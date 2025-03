Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 14-16/3

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 14 Μαρτίου και το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Μαρτίου στην Αθήνα.

Φτάσαμε στα μέσα του τρίτου μήνα του 2025 και ούτε που το καταλάβαμε! Συνεχίζουμε όμως να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες, συγκεκριμένα για αυτό το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο, 14 με 16 Μαρτίου στην Αθήνα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Hobby Festival 2025

Το Hobby Festival 2025, ένα σημαντικό event για τις ερασιτεχνικές ασχολίες και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, επιστρέφει από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται για άλλη μία χρονιά από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα, και φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το τριήμερο του Hobby Festival 2025 προσφέρει μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν νέες ερασιτεχνικές ασχολίες, προάγοντας την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του Hobby Festival 2025, το stage θα φιλοξενήσει πολλές μουσικές μπάντες, ενώ την Κυριακή 16/3 στις 21:00 ο Δημήτρης Κοργιαλάς θα απογειώσει το φεστιβάλ με μια εντυπωσιακή συναυλία.

Στο πιάνο ο διεθνούς φήμης Ιταλός πιανίστας Alberto Nones

Μια ιδιαίτερη βραδιά με αφετηρία τα Νυχτερινά του Σοπέν θα προσφερθεί την Παρασκευή 14 Μαρτίου στις 20:00 από τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Στο πιάνο θα είναι ο διεθνούς φήμης Ιταλός πιανίστας Alberto Nones.

Ο Αλμπέρτο Νόνες θα ερμηνεύσει 12 από τα 18 δημοσιευμένα Νυχτερινά του Σοπέν, διανθίζοντάς τα με αναγνώσεις από το “Ταξίδι στο τέλος της νύχτας” του Céline (εκδόσεις Εστία), που θα λειτουργήσουν ως αφετηρίες για πιθανούς νοητικούς συνειρμούς. Κατά την ερμηνεία του, η μουσική αυτή του Σοπέν, όπως γενικότερα η καλή μουσική, δεν είναι απλώς ένα “μουσικό χαλί”, αλλά λέει την αλήθεια για τη ζωή, όπως μπορούν να κάνουν η λογοτεχνία και οι άλλες τέχνες.

Οι μεταφράσεις των κειμένων του Σελίν από την Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου είναι ευγενική παραχώρηση των Εκδόσεων Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

”Αν η γιαγιά μου είχε κεραίες, θα ήταν τρόλεϊ” στο Ωδείο Αθηνών

Παράσταση Cabaret με τους/τις σπουδαστές/άστριες του Β΄ έτους της Δραματικής Σχολής. “Αν η γιαγιά μου είχε κεραίες, θα ήταν τρόλεϊ. Αν το τρόλεϊ πάθαινε αμόκ, θα ήταν ηθοποιός. Αν ήταν ηθοποιός, θα έκανε πρόβες. Αν έκανε πρόβες, θα έκανε παράσταση. Αν έκανε παράσταση, θα ερχόσασταν; Ξέρω ‘γω;”

Συμμετέχουν (αλφαβητικά): Ανδρεαδάκη Αγγελική, Αδάμου Φιλήμων, Αργυρός Λευτέρης, Ζουγανέλη Γεωργιάννα, Θεοδωρίδου-Κουνινή Αγάπη, Καβράκος Αλέξανδρος, Καρακώστα Χριστίνα, Καρανικόλας Μάνος, Κεκρίδης Χρήστος, Κυπριωτάκη Μαρλέν, Λυμπέρης Αντώνης, Μητρούσια Χριστίνα, Μπαριάμης Γιάννης, Μπεκύρος Τάσος, Παπαδημητρίου Μαρκέλλα, Ρέγγας Παναγιώτης, Σελπέση Στέλλα, Τσιρούκη Ζωή, Φούντας Γιάννης, Χριστοπούλου Κλειώ.

7η Έκθεση των Hellas Playmobil Customizers

Η 7η έκθεση των Hellas Playmobil Customizers πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 14, 15 και 16 Μαρτίου 2025, στο πολιτιστικό κέντρο “Μάνος Λοΐζος” που βρίσκεται στην οδό Θηβών 245, στη Νίκαια.

Η Hellas Playmobil Customizers, σε συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας και την Playmobil® Hellas, διοργανώνει μια εκδήλωση με υπέροχες κατασκευές που συνδυάζουν μοναδικά υλικά, μεράκι και το αγαπημένο παιχνίδι Playmobil.

Πάνω από 20 εκθέματα θα παρουσιάσουν θέματα όπως η αρχαία Ρώμη, η άγρια δύση, βικτωριανές πόλεις, διαστημικούς σταθμούς, αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων από την Ελληνική ιστορία, μεγάλες πόλεις με τρένα, σκηνές από ταινίες και πολλά άλλα.

In Dialogue: Philippe Malouin και Σοφία Στεβή

Η έκθεση στην The Breeder παρουσιάζει νέα έργα του Βρετανο-Καναδού σχεδιαστή Philippe Malouin και της εικαστικού Σοφίας Στεβή, τα οποία διερευνούν την αντίθεση μεταξύ δομής και ρευστότητας, ελέγχου και αυθορμητισμού. Μέσα από τις πρακτικές τους, αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στη σκληρότητα και την απαλότητα – τόσο στα υλικά όσο και στις έννοιες που εξετάζουν.

Η πρακτική του Philippe Malouin βρίσκεται στο σημείο τομής της χειροτεχνίας με τη γλυπτική και το βιομηχανικό σχεδιασμό. Παρουσιάζει μια νέα σειρά κεραμικών που δημιούργησε το 2024 στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας La Becque στην Ελβετία. Πειραματίστηκε με το ξύσιμο του πηλού, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και αφήνοντας τα θραύσματα να πέσουν ελεύθερα σε προκαθορισμένες μορφές, καθοδηγούμενα από τη δύναμη της βαρύτητας. Αυτή η διαδικασία, εμπνευσμένη από την τυχαιότητα και τη θεωρία του χάους, οδήγησε στη δημιουργία αιχμηρών συνθέσεων, σε έντονα χρώματα. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή από τα Steel Works του – κυρίως έπιπλα από σίδερο – που λειτουργούν ως δομές παρουσίασης για τα κεραμικά. Τα μεταλλικά αυτά έργα δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2021 αποκλειστικά για το The Breeder και έκτοτε έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαία περιοδικά design και αρχιτεκτονικής, όπως το AD Italia, το Wallpaper και το PIN-UP.

Η Σοφία Στεβή παρουσιάζει μια νέα σειρά ζωγραφικών έργων που λειτουργούν ως πύλες ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε ονειρικά τοπία. Στις ρευστές συνθέσεις της, σε θερμούς τόνους, σώματα, λουλούδια και ζώα συγχωνεύονται μέσα σε σύννεφα, ατμούς και ρεύματα, δημιουργώντας μια οπτική γλώσσα μνήμης και φαντασίας. Μοτίβα και αντικείμενα εμπνευσμένα από προσωπικές αναμνήσεις συνυπάρχουν με σκηνές της καθημερινής ζωής, ενώ οι γυναικείες μορφές – τόσο ολόκληρες όσο και κατακερματισμένες – ενσαρκώνουν μεταβαλλόμενες καταστάσεις ύπαρξης. Μέσα από αυτές τις αινιγματικές, αποσπασματικές αφηγήσεις, η Στεβή δημιουργεί αισθησιακούς κόσμους που ξεκινούν από βαθιά προσωπικές σκέψεις, αλλά αποκτούν καθολική απήχηση, προκαλώντας κοινά συναισθήματα και επιθυμίες.

Φεστιβάλ “100 Χρόνια Κβαντικής Θεωρίας: Από τα θεμέλια μέχρι την εφαρμογή στη σύγχρονη τεχνολογία”

Πώς θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς την Κβαντική Φυσική; Πώς θα ήταν ένας κόσμος χωρίς κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laser και μαγνητικές τομογραφίες; Η Κβαντική Θεωρία δεν είναι απλά ένα θεωρητικό πεδίο – είναι η βάση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Το 2025 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από τον ΟΗΕ, και αυτό γιορτάζεται με ένα φεστιβάλ που προσφέρει μια διαφορετική οπτική για τον κόσμο.

Το Κέντρο Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργανώνει το φεστιβάλ “100 Χρόνια Κβαντικής Θεωρίας: Από τα θεμέλια μέχρι την εφαρμογή στη σύγχρονη τεχνολογία”. Το φεστιβάλ προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι που φέρνει το κοινό πιο κοντά στα φαινόμενα του μικρόκοσμου και τις εφαρμογές τους στην καθημερινότητά μας.

Επιστημονικές Ομιλίες: Ο καθηγητής Χάρης Αναστόπουλος (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) θα μιλήσει για “100 χρόνια Κβαντική: Πώς η διαμάχη για τη φύση της πραγματικότητας οδηγεί σε νέες τεχνολογίες”.

Science Shows: Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου θα παρουσιάσει ζωντανά πειράματα, αποκαλύπτοντας τα παράδοξα και τις σκοτεινές ιδιότητες του κβαντικού κόσμου.

Μαρία Κοκκίνη – “BeerART”

Το European Centre-Contemporary Space Athens σε συνεργασία με την μπίρα Craft παρουσιάζουν την ατομική έκθεση της βραβευμένης ζωγράφου Μαρίας Κοκκίνη με τίτλο “BeerART”. Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Μαρτίου, 18.00 – 21.00 (ισόγειο + ημιώροφος) – Η βραδιά των εγκαινίων θα περιλαμβάνει ζωγραφική, γεύσεις και μουσική. Εκτός από τους πίνακες που θα εκτίθενται, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν όλες τις γεύσεις της μπίρας Craft εντελώς δωρεάν, υπό τον ήχο του σαξοφωνίστα Τάσου Φωτίου.

“Wasteland to Wonderland: Art in the Age of Sustainability”

Το T.A.F. / the art foundation παρουσιάζει την έκθεση με τίτλο “Wasteland to Wonderland: Art in the Age of Sustainability”, σε επιμέλεια της ομάδας Insistrum Art Community, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2025 στις 19:00.

Η έκθεση εξερευνά τη σύνδεση της τέχνης με τη βιωσιμότητα, προσκαλώντας καλλιτέχνες να μεταμορφώσουν απορρίμματα και αναμνήσεις σε νέες αφηγήσεις. Μέσα από την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών, τα έργα αποδεικνύουν πως η δημιουργικότητα μπορεί να αναδείξει την ομορφιά εκεί όπου συχνά βλέπουμε μόνο φθορά.

Σύγχρονοι δημιουργοί αξιοποιούν καινοτόμες πρακτικές, εστιάζοντας όχι μόνο στη χρήση βιώσιμων υλικών, αλλά και στην ανάπτυξη αφηγήσεων που ευαισθητοποιούν το κοινό γύρω από την περιβαλλοντική κρίση. Μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και βίντεο, προτείνεται μια νέα προσέγγιση απέναντι στην έννοια του “απορρίμματος” και της ανακύκλωσης, δείχνοντας πως η τέχνη μπορεί να είναι φορέας αισθητικής και κοινωνικής αλλαγής.

Στην καρδιά της έκθεσης βρίσκεται η ιδέα ότι τίποτα δεν είναι πραγματικά “άχρηστο”. Τα ίχνη του παρελθόντος μετατρέπονται σε φορείς νέων νοημάτων, ενώ αναδεικνύεται η βιωσιμότητα όχι μόνο ως οικολογική ανάγκη αλλά και ως δημιουργική ευκαιρία. Κάθε έργο αφηγείται μια ιστορία ανθεκτικότητας και αναγέννησης—υλικής και συναισθηματικής—τονίζοντας πως, όπως στη φύση, έτσι και στην τέχνη, η φθορά μπορεί να γίνει το έδαφος για νέα δημιουργία.