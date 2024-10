Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Μέσα του Οκτώβρη και η Αθήνα προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Wanderlust/All Passports” – Δωρεάν εικαστική βόλτα στο Μέγαρο Σλήμαν

Ο αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός artefact athens -μετά τις μεγάλες εκθέσεις “Το φαινόμενο της πεταλούδας” στο Εργοστάσιο Μουζάκης Πεταλούδα και “Reality Check I-II” στο Ψυχιατρικο Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί- παρουσιάζει την νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο wanderlust (φιλαποδημία)/all passports σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου, που θα πραγματοποιηθεί σε πολυάριθμους χώρους του εμβληματικού Μεγάρου Σλήμαν – Μελά στην οδό Πανεπιστημίου 46 στην Αθήνα.

Λαμβάνοντας υπόψη την εννοιολογική σημασία του ταξιδιού αλλά και πιο συγκεκριμένα του Ομηρικού ταξιδιού και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον καθένα μας και την καθεμία μας, η έκθεση θα επιχειρήσει να φέρει το κοινό κοντά σε ιδέες εσωτερικής εξερεύνησης, υπαρξιακής αναζήτησης και συναισθηματικής ανάτασης.

Η φυσική υπόσταση του κτιρίου σε αρχιτεκτονική σύλληψη και εκτέλεση του Τσίλλερ είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την ιστορία της Αθήνας και αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την παράδοση, όσο και για την εθνική ταυτότητα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους σε πολλαπλά επίπεδα.

Η πληθωρικότητα των χρωμάτων – Δωρεάν στην γκαλερί a.antonopoulou.art

Η γκαλερί a.antonopoulou.art. εγκαινιάζει την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024, από τις 7.00 ως τις 10.00 μμ., τη νέα ατομική έκθεση του Μαρκ Χατζηπατέρα με τίτλο ‘Η πληθωρικότητα των χρωμάτων’.

Σε αυτή την έκθεση ο Μαρκ Χατζηπατέρας παρουσιάζει μια σειρά από πίνακες, ακρυλικά σε καμβά διαφορετικών διαστάσεων. Όλα τα έργα δημιουργήθηκαν το 2024 και είναι τα πιο αφαιρετικά έργα που έχει κάνει ο Μαρκ Χατζηπατέρας έως τώρα. Τετράγωνα και παραλληλόγραμμα σχήματα, γραμμές με έντονα χρώματα που υποδηλώνουν για ακόμη μια φορά τη λατρεία του Χατζηπατέρα για το χρώμα. Ωστόσο, στα έργα του εκλείπει η παραστατικότητα, οι αναφορές στη φύση και σε ανθρωποκεντρικές φιγούρες και τα μοτίβα που είδαμε στα προγενέστερα ζωγραφικά του.

Στα έργα των τελευταίων 5 χρόνων, όπως σημειώνει ο κριτικός και επιμελητής Χριστόφορος Μαρίνος, η δουλειά αυτή “φανερώνει το αδιάλειπτο ενδιαφέρον του για την τέχνη του χρώματος. Σε αυτή τη νέα ζωγραφική ενότητα ο καλλιτέχνης οικειοποιείται ανοιχτά τη χρωματική γκάμα αφαιρετικών μοντερνιστικών έργων. Οι πίνακές του αποτίνουν φόρο τιμής σε εξέχοντες εκφραστές της αμερικανικής αφαίρεσης, αλλά και σε διάσημους πρεσβευτές του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Η επινοητική χρήση του χρώματος και η συναισθηματική ευφορία που προσφέρουν τα έργα αυτών των καλλιτεχνών εξηγούν το σκεπτικό της τολμηρής οικειοποίησης που επιχειρεί ο Χατζηπατέρας και τη διαμόρφωση μιας νέας, εντελώς προσωπικής εικονογραφίας. […] Εν ολίγοις, το εγχείρημα του Χατζηπατέρα αποβλέπει στη δημιουργία δυνατών έργων που να αποτυπώνονται στον αμφιβληστροειδή του θεατή.”

On the Boundary of the Horizon – Δωρεάν στη γκαλερί Alma

Στη γκαλερί Alma παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Τάκη Ζερδεβά με τίτλο “On the Boundary of the Horizon”. “Στη Μεθόριο των Οριζόντων”. Ο τίτλος φαντάζει αντιφατικός, δηλώνοντας αρχικά μια έκταση σε χώρο και χρόνο, “μετά” το τέλος όσων ορίζονται αφ’ εαυτού τους. Στην πραγματικότητα ωστόσο, δεν υπάρχει αντίφαση, καθώς στην συγκεκριμένη ενότητα που παρουσιάζει μέσα από τα έργα του ο Τάκης Ζερδεβάς, συνυπάρχει η αίσθηση με την μεταίσθηση, σε μια ρευστή, ασταθή και συνεχώς ανακαθοριζόμενη κατάσταση, που βεβαιώνει εικονολογικά τον εαυτό της, αναιρώντας ωστόσο την στατικότητα της προοπτικής της, όσο και τον “υπερούσιο” ρεαλισμό της, καθώς εξαρτάται πάντα από την θέση και την διαφορετική κάθε φορά στάση θέασης του παρατηρητή.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα, που διατρέχει όλη την δημιουργική πορεία αυτού του καλλιτέχνη, που είναι το δίχως άλλο κορυφαίος, είναι πως ενώ γνωρίζει όσο ελάχιστοι, τα σύγχρονα μέσα έκφρασης του τομέα που υπηρετεί, χρησιμοποιεί – με εσωτερική συνθετική οικονομία – τα απολύτως απαραίτητα.

Λιτός, λακωνικός, περιεκτικά αφαιρετικός, ο Τάκης Ζερδεβάς μιλάει μέσα από τα αποσιωπητικά και τα παραλειπόμενα της κάθε “εικόνας” του. Μιας “εικόνας” παλλόμενης, που λειτουργεί σαν ελεγεία, ενώνοντας στιγμιαία θαρρεί κανείς τα προκείμενα με τα παρεπόμενα, τις πρωταρχές με τα μεθύστερα, καθώς διαπνέεται από ενεργειακή ρηματική ζωντάνια, αλλά ταυτοχρόνως και αρχετυπική αναγωγή, σαν να πρόκειται για απαρέμφατο. Μέσα από μια αρμονική συμβίωση κι έναν οριακό συγκερασμό αντιθετικών καταστάσεων, διεγείρονται παράλληλα, στα έργα αυτού του ταλαντούχου εικαστικού φωτογράφου, πνευματικές συνιζήσεις με έναν βαθειά επεξεργασμένο και ποιητικής τάξης λυρισμό, που αναφύεται ανάμεσα στην αίσθηση και την ψευδαίσθηση.