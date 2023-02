Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου.

ADVERTISING

Εσωστρέφεια σε μικρό format

Η Γκαλερί Αργώ υποδέχεται στους χώρους της τον Πέτρο Ζουμπουλάκη ο οποίος θα παρουσιάσει την καινούργια του δουλειά με ζωγραφικά έργα, κάτω από το γενικό τίτλο "Εσωστρέφεια σε μικρό format", η οποία θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει ως τις 11 Μαρτίου 2023.





Έκθεση του Πέτρου Ζουμπουλάκη ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΡΓΩ

Σχετικά με την έκθεση αυτή του Πέτρου Ζουμπουλάκη, ο Μάνος Στεφανίδης, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων:

" [...] Η τελευταία τώρα, ενότητα που παρουσιάζεται είναι οι συνθέσεις που ο Ζουμπουλάκης φιλοτέχνησε στην περίοδο της κρίσης, στην εποχή του κορονοϊού, αλλά και εκείνα τα χρόνια όπου όλοι οι υπόλοιποι ετοιμαζόμασταν να γιορτάσουμε, όπως μπορούσαμε και όσο μας επέτρεπαν οι συνθήκες, τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία. Αλλά και να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από μία μεγάλη, εθνική καταστροφή αφού στην ελληνική ιστορία ο θρίαμβος και η πανωλεθρία συχνά συμπορεύονται… Αυτό ήταν το κλίμα μέσα στο οποίο ο καλλιτέχνης δημιούργησε την ενότητα με θέμα το αλκοόλ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, και ουσιαστική και συμβολική. [...]"

Γκαλερί Αργώ, Νεοφύτου Δούκα 5, 10674 Κολωνάκι. Τηλ. 210 7249333. Τρίτη έως και Παρασκευή: 10πμ-2μμ και 5μμ-8μμ | Σάββατο: 11πμ-3μμ.

"Επετειακή έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη - "100"

Η gallery genesis & η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζουν στον πολυχώρο Art Project Space την έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη με τίτλο "100" (ΑΠΟ ΤΟ INSTAGRAM ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ)

Η gallery genesis & η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζουν στον πολυχώρο Art Project Space την έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη με τίτλο "100". Για πρώτη φορά δύο "συνομήλικες" γκαλερί της Αθήνας, που τις ενώνει ο συναγωνισμός για ένα καλύτερο αύριο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος και η Gallery Genesis, συνεργάζονται και παρουσιάζουν από κοινού την εκατοστή έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη που έχει τον τίτλο "100"!

Η εκατοστή, επετειακή έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο Art Project Space και την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Ηλέκτρα Δουμά – Χαλκούση και ο Γιώργος Τζάνερης.

Στην έκθεση αυτή θα παρουσιαστούν, 50 Giclée print αφίσες που επιλέχτηκαν από το σύνολο των ατομικών εκθέσεων που έχει πραγματοποιήσει ο καλλιτέχνης στα 42 χρόνια εικαστικής πορείας του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι αφίσες αυτές, που επανατυπώθηκαν σε διάσταση 70×50 cm, μας συστήνονται ως αυτοτελή εικαστικά έργα, καθώς ο καλλιτέχνης έχει επέμβει ζωγραφικά κάτι που τις καθιστά μοναδικές και άκρως συλλεκτικές.

Έως 18/2. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:30 - 20:30 | Τετάρτη, Σάββατο 11:00-15:00. Πολυχώρος Art Project Space, Φαλήρου 66, Αθήνα.

Μία Θέση Ανάμεσά Τους

ANDREASKAMOUTSIS.GR

O φωτογράφος Ανδρέας Καμουτσής πραγματοποιεί την δεύτερη ατομική του έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μία Θέση Ανάμεσά Τους» στον χώρο Τέχνης του taf : the art foundation στην Αθήνα 105 55, Νορμανού 5, πλησίον σταθμού Μετρό Μοναστηράκι, σε επιμέλεια Αλέξανδρου Βούτσα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης είναι την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 στις 19:00. Η διάρκεια και το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι 14 με 19 Φεβρουαρίου, Τετάρτη – Κυριακή 12:00 με 22:00 και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Fujifilm Hellas A.E. Είσοδος ελεύθερη.

Το “Μία Θέση Ανάμεσά Τους” είναι το αποτέλεσμα ενός πολύχρονου προσωπικού φωτογραφικού project του Ανδρέα που διήρκησε 8 χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε 8 χώρες με 8 διαφορετικές Fujifilm μηχανές. Συγκεκριμένα από το 2015 έως και το 2022 στις: Δανία, Ελλάδα, Σερβία, Ισραήλ, Τουρκία, Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά mirrorless φωτογραφικός εξοπλισμός Fujifilm Χ-Series. Με σημείο αναφοράς την γλώσσα της εικόνας ο φωτογράφος εξερευνεί ανθρώπινες καταστάσεις, πολλές φορές αντιφατικές, όπως η μοναξιά και η μοναχικότητα, που ενδεχομένως όλοι έχουμε βιώσει και που, ο κάθε θεατής μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει με το δικό του τρόπο.

Green Era: Φόρος τιμής σε συλλογικές και οικογενειακές αναμνήσεις

Ekene Stanley Emecheta – Green Era THE BREEDER

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την δεύτερη ατομική έκθεση του Ekene Stanley Emecheta με τίτλο Green Era. Τo έργο του Ekene Stanley Emecheta ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική χρήση του χρώματος και της σύνθεσης, την τεχνική αλλά και την εικονογραφία του, όπου κυριαρχούν φιγούρες που προέρχονται τόσο από τη φαντασία, την ιστορία και την προσωπική του ζωή. Αφετηρία για τη δημιουργία του κάθε έργου αποτελεί η εσκεμμένη αφαίρεση του χρώματος του δέρματος του κάθε πρωταγωνιστή. Πάνω σε αυτή τη βάση ο καλλιτέχνης εξελίσσει την κίνηση και τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων του.

Αποσπώντας την προσοχή από το χρώμα του δέρματος, ο Emecheta στρέφει το ενδιαφέρον στην ίδια τη μορφή και το περιβάλλον της, διευρύνοντας τον διάλογο με τους θεατές, καλώντας τους να συνδεθούν σωματικά και συναισθηματικά με την ιστορία του κάθε χαρακτήρα.

Στην έκθεση "Green Era" o Emecheta αποτίει φόρο τιμής σε συλλογικές και οικογενειακές αναμνήσεις. Οι σκηνές απεικονίζουν επεισόδια από ιστορικές στιγμές ή από διαφορετικές φάσεις της ζωής του καλλιτέχνη. Τοποθετημένες σε περιβάλλοντα είτε μονόχρωμα είτε πλημμυρισμένα από πλούσια βλάστηση, οι φιγούρες κοιτάζουν κατευθείαν τον θεατή, διεκδικώντας ενεργό ρόλο στις ιστορίες τους.

Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, 19:00 - 22:00. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή: 11:00-19:00 | Σάββατο 11:00-17:00, Ιάσονος 45, Aθήνα.

Without Which, Not / Sine Qua Non



Without Which, Not / Sine Qua Non ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΛ

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, παρουσιάζει τη διατομική έκθεση της Μαρίας Σταμάτη και του Κώστα Βίττη με τίτλο « Without Which, Not / Sine Qua Non ».

Ο κοινός εννοιολογικός άξονας που ενώνει το έργο των δύο εικαστικών, σε μία ενδιαφέρουσα και προκλητική συνύπαρξη, είναι η επιθυμία τους να αναγνώ-σουν και να εν-νοηματώσουν … τα όρια της Έκφρασης. Της διαδικασίας που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση του εαυτού του και επικοινωνεί με τους άλλους.

Σ´ ένα εγκάρσιο ταξίδι στα έγκατα της ανθρώπινης ύπαρξης, του υποσυνείδητου, των μεταβάσεων, των αλλαγών και αλληλουχιών που έπονται κι επιτελούνται σε μία διαδρομή αυτοπροσδιορισμού που διαμορφώνει την έκφραση του ατόμου εσωτερικά και εξωτερικά.

Η Μαρία Σταμάτη με αφετηρία την ‘’εκφραστική ζωγραφική’’ και το λόγο, αναπτύσσει τα έργα της στο χώρο, συνθέτοντας εγκαταστάσεις, όπου πολύ συχνά προσθέτει νήματα και ύφασμα ή δαντέλα, οικοδομικό πλέγμα, κατασκευές και πλέξιγκλας, δημιουργεί υπαρξιακά παλίμψηστα με διαστρωματώσεις υλικών, εννοιών και συμβολισμών.

Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου. Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00 - 20:00 / Τετάρτη, Σάββατο 11:00 - 16:00 /Κυριακή και Δευτέρα κλειστά. Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, Ακαδημίας 6.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις