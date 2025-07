Δωρεάν στην πόλη τη Δευτέρα 7 Ιουλίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Δευτέρα 7 Ιουλίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και τη Δευτέρα 7 Ιουλίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Προβολή συναυλίας Wiener Philharmoniker – Lorenzo Viotti

Μαγνητοσκοπημένη συναυλία από την Wiener Musikverein στη Βιέννη.

Ο Lorenzo Viotti κάνει το ντεμπούτο του με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης σε μαγνητοσκοπημένη συναυλία από την ιστορική Musikverein. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Capriccio Espagnol του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, το Isle of the Dead του Rachmaninoff και τη Συμφωνία αρ. 7 του Dvořák, σε προβολή κάτω από τον έναστρο ουρανό του Κήπου.

Οι μαγνητοσκοπημένες συναυλίες και παραστάσεις όπερας της UNITEL, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, παρουσιάζουν μεγάλες ορχήστρες, μαέστρους και ερμηνευτές.

Πρόγραμμα

Nicolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol, Op. 34

Sergei Rachmaninoff Isle of the Dead, Op. 29

Antonín Dvořák Symphony No. 7 in D minor, Op. 70

Συντελεστές:

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης

Μουσική Διεύθυνση: Lorenzo Viotti

100 χρόνια Takis

Τον Μάιο, τα έργα του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019) παρουσιάζονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis – Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες (ΚΕΤΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Τέσσερα αντιπροσωπευτικά έργα του Έλληνα γλύπτη παρουσιάζονται έως τα τέλη Οκτωβρίου στο δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένων ενός Αιολικού και τριών Μαγνητικών Πινάκων. Αυτά τα έργα αναδεικνύουν πτυχές της ενασχόλησης ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Κινητικής γλυπτικής, ενός καλλιτέχνη που επέδειξε ευρηματικότητα και οξυδέρκεια, με θεμελιώδες στοιχείο της δημιουργίας του τη χρήση του μαγνητισμού.

Η σχέση της τέχνης με την ανθρωπιστική δράση είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Ο Takis, βαθιά ανθρωπιστής, δώρισε το 2009 εκατό Μαγνητικά έργα στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για να ενισχύσει τη δράση τους. Τρία από αυτά τα έργα εκτίθενται στην Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ στο πλαίσιο της έκθεσης.

Live στην Πλατεία

Μετά από τρεις επιτυχημένες χρονιές, τα Live στην Πλατεία, το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ που έγινε σημείο συνάντησης για όλους τους μουσικόφιλους της πόλης, επιστρέφει δυναμικά. Με ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από gypsy jazz, funk και latin μέχρι hip-hop, world music και βαλκανικούς ρυθμούς, τα live θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260, μετά τις παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο.

4 – 8 Ιουνίου

Yiannis Kassetas J-Funk Project

Το νέο σχήμα του σαξοφωνίστα Γιάννη Κασέτα παίζει συνθέσεις του βασισμένες στη χορευτική jazz funk αλλά και κομμάτια των Beatles, του Steve Wonder και του Jimi Hendrix ενορχηστρωμένα από τον ίδιο με soul-funk προσέγγιση. Απόστολος Λεβεντόπουλος ηλεκτρική κιθάρα • Μάνος Λούτας ηλεκτρικό μπάσο • Γιώργος Μανιάτης ντραμς • Γιάννης Κασέτας τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο.