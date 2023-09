Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου - 5+1 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου



"A walk along the shore" στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Νίκου Τοπαλίδη, με τίτλο "Α walk along the shore". Όπως γράφει, μεταξύ άλλων, στο κείμενο "Η νύχτα των εικόνων" ο συγγραφέας και επιμελητής Αποστόλης Αρτινός: "Στην έκθεση "A walk along the shore" του Νίκου Τοπαλίδη, αλλεπάλληλες στρώσεις γραφίτη πάνω σε επιφάνειες χαρτιού, εκθέτουν μια ατμόσφαιρα νυχτερινή.

Σκοτεινοί ορίζοντες, που αναλαμβάνουν το ανάγλυφο της πραγματικότητάς τους απ’ τις χαράξεις και τα σκαλίσματα που κάνει ο καλλιτέχνης πάνω σ’ αυτή τη πυκνή, σκοτεινιασμένη επιφάνεια. Το ασημένιο αυτό σκοτάδι του γραφίτη φωτίζεται από ίχνη, που αποκαλύπτουν σταδιακά, στο διερευνητικό βλέμμα του θεατή, κι ανάλογα με τη γωνία θέασης, και τη θέση του φωτός, την αντοχή ενός τοπίου. [...] Το βλέμμα εδώ αναζητά επίμονα τα σημεία, και τα σημεία αναζητούν επίσης το βλέμμα που τα διακρίνει.

Τα ζωγραφικά έργα του Τοπαλίδη είναι τοπία προς διερεύνηση, επιφάνειες που προσκαλούν το θεατή, το ενεργό βλέμμα του. Τοπία που αλλάζουν τους τονισμούς της ορατότητάς τους ανάλογα με τη δική μας ετοιμότητα. [...]" Θα παρουσιαστούν έργα γραφίτη σε χαρτί, ποικίλων διαστάσεων.

Επιμέλεια έκθεσης: Αποστόλης Αρτινός, συγγραφέας και επιμελητής.

Εγκαίνια: Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 18.00 - 21.00

"Η φαλακρή τραγουδίστρια" του Ευγένιου Ιονέσκο στα "Μενάνδρεια"

Μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση για όλους και για όλες, από την επαγγελματική συμπεριληπτική θεατρική ομάδα ΘΕΑΜΑ, με ρόλους που ερμηνεύουν ανάπηροι και μη ανάπηροι επαγγελματίες ηθοποιοί.

Η "Φαλακρή Τραγουδίστρια" δεν είναι μια παράλογη ιστορία, αλλά η επικύρωση της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. Στη θαλπωρή της αστικής κατοικίας δύο κατ’ επίφαση ζευγάρια, βρίσκονται αιχμάλωτοι σε μια χαοτική δίνη μυθοπλασιών, να επινοούν τον εαυτό τους κυριολεκτικά κάθε στιγμή.

Συγγραφέας: Ε. Ιονέσκο

Σκηνοθεσία - Μετάφραση: Σοφία Σταυρακάκη

Πρωτότυπη μουσική: Ηλίας Κουρτπαρασίδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Θένια Καρλάφτη

Φωτογραφία: Peny Delta

Βοηθός Παραγωγής: Νατάσα Γάτσιου

Φροντίστρια: Σταυρίνα Πολυδώρου

Επικοινωνία: Ζέτα Θεοδωρέλου

Παραγωγή: ΘΕΑΜΑ 2023

Παίζουν (κατά σειρά εμφάνισης): Μαίρη (υπηρέτρια): Σοφία Σταυρακάκη Κα Σμιθ: Όλγα Νικολαΐδου Κος Σμιθ: Πάνος Ζουρνατζίδης Κος Μαρτέν: Βασίλης Οικονόμου Κα Μαρτέν: Έλη Δρίβα Λοχαγός Πυροσβεστών: Ανδρέας Αντωνιάδης. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μενάνδρεια 2023. Ώρα: 20:30 /Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά). Δείτε το πρόγραμμα εδώ...

"Η κυρία δεν πενθεί" στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο ''Μίκης Θεοδωράκης''

Μια διαθήκη, ένα χαλί, μια σημαία, μια γυμνή αφίσα κι η φωτογραφία ενός μακαρίτη, γίνονται αφορμή, για να φτάσει ένα νεόπλουτο ζευγάρι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, ένα παιδί να βρεθεί ανάμεσα στα πυρά των γονιών του, δύο ξεμωραμένοι ηδονοβλεψίες να ανακτήσουν τη χαμένη τους στύση, ένας θεσιθήρας να στερηθεί την εύνοια του "πατρός" από τη μετρέσα του και μια κλαίουσα χήρα, εξ όλης και προώλης, να εξομολογηθεί στον νεκρό σύζυγό της τα κρίματά της. Ο Κώστας Μουρσελάς υψώνει τον καθρέφτη κατάμουτρα στην εποχή μέσα από ένα διαχρονικό, σπονδυλωτό έργο που ξεγυμνώνει την κοινωνία και γελοιοποιεί την αυταπάτη του νεοέλληνα με ξεκαρδιστικό τρόπο.

Ερμηνεύουν: Μ. Ραζή, Σ. Τσόγκας, Κ. Δαρλάσης, Αντ. Ζιώγας, Κ. Ζαχαριουδάκη, Κ. Κάτσενος. Σκην.-κοστ.: Λ. Καρδαρά. Μουσ.: Ν. Χαριζάνος. ΠΕΡΑΜΑ – Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» (Καρνέζη 1, Πέραμα, 188 63). ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ώρα έναρξης παραστάσεων 9 μμ.

"Αντιθέσεις και διάλογοι φίλων" στο Πάρκο Τρίτση

Έργο "Εθνικό λαχείο" / Έκθεση στο Πάρκο Τρίτση ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και του Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" με την ιστορικό τέχνης Ελένη Αθανασίου, με στόχο την ανάδειξη του έργου σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, παρουσιάζεται η έκθεση για τους καλλιτέχνες Δημοσθένη Σκουλάκη και Θανάση Μακρή με τίτλο "Αντιθέσεις και διάλογοι φίλων".

Η έκθεση περιλαμβάνει 50 ζωγραφικά έργα των Δημοσθένη Σκουλάκη (1939-2014) και Θανάση Μακρή (γενν. 1955). Αφορά την εικαστική διαδρομή δύο φίλων-καλλιτεχνών με πολλές αντιθέσεις αλλά και κοινή ματιά στην ουσία των εικαστικών τους αναζητήσεων.

Η θεματολογία του Δημοσθένη Σκουλάκη συμπεριλαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα από το ευρύ φάσμα της καλλιτεχνικής του πορείας. Στην παρουσίαση αυτή, περιλαμβάνεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από σημαντικά έργα του δημιουργού, πολλά εκ των οποίων δεν είχαν εκτεθεί στην μεγάλη αναδρομική έκθεση που είχε παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη το 2019. Ενδεικτικά αναφέρονται η περίοδος της πολιτικής του ζωγραφικής (1960-1967), η σουρεαλιστική περίοδος (1980-1984), τα πορτρέτα (1985-1996), οι υπόγειες διαδρομές (1993-1998) και οι επανεγγραφές (1997-2009).

Έργο "Κλωνοποίηση" / Έκθεση 'Σκουλάκης-Μακρής Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων' ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Ο Δημοσθένης Σκουλάκης υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της γενιάς του ’70. Επίκεντρο της έρευνάς του υπήρξε ο Άνθρωπος, ιδωμένος μέσα από μια κριτική ρεαλιστική κοινωνικοπολιτική προσέγγιση. Η θεματολογία του απαρτίζεται από πρόσωπα της δημοσιότητας, πρόσωπα φίλων καλλιτεχνών αλλά και πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντός του, αυτοπροσωπογραφίες, διαδρομές στον υπόγειο, επανεγγραφές σημαντικών έργων της ιστορίας της τέχνης κ.ά., αποτυπωμένα μέσα από μια κριτική κοινωνικοπολιτική ματιά, ενίοτε μεταφυσική και σαρκαστική. Η τέχνη του, χαρακτηρίζεται από την έλλειψη καλλωπισμού, την μεταφυσική ατμόσφαιρα, τη σάτιρα των ηθών και το ανεπιτήδευτο ύφος. Η ζωγραφική του, αναμετράται με διαχρονικά ερωτήματα όπως η υπαρξιακή συνείδηση της ζωγραφικής, η ρευστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, ο ρόλος της μνήμης, η επικοινωνιακή νοητική συγκίνηση του έργου τέχνης, η αυτογνωσία του δημιουργού, η αναζήτηση ταυτότητας αλλά και η σχέση του ίδιου του εικαστικού έργου με την παράδοση και την πρωτοπορία.

Η θεματολογία του Θανάση Μακρή πραγματεύεται τα ιστορικά πλοία Liberty (πλοία της Ελευθερίας), τα οποία διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, διότι σήκωσαν όλο το βάρος των μεταφορών. Ο καλλιτέχνης μέσα από τα θαλασσινά του τοπία κυριολεκτικά και μεταφορικά, προτείνει την δική του εκδοχή που δεν αποσκοπεί στην αναπαράσταση της οπτικής πραγματικότητας αλλά στη προσέγγιση της τραγικής μοίρας του ανθρώπου η οποία είναι συνυφασμένη με το θάνατο. Με εμμονή ως προς την θεματολογία και την χρήση του χρώματος, προσπαθεί να εκφράσει μέσα από τα πλοία Liberty πνευματικές αλήθειες. Χρησιμοποιεί μια βαριά και ψυχρή χρωματική παλέτα από μικρές, κοφτερές πινελιές μέσα στο πλαίσιο του παραστατικού εξπρεσιονισμού για να εντείνει τη συναισθηματική φόρτιση και να αποδώσει ψυχογραφικές ερμηνείες. Με αφαιρετικές προθέσεις, έντονη χειρονομιακή γραφή, ενιαίες χρωματικές ατμόσφαιρες και παχύρευστο χρώμα, που γίνεται τελείως ανάγλυφο στο εικαστικό πεδίο, σκάβει και δημιουργεί εικόνες σκληρές με πλούσιες εκφραστικές δυνατότητες.

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Αθανασίου. Χώρος: Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, Σπύρου Μουστακαλή 23, Ιλιον. (έξοδος 7 από Αττική οδό, Αγιοι Ανάργυροι-Αχαρναί, κατεύθυνση προς Ελευσίνα).

Ομαδική έκθεση "Code connects"

Το T.A.F./ the art foundation παρουσιάζει στον εκθεσιακό του χώρο το project Code Connects, με συμμετέχοντες τους εικαστικούς Θεοδώρα Κανέλλη, Ρατίν Κάντζι, Αλεξάνδρα Νιάκα, Γιώργο Πολίτη και Σύνη Βυζοβίτου.

Οι καλλιτέχνες πραγματεύονται μία παγκόσμια κουλτούρα που χρησιμοποιεί τα γράμματα σαν ένα αστικό, οπτικό πάζλ από κώδικες, που ενώνουν διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες και πολιτικές. Τα σύμβολα και η γραφή στα έργα τους δημιουργούν μια πλατφόρμα για την ελευθερία, την ειρήνη και την ενότητα.

Επιμέλεια: Σύνη Βυζοβίτου

Συμμετέχουν: Θεοδώρα Κανέλλη, Ρατίν Κάντζι, Αλεξάνδρα Νιάκα, Γιώργο Πολίτης, Σύνη Βυζοβίτου

Μελέτης Λούκος έκθεση "Ζωγραφική 2019-2023"

Μελέτης Λούκος έκθεση "Ζωγραφική 2019-2023"

Στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" πραγματοποιείται έκθεση ζωγραφικής του αρχιτέκτονα-ζωγράφου Μελέτη Λούκου με τίτλο "Ζωγραφική 2019-2023".

Δύο βασικές ενότητες διακρίνονται σε αυτήν την έκθεση, τα λάδια και οι ακουαρέλες. Καλύπτουν το διάστημα 2019-2023.

Στα λάδια αποτυπώνονται τοπία-εικόνες από αποδράσεις στη φύση, με πρωταγωνιστή το φως και το χρώμα. Όταν με την πανδημία οι αποδράσεις έλλειψαν, η καθημερινή απασχόληση με την αναπαράσταση ταπεινών καθημερινών πραγμάτων μέσα στο σπίτι, με τις ακουαρέλες, αποτέλεσε το αντίδοτο και τη φυγή από μια ζοφερή πραγματικότητα, μια νότα αισιοδοξίας.

Διάρκεια: 12-22 Σεπτεμβρίου 2023.

