Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 24 Απριλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν τη Δευτέρα 24 Απριλίου.

ADVERTISING

Πάσκουα Βοργιά και Παύλος Φυσάκης έκθεση "Documents Of Breathing"

H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός την έκθεση φωτογραφίας "Documents of Breathing" (Τεκμήρια Αναπνοής) της Πάσκουα Βοργιά και του Παύλου Φυσάκη.

Documents of Breathing / Sacred & Profane, Atlas 5, Family photographs PAVLOS FYSAKIS - PASQUA VORGIA

Η έκθεση δίνει νέα πνοή σε αρχειακά ίχνη, οικογενειακά κειμήλια, ιστορικά ντοκουμέντα, όλα όσα αποτελούν δηλαδή "τεκμήρια αναπνοής". Οι ίδιοι περιγράφουν το έργο τους ως μια συλλογή από θραύσματα μνημοσύνης που ανευρίσκονται και δομούνται με τρόπο συνειρμικό, προσωπικό και συλλογικό.

Ο τίτλος της έκθεσης, δανεισμένος από ένα αρχαίο αιγυπτιακό ταφικό κείμενο, ένα ξόρκι δηλαδή που δίνει στον νεκρό το δικαίωμα στη μεταθανάτια ζωή, δηλώνει την αρχειακή διάσταση του έργου αλλά και μια εσωτερική αντίφαση. Ενώ τα Τεκμήρια Αναπνοής είναι τεκμήρια πνοής και δημιουργούν ένα άνοιγμα προς τη ζωή, ταυτόχρονα συνομιλούν με τους νεκρούς.

Στις επιβιώσιμες εικόνες που συλλέγουν και υπομνηματίζουν η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης, το παρόν και το παρελθόν, το προσωπικό και το συλλογικό είναι αδιαχώριστα.

Documents of Breathing / Pathos, Σκάλα Συκαμινιάς, Λέσβος, Νοέμβριος 2015 PAVLOS FYSAKIS - PASQUA VORGIA

Ένα έργο θεωρητικά τεκμηριωμένο. Αυτό το "ανοιχτό αρχείο", όπως το ονομάζουν, χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια (The Last Version, Chronos, Dream City, Denkraum, Logos, Pathos, Sacred & Profane, Pothos, Θάνατος, The Afterlife) και αναφέρεται σε δύο ανολοκλήρωτα πρότζεκτ του μοντερνισμού: το Passagen-Werk (1927-40) του Walter Benjamin, μια εργασία για την αστική ζωή στο Παρίσι του 19ου αιώνα αποτελούμενη από αυτούσια και σχολιασμένα παραθέματα, και το Bilderatlas Mnemosyne (1925-29) του Aby Warburg, μια οπτική εγκυκλοπαίδεια που αποσκοπούσε στην ενεργοποίηση της μνήμης και της φαντασίας του θεατή, καθώς και στην κατανόηση της "μεταθανάτιας ζωής της αρχαιότητας".

Ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης και επιμελητής, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο σημείωμά του στην έκδοση που συνοδεύει την έκθεση: "Τα "Τεκμήρια Αναπνοής" είναι ένα κατεξοχήν αφομοιωτικό έργο. Δεν αναφέρεται σε τετελεσμένα γεγονότα. [...] Ο θεατής καλείται να περιηγηθεί στα δέκα κεφάλαια της έκθεσης φτιάχνοντας με αυτές τις ετερόκλητες εικόνες μια πειστική συνάφεια, μια αφήγηση που να τον αφορά και με την οποία να ταυτίζεται. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο, όπου πρωτοπαρουσιάστηκε η έκθεση το 2022, ο θεατής ακολουθούσε μια διαδρομή ανακαλύπτοντας σταδιακά τις εικόνες κατά την περιήγησή του στις αίθουσες του μουσείου. Στον Παρνασσό παρουσιάζεται μια εναλλακτική εκδοχή, που λαμβάνει υπόψη την αισθητική και την ιστορία του εκθεσιακού χώρου. Τώρα πια έχεις την ευκαιρία να δεις τις εικόνες συγκεντρωμένες, ως μέρος μιας ιδιωτικής πινακοθήκης, που αποτελεί κατάλοιπο ενός ονειρικού κόσμου. [...]"

Περισσότερα εδώ...

Denys Shantar – Το μέλλον δεν υπάρχει, αλλά σ’αγαπώ τόσο πολύ

Denys Shantar έκθεση ΓΚΑΛΕΡΙ CRUX

Στη γκαλερί Crux παρουσιάζεται η πρώτη ατομική έκθεση του Denys Shantar στην Ελλάδα: "The future doesn’t exist but I love you so much" "Το μέλλον δεν υπάρχει, αλλά σ’αγαπώ τόσο πολύ". Ο Denys Shantar (1997 Χερσώνα, Ουκρανία) είναι εικαστικός, επιμελητής και ακτιβιστής. Ζει και εργάζεται στην Αμβέρσα και τη Ζυρίχη.

Η έκθεση συγκεντρώνει δύο σύνολα δουλειάς του. Το πρώτο περιλαμβάνει έργα σε ύφασμα, κέντημα και κοστούμια με σαφείς αναφορές στην πολιτιστική του κληρονομιά, τις προσωπικές του εμπειρίες και τις κοινωνικές επιταγές. Κατασκευάζει σημαίες που διαδηλώνουν για τις σύγχρονες ανάγκες και επιθυμίες των νέων, πάνω σε παραδοσιακά οικιακά αντικείμενα και υφάσματα, αναδεικνύοντας την αντιπαράθεση της ουκρανικής του κληρονομιάς και της σύγχρονης ζωής του. Ταυτόχρονα σχεδιάζει ρούχα και στολές εργασίας με εκκλησιαστικά και παραδοσιακά υφάσματα, εμπνευσμένα από παραδοσιακές φορεσιές.

Ο Denys Shantar (1997 Χερσώνα, Ουκρανία) είναι εικαστικός, επιμελητής και ακτιβιστής. Ζει και εργάζεται στην Αμβέρσα και τη Ζυρίχη.

Το δεύτερο μέρος γεφυρώνει την πρακτική του με τον σημερινό τόπο φιλοξενίας του, την Αθήνα και την Ελλάδα. Εμπνέεται από την queer ελληνική μυθολογία, ακολουθώντας ήρωες όπως ο Υάκινθος, ο Κυπάρισσος και ο Κρόκος. Όλοι τους εραστές θεών, πέθαναν με τραγικό τρόπο και μετατράπηκαν σε λουλούδια. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ο Denys σχολιάζει την ποικιλία των προσωπικών εμπειριών, το δίλημμα ανάμεσα στους κοινωνικούς κανόνες και την ελεύθερη ροή της ζωής.

Η έκθεση σχεδιάστηκε και επιμελήθηκε από την αείμνηστη θεωρητικό τέχνης Κατερίνα Νίκου.

Περισσότερα εδώ...

Brown Hotels X Art Athina

Έργο του Βασίλη Σούλη / Jackson Pollock in a collectors house BROWN HOTELS X ART ATHINA

Η τέχνη συναντά την φιλοξενία στα ξενοδοχεία της Brown Hotels στην Ομόνοια, μέσα από την εικαστική έκθεση που θα φιλοξενηθεί στα lobbies τεσσάρων ξενοδοχείων της διεθνούς αλυσίδας στο κέντρο της Αθήνας. Με την επιμέλεια της Art Athina παρουσιάζονται έργα τέχνης από 26 γκαλερί που συμμετέχουν στον μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό θεσμό της χώρας. Οι εκθέσεις θα έχουν διάρκεια από τις 16 Μαρτίου έως και τις 26 Απριλίου 2023.

Οι 26 ελληνικές αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν σε αυτήν την σπονδυλωτή, pop up έκθεση επέλεξαν έργα καταξιωμένων και νεότερων εικαστικών δημιουργών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να αναδειχθούν και να καταγραφούν οι σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στον εικαστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τα έργα είναι: Brown Lighthouse Athens, Βrown Kubic, Dave Red Athens και Βrown Acropol.

Περισσότερα εδώ.

