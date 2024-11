Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 15-17/11

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Ο Νοέμβρης καλπάζει, μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, και συνεχίζουμε να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες, για την Παρασκευή 15 και το διήμερο 16 και 17 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Για τη μετακίνησή μας στην πόλη, υπενθυμίζουμε ότι ξεκινούν από την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου οι εκδηλώσεις για την 51η επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου. Η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας από την Παρασκευή (15/11) έως και τη Δευτέρα (18/11).

Πέρα από τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου διάβασε μερικές ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις 15-17 Νοεμβρίου χωρίς πορτοφόλι.

Δωρεάν εικαστική έκθεση στο European Centre-Contemporary Space

Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείας Ελλάδας μας καλεί στην εικαστική έκθεση με θέμα: Η εποχή των ισχνών αγελάδων, εικαστική αναφορά στο ποιητικό έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου (1931-2020). Τα εγκαίνια της έκθεσης του σπουδαίου Θεσσαλονικιού ποιητή θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024 στο The European Centre-Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74, στην Πλάκα (Αθήνα).

Μαζί με τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση, που θα περιλαμβάνει ζωντανή απαγγελία ποιημάτων του Ντίνου Χριστιανόπουλου και μουσική του Πάρι Παρασχόπουλου στην κιθάρα, με συνθέσεις και μελοποιημένα ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου και την Άννη Ονουφρίου στο τραγούδι. Η ποιητική συλλογή, Η Εποχή των ισχνών αγελάδων γράφτηκε το 1950-1951 και διακρίνεται για το προσωπικό ύφος της και για τις δημιουργικές επιρροές από τον Καβάφη (1863-1933) και τον Τόμας Στερνς Έλιοτ (Thomas Stearns Eliot, 1888-1965).

NOISY WORDS – Noisy writings – Δωρεάν στο ΚΕΤ

Στο πλαίσιο του project Noisy Words / Θορυβώδεις λέξεις, το Noisy Writings είναι ένα τετραήμερο εργαστήριο αυτοσχεδιασμού, γραφής, επαναγραφής, διαγραφής, παραχάραξης και παραμόρφωσης λέξεων και ήχου, το

οποίο συντονίζουν και επιμελούνται καλλιτεχνικά η Antye Greie-Ripatti (AGF) και ο Cedrik Fermont (C-drik).

Το εργαστήριο αυτό είναι μια απόπειρα εξερεύνησης, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, μη γραμμικών και αποσπασματικών τεχνικών και εργαλείων σύνθεσης και παραγωγής με ηλεκτρονικό ήχο, θόρυβο, λέξεις, φωνές και καθημερινά αντικείμενα. Οι Antye Greie-Ripatti (AGF) και Cedrik Fermont θα καθοδηγήσουν τ@ καλλιτεχν@ να δημιουργήσουν έργα που αποτυπώνουν τη δική τους «γωνία» θέασης και ακρόασης της καθημερινής ζωής μέσα από τον θόρυβο του αστικού τοπίου. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με δυο συναυλίες στις οποίες η ομάδα καλλιτεχν@ν θα μοιραστεί τα ατομικά και συλλογικά θορυβώδη σετ με το κοινό. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και Σάββατο 16 Νοεμβρίου – Πληροφορίες στο goethe.de.

Έκθεση του Thomas Schütte, με δωρεάν είσοδο στην γκαλερί Bernier/Eliades

Η γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει την 8η ατομική έκθεση του Thomas Schütte στην Αθήνα, αμέσως μετά την αναδρομική του έκθεση στο MoMA της Νέας Υόρκης.

Ο Thomas Schütte χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέσων, υλικών και τεχνικών, στοιχείο που καθιστά το έργο του ευέλικτο και πολυδιάστατο. Για την εν λόγω έκθεση, ο Schütte δημιούργησε μια σειρά από νέα έργα που αντανακλούν την προσωπική του καλλιτεχνική και πολιτική προοπτική. Η δουλειά του Schütte συχνά χαρακτηρίζεται από υβριδικότητα και αντιφάσεις, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη δομή και την ουσία της τέχνης. Αντλώντας έμπνευση από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή αγαλματοποιία, την πρώιμη μοντερνιστική γλυπτική και τη μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική, η πρακτική του απομακρύνθηκε από τον μινιμαλισμό και την εννοιολογική τέχνη αναζητώντας νέες αφηγηματικές φόρμες και φιγούρες.

