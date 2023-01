Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου.

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Home Spectrograph

Στο Κέντρο Τεχνών Μετς παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση με τίτλο “Home Spectrograph – A flashback to the memories of the familiar” («Οικιακός Φασματογράφος – Μια αναδρομή στις μνήμες του οικ(ε)ίου.»).

Φαίδρα Χάρδα - The End after the Beginning ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΣ

Στην παρούσα ομαδική έκθεση καλούμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με μια εικαστική προσέγγιση που κινείται γύρω από μνήμες του οικ(ε)ίου, μια αναδρομή θύμησης ή ένα αποτύπωμα ενός οικιακού φασματογράφου. Το σπίτι μπορεί να ιδωθεί ως ένας τόπος προστασίας, ωρίμανσης και θαλπωρής ενώ ταυτόχρονα θίγει αποτυπώματα ψυχών ή και μη, γέννησης ή θανάτου. Ένας υποθετικός πόνος πλανάται κατά την σκιαγράφηση των νοημάτων και ένα νέο ταξίδι γεμάτο διαφορετικές πτυχές απλώνεται, αφήνοντας πίσω του χνάρια, αποτυπώματα, θραύσματα και ιστορίες νοσταλγίας.

Συμμετέχουν: Παναγιώτα Αντωνοπούλου, Αθηνά Μισεγιάννη, Μαρία Μανγιώλη, Δανάη Τσολάκη, Φαίδρα Χάρδα. Μουσική εγκατάσταση: Δημήτρης Κόρδης, Παύλος Κόρδης Επιμέλεια έκθεσης: Νιόβη Κρητικού. Πληροφορίες metsartscentre.

OutReach Project 2

OutReach Project 2 VAULT

Οι Συνέργειες Πολιτισμού και το Θέατρο VAULT παρουσιάζουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, στις 23, 24, 25, 26 Ιανουαρίου 2023 το "OutReach Project 2", μια πρωτοβουλία που προάγει το νεοελληνικό θεατρικό έργο και αναδεικνύει καίρια ζητήματα αυτοπροσδιορισμού και ενθάρρυνσης της ορατότητας και της κοινωνικής αποδοχής.

Συγκεκριμένα, μέσα από οκτώ πρωτότυπα θεατρικά έργα νέων δημιουργών, διερευνώνται ζητήματα έμφυλης ταυτότητας και σεξουαλικότητας, σωματικών και ψυχολογικών προκλήσεων, εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας και ισότητας των ευκαιριών. Τα έργα των νέων συγγραφέων που θα παρουσιαστούν είναι αποτέλεσμα του τρίμηνου δημιουργικού εργαστηρίου θεατρικής γραφής που επιμελήθηκαν, στο πλαίσιο του "OutReach Project" οι διακεκριμένοι δραματουργοί Άκης Δήμου, Νίνα Ράπη, Ανδρέας Φλουράκης και Σοφία Καψούρου.

Τα οκτώ αυτά πρωτότυπα έργα θα παρουσιαστούν με τη μορφή θεατρικών αναγνώσεων, ανοιχτών στο κοινό, επιχειρώντας να διερευνήσουν ζητήματα ταυτότητας, να διεγείρουν συναισθήματα και να κεντρίσουν τη σκέψη και τη φαντασία του θεατή. Την ανάγνωση κάθε έργου θα ακολουθεί δημιουργικός διάλογος μεταξύ κοινού και συγγραφέα, με συντονιστή των συζητήσεων τον Παναγιώτη Κορδούτη.

Στη συνέχεια, το κοινό θα κληθεί να ψηφίσει τα τρία πιο ενδιαφέροντα και πρωτότυπα έργα μαζί με την Επιτροπή Αξιολόγησης, τα οποία θα παρουσιαστούν στη σκηνή του Θεάτρου Τ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα τριήμερο σκηνοθετημένων αναλογίων, ανοιχτό στο κοινό, με τη συμμετοχή ηθοποιών, μουσικών και σκηνοθετών της συμπρωτεύουσας.

Πρόγραμμα:

Τρίτη 24/1

19:00 - 21:00 Γιάννης Φασόης "Κονιάκ 0 αστέρων"

21:15 - 23:00 Ελένη Λούκου "Η Μ. και ο Χ."

Τετάρτη 25/1

19:00 - 21:00 Σπύρος Καρράς "Litten"

21:15 - 23:00 Χριστόφορος Κώνστας "Η Παραλία μου"

Πέμπτη 26/1

19:00 - 21:00 Μαρία Αιγινίτου "Θανάσιμα"

21:15 - 23:00 Χαρά Κονταξάκη "Speed Dating"

Info: Πολυχώρος Vault Theatre Plus, Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός. Είσοδος Ελεύθερη (Απαραίτητη η κράτηση θέσης). Κρατήσεις: Τηλ.: 213 0356472, 6951832070 (Ώρες: 11:00-14:00 & 17:00-21:00).

Μέσα" στο video installation του Δημήτρη Παπαϊωάννου

ΜΕΣΑ MARILENA STAFYLIDOU

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου μας καλεί να καθίσουμε αναπαυτικά, να ξαπλώσουμε να πιούμε, να χαλαρώσουμε, να ονειρευτούμε ή και να κοιμηθούμε ακόμα στη φιλόξενη ατμόσφαιρα του ΜΕΣΑ. Το ΜΕΣΑ σας προκαλεί να παρακολουθήσετε τη δράση όπως θα ατενίζατε ένα τοπίο.

Παράλληλα με την βίντεο εγκατάσταση πρωτοπαρουσιάζεται το BACKSIDE - ένα φιλμ καταγραφή των μυστικών μηχανισμών του ΜΕΣΑ και της ακαταμάχητης γοητείας των πρωταγωνιστών της - που γύρισε και μόνταρε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στα παρασκήνια της μαραθώνιας εξάωρης παράστασης.

Το ΜΕΣΑ αντιμετώπιζε το θέατρο ως εκθεσιακό χώρο και το έργο ως έκθεμα. Ένα αμοντάριστο μονοπλάνο της εμπειρίας αυτής παρουσιάζεται στην βίντεο εγκατάσταση. Μουσική Κωνσταντίνος Βήτα

Info: 18–30 Ιανουαρίου, Aίθουσα Banquet, Είσοδος ελεύθερη, καθημερινά από τις έξι το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.

Γυναικεία πορτρέτα του Τάκη Γερμενή

Τάκης Γερμενής, Untitled, oil on canvas, 150x150cm, 2022 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η νέα ατομική έκθεση του Τάκη Γερμενή με τίτλο "in-your-face" αποτελείται από δύο ενότητες γυναικείων πορτρέτων. Στην πρώτη ενότητα, που περιλαμβάνει έργα από το 2015 έως το 2020, ο καλλιτέχνης επιχειρεί να θίξει -όπως ο ίδιος λέει- "τον εκφυλισμό των αξιών και τον κοινωνικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, που συχνά οδηγούν σε φαινόμενα πορνείας, αστέγων και ναρκωτικών".

Εδώ διακρίνει κανείς αναφορές στο θρησκευτικό και τραγικό στοιχείο της μεσαιωνικής ζωγραφικής του Matthias Grünewald, στα γκροτέσκα γυναικεία πορτρέτα του Otto Dix και στις σκληρές φωτογραφίες του Boris Mikhailov. Η δεύτερη ενότητα (2020-2022) αποτυπώνει γυναίκες καταπιεσμένες από τις κοινωνικές συμβάσεις, από την παράδοση, τη θρησκεία και την οικογένεια. Και οι δύο ενότητες είναι αλληλένδετες με την εμπειρία και την παρακαταθήκη της κρίσης, που οδήγησε στη φτωχοποίηση και στην εξαθλίωση. Γενικότερα, οι προσωπογραφίες του Γερμενή εγγράφονται σε μια μακρά παράδοση ρεαλιστικών απεικονίσεων που σχετίζονται με τα δεινά του πολέμου και τις επιπτώσεις της κοινωνικής παρακμής.

Οι προσωπογραφίες του Τάκη Γερμενή βασίζονται σε φωτογραφικά πορτρέτα και αυτοπορτρέτα γυναικών που πρωταγωνιστούν σε πορνοταινίες. Ο καλλιτέχνης αποσαφηνίζει ότι σε αυτές τις φωτογραφίες που αλιεύει από το διαδίκτυο τον ενδιαφέρει η κίνηση του σώματος, η πόζα, και όχι η σεξουαλική έλξη ή ο προκλητικός χαρακτήρας των σωμάτων.

Εγκαίνια: Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, 19:00-22:00. Έως και Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», Δήμος Αθηναίων, Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, Θησείο, Στάση μετρό Κεραμεικός.

Street Photography

Carla Mormile # Brazil # Infrared BLANK WALL GALLERY

Στη Blank Wall Gallery φιλοξενείται η διεθνής έκθεση φωτογραφίας "Street Photography".

Η Φωτογραφία Δρόμου ασκεί πάντα γοητεία τόσο στο φωτογράφο όσο και στο θεατή, γιατί οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι ενδιαφέρουσες και πολλές φορές έχουν έντονο το στοιχείο της έκπληξης. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε μας ταξιδεύουν και μας κάνουν μέρος, έστω και νοητά, της σκηνής που βλέπουμε να απεικονίζεται μπροστά μας.

Η ιστορία που θέλει να διηγηθεί ο φωτογράφος είναι τις περισσότερες φορές πολύ ενδιαφέρουσα αφού όλοι προσπαθούμε να βιώσουμε τις συνθήκες και τα συναισθήματα των ανθρώπων που απεικονίζονται. Προσπαθούμε να διεισδύσουμε στη στιγμή της φωτογραφίας, να ταξιδέψουμε στο χώρο και το χρόνο και να γευτούμε τη στιγμή. Όσο πιο παραστατική είναι η φωτογραφία, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος.





