήματα της Ελευσίνας, καθιστώντας ορατές τις πηγές της ιστορικής, φυσικής και ανθρωπολογικής υπόστασης της πόλης. Παράλληλα, ενσωματώνει γραπτές και προφορικές αφηγήσεις, καθώς και απεικονίσεις, αναπαραστάσεις και χαρτογραφήσεις σχετικά με την πόλη στο “Αρχείο από την ευθραυστότητα της μνήμης στην ανάγκη της μαρτυρίας” σε συνδυασμό με πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σχετικά με την Ελευσίνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβάλλεται το εικαστικό και θεωρητικό έργο της Βάνας Ξένου, το οποίο αναπτύχθηκε κατά την τριαντάχρονη πορεία της στην Ελευσίνα και στα Μυστήριά της. Το έργο παρουσιάστηκε διαδοχικά μέσα από την έκθεσή του σε διαφορετικούς χώρους, πόλεις και χώρες. Πρόκειται για μια μακροχρόνια έρευνα με κεντρικό σημείο αναφοράς το μακρύ ταξίδι των Ελευσινίων Μυστηρίων, τα οποία εγκαθιδρύθηκαν στην Αττική “συνεχότα άπαν το ανθρώπινο γένος”. Το τρίπτυχο Μύηση–Τελετή–Εποπτεία είναι αυτό που απαρτίζει τις τελετές, έτσι όπως αποκρυπτογραφούνται στις διηγήσεις του Πλούταρχου, του Ηρόδοτου, των τραγικών ποιητών, στον Ομηρικό Ύμνο προς τη Δήμητρα, στην ελευσίνια διαθήκη του Σικελιανού, στο βιβλίο του Carl Kerenyi “Αρχετυπική εικόνα μητέρας και κόρης”, αλλά και στις ανεξάντλητες μελέτες γύρω από την ερμηνεία τους.

Μια ξεχωριστή ηχητική εγκατάσταση

Το εργαστήριο ηλεκτροακουστικής σύνθεσης Λανθάνων Χώρος των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει από τις 27 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2025 μια ηχητική εγκατάσταση στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει συνθέσεις των Γιάννη Αγγελάκη, Βασιλείας Γεωργίου, Ευαγγελίας-Αθηνάς Γκιώζου, Δημοσθένη Γούσιου, Στέφανου Ζαφειριάδη, Παντελή Λυκούδη, Γεωργίας Μανταλιά, Στέλιου Τσίλογλου και Μαρίνας Φραγκιουδάκη. Ο Λανθάνων Χώρος, σε σχεδιασμό και υλοποίηση του Γιώργου Μιζήθρα και με την επιστημονική συνεργασία του Θέμελη Γλυνάτση, πραγματοποιήθηκε φέτος για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Η εγκατάσταση αποτελεί ένα ηχητικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει εννέα νέες συνθέσεις που προέκυψαν από τις προσωπικές αναζητήσεις των συμμετεχόντων του Λανθάνοντα Χώρου σχετικά με τη σχέση του ήχου με τον χώρο. Δομημένη γύρω από ένα πολυκάναλο σύστημα 22 ηχείων, καθένα από τα οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη πηγή ήχου, η εγκατάσταση στοχεύει να προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία εμβύθισης στα ηχητικά τοπία των συνθετών. “Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης βασίζεται στην ιδέα του “ηχείου ως μουσικού οργάνου”, εξερευνώντας πώς τα χαρακτηριστικά ενός ηχείου, όπως η τοποθέτησή του στον χώρο, η συχνοτική του απόκριση και η υλικότητά του, επηρεάζουν το ηχητικό έργο και ενσωματώνονται σε αυτό”, εξηγεί ο Γιώργος Μιζήθρας.