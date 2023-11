Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου.

Waiting for the Barbarians: Από τη Νέα Υόρκη στο Onassis Channel

Νοέμβριος με Κ.Π. Καβάφη: ένας χώρος στην Αθήνα αφιερωμένος στον Αλεξανδρινό ποιητή, μια περφόρμανς εμπνευσμένη από το ημερολόγιο που κρατούσε στην Κωνσταντινούπολη, μία μοναδική συναυλία με νέες συνθέσεις και σπουδαίους παγκοσμίως μουσικούς από τη Νέα Υόρκη στις οθόνες μας.

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, η συναυλία που συγκλόνισε το κοινό της Νέας Υόρκης έρχεται στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση σε παγκόσμια ψηφιακή πρεμιέρα. Το Waiting for the Barbarians είναι μια συναυλιακή εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη, ακόμη κι όταν τη ζεις μέσα από την οθόνη σου. Μια εξερεύνηση της αγάπης, της απώλειας και του πόθου, με αναφορά στην ποίηση του Κ. Π. Καβάφη που διαπερνά τα πάντα.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Ιδρύματος Ωνάση, “Archive of Desire”, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2023 στη Νέα Υόρκη, σημαντικοί σύγχρονοι καλλιτέχνες συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή, sold out συναυλία στον επιβλητικό γοτθικό ναό του Αγίου Θωμά, στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν. Νέα μουσικά έργα σε παγκόσμια πρεμιέρα από σημαντικούς διεθνείς και Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, όπως η Laurie Anderson, ο Rufus Wainwright, η Helga Davis, ο Πέτρος Κλαμπάνης, ο Nico Muhly, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, η Paola Prestini, καθώς και η σοπράνο Ελένη Καλένος, η νεοϋορκέζικη ορχήστρα The Knights και η βραβευμένη με Grammy Χορωδία Νέων του Μπρούκλιν, ταξιδεύουν το κοινό σε νέους ηχητικούς κόσμους.

Από τις πανύψηλες γοτθικές αψίδες του ναού του Αγίου Θωμά στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν οι νέες μαγικές μουσικές συνθέσεις έρχονται στις οθόνες μας. Η ψηφιακή πρεμιέρα της συναυλίας πλαισιώνει τα εγκαίνια του νέου χώρου του Αρχείου Καβάφη στην Αθήνα, που θα στεγάσει το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του ποιητή, όπως και συλλογή προσωπικών αντικειμένων και έργων τέχνης με αναφορές στον ίδιο, μαζί με καλλιτεχνικές δράσεις που εξυμνούν τη ζωή και το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Από 22 έως 26 Νοεμβρίου, το Ίδρυμα Ωνάση παρουσιάζει στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη την περφόρμανς Constantinopoliad, που γνώρισε την αποθέωση όταν έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο στο καβαφικό φεστιβάλ “Archive of Desire” στη Νέα Υόρκη, σε ανάθεση και παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση.

Τιμητική εκδήλωση για την Ελένη Γλύκατζη-Αhrweiler

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή θα τιμήσει την Ελένη Γλύκατζη- Ahrweiler, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, με μια ειδική εκδήλωση στην οποία θα γίνουν εκτενείς αναφορές στην ζωή και την επαγγελματική της πορεία από ανθρώπους που συμπορεύθηκαν μαζί της σε διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος θα μιλήσει για την ιστορικό Ελένη Αρβελέρ και τη συνεισφορά της στην ανάδειξη του Βυζαντίου διεθνώς, ενώ ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος θα αναφερθεί στα νεανικά της χρόνια. Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Κυριάκος Κουτσομάλλης θα μνημονεύσει τα χρόνια που έζησε η Ελένη Αρβελέρ στο Παρίσι, η Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας Φωτεινή Τσαλίκογλου θα αναλύσει τον πρωτοποριακό της ρόλο σε μια ανδροκρατούμενη ακαδημαϊκή κοινότητα και, τέλος, ο ποιητής και συγγραφέας Βαγγέλης Χρόνης θα μιλήσει για την ποίηση της Ελένης Αρβελέρ.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Άννα Γριμάνη, ενώ θα συνοδεύει στο πιάνο η Ναταλία Μιχαηλίδου η οποία θα ερμηνεύσει συνθέσεις των Chopin, Ravel και άλλων. Περισσότερα στο goulandris.gr.

Παρουσίαση βιβλίου Γιάννη Μετζικώφ “Ενδύματα και διηγήματα”

Η Αλυσίδα Πολιτισμού Ιανός και οι Εκδόσεις Καπόν οργανώνουν εκδήλωση για τον ζωγράφο-σκηνογράφο Γιάννη Μετζικώφ την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στις 20.30 στον χώρο του Ιανού (Σταδίου 24). Ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου θα συνομιλήσει με τον Γιάννη Μετζικώφ για την έκδοση “Ενδύματα και Διηγήματα”.

Ο τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου θα ερμηνεύσει παραδοσιακά τραγούδια. Πιάνο: Αλέξανδρος Αβδελιώτης. Οι ηθοποιοί Μαριάνθη Σοντάκη και Θεοδώρα Σιάρκου θα διαβάσουν αποσπάσματα από το βιβλίο. Η εκδήλωση θα προβάλλεται ζωντανά και στο ianos.gr

Κύκλος Σύγχρονου Ισπανικού Κινηματογράφου στο Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού

Το Ινστιτούτο Θερβάντες και ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού μας προσκαλούν να απολαύσουμε τρεις σύγχρονες ισπανικές ταινίες, με υποτίτλους στα ελληνικά, που θα προβληθούν με δωρεάν είσοδο, από τις 13 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα ως το τέλος του μήνα. Τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, στις 19.00 θα προβληθεί η ταινία “Ο ανυπόμονος αλχημιστής”, της Πατρίθια Φερρέιρα (2002).

“Δάσκαλοι και Επίγονοι”

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την καινούργια ομαδική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Δάσκαλοι και Επίγονοι». Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα εμβληματικών ζωγράφων της Γενιάς του 30’ και της Γενιάς του 60’. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2023.

Ξεκινώντας από την Γενιά του 30’ και με έργα του Γιάννη Τσαρούχη, Διαμαντή Διαμαντόπουλου, Γιάννη Μόραλη και Νίκου Νικολάου μπορεί κανείς να διακρίνει τις επιρροές από την ελληνική ζωγραφική, καθώς και την παραδοσιακή και Αρχαία Ελληνική τέχνη, σε συνδυασμό με τα μοντερνιστικά ρεύματα της εποχής. Το ζήτημα της «ελληνικότητας» είναι πρωταρχικό σε αυτήν την γενιά καλλιτεχνών. Στα έργα κυριαρχούν οι συμβολισμοί στις μορφές, οι οποίες βασίζονται στη διάπλαση του σχεδίου, καθώς και η αναπαράσταση της φύσης και του τοπίου.

Στον αντίποδα, παρουσιάζονται έργα της Γενιάς του ΄60, των καλλιτεχνών: Νίκου Στεφάνου, Αλέκου Φασιανού και Βασίλη Σπεράντζα που για περίπου μια δεκαετία συνεργάστηκαν στο ατελιέ της Καλλιθέας – όπως έμεινε γνωστό, σημαδεύοντας όχι μόνο την εξέλιξη της ζωγραφικής τους αλλά και επηρεάζοντας την εξέλιξη της τέχνης στην Ελλάδα. Εξοικειωμένοι με τα ρεύματα και τις τάσεις του 20 ου αιώνα, υπήρξαν άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη γενιά του ’30 και διατηρώντας κάποια από τα διδάγματα της προηγούμενης γενιάς έμειναν πιστοί στην παραστατική αλλά όχι αναπαραστατική ζωγραφική, προχωρώντας σε σχηματική απλοποίηση και εμπλουτίζοντάς τη με εξπρεσιονιστικά και σουρεαλιστικά στοιχεία.