Παράλληλοι Μονόλογοι στο Αρχαιολογικό

Στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρουσιάζεται η έκθεση του Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο "Παράλληλοι Μονόλογοι"

Στο Καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρουσιάζεται η έκθεση του Νεκτάριου Αντωνόπουλου με τίτλο "Παράλληλοι Μονόλογοι".

Ο Νεκτάριος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στην Τήνο και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική από τη σχολική ηλικία. Μαθήτευσε δίπλα στον "κυρ Τάκη", τον τηνιακό ζωγράφο-αγιογράφο Παναγιώτη Μεταξά, ο οποίος τον μύησε στο χρώμα και το πινέλο. Στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ με δασκάλους τους Γ. Γκολφίνο, Γ. Διβάρη και Λ. Ψυρράκη. Μετά την αποφοίτηση του επέστρεψε στο νησί και έκτοτε διδάσκει στο εργαστήριο ζωγραφικής Τήνου. Συγχρόνως, η ενασχόλησή του με την ύπαιθρο τον οδήγησε να διεξάγει ακαδημαϊκά μια σπουδή σχετικά με την τοπιογραφία.

"Ο Νεκτάριος Αντωνόπουλος με παρρησία και νεανική τόλμη- αρνείται και είναι φανερό στις συνθέσεις του- να ακολουθήσει συνταγές και φόρμουλες συμπεριφοράς επιπόλαια διδαγμένες. Αναζητά το νέο μέσα από την καταστρατήγηση αυτού που θα ήταν αποδεκτό μα και πολύ αναμενόμενο. Για να το κάνει αυτό αμφισβητεί φανερά τη σιγουριά που θα του έδινε η αναπαράσταση των μορφών με βάση τη φωτοσκίαση. Θα έλεγα πως αποδεικνύοντας την ευαισθησία του και με κάποια ώριμα διατυπωμένη γραμμική ευσέβεια, προσπαθεί να ορίσει την έκταση του φωτός, υπακούοντας στην ενέργεια που του ελευθερώνει το χρώμα. Είναι δύσκολος δρόμος αυτός, ιδιαίτερα όταν στις προθέσεις σου είναι να παρασταθεί το απίθανο. Πώς να αποτυπώσεις πειστικά τη βροχή ή πώς να εντοπίσεις ζωντανό κόκκινο χρώμα κοιτάζοντας τον ουρανό τη νύχτα; ", αναφέρει μεταξύ άλλων ο εικαστικός Αλέκος Κυραρίνης.

Περισσότερα εδώ.

"Η μνήμη του βουνού" - Εγκατάσταση μνημειακού χαρακτήρα με θέμα τον ελληνικό εμφύλιο

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών εγκαινιάζεται η πρώτη ατομική έκθεση της Μάγιας Παπακώστα με τίτλο: "Η μνήμη του βουνού". ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών φιλοξενείται η πρώτη ατομική έκθεση της Μάγιας Παπακώστα με τίτλο: "Η μνήμη του βουνού". Μέσα από μια εγκατάσταση μνημειακού χαρακτήρα η εικαστικός αποτολμά να αναμετρηθεί με ένα ευαίσθητο θέμα της σύγχρονης ιστορίας, τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (1946-49). Αποφεύγοντας τον διδακτισμό, την ηθικολογία και τη μονοδιάστατη αφήγηση, παρουσιάζει μια πολυμεσική εγκατάσταση που αποτελείται από γλυπτά, χαρακτικά, σχέδια, ευρεθέντα αντικείμενα, κείμενο και ήχο.

Στο κείμενο του ιστορικού της τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου που συνοδεύει την έκθεση, αναγράφονται μεταξύ των άλλων τα εξής: "Η εγκατάσταση της Παπακώστα χαρακτηρίζεται από οικονομία, ισορροπία και μια αξιοθαύμαστη συνοχή. Οι τρεις μεταλλικές κατασκευές που παραπέμπουν σε ορεινούς σχηματισμούς συνδυάζουν το διαπερατό με το κλειστό, το στερεό με το διαφανές, το σχηματικό και ασάλευτο (το βουνό) με το ονειρικό και ροϊκό (το νερό). [...]

Περισσότερα εδώ.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις