Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Πέμπτη 17/11

Πέντε τρόποι να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου. Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, δίνουν την ευκαιρία στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Η μετακίνηση, όμως, θα έχει δυσκολίες ... καθώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την 49η επέτειο του Πολυτεχνείου έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και θα παραμείνουν μέχρι την Παρασκευή (18/11), όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, γνωστοποιώντας τους δρόμους που θα παραμείνουν κλειστοί αλλά και εκείνους στους οποίους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Διαβάστε τι ισχύει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και το μετρό.

Οι πύλες του ιστορικού ιδρύματος της οδού Πατησίων θα ανοίξουν στις 8:30 και θα κλείσουν στις 13:00, ώστε να ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Το "Αυτό" στο Θέατρο 104

Το "ΙΤ", της πολυβραβευμένης Vivienne Franzmann, σκηνοθετημένο σε στυλ direct-to-camera ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην Grace, μια έφηβη της οποίας ο κόσμος κλονίζεται όταν διαισθάνεται για πρώτη φορά κάτι να αναδύεται από μέσα της. Πότε θρίλερ και πότε κωμωδία, το έργο αναδεικνύει τον ψυχισμό και την συναισθηματική κατάσταση των εφήβων που μεγαλώνουν σήμερα.Για τον σκηνοθέτη της παράστασης, Jamie Bradley, ο εφηβικός θυμός έμοιαζε με μια περίεργη υπερδύναμη. Ένα είδος εκτυφλωτικής οργής που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να καταλάβει ή να βιώσει. Σε εκείνη την τρυφερή ηλικία της εφηβείας, ο κόσμος έμοιαζε να θέλει να μπερδέψει και να ενοχλήσει το μυαλό και το σώμα. Για κείνον το "IT" κατονομάζει ακριβώς αυτήν την οργή.

παράσταση ΙΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Σύμφωνα πάλι με τον ίδιο, το έργο, γράφτηκε ειδικά για νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια του National Theatre Connections Festival 2021 του Λονδίνου. Στόχος του ήταν να εκθέσει τις ανησυχίες των εφήβων αλλά και να αναδείξει και να τιμήσει την πληθωρικότητα, τις αγωνίες και την γενναιοδωρία τους. Για τον Jamie Bradley η ιστορία, αν και διαδραματίζεται στη Αγγλία, αναδεικνύει καθολικά τον ψυχισμό και την συναισθηματική ωμότητα των εφήβων σήμερα.Πρόκειται για την πρώτη παραγωγή του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος της σχολής FONACT με έδρα την Αθήνα, με τη συμμετοχή της ομάδας Freek, μιας νεοσύστατης ομάδας νέων.

Info: Η παράσταση είναι στα αγγλικά και έχει δωρεάν είσοδο. (17, 22, 23, 24, 29 και 30/11 στις 7 μ.μ.). Στο Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 Γκάζι.

Ομαδική έκθεση “The Sea Around Us

Ομαδική έκθεση “The Sea Around Us" ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ “THE SEA AROUND US

Αυτό το φθινόπωρο στον χώρο TAVROS, η έκθεση The Sea Around Us εστιάζει στη διαχρονική σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα. Μέσα από έργα σύγχρονης τέχνης που εμπνέονται από τη θάλασσα, τον μόχθο, την ανεμελιά, την προσδοκία, τη μοναξιά και τη συλλογικότητα, η εικαστική έκθεση προσφέρει μια σύγχρονη ανάγνωση της θάλασσας και των λιμανιών, ενώ μια ειδικά σχεδιασμένη εγκατάσταση διαπερνά τον χώρο του TAVROS και μας ταξιδεύει στα λιμάνια της Οδησσού και της Μασσαλίας μέσα από επιμελημένο αρχειακό υλικό που προέκυψε από τη διετή έρευνα του Εργαστηρίου Ιστορία και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής (ΕΜΠ).

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες,-ιδες: Νίκος Μάρκου, Jacob Moe, Hira Nabi, Ευτύχης Πατσουράκης, Γιώργος Σαλαμέ, Lena Maria Thüring.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ένα παράλληλο πρόγραμμα θα αναπτύσσεται τόσο στον χώρο της έκθεσης όσο και στη γειτονιά του Ταύρου ανοίγοντας έναν ζωηρό διάλογο.

Χώρος: Tavros Space / Ταύρος – Ρούφ /Αναξαγόρα 33 (1ος όροφος), 177 78 Ταύρος. 17/11/2022 / Ώρα: 16:00 - 20:00.

Έκθεση Photometria Awards 2022 "Looking for the Light"

Έκθεση Photometria Awards 2022 "Looking for the Light" ΑΦΙΣΑ

Η έκθεση Photometria Awards 2022, "Looking for the Light", παρουσιάζεται στον Χώρο Τέχνης Μελάνυθρος στην Αθήνα. Μια έκθεση των 25 καλύτερων φωτογραφιών με θέμα "Looking for the Light" που επιλέχθηκαν από το σπουδαίο φωτογράφο του Magnum, Martin Parr του Photometria International Photography Festival 2022.

Φως, ο ακρογωνιαίος λίθος της φωτογραφίας. Είναι το ζωοποιό, αυτό που αποκαλύπτει τον κόσμο γύρω μας, που φωτίζει το άγνωστο, και φανερώνει αρετές, ελπίδα, αλήθεια και ευτυχία. Χρησιμοποιήθηκε σαν σύμβολο του "καλού" θρησκευτικά και κοινωνικοπολιτικά, που βρίσκεται σε μια αέναη μάχη έναντια στο κακό, στο σκοτάδι και στις σκιές. Ταυτίζεται με το θεϊκό, αλλά και με τη γνώση. Ήδη η περσινή θεματική (Un)lucky (R)evolution, έθεσε τον προβληματισμό για το που στεκόμαστε σαν ανθρωπότητα πλέον. Φέτος κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε το μέλλον αισιόδοξα, αναζητώντας το φως σε κάθε πτυχή του βίου μας.

Ψάχνουμε όλα αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνιστούμε, αλλά και όλα τα σκοτάδια που περιμένουν να φωτιστούν. Αναζητούμε το φως που θα μας δώσει νέα γνώση αλλά και την αισιοδοξία που χρειαζόμαστε σε ένα κόσμο που συνεχίζει να βουτά στο σκοταδισμό. Εξάλλου όπως αναφέρει και ο Αυστραλός φωτογράφος του Magnum, Trent Parke: "Το φως μετατρέπει το συνηθισμένο σε μαγικό".

Info: Μελάνυθρος, Ζάππα 4, 11635 Καλλιμάρμαρο, Εγκαίνια: Τρίτη, 15 Νοεμβρίου στις 20:00. Διάρκεια: 15/11/2022 – 3/12/2022. Ώρες Λειτουργίας: Τρι – Παρ 17:30 – 21:00 | Σαβ 11:00 – 14:30.

Ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Πώς ξεκίνησαν όλα; Ποιο ήταν το όραμα δημιουργίας του ΚΠΙΣΝ; Πώς ο σχεδιασμός και η κατασκευή του συνέβαλαν στον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου; Τι μπορώ να κάνω σήμερα;

Γνωρίστε αγαπημένα σημεία του ΚΠΙΣΝ, πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την καθημερινή εμπειρία που προσφέρει, μέσα από τη Σύντομη Ξενάγηση, που πραγματοποιείται από την ομάδα Εθελοντών, με σκοπό την γνωριμία των επισκεπτών με το ΚΠΙΣΝ και τις βασικές πληροφορίες δημιουργίας του. Αναζητήστε την ομάδα εθελοντών στην Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ.

Info: Δευτέρα – Παρασκευή: 18.00 – 21.00 / Σάββατο - Κυριακή: 10.00 – 13.00, 18.00 – 21.00. Στα ελληνικά. Ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμοι κάποιοι χώροι λόγω πιθανής διεξαγωγής εκδηλώσεων.

Οι 7 θάνατοι της Αντώνας στη Στέγη

Οι 7 θάνατοι της Αντώνας | bijoux de kant ΣΤΕΓΗ/HTTPS://WWW.ONASSIS.ORG

Στα όρια θεάτρου και οθόνης, πραγματικότητας και εικονικότητας, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 5ο όροφο από Παρασκευή 11 Νοεμβρίου το video art πρότζεκτ Οι 7 θάνατοι της Αντώνας του σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη, του εικαστικού και σκηνογράφου Κωνσταντίνου Σκουρλέτη και της ομάδας bijoux de kant.

Η Αντώνα, η αντιηρωίδα της Γλυκερίας Μπασδέκη, ερμηνευμένη από την Μπέττυ Βακαλίδου, διατρέχει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και ανασταίνει την αφομοιωμένη λαϊκότητα του ελληνικού queer στη δημόσια μνήμη και στο ιστορικό σώμα.

Μαζί της ο λαϊκός οργανοπαίκτης Βασίλης Ζιάκας πλαισιώνει με τους ήχους του τη διαδρομή της. Μια ιστορία ανοίκεια όσο και αιφνιδιαστικά οικεία – ίσως γιατί «όλοι κουβαλάμε μια Μπέττυ μέσα μας», όπως έχει πει ο Δημήτρης Δημητριάδης.Η Μπέττυ έχει ζήσει πολλές ζωές και η Αντώνα είναι το θεατρικό alter ego της: ένας λοξός χαρακτήρας τον οποίο εμπνεύστηκε από εκείνη και για εκείνη η συγγραφέας Γλυκερία Μπασδέκη. Γιατί η Αντώνα είναι μια πριμαντόνα των θεατρικών μπουλουκιών του περασμένου αιώνα, η οποία πεθαίνει με εξωφρενικά αλλόκοτους τρόπους επτά φορές και ανασταίνεται άλλες τόσες, μόνο και μόνο για να αφηγηθεί μια ζωή γεμάτη απροσδόκητες εμπειρίες και παράδοξα φαινόμενα.

Σημειώστε πως ο χαρακτήρας της Αντώνας πρωτοεμφανίστηκε στο έργο της Γλυκερίας Μπασδέκη, «Αμάραντα», που ανέβηκε στη θεατρική σκηνή Faust το 2017, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη, και στη συνέχεια αυτονομήθηκε και εξελίχθηκε στο μονόπρακτο Οι 7 θάνατοι της Αντώνας.

Info: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Συγγρού 107/Από 11 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2022/Στέγη +5/Τετάρτη έως Κυριακή | 18:00-23:10 (Σε συνεχή ροή)/Η είσοδος και η έξοδος των θεατών επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής./Ώρες έναρξης προβολών: 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40/Διάρκεια: 32΄/Κατάλληλο: 18+.

**Αναφορικά με τις δωρεάν εκδηλώσεις που προτείνουμε καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με τους χώρους πριν τους επισκεφθείτε σε περίπτωση που κάτι έχει αλλάξει λόγω των ρυθμίσεων για την επαίτειο του Πολυτεχνείου.

