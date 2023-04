Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 28 - 30/4

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε τον χρόνο μας στην πόλη, εντελώς δωρεάν.

Εκθέσεις τέχνης και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον ...εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε... ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 28 Απριλίου και το Σαββατοκύριακο 29-30 Απριλίου;

"1922-2022 Έξοδος - Διέξοδος"

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), μετά από ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε όλα τα μέλη του, διοργανώνει μια πολύ μεγάλη ομαδική έκθεση σύγχρονου έργου, με τίτλο "1922-2022 Έξοδος - Διέξοδος", στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο.

Καπνεργοστάσιον -

Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Συμμετέχουν 372 καλλιτέχνες, με έργα από όλα τα είδη των εικαστικών τεχνών, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, εγκαταστάσεις, βίντεο, performance.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση ετοιμάζεται εδώ και μήνες, από το καλοκαίρι του 2022. Δεν αποτελεί απλά μια έκθεση με ιστορική αναφορά, αλλά έχει το βλέμμα στραμμένο στο παρόν και το μέλλον. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν κλήθηκαν να μελετήσουν τα ιστορικά γεγονότα του Α' Παγκόσμιου Πολέμου και της Μικρασιατικής Εκστρατείας που οδήγησαν στην Καταστροφή, να αναδείξουν τις τραγικές ιστορίες των πάνω από 1,5 εκατομμυρίων Ελλήνων, Αρμένιων και Τούρκων προσφύγων, τις περιπέτειες στους τόπους εγκατάστασης.

Ακόμη, να θίξουν σύγχρονες πλευρές του πολέμου, του ξεριζωμού και της προσφυγιάς, να αναρωτηθούν για τις αιτίες της μεγαλύτερης μάστιγας στην Ιστορία, που οι άνθρωποι την προκαλούν και οι άνθρωποι μπορούν να την εξαφανίσουν. Για οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας του Ε.Ε.Τ.Ε. (τηλ. 210 3300016, m. [email protected])

Info: Δημόσιο Καπνεργοστάσιο | 28/4-15/6 | Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 11 π.μ. - 8 μ.μ. | Είσοδος ελεύθερη.

Συναυλία της Wartburg College Choir

Συναυλία της Wartburg College Choir

Συναυλία Θρησκευτικής Χορωδιακής Μουσικής με την Wartburg College Choir και τη συμμετοχή της Mικτής Χορωδίας του Ωδείου Αθηνών και της χορωδίας των "Μικρών Μουσικών" του Ωδείου Αθηνών.

Θα ακουστούν έργα J. S. Bach, G. P. Palestrina, F. Martin, L. Delibes κ.α. Μουσική Διεύθυνση, Dr Lee Nelson. Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 στις 8μμ, στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, με ελεύθερη είσοδο.

Περισσότερα εδώ...

Helmut Middendorf - "Early Paintings, Films and Works on Paper, 1977 - 1988"

Helmut Middendorf KORONEOUGALLERY.COM

Η Γκαλερί Ελένη Κορωναίου παρουσιάζει την έκθεση "Early Paintings, Films and Works on Paper, 1977 - 1988" με ζωγραφικά έργα και σχέδια τoυ Helmut Middendorf μαζί με μια επιλογή από Super 8 φιλμ της ίδιας εποχής.

Τα ζωγραφικά έργα και τα σχέδια από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και του 1980 είναι εμπνευσμένα από το άμεσο περιβάλλον του Middendorf, με έμφαση στην ανθρώπινη φιγούρα, στη μουσική σκηνή, στη νυχτερινή ζωή και στους δρόμους της συνοικίας του Kreuzberg του Βερολίνου (που ονομάζεται SO 36), όπου ο καλλιτέχνης ζούσε και εργαζόταν εκείνη την εποχή.

Οι πίνακες εκείνης της περιόδου είναι αυθόρμητα ζωγραφισμένοι και χαρακτηρίζονται από το μεγάλο τους μέγεθος και τους φωτεινούς, δυνατούς, άγριους και πλούσιους σε αντίθεση χρωματισμούς με φαρδιές, χειρονομιακές πινελιές. Παράλληλα στην έκθεση και για πρώτη φορά στην Αθήνα, θα προβληθούν οι πρώιμες Super 8 ταινίες του Middendorf, οι οποίες παρουσιάζουν συχνά τον ίδιο τον καλλιτέχνη στο στούντιο του στο Kreuzberg.

Περισσότερα εδώ...

"Return to Sender" στο ΚΠΙΣΝ

NIKOS KARANIKOLAS © 2023

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) παρουσιάζουν στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ τη μεγάλη υπαίθρια εγκατάσταση Return to Sender (Επιστροφή στον Αποστολέα) της αφρικανικής καλλιτεχνικής κολεκτίβας NEST σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου.

Η κολεκτίβα NEST παρουσιάζει στην Αθήνα τη μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση Return to Sender, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την Documenta 15 (2022). Στο ΚΠΙΣΝ παρουσιάζεται η πρώτη εκδοχή της μετά το Κάσσελ. Το έργο, από τα πολυσυζητημένα της διοργάνωσης, είναι ένα περίπτερο φτιαγμένο από μεγάλα δεμάτια μεταχειρισμένων ρούχων. Τα δεμάτια αυτά, που στα Σουαχίλι ονομάζονται mitumba, αποτελούνται από άχρηστα μεταχειρισμένα ρούχα που καταλήγουν στην Αφρική από τις εύπορες χώρες της Δύσης. Ωστόσο, η πλειονότητά τους καταλήγει σε χωματερές, δημιουργώντας ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η εγκατάσταση είναι φτιαγμένη από υφάσματα και ρούχα που έχουν συλλεχθεί από την Ελλάδα και προορίζονταν για ανακύκλωση ή επανάχρηση στη βιομηχανία, όπου και θα καταλήξουν μετά την παρουσίαση.

Η παρουσίαση του έργου των NEST και η συνεργασία του ΚΠΙΣΝ με το ΕΜΣΤ από πλευράς ΕΜΣΤ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Extra Muros (εκτός των τειχών).

Περισσότερα εδώ...

Αφιέρωμα στην Αθήνα της Μπελ Επόκ

Τουρίστες στην Αθήνα EUROKINISSI

Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποιεί μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ένα αφιέρωμα στην Αθήνα της Μπελ Επόκ, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και εκδηλώσεις με θεματική αναφορά στην περίοδο από το 1871 έως την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και στο εμβληματικό έργο του πολιτικού και θεατρικού συγγραφέα Μίλτου Λιδωρίκη.

Το αφιέρωμα του Δήμου Αθηναίων στην Μπελ Επόκ ξεκινά με πέντε εκπαιδευτικά, σπονδυλωτά εργαστήρια δημιουργίας ταινίας animation μικρού μήκους για διαφορετικά κοινά, τα οποία σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν από το Διεθνές Φεστιβάλ AnimaSyros, από τις 22 Απριλίου έως τις28 Μαΐου 2023 στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρείου, Κάτω Πετραλώνων, Κυψέλης, Νέου Κόσμου και Νορντάου Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν συμμετοχή.

Αναλυτικά εδώ...

Έκθεση EVROVIZION

Ivana Ivković, MONUMENT: NO ONE IS LOST, video performance and installation – scaffolding, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad/RS, 2021. COURTESY OF THE ARTIST

Στο Goethe-Institut Athen εγκαινιάζεται την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, στις 19:00, η ομαδική έκθεση "EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES", η οποία διερευνά την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης, και εξετάζει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Οκτώ καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από διαφορετικές χώρες προσεγγίζουν την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης εστιάζοντας στις παρυφές της. Μέσα από τα έργα τους θέτουν άβολα ερωτήματα, ενώ επικεντρώνονται σε ανησυχητικές εξελίξεις που αφορούν ζητήματα όπως ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, ο πόλεμος και η περιβαλλοντική καταστροφή.

Σε επιμέλεια της Sabina Klemm και της Sanja Kojić Mladenov, το συνεργατικό-δημιουργικό εκθεσιακό πρότζεκτ διερευνά την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης, και εξετάζει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η έκθεση του ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), παρουσιάζεται στην Αθήνα σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen και το EMΣT | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Περισσότερα εδώ...

"Εκεί έχουμε βρεθεί"

Εκεί έχουμε βρεθεί ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την πρώτη μουσειακή έκθεση της Κατερίνας Χρηστίδη στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων με τίτλο "Εκεί έχουμε βρεθεί". Η έκθεση διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και περιλαμβάνει μια επιλογή ζωγραφικών έργων από το 2005 έως σήμερα.

Εκτίθενται μεγάλα σχέδια με κάρβουνο σε καμβά, σχέδια με τις καθημερινές εμπειρίες της καλλιτέχνιδας, σχέδια προετοιμασίας, "τηλεφωνικά σχέδια", κάποια λάδια σε καμβά και μια σύνθεση με τρισδιάστατες χάρτινες φιγούρες. Ο τίτλος της έκθεσης αποδίδει εύγλωττα την εμπειρία θέασης των έργων της Χρηστίδη. Οι χώροι που ζωγραφίζει είναι χώροι αινιγματικοί και απροσπέλαστοι. Χρησιμοποιώντας γεμάτες φόρμες και αποφεύγοντας τη γραμμή, σε αυτά τα μεγάλα σχέδια η Χρηστίδη εξετάζει πώς συνδέεται η φιγούρα με το περιβάλλον της.

Στα "καθημερινά σχέδια" η καλλιτέχνις αφήνει τη μνήμη της να δουλέψει, συλλέγοντας πράγματα που είδε, άκουσε ή θυμήθηκε κατά τη διάρκεια μιας μέρας. Κάθε σχέδιο συνοδεύεται από μια φράση, μια σκέψη ή ένα σχόλιο που λειτουργεί ως τίτλος. Χωρίς να έχει τη μορφή ημερολογίου -άλλωστε η δουλειά της Χρηστίδη δεν είναι αυτοβιογραφική- η ενότητα αυτή έχει ανθρωπολογικό χαρακτήρα: η καλλιτέχνις παρατηρεί προσεκτικά τις συμπεριφορές των ανθρώπων και στη συνέχεια φτιάχνει ιστορίες.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

Πάσκουα Βοργιά και Παύλος Φυσάκης- "Documents Of Breathing"

Documents of Breathing / Sacred & Profane, Atlas 5, Family photographs PAVLOS FYSAKIS - PASQUA VORGIA

H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός την έκθεση φωτογραφίας "Documents of Breathing" (Τεκμήρια Αναπνοής) της Πάσκουα Βοργιά και του Παύλου Φυσάκη. Η έκθεση δίνει νέα πνοή σε αρχειακά ίχνη, οικογενειακά κειμήλια, ιστορικά ντοκουμέντα, όλα όσα αποτελούν δηλαδή "τεκμήρια αναπνοής". Οι ίδιοι περιγράφουν το έργο τους ως μια συλλογή από θραύσματα μνημοσύνης που ανευρίσκονται και δομούνται με τρόπο συνειρμικό, προσωπικό και συλλογικό.

Ο τίτλος της έκθεσης, δανεισμένος από ένα αρχαίο αιγυπτιακό ταφικό κείμενο, ένα ξόρκι δηλαδή που δίνει στον νεκρό το δικαίωμα στη μεταθανάτια ζωή, δηλώνει την αρχειακή διάσταση του έργου αλλά και μια εσωτερική αντίφαση. Ενώ τα Τεκμήρια Αναπνοής είναι τεκμήρια πνοής και δημιουργούν ένα άνοιγμα προς τη ζωή, ταυτόχρονα συνομιλούν με τους νεκρούς.

Στις επιβιώσιμες εικόνες που συλλέγουν και υπομνηματίζουν η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης, το παρόν και το παρελθόν, το προσωπικό και το συλλογικό είναι αδιαχώριστα.

Περισσότερα εδώ...

Το μέλλον δεν υπάρχει, αλλά σ’αγαπώ τόσο πολύ

Denys Shantar έκθεση ΓΚΑΛΕΡΙ CRUX

Στη γκαλερί Crux παρουσιάζεται η πρώτη ατομική έκθεση του Denys Shantar στην Ελλάδα: "The future doesn’t exist but I love you so much" "Το μέλλον δεν υπάρχει, αλλά σ’αγαπώ τόσο πολύ". Ο Denys Shantar (1997 Χερσώνα, Ουκρανία) είναι εικαστικός, επιμελητής και ακτιβιστής. Ζει και εργάζεται στην Αμβέρσα και τη Ζυρίχη.

Η έκθεση συγκεντρώνει δύο σύνολα δουλειάς του. Το πρώτο περιλαμβάνει έργα σε ύφασμα, κέντημα και κοστούμια με σαφείς αναφορές στην πολιτιστική του κληρονομιά, τις προσωπικές του εμπειρίες και τις κοινωνικές επιταγές. Κατασκευάζει σημαίες που διαδηλώνουν για τις σύγχρονες ανάγκες και επιθυμίες των νέων, πάνω σε παραδοσιακά οικιακά αντικείμενα και υφάσματα, αναδεικνύοντας την αντιπαράθεση της ουκρανικής του κληρονομιάς και της σύγχρονης ζωής του. Ταυτόχρονα σχεδιάζει ρούχα και στολές εργασίας με εκκλησιαστικά και παραδοσιακά υφάσματα, εμπνευσμένα από παραδοσιακές φορεσιές.

Το δεύτερο μέρος γεφυρώνει την πρακτική του με τον σημερινό τόπο φιλοξενίας του, την Αθήνα και την Ελλάδα. Εμπνέεται από την queer ελληνική μυθολογία, ακολουθώντας ήρωες όπως ο Υάκινθος, ο Κυπάρισσος και ο Κρόκος. Όλοι τους εραστές θεών, πέθαναν με τραγικό τρόπο και μετατράπηκαν σε λουλούδια. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ο Denys σχολιάζει την ποικιλία των προσωπικών εμπειριών, το δίλημμα ανάμεσα στους κοινωνικούς κανόνες και την ελεύθερη ροή της ζωής. Η έκθεση σχεδιάστηκε και επιμελήθηκε από την αείμνηστη θεωρητικό τέχνης Κατερίνα Νίκου.

Περισσότερα εδώ...

Oμαδική έκθεση γλυπτικής "Πλαστική-Χαλκοχυτική"

Oμαδική έκθεση γλυπτικής "Πλαστική-Χαλκοχυτική" ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Στο Μουσείο Μπενάκη-Εργαστήριο Γιάννη Παππά, παρουσιάζεται ομαδική έκθεση με έργα φοιτητών του εργαστηρίου Γυψοτεχνίας-Χαλκοχυτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Πρόκειται για έργα πλαστικής σε κερί και έργα χυτευμένα σε μπρούντζο.

Η έκθεση, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, πραγματεύεται τη σχέση της πλαστικής και της χαλκοχυτικής, στην ιστορική και σύγχρονή της διάσταση. Παράλληλα η έκθεση, με την παρουσίασή της στο Εργαστήριο Γιάννη Παππά, με τα εργα των φοιτητών δίπλα σε γνωστά έργα του σημαντικού γλύπτη, θέλει να τονίσει τη διαχρονική αξία της διαδικασίας, όπως αυτή άνθισε στην ΑΣΚΤ αλλά και στο Εργαστήριο Γιάννη Παππά.

Η σχέση των δύο μεθόδων αποτελεί και το θέμα εκτενούς κειμένου που περιέχεται στον κατάλογο με τον ομώνυμο τίτλο, ο οποίος συνοδεύει την έκθεση.

Η έκθεση, πέρα της ανάδειξης του συγκεκριμένου θέματος, αποτελεί και συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως αυτή γίνεται στο εργαστήριο της ΑΣΚΤ που έχει ως στόχο οι φοιτητές, μέσω της δουλειάς τους, να συνδιαλέγονται με το κοινό και να αλληλεπιδρούν με την κοινωνία, βασικό στοιχείο της εξωστρέφειας και της διαφάνειας του.

Εγκαίνια: 27.04.2023, ώρα 20:00.

