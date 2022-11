Δωρεάν στην πόλη: 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για την Τρίτη 15/11

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τρίτη 15 Νοεμβρίου. Ποικίλες εκδηλώσεις και εκθέσεις, που πραγματοποιούνται στην πόλη με ελεύθερη είσοδο από πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, δίνουν την ευκαιρία στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί, χωρίς να... ξοδευτεί

Μυστήριο 24 – Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης: Ομαδική έκθεση στην Ελευσίνα 2023

Μυστήριο 24 – Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης: Ομαδική έκθεση στην Ελευσίνα 2023 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ

Μια σπάνια έκθεση 23 φωτογράφων – μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας, με φωτογραφίες της πόλης που εκτίθενται για πρώτη φορά, με τίτλο "Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης" παρουσιάζεται στην Ελευσίνα 2023. Η δράση φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος. Είκοσι τρεις φωτογράφοι - μέλη της λέσχης - συνθέτουν την τοπιογραφία της Ελευσίνας, προβάλλοντας τις αθέατες συντεταγμένες της, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητές της, καθώς και έργα των ανθρώπων της, σε μια σπάνια φωτογραφική έκθεση για την πόλη, υπό την επιμέλεια του φωτογράφου Βασίλη Γεροντάκου.

ADVERTISING

Οι καρποί του εργαστηρίου της Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας περιλαμβάνονται σήμερα ως τεκμήρια καταγραφής σε πραγματικό χρόνο της ιστορίας της πόλης και των ανθρώπων της, στην ομαδική αυτή έκθεση φωτογραφίας, καθώς και σε μια ειδική έντυπη έκδοση – φωτογραφικό λεύκωμα.

Info: Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή, 18:00-21:00 | Σάββατο-Κυριακή, 17:00-21:00. Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνιδας Κανελλόπουλος, Ίωνος Δραγούμη 37, Ελευσίνα. Πληροφορίες / Κρατήσεις: 2023eleusis.eu.

Έκθεση Photometria Awards 2022 "Looking for the Light"

Έκθεση Photometria Awards 2022 "Looking for the Light" ΑΦΙΣΑ

Η έκθεση Photometria Awards 2022, "Looking for the Light", παρουσιάζεται στον Χώρο Τέχνης Μελάνυθρος στην Αθήνα. Μια έκθεση των 25 καλύτερων φωτογραφιών με θέμα "Looking for the Light" που επιλέχθηκαν από το σπουδαίο φωτογράφο του Magnum, Martin Parr του Photometria International Photography Festival 2022.

Φως, ο ακρογωνιαίος λίθος της φωτογραφίας. Είναι το ζωοποιό, αυτό που αποκαλύπτει τον κόσμο γύρω μας, που φωτίζει το άγνωστο, και φανερώνει αρετές, ελπίδα, αλήθεια και ευτυχία. Χρησιμοποιήθηκε σαν σύμβολο του "καλού" θρησκευτικά και κοινωνικοπολιτικά, που βρίσκεται σε μια αέναη μάχη έναντια στο κακό, στο σκοτάδι και στις σκιές. Ταυτίζεται με το θεϊκό, αλλά και με τη γνώση. Ήδη η περσινή θεματική (Un)lucky (R)evolution, έθεσε τον προβληματισμό για το που στεκόμαστε σαν ανθρωπότητα πλέον. Φέτος κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε το μέλλον αισιόδοξα, αναζητώντας το φως σε κάθε πτυχή του βίου μας.

Ψάχνουμε όλα αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνιστούμε, αλλά και όλα τα σκοτάδια που περιμένουν να φωτιστούν. Αναζητούμε το φως που θα μας δώσει νέα γνώση αλλά και την αισιοδοξία που χρειαζόμαστε σε ένα κόσμο που συνεχίζει να βουτά στο σκοταδισμό. Εξάλλου όπως αναφέρει και ο Αυστραλός φωτογράφος του Magnum, Trent Parke: "Το φως μετατρέπει το συνηθισμένο σε μαγικό".

Info: Μελάνυθρος, Ζάππα 4, 11635 Καλλιμάρμαρο, Εγκαίνια: Τρίτη, 15 Νοεμβρίου στις 20:00. Διάρκεια: 15/11/2022 – 3/12/2022. Ώρες Λειτουργίας: Τρι – Παρ 17:30 – 21:00 | Σαβ 11:00 – 14:30.

Υπαίθρια έκθεση "Πόλεις του Αύριο - Cities of Tomorrow"

"Πόλεις του Αύριο" - "Cities of Tomorrow" ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Συνολικά 42 έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλο το φάσμα της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης (εικαστικοί, αρχιτέκτονες, γραφίστες, φωτογράφοι κ.ά.) που φαντάζονται τις πόλεις του μέλλοντος, εκτίθενται αυτές τις μέρες στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, στην "καρδιά" της Αθήνας. Πρόκειται για την υπαίθρια Έκθεση με τίτλο "Πόλεις του Αύριο" – "Cities of Tomorrow", που προέκυψε από την ανοιχτή πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πόλεων, στις 31 Οκτωβρίου. Η επιλογή των προτάσεων έγινε από επιτροπή που συστήθηκε για αυτόν τον σκοπό.

Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν ακόμη και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική συνοχή. Ορισμένα έργα "απαντούν" στις ανάγκες βιωσιμότητας και προσβασιμότητας, ενώ κάποια άλλα προσβλέπουν στην πόλη ως το κατεξοχήν πεδίο για τα κοινά, εκεί όπου αναδεικνύεται η ελευθερία της έκφρασης και η αλληλεγγύη.

Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβαν η ιστορικός τέχνης και Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα πολιτισμού, Κατερίνα Κοσκινά και ο αρχιτέκτονας, Κωνσταντίνος Πίττας.

Χώρος: οδός Βασιλίσσης Όλγας.

Έκθεση "Κλεμμένο παρελθόν - Χαμένο μέλλον"

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ "Κλεμμένο παρελθόν -Χαμένο μέλλον" DIGITALCULTURE.GOV.GR

Η περιοδεύουσα φωτογραφική έκθεση Τεκμηρίωσης παρουσιάζεται στον πέμπτο σταθμό φιλοξενίας της, στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Έχοντας ήδη παρουσιασθεί σε Πανεπιστήμια και Μουσεία της Γερμανίας και της Ελβετίας τα έτη 2018-2019 (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Κρατικό Μουσείο Βάδης Καρλσρούης, Πανεπιστήμιο Μύνστερ, Πανεπιστήμιο Βασιλείας), η δράση "Κλεμμένο παρελθόν -Χαμένο μέλλον" συνάντησε θερμή υποδοχή από το ακαδημαϊκό, φοιτητικό, μαθητικό και ευρύτερο κοινό. Με την εναρκτήρια παρουσίασή της στην Αθήνα και μάλιστα στον παλαιότερο χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και διακίνησης ιδεών, η έκθεση προσβλέπει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των διερχόμενων επισκεπτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, αλλά και να αναδείξει τις κοινές προσπάθειες για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε κρατικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκθεση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. με το Υπουργείο Επιστήμης, Έρευνας και Τέχνης του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης της Γερμανίας (2016), μετά την επιστροφή από το Κρατικό Μουσείο Βάδης Καρλσρούης στο ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύο αντιπροσωπευτικών δημιουργημάτων του κυκλαδικού πολιτισμού.

Στην έκθεση επισημαίνονται οι κίνδυνοι που απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά από τις λαθρανασκαφές, τις κλοπές, το παράνομο εμπόριο, αλλά και τις λεηλασίες σε περιόδους πολέμου, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών για την ακεραιότητα των πολιτιστικών αγαθών, την εγκυρότητα της ερμηνείας των ίδιων των αντικειμένων και του ιστορικού τους πλαισίου, και τις πνευματικές αξίες και τα μηνύματα που μεταφέρουν αυτά στον σύγχρονο κόσμο και τις επόμενες γενιές.

Pier Paolo Pasolini - 100 χρόνια από τη γέννησή του

Ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι στο γραφείο του στη Ρώμη. COLAIMAGES/ALAMY/VISUALHELLAS.GR

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε συνεργασία με ETPBooks, AssociazioneCulturaleIMAGO, A.I.A.L., S.E.P.I., Società FilellenicaItaiana, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζουν το αφιέρωμα στον Pier Paolo Pasolini με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Στις 6 Οκτωβρίου 2022 στις 6.00 μ.μ. έγιναν τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης, ενώ το φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης μια σειρά προβολών ταινιών του Pasolini. Στις 15 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η προβολή της ταινίας "Mamma Roma". Όλες οι ταινίες ξεκινούν στις 7 μ.μ. με αγγλικούς υπότιτλους.

Κλείνοντας, στις 24 Νοεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο ένα στρογγυλό τραπέζι, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα "Ο Παζολίνι και η Ελλάδα" στην οποία θα συμμετάσχουν ο καθ. Γεράσιμος Ζώρας, ο καθ. Ιωάννης Τσόλκας, η καθ. Μαρία Χατζηκυριακίδου, η καθ. Μαρία Σγουρίδου, ο καθ. Διονύσης Αλεβίζος, η καθ. Ιωάννα Τύρου, η καθ. Βασιλική Μπάρμπα.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως τις 25 Νοεμβρίου στο Ιταλικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 4 μ.μ. έως τις 6 μ.μ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις