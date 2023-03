Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 20 Μαρτίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν τη Δευτέρα 20 Μαρτίου.

Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών: Κρυφά νερά

Στο πλαίσιο του προγράμματος Atlas of Mediterranean Liquidity και της ομώνυμης έκθεσης στο Goethe-Institut Athen, όπως και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου) το Ινστιτούτο παρουσιάζει το ηχητικό έργο The Office of Hydrocommons: Hidden Waters [Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών: Κρυφά νερά] σε επιμέλεια της Ελένης Ρήγα.

To Goethe-Institut Athen παρουσιάζει το ηχητικό έργο The Office of Hydrocommons: Hidden Waters ELENI SPYRIDAKI

Πρόκειται για ένα έργο γύρω από το νερό και τα κοινά (commons) στην Αθήνα. Από τη θέση του Μεσογειακού Νότου, θέτει καίρια ερωτήματα σχετικά με το κλίμα και την κοινωνική αλλαγή σε σχέση με το νερό και το σώμα. Περιλαμβάνει προηχογραφημένους ήχους των κρυμμένων νερών της Αττικής, συνεντεύξεις από συνεργάτες, όπως και αποσπάσματα από κείμενα και έργα τέχνης που είναι μέρος του προγράμματος Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών το οποίο επιμελείται η Ελένη Ρήγα στο ATOPOS cvc (22 Μαρτίου–1 Ιουλίου 2023).

20 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2023 - Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61000. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα- Πέμπτη 08:00 – 22:00, Παρασκευή 08:00 – 17:00, Σάββατο 08:00 – 14:00.

Circular Cultures: Η Περιφέρεια στο Κέντρο

Ένα phygital διήμερο στη Στέγη αφιερωμένο στον βιώσιμο σχεδιασμό και την κυκλική οικονομία.

Circular Cultures PANOSKEFALOS FOR ONASSIS STEGI

Η φετινή διοργάνωση του "Circular Cultures: Η Περιφέρεια στο Κέντρο" αποσκοπεί να ανάψει τη σπίθα για έναν νέο τρόπο σκέψης σχετικά με το design, την αρχιτεκτονική, τη χειροτεχνία και την τεχνολογία, εστιάζοντας σε μια διαδικασία συνδημιουργίας που αψηφά τον διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπων και μη ανθρώπων και αποζητά τον επαναπροσδιορισμό των εννοιών του κέντρου και της περιφέρειας με αποαποικιακούς και αντι-εκμεταλλευτικούς όρους.

Για πέμπτη συνεχή χρόνια, τo British Council και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζουν ένα διήμερο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει ένα συνέδριο την πρώτη μέρα, με ομιλίες και συζητήσεις πάνελ στην Εθνική Πινακοθήκη, ενώ η δεύτερη μέρα στη Στέγη είναι αφιερωμένη σε εργαστήρια και masterclasses. Το “Circular Cultures” στις 20 και 21 Μαρτίου –που θα μεταδοθεί παράλληλα και ζωντανά μέσω livestream– αποσκοπεί στην ενεργή συμμετοχή καλλιτεχνών, σχεδιαστών, πολεοδόμων, δημιουργών και του ευρύτερου κοινού, προκειμένου όλοι μαζί να κάνουν τις πόλεις τους πιο βιώσιμες, καθώς και στη σφυρηλάτηση διεπιστημονικών, ολιστικών στρατηγικών για την προαγωγή της αστικής ανθεκτικότητας, ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους και βοηθώντας τους να μάθουν νέες δεξιότητες.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, έχοντας στόχο τη σταθερή υποστήριξη ενός δημόσιου χώρου που σφύζει από ζωή, ανοίγει κι άλλο μέσω του “Circular Cultures” τη συζήτηση πάνω στα συστατικά μέρη αυτού του χώρου και στους τρόπους με τους οποίους συλλαμβάνουμε, σχεδιάζουμε και χτίζουμε το κοινό μας περιβάλλον.

Στη διάρκεια του διημέρου, θα εξεταστούν διαφορετικές τυπολογίες για βιώσιμη διαμόρφωση δημόσιων χώρων –η κοινότητα, το νησί, η λίμνη, το δάσος, ο λατρευτικός χώρος, η κατοικία, η πόλη, το σούπερ μάρκετ και πολλά άλλα.

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 / Εθνική Πινακοθήκη - Αμφιθέατρο “Ίδρυμα Ωνάση” & Online σε ζωντανή μετάδοση | 14:00 – 19:00 EET / Την πρώτη ημέρα του "Circular Cultures: Η Περιφέρεια στο Κέντρο", ομιλητές και ομιλήτριες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νότια Ασία θα μοιραστούν με το κοινό μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων και θα συζητήσουν δυνατότητες και αναδιατάξεις αγροτικών-αστικών συστημάτων και το πώς τα τοπικά και παγκόσμια συστήματα γνώσης μπορούν να συνεισφέρουν στη μελλοντική σκέψη.

Περισσότερα εδώ.

6ο Φεστιβάλ Κιθάρας Πειραιά

Χαριτίνη Πανοπούλου 6Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το 6ο Φεστιβάλ Κιθάρας Πειραιά διοργανώνουν στις 20 και 21 Μαρτίου 2023, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) και το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά (ΠΜΚΠ), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Κιθαριστών.

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ (Δευτέρα 20 Μαρτίου) η Camerata Junior - Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, θα συμπράξει με τον διακεκριμένο κιθαριστή Χρίστο Τζιφάκη, που θα παρουσιάσει με το γκρουπ των μουσικών που τον συνοδεύουν (Παναγιώτης Μπουραζάνης, Γιάννης Δημουλάς, Φανή Δεμέστιχα, Μελίνα Ιωαννίδου) δικές του συνθέσεις με επιρροές από τη φλαμένκο σχολή και την ελληνική μουσική παράδοση.

Αφιέρωμα στην ποιήτρια Denise Levertov

Denise Levertov ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Mε αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση της Denise Levertov (1923-1997), η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το "Με τα λόγια (γίνεται)" παρουσιάζουν στο Θέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ενωσης και κατά την 10η ετήσια εκδήλωσή τους με αμερικανική ποίηση για τον εορτασμό του "Μήνα της Ποίησης", αφιέρωμα στη σημαντική ποιήτρια.

Κάθε φωνή που έρχεται να σε ταράξει είναι δική σου: η σκληρή, η πεινασμένη, χαμένη ή ερωτηματική. Ό,τι ποθούμε, μαζί μας ταξιδεύει. Πρέπει να ανασαίνουμε τον χρόνο όπως τα ψάρια ανασαίνουν το νερό.

Η Denise Levertov γεννήθηκε στην Αγγλία. Το 1948, μετά την έκδοση του πρώτου της βιβλίου που χαιρετίσθηκε για την ασυνήθιστη λυρική του δύναμη, εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ. Σύντομα βρέθηκε σε δημιουργική επικοινωνία με σημαντικούς Αμερικανούς ποιητές, όπως ο William Carlos Williams, που αναγνώρισαν αμέσως την αξία της. Η ακτιβιστική της δράση κατά του πολέμου του Βιετνάμ, και τα πολιτικά ποιήματά της, την έφεραν σε ρήξη με ορισμένους, αλλά την έκαναν γνωστή σε ένα ευρύτερο κοινό. Προς το τέλος της ζωής της, ασπάσθηκε τον Καθολικισμό, και η ποίησή της επικεντρώθηκε πάλι στο υπαρξιακό και το υπερβατικό. Πέθανε το 1997. Το 19ο ποιητικό της βιβλίο κυκλοφόρησε δυο χρόνια αργότερα. Είχε επίσης εκδώσει βιβλία δοκιμίων και μεταφράσεων, λάβει πλήθος βραβείων, εργασθεί ως editor και ως καθηγήτρια σε πανεπιστήμια.

Ποιήματα μεταφράζουν και διαβάζουν οι: Ορφέας Απέργης, Μαίρη Γιόση, Γιάννης Δούκας, Λένια Ζαφειροπούλου, Λευτέρης Ζαχαριουδάκης, Κατερίνα Ηλιοπούλου, Παναγιώτης Ιωαννίδης, Λένα Καλλέργη, Δήμητρα Κωτούλα, Στέργιος Μήτας, και Χριστιάνα Μυγδάλη. Τα πρωτότυπα ποιήματα διαβάζουν η Κορίνα-Άννα Γκουγκουλή και, μέσω ηχογραφήσεων, η ίδια η ποιήτρια.

Για όσα άτομα δεν μπορούν να παρευρεθούν, η εκδήλωση θα μεταδίδεται συγχρόνως μέσω live streaming από την σελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσηςκαι το κανάλι της στο YouTube.

"Το τελευταίο αετόπουλο"

Μετά την πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 10 Μαρτίου, το ντοκιμαντέρ "Το Τελευταίο Αετόπουλο" (The last partisan), που υπογράφουν ο Στέλιος Κούλογλου και η Φωτεινή Λαμπρίδη, "πετάει" στην Αθήνα για να κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Τριανόν, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 20:00. Η είσοδος στην προβολή είναι δωρεάν για όλους.

Το ντοκιμαντέρ μιλά για τη δίψα για ζωή των ανθρώπων, που αξιοποιούν κάθε λεπτό για να παραδώσουν έναν καλύτερο κόσμο στις επόμενες γενιές.

Ένας τέτοιος, είναι ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ Βαγγέλης Σακκάτος, που θα είναι παρών στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Τριανόν και θα συνομιλήσει με το κοινό και τους σκηνοθέτες μετά την προβολή.

Πλάνο από το ντοκιμαντέρ "Το Τελευταίο Αετόπουλο" (The last partisan)

Η ταινία ακολουθεί τη ζωή του 94χρονου δημοσιογράφου, βραβευμένου συγγραφέα – λογοτέχνη και εκδότη, που την περίοδο που ζούσε ως πολιτικός πρόσφυγας στη Γερμανία, εργάστηκε ακόμη και ως μηχανουργός εργάτης.

Αεικίνητος και πιστός στις ιδέες του, ο Βαγγέλης Σακκάτος είναι έτοιμος για νέες μάχες απέναντι στην ακροδεξιά και σε όσους επιθυμούν να "πειράξουν" την ιστορική μνήμη.

Συνεχίζει να είναι πολυγραφότατος και να παρεμβαίνει με άρθρα και βιβλία. Διατηρεί το χιούμορ του, καθώς διηγείται τη δίωξη του από την Ιερά Σύνοδο, την φυλάκιση του και την ανυπακοή του στις οδηγίες της ασφάλειας, που τον προειδοποίησε να μην ασχοληθεί με τον εργατικό συνδικαλισμό στη Γερμανία.

Ο ίδιος ακόμη και σήμερα επιμένει να συστήνεται ως "συνδικαλιστής του εργατικού κινήματος". Θέλει να ζήσει, όχι γιατί φοβάται τον θάνατο, αλλά για να ολοκληρώσει το έργο του και εμφυσήσει κι άλλο την πίστη στον άνθρωπο, που μπορεί να αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας.

Την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Βαγγέλη Σακκάτο και τους σκηνοθέτες.