Μέσα από τη χρήση διαφορετικών υλικών, το έργο του διατηρεί μια ειρωνική και κριτική διάσταση, ενώ παραμένει ανοιχτό σε ερμηνείες. Ο ίδιος πιστεύει ότι η μορφή, το υλικό και το χρώμα διαθέτουν τη δική τους γλώσσα, η οποία δεν μπορεί να μεταφραστεί. Στο επίκεντρο του έργου του Schütte βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στο κοινωνικοπολιτικό του πλαίσιο, καθώς και η θέση του καλλιτέχνη και της τέχνης στην καθημερινή ζωή. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024 από τις 12:00 έως τις 21:00, παρουσία του καλλιτέχνη.

annexM | ResidentM 2024: Δωρεάν προβολές

Ως εισαγωγή στην επικείμενη φιλοξενία του στο annexM, με την οποία εγκαινιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το ετήσιο διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα ερευνητικής φιλοξενίας εικαστικών καλλιτεχνών ResidentM (Διεύθυνση: Άννα Καφέτση), ο καλλιτέχνης και μουσικός Αθανάσιος Αργιανάς επιμελείται το πρόγραμμα προβολών An Ear οf Arms (Around us), το οποίο περιλαμβάνει υβριδικά οπτικοακουστικά και ηχητικά έργα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα.

Τα έργα αυτά, που αποτελούν συνεργασίες με μουσικούς και συνθέτες και φέρουν τη μουσική ή τον ήχο στον πυρήνα της γλώσσας τους, παρουσιάζονται το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 7:00 το βράδυ στην Υπηρεσιακή Αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ορισμένες από τις οπτικοακουστικές δημιουργίες προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ σε δύο από αυτές το μοντάζ έγινε ειδικά για την προβολή τους στο Μέγαρο.

Από τις υποβλητικές ηχητικές συνθέσεις της Άννια Λόκγουντ, που συνδυάζουν γουργουρίσματα τίγρεων από ηχογραφήσεις πεδίου και ηλεκτρονικούς ήχους, μέχρι την ταινία της Ώρα Σατς για τη βρετανίδα πρωτοπόρο συνθέτρια Ντάφνι Όραμ, από το ιστορικό Speak του Τζον Λέιθαμ μέχρι το επίκαιρο The Love Life οf the Octopus του Ζαν Παινλεβέ, με μουσική που συνέθεσε κατά παραγγελία ο Πιερ Ανρύ για modular συνθεσάιζερ, το ποιητικό χαϊκού του Κρις Μαρκέρ An Owl Is an Owl Is an Owl και το συναισθηματικό Cat Listening to Music του ίδιου δημιουργού, η βραδιά θα παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα δυναμικών μέσα από τη συγκινησιακή χρήση της μουσικής που λειτουργεί πάντα στον πυρήνα των ίδιων των ταινιών.

An Ear Of Arms (Around Us) – 16.11.2024, 19:00. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Υπηρεσιακή Aυλή, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Το Πρόγραμμα στο megaron.gr.

Έκθεση με έργα των Γιάννη Γαΐτη – Γαβριέλλα Σίμωσι, με δωρεάν εισοδο στην Γκαλερί Σκουφά

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την έκθεση του ιστορικού καλλιτέχνη Γιάννη Γαΐτη, σε συνεργασία με την κόρη του Λορέττα, στην οποία θα παρουσιαστούν και έργα της Γαβριέλλας Σίμωσι.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του μουσείου Γαΐτη – Σίμωσι στην Ίο και την συμπλήρωση 40 ετών από τον θάνατο του Γιάννη Γαΐτη, μια επιλογή έργων από το ατελιέ του καλλιτέχνη μεταφέρονται στην Γκαλερί Σκουφά, μερικά από τα οποία εκθέτονται για πρώτη φορά στο κοινό. Στην έκθεση περιλαμβάνονται πρώιμα έργα της περιόδου 1947/48, όπως μια συλλογή από σχέδια σε χαρτί. Επίσης παρουσιάζονται λάδια σε μουσαμά, καθώς και κατασκευές, λάβαρα, παιχνίδια και κεραμικές προτομές. Την έκθεση συμπληρώνουν μια σειρά από έργα της γλύπτριας και συζύγου του Γαΐτη, Γαβριέλλας Σίμωσι.

Ο Γιάννης Γαΐτης (1923-1984) είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες και πρωτοπόρους του μεταπολεμικού μοντερνισμού. Υποστηρικτής των νέων Ευρωπαϊκών ρευμάτων της εποχής, με το προσωπικό του καλλιτεχνικό ιδίωμα έχει στιγματίσει την Ελληνική τέχνη. Κύριο γνώρισμα της καλλιτεχνικής του παραγωγής αποτελούν τα “ανθρωπάκια” του, που μέχρι και σήμερα είναι σύμβολο της μαζικοποίησης του ανθρώπου, θέτοντας κύρια ερωτήματα για τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Στην έκθεση μπορεί κανείς να περιπλανηθεί στον κόσμο του και να έρθει σε επαφή με έργα που παρουσιάζονται πρώτη φορά.

“Γιάννης Φωκάς: Έργα 1985 – 2024”, δωρεάν στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διοργανώνει στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο την έκθεση “Γιάννης Φωκάς: Έργα 1985 – 2024”. Η έκθεση παρουσιάζει την εικαστική πορεία που έχει διαγράψει ο καλλιτέχνης από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η οποία τον κατατάσσει στους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.

Η ζωγραφική του Φωκά ταλαντεύεται ανάμεσα στην ομιλία (επικοινωνία) και τη σιωπή, στην ένταση και την ηρεμία, στο ονειρικό και το πραγματικό, εντέλει ανάμεσα στην αναπαράσταση -στο αναγνωρίσιμο- και την αφαίρεση, καθότι τα έργα του δεν ήταν ποτέ παραστατικά, ούτε όμως και αμιγώς αφαιρετικά. Κατά βάθος, στο επίκεντρο της ζωγραφικής αυτής βρίσκονται ο άνθρωπος και τα ζητήματα που τον απασχολούν. Έργα όπως το Emerald Blue (2016) σχολιάζουν το οικολογικό και το μεταναστευτικό ζήτημα. Το Trophies (2015), όπου ο ζωγράφος αντιπαραθέτει στο κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή το κομμένο κεφάλι ενός αγριόχοιρου, αναφέρεται στους αποκεφαλισμούς του ISIS.

Η ζωγραφική του Φωκά δεν είναι τόσο αφηρημένη όσο δείχνει. Παρότι συγκαταλέγεται στους αφαιρετικούς ζωγράφους, δεν έκοψε ποτέ τους δεσμούς με την πραγματικότητα. Τα έργα που φτιάχνει τη δεκαετία του ’80 μεταφέρουν την αίσθηση των τοίχων, τα ίχνη των γκραφίτι, αυτό που συμβαίνει στην πόλη. Είναι η εποχή που ο ζωγράφος ζει σχεδόν μόνιμα στο Παρίσι και φωτογραφίζει ανελλιπώς τους αφηγηματικούς τοίχους της Πόλης του Φωτός. […] απώτερος στόχος του καλλιτέχνη: η επίμονη εξέταση του προβλήματος που λέγεται “ζωγραφική”, η ανάλυση της εικόνας, της δομής, της επιφάνειας και της σύνθεσης.

Κωνσταντίνος Κακανιάς – Έργα του στην Αίθουσα Τέχνης Ρεβέκκα Καμχή

Θεϊκή Διαταραχή Προσωπικότητας [Divine Persοnality Disorder] τιτλοφορείται η αναδρομική έκθεση του Κωνσταντίνου Κακανιά που φιλοξενείται στην Αίθουσα Τέχνης Ρεβέκκα Καμχή από τις 23 Οκτωβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2024.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει ζωγραφικούς πίνακες, εικονογραφήσεις περιοδικών, γλυπτά, φωτογραφίες, και ηχογραφήσεις από το 1996 έως σήμερα. Οι θεματικές των έργων εκτείνονται από βαθιά ψυχολογικά παιδικά τραύματα, στη σεξουαλικότητα, τον καταναλωτισμό, την κοινωνική τάξη, τον εθισμό, την απελπισία και το χιούμορ μέσω δραματικών ή διασκεδαστικών απεικονίσεων.

Τα πολύπλευρα θέματά του κινούνται ανάμεσα σε ταραγμένες φανταστικές αφηγήσεις και λαμπερές καρικατούρες. Μέσα από τον φακό της μούσας και alter ego του, της κυρίας Τεπενδρή, ο Κακανιάς εξερευνά την ελληνική ταυτότητα, τον κοσμοπολιτισμό και την ψευδαίσθηση ενός ελιτίστικου τρόπου ζωής, συχνά συνυφασμένου με τη σύγχρονη κουλτούρα. Σε κάποια έργα ο καλλιτέχνης μεταμφιέζεται για να ενσαρκώσει ηρωικούς ή λιγότερο ηρωικούς χαρακτήρες μέσα από μια ματιά σύγχρονη και χιουμοριστική, αφήνοντας υπαινιγμούς γύρω από την ελληνική επανάσταση, τον ηρωισμό ή και τον εθνικισμό.

“Ευρήματα” της Κικής Βουλγαρέλη στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Η ζωγράφος και χαράκτρια Κική Βουλγαρέλη παρουσιάζει τα δικά της “Ευρήματα” στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπενθυμίζοντας και επανασυστήνοντας εμβληματικά αρχαία τεχνουργήματα διαφορετικών εποχών και ύλης, απαθανατισμένα μέσα σε ένα νέο, δυναμικό και πρωτότυπο πλαίσιο.

Μέσα από δεκατέσσερα έργα-κατασκευές, εμπνευσμένα από σημαντικά εκθέματα του Μουσείου, η διακεκριμένη Ελληνίδα εικαστικός προσκαλεί το κοινό να δει και να ερμηνεύσει εκ νέου μια πλούσια σειρά πολύτιμων αρχαίων θησαυρών, προσφέροντας ένα λιτό αλλά βαθυστόχαστο μάθημα οπτικής και προσωπικής προσέγγισης.