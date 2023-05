Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 22 Μαΐου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν τη Δευτέρα 22 Μαΐου.

ADVERTISING

Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη

Το Athens Jazz, το μεγαλύτερο φεστιβάλ τζαζ μουσικής στην Ελλάδα, γίνεται και επίσημα πλέον 22 ετών και επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων αλλά και σε ολόκληρη την πόλη με μία εβδομάδα γεμάτη μουσική και παράλληλες δράσεις.

VANGELIS PATSIALOS

Για επτά ολόκληρες ημέρες, από τις 22 έως τις 28 Μαΐου 2023, ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο θα φιλοξενήσει ξανά στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης τζαζ τάσεις από κάθε σημείο του πλανήτη. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ (Δευτέρα 22 Μαΐου 2023) είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην ελληνική τζαζ παρουσιάζοντας στο κοινό τα καλύτερα σχήματα που έχει να επιδείξει η σκηνή, τα οποία κάθε χρόνο επιλέγει η τριμελής καλλιτεχνική επιτροπή του Athens Jazz, οι Γιώργος Χαρωνίτης (δημοσιογράφος, μουσικός συντάκτης), Γιώργος Μουχταρίδης (ραδιοφωνικός παραγωγός, διευθυντής του Athens Voice Radio 102.5) και Λεωνίδας Αντωνόπουλος (μουσικός παραγωγός, διευθυντής του Kosmos 93.6).



Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

2η Eκθεση Βιβλίου στο Αλσος Περιστερίου

PIXABAY

Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, ώρα 18:00, ανοίγει τις πύλες της η Έκθεση Βιβλίου στο Άλσος Περιστερίου (στάση Μετρό "Ανθούπολη"), την οποία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Περιστερίου και ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών – Εκδοτών Αθηνών & Προαστίων, υπό την αιγίδα της ΠΟΕΒ. Το Άλσος θα φιλοξενεί την Έκθεση Βιβλίου για 17 ημέρες.



Στη φετινή έκθεση βιβλίου θα ενημερωθούν οι αναγνώστες για τους νέους τίτλους και θα "ανταμώσουν" με παλαιότερα αγαπημένα βιβλία. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις και θα συγκεντρωθούν καινούργια και μεταχειρισμένα βιβλία (σε καλή κατάσταση) με σκοπό να δωριστούν, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στις βιβλιοθήκες σχολείων του Περιστερίου, καθώς και στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής κοινότητας στη Γεωργία, σε συνεννόηση με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 19 Μαΐου μέχρι και τις 4 Ιουνίου, θα λειτουργεί καθημερινές και Κυριακές από τις 6-10.30 μ.μ., ενώ Παρασκευή και Σάββατο από 6-11 μ.μ.. Επίσης τις δύο τελευταίες Κυριακές (28/5, 4/6), θα λειτουργήσει και το πρωί 11 π.μ.-2 μ.μ..

4ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας

Μαντεύω τον ένοχο PIXABAY

Το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας υποδέχεται το κοινό για τέταρτη συνεχή χρονιά, με σκοπό την προώθηση ενός από τα δημοφιλέστερα λογοτεχνικά είδη στον κόσμο, της αστυνομικής λογοτεχνίας, και την ανάδειξη των Ελλήνων καλλιτεχνών-συγγραφέων, καθώς και των υπόλοιπων καλλιτεχνών που συνεργάζονται για την προώθηση του.

Κατά τη διάρκεια του πολυήμερου Φεστιβάλ, το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετέχει σε διάφορα σημεία της πόλης τις εξής δράσεις: παρουσιάσεις νέων βιβλίων, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, παιδικές εκδηλώσεις, ομιλίες, debates, αφιερώματα σε τιμώμενους ξένους δημοφιλείς συγγραφείς, θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών, βίντεο και ντοκιμαντέρ, εργαστήρια ιστοριών και διαδραστικά παιχνίδια. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ, πολλοί και αγαπημένοι συγγραφείς θα υπογράφουν τα βιβλία τους και θα συνομιλούν με το κοινό τους.

Φέτος για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ θα διοργανώσει μια σειρά παράλληλων δράσεων και εκδηλώσεων σε ένα εορταστικό τριήμερο (19-20-21 Μαΐου) στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Περισσότερα και το Πρόγραμμα εδώ.

Πώς 3 άτομα με διαφορετικό επίπεδο όρασης αντιλαμβάνονται τα χρώματα;

Δημήτρης Καπετάνου – Braille: Έκθεση στο ΙΜΚ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Δημήτρη Καπετάνου. Εκτίθεται το εικαστικό έργο που φέρει τον τίτλο "braille".

Πρόκειται για μια πρωτότυπη εγκατάσταση – installation χώρου, η οποία δημιουργήθηκε από συνεντεύξεις που έλαβε ο καλλιτέχνης από τρία άτομα με διαφορετικό επίπεδο όρασης. Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα τρία αυτά άτομα αντιλαμβάνονται τα χρώματα. Το πρώτο άτομο είναι μια γυναίκα 53 ετών με μειωμένη όραση, το δεύτερο ένας νέος άνδρας 25 ετών που αναγνωρίζει μόνο τονικά το φως και τη σκιά, ενώ το τρίτο άτομο είναι έφηβος 15 ετών και είναι εκ γενετής τυφλός, συνεπώς δεν είδε ποτέ του τα χρώματα.

Ο λόγος των ανθρώπων απομαγνητοφωνήθηκε και τα κείμενα που προέκυψαν κωδικοποιήθηκαν στο σύστημα braille. Έτσι προέκυψαν 12 πινακίδες αλουμινίου, διάστασης 52 x 52 cm εκάστη, όπου η κάθε μία συγκεντρώνει τις απαντήσεις αυτών των τριών ατόμων για ένα χρώμα. Στην ουσία, μέλημα του καλλιτέχνη ήταν να δημιουργηθούν επιτοίχια έργα που να αναφέρονται στο χρώμα, και το περιεχόμενό τους να αποτελείται από κείμενα γραμμένα στον κώδικα braille, ώστε να μην διαβάζονται από κανέναν άλλον παρά μόνο από γνώστες του ομώνυμου κώδικα.

Με αυτόν τον τρόπο κατορθώνεται να χρησιμοποιείται συμβολικά το braille και να προκαλεί αμηχανία στους βλέποντες όταν το αντικρίζουν. Μέσα από την άβολη θέση που έρχονται, μπορούν να αντιληφθούν ένα πλήθος ζητημάτων που εγείρονται για τα άτομα με ζητήματα οπτικής αναπηρίας.

Το εικαστικό έργο "braille" έλαβε το 1ο Βραβείο "Mataroa" στο πλαίσιο της 6ης Art Thessaloniki τον Νοέμβριο του 2022 και αναμένεται να εκτεθεί στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, ενώ παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2022 στο Κέντρο Τεχνών του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 18.00 – 22.00. Περισσότερα εδώ...

Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου - Raed Yassin

Raed Yassin / The Theatricality of a Postponed Death KALFAYAN GALLERIES

Μετά το καινοτόμο ροκ μιούζικαλ με ταριχευμένα ζώα "The Sea Between My Soul" στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Raed Yassin επιστρέφει στην Αθήνα με μια ακόμη πρωτοποριακή ατομική έκθεση, με τίτλο ‘Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου’, στις Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα).

Καθρεφτίζοντας το γνωστό καυστικό χιούμορ του καλλιτέχνη, η έκθεση "Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου" εγείρει καίρια ερωτήματα για τον πόλεμο και τη θλίψη, για τη δοκιμή και την αποτυχία, το ρόλο της τέχνης σε περιόδους αναταραχών, τον προσωπικό και κοινωνικοπολιτικό αντίκτυπο της καλλιτεχνικής λογοκρισίας. Σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής αναταραχής, η έκθεση του Yassin είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ορισμένες φορές, μια συλλογική πράξη που λαμβάνει χώρα μόνο μία φορά έχει την ικανότητα να μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων για πολλές δεκαετίες. Το 1984, στις πιο σκοτεινές μέρες του εμφυλίου πολέμου στη Βηρυτό, μια σουρεαλιστική θεατρική πομπή κατάφερε να σταματήσει τον πόλεμο για λίγες ώρες ενώ βάδιζε από την πόλη προς τη θάλασσα. Ο Raif Karam, καθηγητής του καλλιτέχνη, διοργάνωσε την πομπή-περφόρμανς ως διαμαρτυρία κατά του πολέμου, αλλά και ως διαμαρτυρία κατά των περιορισμών που βίωνε ο χώρος του θεάτρου.

Περισσότερα εδώ...

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις