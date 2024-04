Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 22 Απριλίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι τη Δευτέρα 22 Απριλίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για τη Δευτέρα 22 Απριλίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα (18/4) με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν έκθεση στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ

“Τα “Νέα της Τέχνης” μας προσέφεραν πολλά. “Άλλα δεν έχουν να μας δώσουν πια”. Τώρα έχουμε όλοι την ίδια πληροφόρηση και χωρίς την δική τους βοήθεια. Δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα, μια που ξέρουμε όλοι τα ίδια. Θεωρώ την εκδήλωση αυτή σαν “μνημόσυνο” της έντυπης πληροφορίας και τους επισκέπτες μας σαν τεθλιμμένους συγγενείς.”

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο διεθνώς αναγνωρισμένος εικαστικός, δημιουργός της γενιάς του ’60, Κώστας Τσόκλης, στο κείμενό του, που συνοδεύει την Έκθεση “Τέχνη και Ενημέρωση”, η οποία οργανώνεται και παρουσιάζεται από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στις 22 Απριλίου στην Αθήνα.

Η Έκθεση, η οποία αποτελεί μια καλλιτεχνική προσέγγιση στο θέμα της σύγχρονης ενημέρωσης, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας” (Ακαδημίας 20, 2ος όροφος).

Δωρεάν διάλεξη στο Μέγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Megaron Plus, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, το οποίο συμβάλλει ενεργά, από το 2008 μέχρι σήμερα, στην προστασία και ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων ανά την ελληνική επικράτεια, ολοκληρώνουν τον φετινό κύκλο διαλέξεων με την εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

Ομιλητές: Παναγιώτα Κασίμη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Δήμητρα Ανδρίκου, Αρχαιολόγος. Συντονιστής: Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Δωρεάν είσοδος με δελτία προτεραιότητας. Πληροφορίες 210 72 82 333, www.megaron.gr.

Δωρεάν εικαστική βόλτα – “RED always on my mind”

Η γκαλερί Artshot – Sophia Gaitani παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο “RED always on my mind”. Η ομαδική έκθεση “RED always on my mind” της αίθουσας τέχνης Artshot – Sophia Gaitani παρουσιάζεται στον art and taste χώρο του The Upper House Athens στο roof του πολυκαταστήματος attica. 23 καλλιτέχνες της γκαλερί δημιουργούν έργα με λεπτομέρειες του κόκκινου.

Ομαδική έκθεση “Θυμήσου, σώμα…”

Η έκθεση “Θυμήσου, Σώμα…” στην Kalfayan Galleries είναι μια πολυπρισματική μελέτη της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη.

Έχοντας ως αφετηρία το ομότιτλο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη*, η έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων έργα των: Lynda Benglis, Γεώργιου Μπουζιάνη, Κωνσταντίνου Δημητριάδη, Dorothy Iannone, Kalos&Klio, Yves Klein, Tracey Emin, Εδουάρδου Σακαγιάν, Lucas Samaras, Takis, Πάνου Τσαγκάρη, Γιάννη Τσαρούχη και Raed Yassin.

Από τις παλαιότερες γνωστές σπηλαιογραφίες, αυτές του Σπηλαίου Μαλτραβιέζο στην Ισπανία (περ. 64.000 ετών) και την Αφροδίτη του Βίλλεντορφ (25.000 – 28.000 π.Χ.), την ‘αποθέωση’ του ανθρώπινου σώματος στην αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή τέχνη και τον εξιδανικευμένο ρεαλισμό της Αναγέννησης ως τους καλλιτέχνες-περφόρμερς του 20ου αι. που μετέτρεψαν το ίδιο το σώμα τους σε ‘έργο τέχνης΄ προκειμένου να καταγγείλουν κοινωνικο-πολιτικά θέματα της εποχής τους και παρωχημένες θεωρίες της Ιστορίας της Τέχνης, το ανθρώπινο σώμα υπήρξε διαχρονική πηγή έμπνευσης χωρίς γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα.

Η έκθεση “Θυμήσου, Σώμα…” φιλοδοξεί να αναδείξει τη δυναμική της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος δημιουργώντας έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ διαφορετικών εικαστικών μέσων (ζωγραφική, γλυπτική, σχέδιο, φωτογραφία κ.α.) και εικονογραφώντας ένα ταξίδι από τη δεκαετία του 1920 στο σήμερα. Σε ορισμένα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση το γυμνό σώμα χρησιμεύει ως εργαλείο εξύμνησης της ανθρώπινης φύσης, του έρωτα ή του αρχαιοελληνικού ιδεώδους του “Κάλλους”, ενώ για άλλους καλλιτέχνες γίνεται όχημα αμφισβήτησης του ανδρικού και γυναικείου βλέμματος στην τέχνη και εργαλείο για να αναδείξουν κοινωνικοπολιτικές προκαταλήψεις και να εγείρουν ερωτήματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην ομορφιά, την ταυτότητα, τη σεξουαλικότητα ή το φύλο.