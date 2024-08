Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 10+1 προτάσεις εντός, εκτός και επί τ’ αυτά

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 2 Αυγούστου και το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Αυγούστου στην Αθήνα και σε κοντινούς προορισμούς,

Για πότε μπήκε ο Αύγουστος; Οι μέρες του καλοκαιριού διαδέχονται η μία την άλλη, και εμείς προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Παρασκευή 2 Αυγούστου και το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Αυγούστου στην Αθήνα και στα πέριξ.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη και σε κοντινούς προορισμούς από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς με δωρεάν είσοδο αυτό το σαββατοκύριακο.

“Η Ζωή μιας απώλειας” – Δωρεάν στο ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας

Ο Θανάσης Λάλας εκθέτει για πρώτη φορά στο ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας 30 ζωγραφικά έργα που δημιουργήθηκαν σε 168 ώρες, ως ένα έργο. Ο ίδιος ο δημιουργός αναφέρει ότι πρόκειται για έργα που αποδεικνύουν την ζωή που κρύβει μία απώλεια. Μια απώλεια που εξελίσσεται σε πένθος και εξωραΐζεται μέσω της δημιουργίας, του χρώματος και της φόρμας σε γιορτή. Η Ύδρα συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει, σχεδόν όλο τον Αύγουστο, στην πιο μεγάλης έντασης τουριστική περίοδο, συνεχίζει να είναι το Κέντρο Τέχνης, Έρευνας και Διανόησης.

Τα 30 αυτά έργα, ο Λάλας τα τοποθετεί στην «Art Brut» περίοδο του, επειδή δημιουργήθηκαν σε 168 ώρες, με σκοπό να ξεπεράσει ο ίδιος ο δημιουργός τους, την απώλεια του πατέρα. Ο μόνος λόγος δημιουργίας αυτών των έργων ήταν «… να κολυμπήσει η ψυχή μου σε πιο ήρεμα νερά και να συνεχίσω το ταξίδι μου, υπερβαίνοντας την ψυχική αναπηρία που προκαλεί ένας θάνατος, μια απώλεια τόσο καθοριστική για ψυχική ηρεμία». Τα 30 αυτά έργα, κρατήθηκαν 20 χρόνια στο σκοτάδι, μακριά από τα βλέμματα των πολλών.

Του Έρωτα Όλα τα Φίλτρα – Αναστασία Έδεν και Άρης Bλάχος – Δωρεάν στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2024

Η ερμηνεύτρια Αναστασία Έδεν μαζί με τον συνθέτη Άρη Βλάχο και την εκρηκτική μπάντα τους σε μία μοναδική μουσική παράσταση με jazzy διαθέσεις και ανατρεπτικές διασκευές που παραπέμπουν σε big band a la ελληνικά! Με μία βεντάλια τραγουδιών, από Γαλάνη και Πρωτοψάλτη μέχρι Δεληβοριά και Μικρούτσικο, από Μοσχολιού και Αλεξίου μέχρι Χιώτη και Τσιτσάνη, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται αξέχαστες στιγμές! Καλλιτεχνική επιμέλεια προγράμματος – ενορχήστρωση: Άρης Βλάχος

Παίζουν οι μουσικοί: Άρης Βλάχος – πιάνο Γιάννης Παπαναστασίου – Σαξόφωνο σοπράνο / άλτο Άννα Λάκη – ακορντεόν Παναγιώτης Καψαμπέλης – ακουστική/ηλεκτρική κιθάρα Στέργιος Μητρούσης – Ηλ. μπάσο Σπύρος Καραμήτσος – Τύμπανα.

Γιώργος Ιωάννου (1926-2017) POP (?) – Δωρεάν έκθεση

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την έκθεση “Γιώργος Ιωάννου (1926-2017)-POP(?)”. Η παρούσα έκθεση αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς μελλοντικών project που έχουν ως στόχο την ανάδειξη – τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό- του έργου του Ιωάννου, ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους της μεταπολεμικής περιόδου. Συλλέκτης εικόνων και αντικειμένων με επιρροές από τα κόμικς και την pop-art ως την Art Nouveau, ο Ιωάννου ανέπτυξε ένα καθαρά προσωπικό εικαστικό ιδίωμα όπου το βίωμα γίνεται εικόνα, το κόμικ συμβαδίζει οργανικά με το καυστικό κοινωνικοπολιτικό σχόλιο, η προσωπική μνήμη συναντά τη συλλογική μνήμη, η επικαιρότητα συνυπάρχει με το ιστορικό παρελθόν και η πραγματικότητα εμπλέκεται με το φανταστικό.

