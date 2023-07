Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 27 Ιουλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Πέμπτη 27 Ιουλίου.

"Οποιος θέλει να χωρίσει...να σηκώσει το χέρι του" στη Γλυφάδα

Μετά την sold-out επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η κωμωδία "Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!", του Γιώργου Καπουτζίδη, με την Κατιάνα Μπαλανίκα και έναν νεανικό θίασο ταλαντούχων ηθοποιών επανέρχεται και περιοδεύει σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα θα παρουσιαστεί στις 27 Ιουλίου δωρεάν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γλυφάδας.

Το πρώτο θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας παράσταση, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, αναδεικνύοντας προβληματισμούς και κοινωνικά ζητήματα.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα συναντά και πάλι τους Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη, Ευθύμη Γεωργόπουλο και Αποστόλη Ψαρρό - μέλη του θιάσου της πρώτης παράστασης - και μαζί με τις νέες προσθήκες στην ομάδα, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργο Ξούλο, Μάριο Δερβιτσιώτη.

Τοποθεσία: Γ' Μαρίνα Γλυφάδας - Ώρα έναρξης: 20.30

Είσοδος Ελεύθερη - Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Γλυφάδας.

“Ay, Carmela!” του Χοσέ Σάντσις στο Θέατρο Κολωνού

Θεατρική παράσταση από τη Θεατρική Εταιρεία THEARTES σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού. Ένα μανιφέστο κατά της βαρβαρότητας, γεμάτο ευαισθησία, με πολύ χιούμορ.

Πρόκειται για ένα αντιπολεμικό, έντονα αλληγορικό έργο, που διαδραματίζεται κατά την περίοδο του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου και έχει ως αφετηρία το ερώτημα: Τι μπορεί να συμβεί όταν βρεθείς στη λάθος πλευρά της ιστορίας και πόσα είσαι διατεθειμένος να κάνεις στον βωμό της ελευθερίας (σου);

Πρωταγωνιστές, δύο ηθοποιοί, μέσα από την περιπέτεια των οποίων φωτίζεται η συλλογική τραγωδία ενός λαού που μαστίζεται από την εμφύλια διαμάχη, η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης αντιμέτωπης με τον πόνο, ο συλλογικός αλληλοσεβασμός, η αξιοπρέπεια του καλλιτέχνη, η ανθρώπινη ευαισθησία καθώς και η ανάγκη να μη χαθεί η ιστορική μνήμη.

Διανομή: Κατερίνα Μπιλάλη, Κωνσταντίνος Κυριακού

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 21:00 | Θέατρο Κολωνού

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour | Aglaia Konrad, OBSTAKLES (2023) JOHN KOUSKOUTIS

Από τις 7 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο", σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες, η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργήσει νέα έργα για την έκθεση.

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέα, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι αναφορά στο έργο του Μichelangelo Pistoletto Tρίτος Παράδεισος που δημιούργησε για τα Αισχύλεια το 2014, αποτύπωμα το οποίου παραμένει έκτοτε στο προαύλιο του Παλαιού Ελαιουργείου.

Έκθεση "Σύμπαν Μιρό"

O Joan Miro στα 85α του γενέθλια στο στούντιό του στην Palma de Majorca της Ισπανίας το 1978. AP

Στο Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζεται η έκθεση "Σύμπαν Μιρό". Περιλαμβάνει τρία ζωγραφικά έργα, δύο γλυπτά και πέντε φωτογραφίες του θρυλικού καλλιτέχνη και την επιμελήθηκε η Βερονίκ Ντυπά.

Η έκθεση με έργα από το τελευταίο δημιουργικό στάδιο του καλλιτέχνη, δείχνει πώς εδραιώνει το δικό του στυλ, το οποίο διυλίζει σιγά-σιγά σε όλη την μακρά πορεία του. Αυτή την περίοδο, ο Μιρό εργάζεται σε δημιουργικούς κύκλους, συνδυάζοντας έργα πιο περιεκτικά, που τείνουν να καλύψουν όλη την ζωγραφική επιφάνεια, με άλλα, πιο νηφάλια, με πινελιές κίνησης και πιο ποιητικά, στα οποία κυριαρχεί το κενό. Παρά τις διαφορές στην μορφή, τα τρία ζωγραφικά έργα έχουν ως κοινό σημείο την χρήση του ίδιου χρωματικού φάσματος, που περιορίζεται στα αρχικά χρώματα, συνοδεία του μαύρου, το οποίο εδώ αποκτά δομική λειτουργία.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην έκθεση ανήκουν στο Ίδρυμα Joan Miró και είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας, της εταιρείας Abertis και των Ιδρυμάτων Abertis και Joan Miró, για την προώθηση του ισπανικού πολιτισμού και των Ισπανών καλλιτεχνών.

Η έκθεση γίνεται το πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, με την ευκαιρία της Ισπανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 13/07 έως 27/07/2023. Περισσότερα εδώ…

"Devon Loch" στις Kalfayan Galleries

Sasha Streshna- Rock, Paper, Scissors /2023 /130x190cm_ KALFAYAN GALLERIES

Οι Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα) παρουσιάζουν την ατομική έκθεση της Sasha Streshna με τίτλο «Devon Loch». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 (19.00 – 22.00).

Στην ατομική της έκθεση στην γκαλερί Kalfayan, η Sasha Streshna παρουσιάζει μια νέα σειρά ελαιογραφιών που συνεχίζουν την έρευνά της πάνω στην παράδοση της ιστορικής δυτικής ζωγραφικής, εστιάζοντας κυρίως σε αναπαραστάσεις βίας, καταστολής και εξουσίας. Για την νέα αυτή σειρά η Streshna αντλεί υλικό από τις εικονογραφήσεις σοβιετικών σχολικών βιβλίων ιστορίας.

Συγκαλύπτοντας τα στοιχεία που θα επέτρεπαν στον θεατή να αναγνωρίσει το απεικονιζόμενο γεγονός, η Streshna μεταπλάθει τις εικόνες σε ζωγραφική γλώσσα με υπαινικτικά περιγράμματα και χρωματική παλέτα χωρίς φαινομενικά υψηλές εντάσεις. Πραγματεύεται έτσι ιστορίες εξεγέρσεων, ανυπακοής και ρήξεων περισσότερο ως ασαφείς αναμνήσεις και ψυχικά φορτία παρά ως συγκεκριμένα συμβάντα.

Εγκαίνια: Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 19.00 – 22.00, Διάρκεια έκθεσης: 28 Ιουνίου – 16 Σεπτεμβρίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11.00 - 15.00 | Τρίτη - Παρασκευή 11.00 - 19.00 | Σάββατο 11.00 – 15.00. Αύγουστος: Κλειστά.

