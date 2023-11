Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.

Έκθεση για τον Επιγραμματισμό στα Μέσα Επικοινωνίας

Πότε ήταν η τελευταία φορά που διαβάσατε ένα άρθρο μέχρι τέλους; Πόσες φορές έχετε μοιραστεί συνδέσμους χωρίς πρώτα να τους ανοίξετε; Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση; Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς; Πώς πρέπει να μιλάμε σε ανθρώπους που πιστεύουν σε συνωμοσίες;

Η ψηφιακή κυριαρχία και η εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της ποικιλομορφίας. Σε μια εποχή που οι αυταρχικές δυνάμεις στην Ευρώπη αποκτούν όλο και περισσότερη επιρροή, το τοπίο των μέσων ενημέρωσης είναι αβέβαιο, η προώθηση της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας αποκτά βαρύνουσα σημασία. Βασικός στόχος του προγράμματος “Fakeless” είναι η βελτίωση της συνειδητής χρήσης των ειδήσεων και των Μέσων Ενημέρωσης από ανθρώπους όλων των γενεών. Κάθε απρόσεκτο κλικ μειώνει την “ανοσία” σας στην παραπληροφόρηση.

Για να διαπιστώσετε πόσο καλά μπορείτε να πλοηγηθείτε στον κόσμο της πληροφορίας, επισκεφθείτε την έκθεση και δοκιμάστε τις ικανότητές σας με τα online παιχνίδια. Το “Fakeless” σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα για να αποκτήσετε “ανοσία” στην παραπληροφόρηση.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις, εργαστήρια, επισκέψεις σχολικών τάξεων και συζητήσεις. Το πρόγραμμα “Fakeless” υλοποιείται από το Goethe-Institut σε συνεργασία με τον οργανισμό Kunsht (Ουκρανία).

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, 18:00 – 20:00/ Εργαστήρι Fact-Checking / Παραπληροφόρηση και Fact-Checking στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, Ένα εργαστήριο για μικρούς και μεγάλους. Εισηγητής: Ανδρόνικος Κουτρομπέλης. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η προσεκτική επαλήθευση της ακρίβειας των πηγών πληροφοριών γίνεται όλο και πιο σημαντική. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς; Το εργαστήριο Fact-Checking θα βοηθήσει να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής έως τις 23 Νοεμβρίου στο [email protected]. Περισσότερες πληροφορίες για το “Fakeless”: www.goethe.de/fakeless.

Εκθεση φωτογραφίας “When Places Speak – Athens and Piraeus”

Η σεξουαλική εκμετάλλευση συνδέεται με χώρους: χώρους στρατολόγησης νεαρών ατόμων, χώρους μετακίνησης, χώρους εγκλεισμού και σεξουαλικών συναλλαγών, χώρους καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, και χώρους επανένταξης και θεραπείας. Όλα τα είδη χώρων εμπλέκονται – από μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι πλατείες, μπαρ, σχολεία, και ιδιωτικές κατοικίες.

Η εκδήλωση “When Places Speak – Athens + Piraeus” στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά είναι μέρος μιας παγκόσμιας έκθεσης φωτογραφίας με στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα. Οι θεατές καλούνται να διερευνήσουν το ρόλο που μπορεί να έχουν στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και πως να βοηθήσουν τους επιζώντες να ξανακερδίσουν την αξιοπρέπεια τους.

Επιμελήτρια: Τασούλλα Χατζηγιάννη, Ph.D., Northrop Professor, University of Minnesota, USA. Συνεργάτες: / Γιώργος Κ. Μπουρίκας, Δημοσιογράφος και Εύα Κατσαΐτη, Λεκτόρισσα Φωτογραφίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Φωτογράφος: Πέτρος Τουφεξής Η έκθεση έγινε με τη στήριξη του University of Minnesota Global Programs and Strategy Alliance και του Imagine Fund.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, Φίλωνος 29, Πειραιάς. 27.11.2023 – 09.12.2023/ Δε, Τε, Πα, Σα: 18.00-20.00, Τρ, Πε, Κυ: 10.00-13.00. Είσοδος Ελεύθερη.

Παρουσίαση βιβλίου Εντουαρντ Χιρς “Ταξιδιωτικός οδηγός για το τραύμα”

Οι εκδόσεις Βακχικόν και το Έναστρον Βιβλιοκαφέ διοργανώνουν την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αμερικανού ποιητή Έντουαρντ Χιρς “Ταξιδιωτικός οδηγός για το τραύμα”, με τους μεταφραστές και ανθολόγους της έκδοσης Διώνη Δημητριάδου και Βαγγέλη Αλεξόπουλο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, στις 19.00 στο Έναστρον Βιβλιοκαφέ (Σόλωνος 101). Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Χριστίνα Λιναρδάκη, μεταφράστρια, κριτικός λογοτεχνίας / Νίκος Σαλτερής, επίτιμος σχολικός σύμβουλος, συγγραφέας, αρθρογράφος.

“Unboxing Callas: Μια αρχειακή εξερεύνηση στη συλλογή Πυρομάλλη και το αρχείο της ΕΛΣ”

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το δεύτερο μέρος του Unboxing Callas, ένα εικαστικό πρόγραμμα σε επιμέλεια Βασίλη Ζηδιανάκη, το οποίο αντλεί έμπνευση από το unboxing, όπως αυτό έγινε δημοφιλές μέσα από ψηφιακές κοινότητες, δηλαδή μια τελετουργική διαδικασία καταγραφής της πρώτης επαφής με ένα αντικείμενο.

Η έκθεση “Unboxing Callas: Μια αρχειακή εξερεύνηση στη συλλογή Πυρομάλλη και το αρχείο της ΕΛΣ”, εμπνέεται από προσωπικές ιστορίες, μνήμες και αρχειακά αντικείμενα της Μαρίας Κάλλας δημιουργώντας έναν συλλογικό καλλιτεχνικό απολογισμό της πορείας της.

Τα αντικείμενα προέρχονται από τις αρχειακές συλλογές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και από συλλογές που απέκτησε πρόσφατα όπως το αρχείο του συλλέκτη Δημήτρη Πυρομάλλη για την τέχνη και τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, καθώς και το φωτογραφικό αρχείο Κλεισθένη. Επιπλέον, η έκθεση θα αναδείξει μοναδικό υλικό από το αρχείο Παξινού – Μινωτή –μια ευγενική παραχώρηση του ΜΙΕΤ-ΕΛΙΑ–, καθώς επίσης και υλικό από το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη. Παράλληλα θα παρουσιάσει πρωτότυπες δημιουργίες σύγχρονων καλλιτεχνών εμπνευσμένες από το σύνολο του αρχείου.

Πρόκειται για μια επιτελεστική έκθεση αρχειακού υλικού, με το σύνολο της συλλογής να παρουσιάζεται σε μεγάλα τραπέζια εργασίας σαν ένα μεγάλο εργαστήριο όπου ερευνητές και καλλιτέχνες δουλεύουν πάνω σε αυτό το αρχείο· το ταξινομούν, το συντηρούν, το καταγράφουν, το αρχειοθετούν και επανερμηνεύουν τα τεκμήριά του. Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό στις 26 Νοεμβρίου 2023, στις 17.00.

Ένας “Εσωτερικός Θρίαμβος” στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η γνωστή εικαστικός Έπη Νικολακοπούλου παρουσιάζει την ατομική έκθεσή της, “Εσωτερικός Θρίαμβος”, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η ίδια η εικαστικός σημειώνει: “Κάποια πολύ κοντά με σήμερα ημέρα, αισθάνθηκα την ανάγκη να ՙπαρακολουθήσω’ τον δρόμο που οι χιλιάδες σκέψεις προκαλούν στον εγκέφαλό μου και τις επιπτώσεις που δημιουργούν, Αναμφισβήτητα, όταν ζωγραφίζω αποστασιοποιούμαι και ακολουθώ εσωτερικούς δρόμους, δυσνόητους ακόμη και σε εμένα την ίδια. Ως άνθρωπος είμαι μοναχικός, όπως άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες, αλλά με τον τρόπο μου, αγαπώ πολύ τη ζωή και όσα πιστεύω ότι έχει να μου προσφέρει, την Εσωστρέφεια & την Εξωστρέφεια. Το φως, το χρώμα και το σχήμα αλλά και η έλλειψή τους, είναι μια συναρπαστική εμπειρία”.

Η Ιστορικός – Αρχειονόμος, Προϊσταμένη Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας, Αν. Προϊσταμένη ΓΑΚ Αρχείων Αργοσαρωνικού, Ντίνα Αδαμοπούλου σημειώνει, μεταξύ άλλων, για την εικαστικό και την έκθεση: “Όταν φτάνει η στιγμή συνάντησης σε έναν και τον αυτό χώρο με μία εξαίρετη καλλιτέχνιδα δημιουργό, η στιγμή αυτή είναι μαγική, θα έλεγα ονειρική. Η Έπη Νικολακοπούλου έχει μια μοναδική ικανότητα να καταθέτει στα έργα της, το δικό της προσωπικό ύφος, αρκετές φορές μέσα από δημιουργίες pop art, πάντα όμως με μία δική της, ιδιαίτερης ευαισθησίας, σφραγίδα. Οι συνθέσεις της μετουσιώνονται πράγματι σε μια εικαστική – στην κυριολεξία – γιορτή, σε έναν άξιο θαυμασμού ՙθρίαμβο’ σχεδίων και χρωμάτων. Ο εικαστικός διάλογος που δημιουργούν τα έργα της Έπης Νικολακοπούλου είναι εξαιρετικός και διαρκής και βέβαιο είναι ότι διαχέεται παντού με μία παγκόσμια εικαστική συναρπαστική γλώσσα.”