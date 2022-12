Δωρεάν στην πόλη: 5+1 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου

Έξι ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, μία ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, χριστουγεννιάτικες συναυλίες και εικαστικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Eminent domain

Η έκθεση "Eminent domain" στη Stoa 42, αποτίει φόρο τιμής σε καλλιτέχνες προηγούμενων γενεών οι οποίοι έζησαν, εργάστηκαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους στην αθηναϊκή πρωτεύουσα.

Ξεκινώντας από τον πίνακα του Σπύρου Βασιλείου "Επίσκεψη τιμής στο γκρεμισμένο σπίτι του Παρθένη", έργο με το οποίο συνδέονται τρεις εμβληματικές μορφές της ελληνικής τέχνης και αρχιτεκτονικής - ο Κ. Παρθένης, ο Δ. Πικιώνης και ο Σπ. Βασιλείου-, απευθύνεται πρόσκληση σε σύγχρονους εικαστικούς να ανοίξουν έναν δημιουργικό διάλογο με αυτούς αλλά και την ίδια την πόλη της Αθήνας.

Η έκθεση "Eminent domain" στη Stoa 42 ΑΦΙΣΑ

Μέσω της ιστορίας του σπιτιού του Παρθένη από το οποίο εκδιώχθηκε με βία το 1967 για να γκρεμιστεί, επανέρχεται διυλισμένος μέσα από πολιτιστικές μορφές του παρελθόντος, ο όρος της απαλλοτρίωσης (eminent domain), θεσμός συνυφασμένος με το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας χώρου της πόλης και του περάσματός του σε δημόσια χρήση. Ίσως μία από τις αμεσότερες και χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις της εμπλοκής του Ιδιωτικού με το Δημόσιο. Αλλά και άλλες έννοιες όπως ο πλειστηριασμός, η πολύπαθη αυτή ιστορία της οικονομικής κρίσης, ο εξευγενισμός, η έξωθεν και πολλές φορές φαινομενική αναβάθμιση περιοχών της πόλης, η ομογενοποίηση του αστικού τοπίου, η εμπλοκή του κράτους στην διαμόρφωση του αστικού χώρου και βίου, η σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών θεσμών για την προώθηση των προτεραιοτήτων της αστικής ζωής και χώρου.

Οι καλλιτέχνες Μαρίνα Βελησιώτη, Eύη Καλογηροπούλου, Μπάιρον Καλομαμάς, Ελένη Κοτσώνη, Γιώργος Νίκας, Eric Stephany, Δέσποινα Χαριτωνίδη & Πάνος Προφήτης προσκαλούν το κοινό να επισκεφτεί ξανά σημεία της πόλης που νοηματοδοτούν αλλαγές και μεταβάσεις, επανερμηνεύοντας τον τρόπο που αυτές συντελούνται. Να επιστρέψουν σε αστικούς τόπους μέσα στους οποίους πυκνώνονται έννοιες του ιδιωτικού και του δημόσιου.

Η έκθεση χωρίζεται σε τρία μέρη: • Ξεκινάει την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου (19.00 - 22.00) με την Μαρίνα Βελησιώτη και την Ελένη Κοτσώνη. • Συνεχίζεται το Σάββατο 7 Ιανουαρίου (19.00-22.00) με την Εύη Καλογηροπούλου, τον Μπάιρον Καλομαμά και τον Γιώργο Νίκα, και • Ολοκληρώνεται το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου (19.00-22.00) με έργα της Δέσποινα Χαριτωνίδη & Πάνου Προφήτη και του Eric Stephany.

Booklover’s Point: Η μουσική συναντά τον λόγο

Χριστούγεννα JASON GOH/ PIXABAY

Ο νέος κύκλος εκδηλώσεων Booklover’s Point: Εκεί όπου η μουσική συναντά τον λόγο του Φεστιβάλ Λυρικός Νότος, μια συνδιοργάνωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής –Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου– με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, φέρνει τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις όπου η μουσική γίνεται λόγος και ο λόγος μουσική. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό με σειρά προτεραιότητας.