Περιοδική έκθεση “Ιππόλυτος – Φαίδρα” – Δωρεάν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την άτυπη έναρξη των Επιδαυρίων το 1954 με τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη από το Εθνικό Θέατρο με τον Αλέκο Αλεξανδράκη στον ομώνυμο ρόλο, ο εκθεσιακός χώρος Επιδαύρου, που εγκαινιάστηκε το 2023 χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ζωντανεύει και φέτος με μια περιοδική έκθεση αφιερωμένη στις μορφές του Ιππόλυτου και της Φαίδρας.

Ανοιχτή για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια των παραστάσεων στο αργολικό θέατρο, η έκθεση παρουσιάζει τους εμβληματικούς αυτούς ήρωες όπως τους γνωρίσαμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου τα 69 χρόνια λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον μύθο, η Φαίδρα, γυναίκα του βασιλιά Θησέα, πιόνι στο σχέδιο εκδίκησης της θεάς Αφροδίτης, ερωτεύεται τον Ιππόλυτο, γιο του άντρα της και της Αμαζόνας Ιππολύτης. Αφιερωμένος στη λατρεία της θεάς Άρτεμης, ο Ιππόλυτος αρνείται τον έρωτα της Φαίδρας, με ολέθριες συνέπειες.

Πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και πολλών ακόμη πολιτιστικών οργανισμών και θιάσων καλούν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι μέσα από κοστούμια, μάσκες, μακέτες, παρτιτούρες και οπτικοακουστικό υλικό σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό περιβάλλον. Μια γοητευτική αναδρομή στις παραστάσεις και τις ερμηνείες που αποτύπωσαν την ορμή του ανεκπλήρωτου έρωτα σε όλες του τις μορφές στο εθνικό τοπόσημο του Αρχαίου Δράματος από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα.

Σύλληψη – Γενική εποπτεία: Κατερίνα Ευαγγελάτου Καλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Γιώργος Κορδής “Εγώ ‘δα δάφνες – κι εγώ φως…”- Δωρεάν εικαστική βόλτα

Την Κυριακή 4 Αυγούστου 2024 στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΓΑΚ/Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας τα εγκαίνια της Έκθεσης Αγιογραφίας του περίφημου ζωγράφου-αγιογράφου Γιώργου Κόρδη με τίτλο: “Εγω δά δάφνες.- Κι εγω φως…” από τους Νεομάρτυρες στους “ελεύθερους πολιορκημένους”.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Ύδρας και το ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ 2024”. Ο Γεώργιος (Γιώργος) Κόρδης ζωγράφος, εικονογράφος, συγγραφέας και πανεπιστημιακός Καθηγητής, έχοντας μελετήσει την ελληνική εικαστική παράδοση και ειδικότερα και εκτενέστερα την βυζαντινή ζωγραφική , στα έργα του επιχειρεί να συνδυάσει δημιουργικά τα διδάγματα της μεγάλης αυτής εικαστικής διαδρομής με τις κατακτήσεις της σύγχρονης, δυτικής ζωγραφικής.

Η τεχνοτροπία των έργων του, παρότι συνθετικά βασίζεται στην ελληνική βυζαντινή παράδοση αφομοιώνει με οργανικό τρόπο διδάγματα και κατακτήσεις του μοντερνισμού και της σύγχρονης τέχνης και φτάνει σε μια ιδιοπρόσωπη και δυνατή πρωτότυπη εικαστική δημιουργία.

“Tale of Two Cities” – Δωρεάν στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης φιλοξενεί στο φουαγιέ ισογείου και τον εξωτερικό χώρο του μια μικρή έκθεση με τίτλο “Tale of Two Cities”, με έργα Ελλήνων και Αιγύπτιων καλλιτεχνών. Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει Έλληνες και Αιγύπτιους καλλιτέχνες σε άμεσο διάλογο, αντικατοπτρίζοντας αυτόν τον πολιτισμικό διάλογο που διήρκησε χιλιάδες χρόνια.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Mahmoud Said, Papageorge, Κώστας Βαρώτσος, Δανάη Στράτου, Omar Tousson, Said Badr και Karim El Hayawan. Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου, του Υπουργείου Εξωτερικών και της αιγυπτιακής πρεσβείας στην Ελλάδα. Διοργάνωση: Cultur Vator / Art D’Égypte.

Κυριακή Χριστακοπούλου – “Φορώντας μύθους… και φουστάνια αδειανά”

Την ατομική έκθεση της εικαστικού Κυριακής Χριστακοπούλου με τίτλο “Φορώντας μύθους… και φουστάνια αδειανά”, παρουσιάζει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης “Αγγελική Χατζημιχάλη” Δήμου Αθηναίων.

Η έκθεση επιμερίζεται σε δύο ενότητες στον εκθεσιακό χώρο. Στην πρώτη φιλοξενούνται και αναπτύσσονται δώδεκα έργα (διαστ.1.70×0.45εκ.) δουλεμένα με μικτή τεχνική, κάρβουνο, κιμωλία και χαρτί πάνω σε ξύλο, όπου απεικονίζονται γυναικείες μορφές με παραδοσιακές φορεσιές. Η ιδιαιτερότητα αυτών των μορφών έγκειται στα συμβολικά στοιχεία, που η Κυριακή Χριστακοπούλου επιλέγει ως μηνύματα εξωλεκτικής επικοινωνίας και ταυτότητας της γυναίκας στην κοινότητα που ζούσε. Επιλέγει μορφές μικρών ζώων, φίδια, έντομα, πουλιά, τα οποία ξεχωρίζει από τα κεντίδια της φορεσιάς και τα αφήνει να την διατρέχουν, να κάθονται πάνω της, να συνυπάρχουν αρμονικά με την γυναικεία φύση, θέλοντας να τονίσει ότι ο ζωικός κόσμος νοηματοδοτεί την λαϊκή ζωή και έμπνευση, αποτελώντας ιδιαίτερο θεματικό κύκλο της λαϊκής τέχνης.

Olympic Festival Paris 2024 – Δωρεάν στο ΚΠΙΣΝ

Από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), διοργανώνει το Olympic Festival Paris 2024. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μετατρέπεται σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024. Μπορεί φέτος το καλοκαίρι η καρδιά της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης να χτυπά στη Γαλλία, όμως όλες και όλοι μπορούν να πάρουν μια γεύση από τους 33ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Olympic Festival Paris 2024.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την αναμετάδοση της Τελετής Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024 στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Επιπλέον, κάθε μέρα από τις 19:00 έως τις 21:00, ένα πλούσιο πρόγραμμα από αθλητικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικά δρώμενα, αλλά και μεταδόσεις των Αγώνων από το πρωί στο Park Kiosk, συνθέτουν το παζλ του Olympic Festival Paris 2024. Περισσότερα στο snfcc.org.

George Condo -“The Mad and The Lonely”

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ παρουσιάζει το The Mad and the Lonely, μια έκθεση έργων του George Condo στο χώρο του Ιδρύματος στα πρώην Σφαγεία Υδρας.

Η έκθεση περιλαμβάνει ορισμένους μικρής κλίμακας πίνακες αλλά και γλυπτά επιλεγμένα από τη μακρόχρονη καριέρα του καλλιτέχνη. Ακολουθώντας την παράδοση της προσωπογραφίας, τα έργα της έκθεσης απεικονίζουν ετερόκλητες ψυχές, οι οποίες έχουν απορριφθεί από την κοινωνία και βρίσκονται μετέωρες ανάμεσα σε καταστάσεις τρέλας και μοναξιάς. Θύματα των ίδιων τους των εσωτερικών περιστάσεων, οι χαρακτήρες αυτοί αποδίδονται με την αφηρημένη, συχνά απόκοσμη, αλλά ταυτόχρονα οιονεί ανθρωπόμορφη τεχνοτροπία που χαρακτηρίζει το ιδιοσυγκρασιακό στυλ του George Condo.

Σε αυτή την ιδιαίτερη εγκατάσταση έργων, ο Condo έχει συνδυάσει το αρχαίο στοιχείο της πολυχρωματικής ελληνικής ζωγραφικής με μια νέα και αθέατη μέθοδο. Έχει πάρει την ιδέα της μινιμαλιστικής γλυπτικής και την έχει συνδυάσει με τη συγκλονιστική, αδιανόητη παρουσία αυτών των στοιχειωτικών πορτρέτων. Πρόκειται για μια νέα παρουσίαση του έργου του, προετοιμασμένη ειδικά για το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ. Θα πρέπει να το δει κανείς για να το πιστέψει, καθώς η έκθεση δεν θα εστιάσει μόνο σε αρχαία στοιχεία, όπως είναι οι πολύχρωμοι τοίχοι στα κλουβιά των Σφαγείων, αλλά και σε άγρια ζωομορφικά γλυπτά και ζωγραφικούς πίνακες που θα κρέμονται μέσα τους.

Αλέξης Κυριτσόπουλος – Ξένιος: Έκθεση στο Radisson Blu Park Hotel

η διεύθυνση του ξενοδοχείου Radisson BLU PARK HOTEL, ATHENS – στο πλαίσιο του αφιερώματος «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» – που διοργανώνεται για 12η χρονιά και με επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Αθανασίου, παρουσιάζει έργα του εικαστικού Αλέξη Κυριτσόπουλου με τίτλο “Ξένιος”. Η έκθεση θα περιλαμβάνει 30 ζωγραφικά έργα από την συλλογή του καλλιτέχνη και θα εκτίθενται στους χώρους του ξενοδοχείου έως τις 12 Αυγούστου 2024.

Στην παρούσα έκθεση ο Αλέξης Κυριτσόπουλος με μορφοπλαστικό όπλο την ιδιαίτερη προσωπική, ανεπιτήδευτη, ενστικτώδη και ταυτόχρονα πειθαρχημένη γραφή του επιχειρεί μια νέα διήγηση με πολλαπλές αναγνώσεις. Με πρωταγωνιστή το χρώμα και όχι την γραμμή ερμηνεύει ιστορίες-παραμύθια εμπνευσμένα από την παράδοση, την λογοτεχνία, την ιστορία, την αττική κωμωδία και τον Αριστοφάνη, το λαϊκό θέατρο, κ.ά. Προκαλεί τον θεατή να ψηλαφίσει την σκέψη του. Εικόνες υπέροχα ζωηρές από ακρυλικά, τέμπερες, μολύβια αλλά και φθηνά υλικά όπως χαρτιά, χαρτόνια, λαδόκολλες και κολλάζ με έντονα και φωτεινά χρώματα πρωταγωνιστούν στην επιφάνεια του καμβά και διαμορφώνουν έναν χρωματιστό παραμυθένιο κόσμο από χαρακτήρες. Φιγούρες όπως ο Δον Κιχώτης, ο Καραγκιόζης, η κυρά Σαρακοστή αλλά και τοπία με εξωτικά της θάλασσας πρωταγωνιστούν στον μουσικό του κόσμο άλλοτε αυτοβιογραφικά και άλλοτε με λεπτό κοινωνικό και εν μέρει σατιρικό σχολιασμό. Μουσική, χρώμα και ενίοτε λέξεις αποτελούν το δομικό στοιχείο της εικόνας καθορίζοντας τα σχήματα των μορφών του.

18ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας

Από τις 27 Ιουλίου παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με συναυλίες μουσικής δωματίου, συναυλίες κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού, ρεσιτάλ, βραδιές ποίησης και μουσικής. Η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει στις 24 Αυγούστου με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη με μια μαγευτική βραδιά έντεχνου ελληνικού τραγουδιού.

Επιλέχθηκε για άλλη μια φορά την παραλία της Αύρας, γιατί εκεί, πλάι στο κύμα, οι καλοκαιρινές συναυλίες είναι μοναδικές. Στην πόλη της Αίγινας, συναντιόμαστε στον περίβολο του Ναού του Σωτήρα με την υπέροχη ακουστική. Τρεις βραδιές μας θα φιλοξενηθούν στο Θέατρο Μολφέση στην Παχειοράχη με την μοναδική θέα. Το πρόγραμμα στο aeginamusicfestival.com.