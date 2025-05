Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 15 Μαΐου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 15 Μαΐου στην καρδιά της πόλης.

Ο Μάιος έφτασε στη μέση του και εμείς συνεχίζουμε να ψάχνουμε δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 15 Μαΐου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Μουσείο Γουναρόπουλου και Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2025

Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάται σ’ όλες τις χώρες-μέλη του ICOM, με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις, ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Με την ευκαιρία του εορτασμού για τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων 2025, με θέμα “Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή“, το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου θα παρουσιάσει δύο ξεναγήσεις στη μόνιμη συλλογή των έργων του Γιώργου Γουναρόπουλου και τρεις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης “Στα μονοπάτια της Ιαπωνικής Αισθητικής”.

Την Πέμπτη 15 Μαΐου, 12:00-13:00, ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή των έργων του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου από τη Διονυσία Γιακουμή, Δρ Ιστορίας της τέχνης και Επιμελήτρια του Μουσείου.

Lullaby Project – Μουσικές Συνδέσεις

Την Πέμπτη 15 Μαΐου στις 20.00 η συναυλία του Lullaby Project επιστρέφει για όγδοη συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης El Sistema Greece και το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.

Το κοινωνικό μουσικό πρόγραμμα Lullaby Project παρέχει έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης για τις συμμετέχουσες/τους συμμετέχοντες, που μαζί με συνθέτριες/συνθέτες και τραγουδοποιούς, μετατρέπουν τις προσωπικές τους ιστορίες για τη σχέση τους με τα παιδιά σε πρωτότυπα μουσικά έργα. Τα κομμάτια που δημιουργούνται αναδεικνύουν την ποικιλομορφία της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από τη γονεϊκότητα ή έναν επαγγελματικό ρόλο που σχετίζεται με τα παιδιά.

Φέτος, το El Sistema Greece δημιουργεί Μουσικές Συνδέσεις που υπερβαίνουν τα όρια του φύλου ή της βιολογικής συγγένειας. Μέσα από πρωτότυπες μουσικές δημιουργίες, αναδεικνύονται ιστορίες που αγγίζουν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, προσκαλώντας μας σε έναν κόσμο ενσυναίσθησης, αποδοχής και ουσιαστικής επαφής.

“Mikis Theodorakis le Francais”

Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 και ώρα 8 το βράδυ, στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα “Mikis Theodorakis Le Français”, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη.

Στη σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τη Γαλλία, όπου σπούδασε και έζησε κατά διαστήματα, θα αναφερθούν οι:

Elisabeth Bargue, Δρ Ιστορικός Τέχνης – Μουσειολόγος

Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί ο κύκλος τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γάλλου ποιητή Paul Éluard (1895-1952) για φωνή και πιάνο, καθώς και τραγούδια του συνθέτη στα γαλλικά.

Ερμηνεύουν:

Δάφνη Πανουργιά, τραγούδι

Φένια Παπαδόδημα, τραγούδι

Μάριος Καζάς, πιάνο

Quartetto AMAI “Say it with classical music”

Το Amai Quartet παρουσιάζει το ταξίδι μιας εκκολαπτόμενης μουσικού, από την πρώτη γνωριμία με το τσέλο μέχρι την εξερεύνηση διαφόρων τεχνικών εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής εναρμόνισης. Το μουσικό ρεπερτόριο σκιαγραφεί διακριτικά το θέμα της παράστασης. Καθ’ όλη τη διάρκεια, αποκαλύπτονται αποσπάσματα από ένα σύγχρονο κομμάτι, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να συνδυάσει τα μέρη και να απολαύσει το πλήρες έργο στο τέλος της συναυλίας.

Πρόγραμμα:

Luigi Boccherini: Quartetto in do magg. op. 2 n. 6: Allegro con spirito

Joseph Haydn: Quartet op. 76. N.1: Allegro con spirito

Aleksey Igudesman: Si Señor! (with String Quartet impro)

Johannes Brahms: Quartetto n. 3 op. 67: Agitato

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartetto n. 14 in sol magg. KV 387: Molto allegro

Dmitrij Sostakovic: Quartetto n. 4 op. 83: Allegretto

Caroline Shaw: Entr’Acte

Συντελεστές:

Βιολί: Murasaki Fukuda

Βιολί: Chiara Siciliano

Βιόλα: U Chon Wong

Τσέλο: Anna Tonini-Bossi

Κρατήσεις θέσεων εδώ