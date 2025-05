Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 22 Μαΐου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 22 Μαΐου στην καρδιά της πόλης.

Ο Μάιος καλπάζει προς το …καλοκαίρι και εμείς συνεχίζουμε να ψάχνουμε δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 22 Μαΐου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Το Ουράνιο Τόξο της Νύχτας…” του Θανάση Λάλα

Η Sianti Gallery, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με το NYX Esperia Palace Hotel Athens, την Πέμπτη 22 Μαΐου στις 19:00, παρουσιάζει τον Θανάση Λάλα σε μια ξεχωριστή εικαστική δράση. Ο καλλιτέχνης θα ζωγραφίσει ζωντανά μπροστά στους επισκέπτες και τους περαστικούς στην είσοδο του ξενοδοχείου, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα εμπειρία στο κοινό.

Με μια έκθεση για το αύριο και δεκαεπτά πίνακες-ερωτήματα για το μέλλον, το οποίο μπορεί να ξεπηδάει μέσα από ένα γνώριμο παρόν ή και παρελθόν, ο Θανάσης Λάλας είναι ο επόμενος καλλιτέχνης του project “Sianti Gallery Under The Spell of Nyx”, που παρουσιάζεται στο ξενοδοχείο NYX Esperia. Τι είναι το αύριο; Υπάρχει ή είναι απλώς μια μονότονη επανάληψη του σήμερα; “Αύριο οι επιστήμονες θα καταλήγουν σε τρελά συστήματα… Οι επιστήμονες θα είναι οι νέοι διασκεδαστές”. Μήπως το αύριο είναι ήδη εδώ;

Αυτά και άλλα τέτοια ερωτήματα πραγματεύεται ο καλλιτέχνης στα δεκαεπτά έργα του, με το πολυμορφικό και συμβολικό σύμπαν του να αφήνεται πάντα στο μάτι του θεατή για να το ανακαλύψει, ενώ και ο ίδιος θα μιλήσει στους παρευρισκόμενους για αυτά. Η έκθεση με τίτλο “Το Ουράνιο Τόξο της Νύχτας και Τα Δεκαεπτά Αύριο σαν Σήμερα” θα φιλοξενείται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και τις 22 Ιουνίου.

100 χρόνια Takis

Τον Μάιο, τα έργα του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019) παρουσιάζονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis – Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες (ΚΕΤΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Τέσσερα αντιπροσωπευτικά έργα του Έλληνα γλύπτη παρουσιάζονται έως τα τέλη Οκτωβρίου στο δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένων ενός Αιολικού και τριών Μαγνητικών Πινάκων. Αυτά τα έργα αναδεικνύουν πτυχές της ενασχόλησης ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Κινητικής γλυπτικής, ενός καλλιτέχνη που επέδειξε ευρηματικότητα και οξυδέρκεια, με θεμελιώδες στοιχείο της δημιουργίας του τη χρήση του μαγνητισμού.

Η σχέση της τέχνης με την ανθρωπιστική δράση είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Ο Takis, βαθιά ανθρωπιστής, δώρισε το 2009 εκατό Μαγνητικά έργα στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για να ενισχύσει τη δράση τους. Τρία από αυτά τα έργα εκτίθενται στην Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ στο πλαίσιο της έκθεσης.

Μάρθα Μαυροειδή – “Χειλανθή”

Μια γιορτή της φωνής με τη συμμετοχή 90 τραγουδιστών.

Η Μάρθα Μαυροειδή παρουσιάζει στην Πλατεία Μητροπόλεως (20:00 – 21:30) έργα της γραμμένα αποκλειστικά για φωνές, με καλεσμένους την Άννα Λινάρδου, τον Τάσο Πούλιο, την Αλκμήνη Μπασακάρου, τον Γιώργο Νικόπουλο, το Πολυφωνικό Εργαστήρι Ροδιάς, και το φωνητικό σύνολο Chóres. Νέα έργα γραμμένα για φωνές a cappella, εμπνευσμένα από τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου, εξερευνούν το μοναδικό μουσικό όργανο της ανθρώπινης φωνής.

Συμμετέχει ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά.

Συντελεστές:

Σύνθεση-Παρουσίαση: Μάρθα Μαυροειδή

Καλεσμένοι: Άννα Λινάρδου, Τάσος Πούλιος, Αλκμήνη Μπασακάρου, Γιώργος Νικόπουλος

Φωνητικό Σύνολο: Chóres

Κρουστά: Άγγελος Πολυχρόνου

Φωτογραφία: Πάνος Ηλιόπουλος.