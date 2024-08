Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 22 Αυγούστου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 22 Αυγούστου στην καρδιά της πόλης.

Για πότε τελειώνει και ο Αύγουστος! Καθώς οι μέρες του καλοκαιριού διαδέχονται η μία την άλλη, η Αθήνα προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Πέμπτη 22 Αυγούστου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν προβολή στην ταράτσα του ΕΜΣΤ

Προς τιμή της υπέρτατης Τζίνα Ρόουλαντς το 14ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ διοργανώνει στις 22 Αυγούστου, στην ταράτσα του ΕΜΣΤ, μια προβολή της «Γκλόρια» του Τζον Κασαβέτη. Είσοδος ελεύθερη.

Η Τζίνα Ρόουλαντς είναι εκπληκτική στο ρόλο της Γκλόρια, μιας περπατημένης γυναίκας που κάποτε είχε σχέση με ένα από τα αφεντικά της νεοϋορκέζικης μαφίας. Αντί όμως, όπως συνηθίζεται, να έρθει ξαφνικά αντιμέτωπη με το παρελθόν της, του χτυπάει η ίδια την πόρτα. Τη στιγμή μάλιστα που οι γείτονές της φαίνεται να έχουν μπει στο στόχαστρο των εκτελεστών της οργάνωσης. Η Γκλόρια προλαβαίνει να πάρει το μικρό τους γιο και να ξεφύγει μαζί του στο Μανχάταν. Πλέον θα κάνει τα πάντα για να τον προστατέψει.

Αυτή η άτυπη υιοθεσία θα μπορούσε να αντανακλά και την απρόσμενη συνεργασία του Κασαβέτη με τα στούντιο. Μόνο που δεν ήταν η Columbia αυτή που πήρε τον ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη υπό τη σκέπη της. Ήταν, αντίθετα, ο Κασαβέτης αυτός που υιοθέτησε άθελά του μια χολιγουντιανή ταινία. Για την ακρίβεια, παρότι είχε γράψει κάπως επιπόλαια το σενάριό της, δεν είχε καμία διάθεση να το σκηνοθετήσει, μέχρι που τον πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβε η Ρόουλαντς. Και, μιας κι ήταν παντρεμένοι, είπε να της κάνει τη χάρη, για να της χαρίσει αυτό που πάντα αναζητούσε: έναν ρόλο μεγαλύτερο απ’ τη ζωή την ίδια, για μια όμορφη και δυναμική γυναίκα που δεν είχε ανάγκη ποτέ κανέναν.

Γύρω απ’ αυτή την εν τέλει σαρωτική σπουδή χαρακτήρα, απλώνεται ένα εναλλακτικό νεο-νουάρ τοποθετημένο στη λιγότερο φωτογενή πλευρά της ζωής και της Νέας Υόρκης. Γνωρίζοντας καλύτερα απ’ τον καθένα τις εγγενείς αδυναμίες του σεναρίου του, ο Κασαβέτης κατάφερε να το πάρει και να το ανυψώσει πέρα απ’ την χολιγουντιανή αφέλεια, παραδίδοντας ένα φιλμ τραχύ και συνάμα τρυφερό, αφτιασίδωτο αλλά συναρπαστικό και πολυεπίπεδο. Μια sui generis ταινία που αναδύθηκε μέσα από τις αντιφάσεις της. Ένα ευτυχές ατύχημα, που κόντρα σε κάθε λογική, έφτασε να κερδίσει το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και μια περίοπτη θέση στη λίστα με τα μοντέρνα κλασικά του αμερικανικού σινεμά. Θοδωρής Καραμανώλης

Σκηνοθεσία: Τζον Κασσαβέτης Πρωταγωνιστούν: Τζίνα Ρόουλαντς, Τζον Αντάμες, Μπακ Χένρι, Τζούλι Κάρμεν Διάρκεια: 122’ Έτος Παραγωγής: 1980. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Διανομή δελτίων 1 ώρα πριν από την προβολή. Πέμπτη 22 Αυγούστου | 21.30.

Δωρεάν στην αίθουσα τέχνης Δύο Χωριά

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η αίθουσα τέχνης Δύο Χωριά θα παρουσιάζει μια μεγάλη ατομική έκθεση του Έλληνα εικαστικού Ηλία Καφούρου με τίτλο “Impersonal Trainer”. Την έκθεση συνεπιμελήθηκε η εικαστικός Ντόρα Οικονόμου. Πρόκειται για την τρίτη ατομική έκθεση του Καφούρου με τη Γκαλερί Δύο Χωριά και η πρώτη έκθεσή του στον χώρο της γκαλερί στην Ακρόπολη.

Ο Ηλίας Καφούρος (γ. 1978, Αθήνα, Ελλάδα) ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ο καλλιτέχνης έχει λάβει πτυχίο BFA στη Ζωγραφική από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και έχει σπουδάσει Animation στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης. Οι ατομικές εκθέσεις του Καφούρου περιλαμβάνουν: “Push Buttons” στη Γκαλερί Δύο Χωριά, Αθήνα, “Incognito” στη Γκαλερί Δύο Χωριά, Μύκονος, “The Image is Unsustainable” στη Γκαλερί Francoise Heitsch, Μόναχο, “A Thesis on the Shelf” στη Γκαλερί AD, Αθήνα, και “High on Definition” στο Volta 7, Βασιλεία.

Οι ομαδικές εκθέσεις του Καφούρου περιλαμβάνουν: ‘A Vibrant Sanctuary’ UNTITLED Miami, Γκαλερί Δύο Χωριά, Μαϊάμι; “Νίκος Αλεξίου. Η Συλλογή”, Επιμέλεια Πολύνα Κοσμαδάκη και Γιώργος Τζιρτζιλάκης στο Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα; “After Hope”, στη Γκαλερί Δύο Χωριά, Αθήνα, “Art-Athina Pop Up” στη Γκαλερί Δύο Χωριά, Αθήνα, “Symbols and Iconic Ruins” στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα, “Newer Revolutionary Narratives-Transitions of an Ideal Nation” στο J&E Vatis Art Hall, Σύρος, και “Caritas Romana: 15 Acts of Devotion” στην κεντρική έκθεση του 59ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, στο Hypebeast, στο Vitamin D2 και στο Artforum. Επίσης έχει συνεργαστεί με τον οίκο Hermès για τη δημιουργία μιας σειράς σχεδίων για τα θρυλικά μεταξωτά φουλάρια Hermès. Το 2013 έλαβε την επιχορήγηση του Ιδρύματος Fulbright.

“Αμμόχωστος 3,5%” – Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας

Πενήντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ο Σωτήρης Δανέζης παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό την έκθεση φωτογραφίας και πολυμέσων με τίτλο “Αμμόχωστος 3,5%”.

Ο δημοσιογράφος, με το πλούσιο έργο σε 80 χώρες του κόσμου, φωτογραφίζει το 3,5% του εδάφους της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στο οποίο έδωσε πρόσβαση το κατοχικό καθεστώς πριν τρία χρόνια και καταγράφει πολύτιμες μαρτυρίες για τα γεγονότα που σημάδεψαν την Κύπρο.

Η έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα” στο Θησείο, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), περιλαμβάνει περισσότερες από εκατό φωτογραφίες, αρχειακό υλικό και αποσπάσματα από δώδεκα συνεντεύξεις κατοίκων της πόλης-συμβόλου της κυπριακής τραγωδίας.