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, (Ώρα έναρξης: 20.00) θα δούμε τη λυρική περφόρμανς Ε.Π. – Ενωμένες πάντα, βασισμένη στο ομώνυμο αυτοβιογραφικό έργο της Ζωρζ Σαρή, από τη γέννηση της οποίας φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια. Παρουσιάζουν οι Antama Duo –Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (μπαντονεόν / ακορντεόν), Κωνσταντίνος Σηφάκης (κοντραμπάσο)– με τις λυρικές τραγουδίστριες Λητώ Μεσσήνη και Αναστασία Κότσαλη.

Δυο έφηβες φίλες στην Αθήνα του μεσοπολέμου. Γνωστά και άγνωστα τραγούδια της περιόδου διασκευάζονται από τους Antama Duo, βίντεο και δράσεις αναβιώνουν την παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα του μυθιστορήματος, συνομιλούν με το σήμερα, καλώντας μας να βουτήξουμε σε έναν συναρπαστικό και πολύχρωμο κόσμο.

Χριστούγεννα στον Πολυχώρο “Άννα & Μαρία Καλουτά”

Χριστούγεννα για τα παιδιά PIXABAY

Τα φετινά Χριστούγεννα, ο αγαπημένος στο αθηναϊκό κοινό Πολυχώρος “Άννα & Μαρία Καλουτά” του Δήμου Αθηναίων επέστρεψε ανακαινισμένος και φιλοξενεί μία σειρά μοναδικών μουσικών και θεατρικών παραστάσεων με ελεύθερη είσοδο, που διοργανώνει στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου - 19.30 - "Βλογημένα Χριστούγεννα"

Χριστουγεννιάτικη παραδοσιακή αφηγηματική - μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια. "Το βλογημένο μαντρί", μια αφηγηματική διασκευή του διηγήματος του Φώτη Κόντογλου και άλλες χριστουγεννιάτικες ιστορίες της προφορικής παράδοσης διανθισμένες με αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια απ΄ όλο τον κόσμο και παραδοσιακά καπλαντίσματα από τη Μικρά Ασία και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Συναυλίες στην Πλατεία Συντάγματος

Στην Πλατεία Συντάγματος για την έλευση του 2023 EUROKINISSI

Παράλληλα ο Δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων που υπογράφουν η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το This is Athens. Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, στις 11.00 στο Σύνταγμα, ο Μιχάλης Καλκάνης με το σχήμα του Mihalis Kalkanis Group, έχοντας στις αποσκευές τους το νέο τους άλμπουμ “Emotions”, θα παρουσιάσουν ζωντανά νέες και παλαιότερες μουσικές συνθέσεις τους με τον φρέσκο και ευρωπαϊκό ήχο τους. Στις 14.00, οι Θεσσαλονικείς Souled Out που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις με εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπόσχονται ένα χορευτικό live γεμάτο κέφι, σε ρυθμούς funk, soul και disco, «ζεσταίνοντας» το έδαφος για τους Stavento και Ήβη Αδάμου που ανταμώνουν επί σκηνής στις 18.00.

Αναπαράσταση - Έκθεση αφιερωμένη στον Αγγελόπουλο

Φωτογραφία από την Αναπαράσταση

H μεγάλη έκθεση του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης "Αναπαράσταση (Anaparastasi): Reconstruction, Reenactment, Reconstitution" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αφιερώματος Αγγελόπουλος για πάντα, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, έρχεται στην Αθήνα, στη The Project Gallery (Νορμανού 3, Μοναστηράκι).

Η πρώτη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Αναπαράσταση έγινε ο πυρήνας του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ως μια κομβική έννοια που συμπυκνώνει και εκφράζει το πώς βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Στο σινεμά του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αλλά και στην τέχνη γενικότερα, η αναπαράσταση ταυτίζεται με την ανθρώπινη ερμηνεία της πραγματικότητας και της ίδιας της ζωής.

Η έκθεση εξερευνά τις διαφορετικές παραλλαγές και αποδόσεις της αναπαράστασης: την ανασύσταση, την αναθέσπιση και την ανακατασκευή. Στο πλαίσιο της έκθεσης, δώδεκα καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αντλούν έμπνευση από το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αγγελόπουλου και στοχάζονται στις μορφές, το περιεχόμενο και τα όρια που συνοδεύουν τη διαδικασία της αναπαράστασης.

Info: The Project Gallery (Νορμανού 3, Μοναστηράκι)/ Εγκαίνια της έκθεσης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, 19:00. Διάρκεια έκθεσης: 20/12/2022-28/1/2023). Ωράρια: Τρίτη-Σάββατο, 12:00-20:00. Επιμέλεια έκθεσης: Ορέστης Ανδρεαδάκης. Συντονισμός-Παραγωγή: Θάνος Σταυρόπουλος./ Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

H Γεννάδειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει την έκθεση "Βιβλία της Μικρασίας"

H έκθεση "Βιβλία της Μικρασίας" ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η έκθεση παρουσιάζει τη σπουδαία συλλογή μικρασιατικών εκδόσεων, χειρογράφων και τεκμηρίων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης από το 1764 έως το 1922, εστιάζοντας στη γεωγραφική διασπορά των ελληνικών τυπογραφείων με επίκεντρο τη Σμύρνη (η "Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία" καταγράφει πάνω από 2.000 εκδόσεις), καθώς επίσης τις Κυδωνιές και την Τραπεζούντα. Tο βιβλίο, σαν πολιτισμικό αγαθό, συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την πολιτική και θρησκευτική δραστηριότητα των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας.

Η έκθεση ξεδιπλώνεται μέσα στο Κεντρικό Αναγνωστήριο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, με αφετηρία την παρουσίαση του χώρου και των ανθρώπων της πολυπολιτισμικής Μικράς Ασίας, μέσα από χάρτες, ιστορικά και γεωγραφικά βιβλία του 19ου αιώνα, σπανιότατες καραμανλίδικες και φραγκοχιώτικες εκδόσεις, καθώς και λεξικά.

Εκδόσεις από τη Σχολή των Κυδωνιών, κανονισμοί των σχολών της Σμύρνης, αλφαβητάρια και σχολικά εγχειρίδια τεκμηριώνουν τις πολλαπλές εκπαιδευτικές δράσεις. Λειτουργικά και θεολογικά βιβλία με κορυφαία την Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Συμεών, το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στη Σμύρνη το 1764, μαρτυρούν την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας.

Μια ευρεία γκάμα μυθιστορημάτων ή θεατρικών έργων σηματοδοτούν ένα έντονο λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Ξεχωρίζουν ο Νέος Ερωτόκριτος του Διονυσίου Φωτεινού, έργα του Φαναριώτη Παναγιώτη Σούτσου και ανθολογίες ποιημάτων. Από τα γαλλικά μεταφράζονται έργα του Μολιέρου, του Μοντεσκιέ, του Βολταίρου και του Λαμαρτίνου, ενώ από τα ρωσικά ο Ντοστογιέφσκι. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καραμανλίδικες λογοτεχνικές εκδόσεις, όπως η μετάφραση του έργου Κόμης Μοντεχρήστος του Αλέξανδρου Δουμά.

Επιμέλεια: Ειρήνη Σολομωνίδη, Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριος της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Διάρκεια έκθεσης: 14.12.2022 - 28.02.2023. Χώρος: Κεντρικό Αναγνωστήριο Γενναδείου Βιβλιοθήκης (Σουηδίας 61, Αθήνα). Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή: 9:00 - 16:30. Πέμπτη: 9:00 - 19:30. Σάββατο: 9:00 - 13:30.

