Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 8 Μαΐου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν τη Δευτέρα 8 Μαΐου.

Ο Christian Ronig στο Πάρκο Ελευθερίας

Ένα ανοιξιάτικο live, μια μοναδική εμπειρία, μ’ έναν μουσικό από το εξωτερικό, που έχει αγαπήσει βαθιά την Ελλάδα και το ελληνικό κοινό και τον έχουν ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή οι ακροατές του Pepper 96,6.

Τη Δευτέρα 8 Μαΐου ο Christian Ronig, επισκέπτεται την Αθήνα καλεσμένος του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων και του Pepper 96,6 για μια ατμοσφαιρική συναυλία, μ’ ελεύθερη είσοδο, στο αμφιθεατρικό Πάρκο Ελευθερίας.

Ο τραγουδοποιός Christian Ronig εντυπωσίασε, όταν πριν πέντε χρόνια κυκλοφόρησε το άλμπουμ "Greece is mine", με διασκευές του σε κορυφαία ελληνικά τραγούδια αποδομένα στην αγγλική γλώσσα. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο μουσικός από τη Γερμανία, κυκλοφόρησε το νέο διπλό του άλμπουμ με τίτλο "Heavy seas at the cape of good hope", με νέες μεταγραφές σπουδαίων Eλλήνων συνθετών (Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Πλέσσα κ.ά).

Δύο road movies του Βιμ Βέντερς, αφιερωμένες στον Μισέλ Δημόπουλο

Το Goethe-Institut Athen και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας διοργανώνουν μια βραδιά αφιερωμένη στον Μισέλ Δημόπουλο, με την προβολή δύο εμβληματικών ταινιών ενός αγαπημένου του σκηνοθέτη.

Ο Βιμ Βέντερς ανήκει στους δημιουργούς εκείνους οι οποίοι συνεπήραν και γαλούχησαν μια ολόκληρη γενιά θεατών και κριτικών στην Ελλάδα, εξέχον μέλος της οποίας υπήρξε ο Μισέλ Δημόπουλος που, όπως και πολλοί ήρωες των ταινιών του Γερμανού auteur, έτσι κι εκείνος χρωστά μερικές από τις ωραιότερες περιπλανήσεις και εμπειρίες της ζωής του στο σινεμά.

Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν δυο αξέχαστα (και ιδιαίτερα αγαπητά στη χώρα μας) road movies του Βιμ Βέντερς, καθένα από διαφορετική δεκαετία και από μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο κατά την οποία ο Δημόπουλος διέπρεψε ως κριτικός και θεωρητικός του κινηματογράφου. Όπως σημειώνει και ο Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής των Νυχτών Πρεμιέρας, «ο Μισέλ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους, αν και αθέατους, ήρωες του σύγχρονου πολιτισμού στη χώρα μας.

Επί σειρά δεκαετιών, διακριτικά και αθόρυβα, από διαφορετικά πόστα κάθε φορά (κριτικός κινηματογράφου, επιμελητής ξένου προγράμματος στην κρατική τηλεόραση, υπεύθυνος αφιερωμάτων σε σπουδαίους σκηνοθέτες και βέβαια ο καθοριστικός διευθυντής που διεθνοποίησε και έδωσε το προφίλ με το οποίο γνωρίζουμε ως σήμερα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), εκπαίδευε και ανανέωνε συνεχώς τον πιο ζηλευτό κινηματογραφόφιλο πληθυσμό της χώρας μας». Ως ελάχιστο «ευχαριστώ» στον πολύτιμο και δυσαναπλήρωτο αυτό άνθρωπο, συνεργάτη, δάσκαλο και φίλο, θα προβληθούν οι εξής ταινίες:

19:15 / Η Αλίκη στις πόλεις [Alice in den Städten] / Βιμ Βέντερς, Γερμανία, 1974

Ένας Γερμανός δημοσιογράφος, που διασχίζει την Αμερική με αυτοκίνητο για λογαριασμό κάποιας αποστολής, δέχεται απρόθυμα να πάρει μαζί του την εννιάχρονη Αλίκη και να συνταξιδέψουν μαζί μέχρι την Ευρώπη προκειμένου η μικρή να βρει τη γιαγιά της. Στη διάρκεια της απροσδόκητης αυτής διαδρομής, τους δυο ήρωες θα ενώσει η εμπειρία της περιπλάνησης όσο και μια βαθιά φιλιά.

21:30 / Παρίσι, Τέξας [Paris, Texas] / Βιμ Βέντερς, Γερμανία, 1985

Περιπλανώμενος για χρόνια στα σύνορα του Μεξικού, χωρίς να μιλά και χωρίς να θυμάται πολλά, ένας άντρας με το όνομα Τράβις οδηγείται από τον αδερφό του στο σπίτι. Εκεί προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό του, να κερδίσει την εκτίμηση του οκτάχρονου γιού του και να ξεκινήσει μια ολοκαίνουργια περιπλάνηση, αναζητώντας αυτή τη φορά τη γυναίκα του, προκειμένου έτσι να επανενώσει την από καιρό διαλυμένη του οικογένεια. Η ταινία βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών.

Info: Δευτέρα 8 Μαϊου 2023, 19:15 / Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρουσίαση βιβλίου "Μνήμη Αντίστασης. Από το Πολυτεχνείο στα Πανεπιστήμια και στο Θέατρο"

Το τελευταίο βιβλίο του Γιάγκου Ανδρεάδη "Μνήμη Αντίστασης. Από το Πολυτεχνείο στα Πανεπιστήμια και στο Θέατρο" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης, παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Σημείο.

Ερέθισμα για την συγγραφή του υπήρξαν οι πρόσφατες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις που ξεκίνησαν αφ’ ενός από το ζήτημα της φύλαξης των Πανεπιστημιακών χώρων και αφ’ ετέρου από το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 που συνεπάγονταν τη δραματική υποβάθμιση των πτυχίων των θεατρικών σχολών.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης και δύο παραρτήματα: Δύο αναδημοσιευόμενα κείμενα του Περικλή Κοροβέση και της Πέπης Ρηγοπούλου μιλούν για την Μνήμη της αντίστασης και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τον κίνδυνο παρανόησής τους. Και πέντε κορυφαίοι ξένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι από διαφορετικές χώρες παρεμβαίνουν για να εξηγήσουν πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα της φύλαξης τα δικά τους ιδρύματα.

Στην παρουσίαση εκτός από τον συγγραφέα θα μετάσχουν ο ιστορικός Τάσος Σακελλαρόπουλος, η ερμηνεύτρια και συνθέτις Νένα Βενετσάνου, ο δημοσιογράφος Πέτρος Ευθυμίου και η ηθοποιός και σκηνοθέτις Κάτια Γέρου. Στον χώρο θα εκτεθούν είκοσι δύο πρόσφατα ζωγραφικά έργα του συγγραφέα, με θέμα την επώδυνη αλλά αναγκαία Μνήμη Αντίστασης.

Unboxing Callas: Από την Κάλλας στη Μήδεια, εγκατάσταση σε τρεις πράξεις

Εικαστικό Unboxing Callas, εμπνευσμένο από σχέδια κινησιολογίας για τη Μήδεια-Αρχείο Παξινού, Μινωτή_ΜΙΕΤ, ΕΛΙΑ-, της Χρυσάνθης Κουμιανάκη

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Unboxing Callas. Πρόκειται για ένα εικαστικό πρόγραμμα το οποίο αντλεί έμπνευση από το unboxing, όπως αυτό έγινε δημοφιλές μέσα από ψηφιακές κοινότητες, δηλαδή μια τελετουργική διαδικασία καταγραφής της πρώτης επαφής με ένα αντικείμενο. Με αφορμή τη νέα παραγωγή της Μήδειας, στο πρώτο μέρος του προγράμματος Unboxing Callas ο Βασίλης Ζηδιανάκης προσκαλεί τον εικαστικό Πάνο Προφήτη για τη δημιουργία ενός πολυμορφικού εικαστικού πειράματος με τίτλο Από την Κάλλας στη Μήδεια, εγκατάσταση σε τρεις πράξεις, το οποίο καταλαμβάνει για πρώτη φορά τους χώρους του φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

Κεντρικό ρόλο στην εγκατάσταση διαδραματίζει το ανάγλυφο προφίλ της Κάλλας, μέσα από το οποίο ξεδιπλώνεται η αφήγηση της Μήδειας, στη γλυπτική σύνθεση του Πάνου Προφήτη. Ταυτόχρονα στον 5ο όροφο του φουαγέ της ΕΛΣ θα παρουσιαστεί αρχειακό υλικό που σχετίζεται με την παραγωγή της Μήδειας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με τη Μαρία Κάλλας, καθώς και υλικό από τις παρουσιάσεις της Μήδειας στο Ντάλλας, το Λονδίνο και το Μιλάνο. Σχέδια και σπαράγματα από τα κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη μαζί με σημειώσεις και βιβλία σκηνοθεσίας του Αλέξη Μινωτή συνομιλούν με επιμέρους σκίτσα και γλυπτικά στοιχεία (μήτρες, καλούπια) του Πάνου Προφήτη, σε μια διαχρονική εξερεύνηση της καλλιτεχνικής ανάγνωσης του μύθου της Μήδειας, σε συνάρτηση πάντα με τον μύθο της Κάλλας.

Οι τρεις πράξεις που σχηματίζουν την εγκατάσταση είναι:

η γλυπτική εγκατάσταση που καταλαμβάνει το ισόγειο, και τον 5ο όροφο του φουαγέ

μια βιντεοεγκατάσταση που αναπαράγεται ταυτόχρονα σε όλες τις οθόνες, σε όλους τους ορόφους του φουαγέ

μια περφόρμανς που ενεργοποιεί την εγκατάσταση στο σύνολό της. Ευχαριστίες στο Αρχείο Παραστατικών Τεχνών ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, για την ευγενική παραχώρηση του υλικού.

Καλλιτεχνική σύλληψη και εκτέλεση: Πάνος Προφήτης, Κινηματογράφηση: Γιώργος Αθανασίου, Χορός: Βέρα Ζούκα, Επιμέλεια: Βασίλης Ζηδιανάκης / ATOPOS cvc, Συνεργάτιδα επιμέλειας: Στέφη Στούρη, Επιστημονική σύμβουλος: Σοφία Κομποτιάτη.

Περισσότερα εδώ.

Έκθεση EVROVIZION στο Goethe

Slavs and Tatars, Ogorek Trocki, poster, offset print on paper, 71 × 50 cm, Warsaw/PL, 2016. COURTESY OF THE ARTIST

Στο Goethe-Institut Athen φιλοξενείται η ομαδική έκθεση "EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES", η οποία διερευνά την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης, και εξετάζει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Οκτώ καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από διαφορετικές χώρες προσεγγίζουν την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης εστιάζοντας στις παρυφές της. Μέσα από τα έργα τους θέτουν άβολα ερωτήματα, ενώ επικεντρώνονται σε ανησυχητικές εξελίξεις που αφορούν ζητήματα όπως ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, ο πόλεμος και η περιβαλλοντική καταστροφή.

Σε επιμέλεια της Sabina Klemm και της Sanja Kojić Mladenov, το συνεργατικό-δημιουργικό εκθεσιακό πρότζεκτ διερευνά την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ευρώπης, και εξετάζει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η έκθεση του ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), παρουσιάζεται στην Αθήνα σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen και το EMΣT | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Περισσότερα εδώ...

