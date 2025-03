Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 13 Μαρτίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

ATHENS Download Press Kit Brian Rochefort “Erratic Patterns” ΕΓΚΑΙΝΙΑ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 και ώρα 19:00 - 21:00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025 Η Bernier/Eliades Gallery έχει την χαρά να παρουσιάσει την δεύτερη ατομική έκθεση του Brian Rochefort "Erratic Patterns" στην Αθήνα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025, από τις 19:00 έως τις 21:00. Ο Brian Rochefort ζει και εργάζεται στο Los Angeles και ασχολείται με την κατασκευή εφυαλωμένων κεραμικών γλυπτών. Μέσα από απρόβλεπτες φόρμες, τραχιές υφές και χαοτικές επιφάνειες, οι συνθέσεις του ισορροπούν ανάμεσα στην αταξία και την αρμονία. Τα κεραμικά του Rochefort είναι το αποτέλεσμα ενός επαναλαμβανόμενου κύκλου δημιουργίας, καύσης και καταστροφής, που οδηγεί σε οργανικές παραμορφώσεις, βραχώδεις υαλώσεις και εκρηκτικές κηλίδες. Σε αυτή την σχεδόν κοσμογονική διαδικασία, ο αρχικός πήλινος πυρήνας των έργων του σπάει επανειλημμένα, επικαλύπτεται εκ νέου με πηλό και ψήνεται σε διαδοχικά στάδια, για να αποκρυσταλλωθεί σε μορφές που μοιάζουν ηφαιστειογενείς και αναβλύζουν χρώμα. Στα γλυπτά του Rochefort οι άγριες και ακανόνιστες επιφάνειες εναλλάσσονται με λείες γυαλιστερές σταγόνες αντλώντας από τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και τη μη αναπαραστατική Τέχνη. Τα αντισυμβατικά κεραμικά του είναι οικεία και απόκοσμα σαν γεωλογικά φαινόμενα μυστηριώδους προέλευσης. Εμπνευσμένα από τα ταξίδια του καλλιτέχνη σε παρθένες και απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου η φύση κυριαρχεί, τα έργα του Rochefort υπενθυμίζουν την δύναμη και ταυτόχρονα την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Brian Rochefort (γεν. 1985, Lincoln, Rhode Island, USA) ζει και εργάζεται στο Los Angeles. Σπούδασε στο Rhode Island School of Design, όπου απέκτησε πτυχίο Κεραμικής και τιμήθηκε με την υποτροφία Lillian του Archie Bray Foundation for Ceramic Arts της Montana (2007-2009). Επιλεγμένες εκθέσεις του περιλαμβάνουν: Hammer Museum, Los Angeles (προσεχώς 2025), Mo.Co., Montpellier (2022), Foundation Villa Datris, Paris (2022), Blum & Poe Gallery, Los Angeles (2021), Nouveau Musée National de Monaco, Villa Sauber, Μonaco (2020), Museum of Contemporary Art, Santa Barbara (2019), Crocker Art Museum, Sacramento, (2019), Craft and Folk Art Museum, Los Angeles (2017), Boca Raton Museum of Art, Florida (2017), Everson Museum of Art, Νew Υork (2017), American Museum of Ceramic Art, Pomona (2015). Brian Rochefort “Erratic Patterns” Εγκαίνια: Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025, 19:00 - 21:00 Διάρκεια έκθεσης: έως τις 26 Απριλίου 2025 Ώρες λειτουργίας της γκαλερί: Τρίτη - Παρασκευή: 11:00 - 18:30 & Σάββατο: 12:00 - 16:00 Tags & Hashtags: @berniereliadesgallery #BernierEliadesGallery #BernierEliades #BrianRochefort #Rochefort #ErraticPatterns Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου: Μαρία Ηλέκτρα Τσίντου | +30 210 3413937, +30 6932920403 | [email protected] Brian Rochefort, Dino II, 2025 | Glazed ceramic | 43 x 41 x 43 cm | 16.9 x 16.1 x 16.9 in