Δωρεάν εντός και εκτός πόλης το διήμερο 14-15 Αυγούστου - 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται εντός και εκτός πόλης από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού 4 πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις εξόδου:

6o Stroggylo Open Air Film Festival

Με ωραίες ταινίες που καλύπτουν κάθε γούστο και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ, το Φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου της πόλης ξεκινά την 1η Ιουλίου και θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 23 Αυγούστου. Νύχτες ραστώνης, νύχτες έντονες, νύχτες περιπετειώδεις, ρομαντικές, συγκινητικές, νύχτες ανέμελες ή που θα μας βάλουν σε σκέψεις, νύχτες μποέμ που θα μας ταξιδέψουν στα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, στα μήκη και τα πλάτη του ονείρου.

Δευτέρα 14 Αυγούστου: Με Αξιοπρέπεια/Δραματική 2022/Έγχρ. | Διάρκεια: 75’/Ελληνική ταινία, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κατσιμίρης/Με τους: Ηλέκτρα Γεννατά, Γιώργος Γερωνυμάκης, Γιάννης Κότσιφας, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Θανάση Χαλκιά

Τρίτη 15 Αυγούστου: Το Λιμάνι της Αγωνίας/On the Waterfront/Δραματική 1954/Α/Μ. | Διάρκεια: 108’/Αμερικανική ταινία, Σκηνοθεσία: Ελία Καζάν/Με τους: Μάρλον Μπράντο, Ροντ Στάιγκερ, Έυα Μαρί Σεντ, Καρλ Μάλντεν, Λι Κομπ

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2023 Δήμος Καλλιθέας

Το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας φιλοδοξεί να δώσει ανάσα χαράς και αισιοδοξίας στους κατοίκους της πόλης. Το φετινό πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με θεατρικές παραστάσεις, χορό, μουσική, κινηματογράφο, παιχνίδια, ομιλίες, συναυλίες.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/8/2023: 21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) – ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ Προβολή ταινίας «FAHIM / ΡΟΥΑ ΜΑΤ» – Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 107′

ΤΡΙΤΗ 15/8/2023: 21:00 5ο Δημοτικό Σχολείο (Σαπφούς & Καλυψούς) – ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο", σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες, η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργήσει νέα έργα για την έκθεση.

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι αναφορά στο έργο του Μichelangelo Pistoletto Tρίτος Παράδεισος που δημιούργησε για τα Αισχύλεια το 2014, αποτύπωμα το οποίου παραμένει έκτοτε στο προαύλιο του Παλαιού Ελαιουργείου.

"Δημοτική Αγορά Κυψέλης-Φωνές / Άνθρωποι / Ιστορίες"

Η μουσειολογική ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων σχεδίασε μια μόνιμη ιστορική έκθεση με τίτλο "Δημοτική Αγορά Κυψέλης- Φωνές| Άνθρωποι | Ιστορίες" στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, αναβιώνοντας την ιστορία ενός χώρου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην περιοχή και στην κουλτούρα της εποχής, ενώ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γειτονιά αλλά και για την πόλη ευρύτερα.

Ο χώρος είναι ανοιχτός και περιμένει τους επισκέπτες του να ανακαλύψουν τη διαδραστική έκθεση χρησιμοποιώντας πέρα από την όραση και τις υπόλοιπες αισθήσεις.

Επισήμανση: Πέραν των ωρών λειτουργίας της έκθεσης που μπορεί να δει κανείς παρακάτω, η έκθεση θα είναι ανοιχτή και την Κυριακή 11.00-18.00 εφόσον υπάρχει εκδήλωση στον χώρο.

