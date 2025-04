Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 4-6/4

Το MedPhoto Festival, σε συνεργασία με το EIGHT / ΤΟ ΟΧΤΩ critical institute for arts and politics, παρουσιάζουν στην Αθήνα μια νέα εκδοχή της διεθνούς έκθεσης φωτογραφίας "We Can’t Breathe" - Φωτογραφία Bruno Morais and Cristina De Middel / Magnum Photos