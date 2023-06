Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 29 Ιουνίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Πέμπτη 29 Ιουνίου.

ADVERTISING

Ο Λεωνίδας Καβάκος σε μια μαγική βραδιά με τη Φιλαρμονική της Βιέννης

Καλοκαιρινές βραδιές στην οθόνη του Κήπου με μεγάλες παραστάσεις όπερας και συναυλίες από σπουδαία ορχηστρικά σύνολα, ερμηνευτές με εντυπωσιακή διεθνή πορεία και εμβληματικούς αρχιμουσικούς της εποχής μας. Φέτος, απολαμβάνουμε στο υπαίθριο μουσικό σινεμά του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για δεύτερη χρονιά τους καρπούς της συνεργασίας του με την UNITEL, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου σε όλο τον κόσμο.

Ο Λεωνίδας Καβάκος σε μια μαγική βραδιά με τη Φιλαρμονική της Βιέννης TERRY LINKE

Μετά την Ιταλία και την Αρένα της Βερόνας, από όπου παρακολουθήσαμε την «Κάρμεν», σειρά έχει η Αυστρία. Έτσι, την Πέμπτη 29 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, θα συναντήσουμε στην περίφημη Musikverein [Μουζίκφεραϊν] τον σούπερ σταρ του βιολιού Λεωνίδα Καβάκο, τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον καταξιωμένο δανό μαέστρο Herbert Blomstedt [Χέρμπερτ Μπλόμστεντ], που θα μας μεταφέρουν σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, μέσα από συναρπαστικά έργα του ρεπερτορίου του 18ου, του 19ου και του 20ού αιώνα.

Στο πρόγραμμα του Έλληνα βιρτουόζου βιολονίστα, το Kοντσέρτο για βιολί σε ρε μείζονα του Johannes Brahms [Γιοχάννες Μπραμς] και το τρίτο μέρος από την Παρτίτα αρ. 1 σε σι ελάσσονα για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach [Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ]. Η προβολή ολοκληρώνεται με την Πέμπτη Συμφωνία του Carl Nielsen [Καρλ Νήλσεν], μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές δημιουργίες του επιφανούς δανού συνθέτη. as Kavakos, together with the Philharmoniker, kes this beautiful work arue celebration.” Περισσότερα εδώ...

"Ο Μπόρχες ομιλητής. Θέματα, τόποι και συσχετισμοί στις διαλέξεις του"

Η Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα και το Ινστιτούτο Θερβάντες διοργανώνουν την διάλεξη της φιλολόγου και καθηγήτριας Μαριέλα Κριστίνα Μπλάνκο, σχετικά με μια λιγότερο γνωστή πλευρά του μεγάλου Αργεντινού συγγραφέα, Χόρχε Λουίς Μπόρχες, εκείνη του ομιλητή.

Πού έχει δώσει διαλέξεις ο Μπόρχες και πάνω σε ποιά θέματα του άρεσε να μιλάει; Ποιοί τον καλούσαν και πώς τον υποδεχόταν το κοινό; Η Μαριέλα Κριστίνα Μπλάνκο απαντά αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το ρητορικό ταλέντο του συγγραφέα που σημάδεψε την παγκόσμια λογοτεχνία.

Μεταξύ 1949 και 1955, ο Μπόρχες έγινε ένας επιτυχημένος ομιλητής, ο οποίος πέρασε απ’ όλες τις επαρχίες της Αργεντινής και επισκεπτόταν τακτικά το Μοντεβιδέο για να κάνει μαθήματα και να δώσει διαλέξεις πάνω σε διάφορα θέματα: αργεντίνικη, αγγλική και γερμανική λογοτεχνία, βουδισμό, μυστικιστές φιλοσόφους και φανταστική λογοτεχνία, μεταξύ άλλων. Αυτή η περίοδος συμπίπτει με την φάση της αντίθεσής του με το καθεστώς των Περόν και του προβληματισμού του σχετικά με τον ρόλο του συγγραφέα στην κοινωνία.

Η διάλεξη αυτή αναδεικνύει τις περιοδείες του Μπόρχες ως ομιλητή, τους φορείς που τον καλούσαν, τους συγγραφείς που τον παρουσίαζαν και την υποδοχή που του επεφύλασσε το κοινό στις διάφορες περιοχές της Αργεντινής. Αυτά τα στοιχεία και άλλες λεπτομέρειες, αποκαλύπτουν σιγά-σιγά μια άλλη πλευρά του συγγραφέα.

Χώρος: Ινστιτούτο Θερβάντες, Αθήνα / Παρατήρηση: Με διαδοχική μετάφραση στα ελληνικά.

"Devon Loch" στις Kalfayan Galleries

Sasha Streshna- Rock, Paper, Scissors /2023 /130x190cm_ KALFAYAN GALLERIES

Οι Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα) παρουσιάζουν την ατομική έκθεση της Sasha Streshna με τίτλο «Devon Loch». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023 (19.00 – 22.00).

Στην ατομική της έκθεση στην γκαλερί Kalfayan, η Sasha Streshna παρουσιάζει μια νέα σειρά ελαιογραφιών που συνεχίζουν την έρευνά της πάνω στην παράδοση της ιστορικής δυτικής ζωγραφικής, εστιάζοντας κυρίως σε αναπαραστάσεις βίας, καταστολής και εξουσίας. Για την νέα αυτή σειρά η Streshna αντλεί υλικό από τις εικονογραφήσεις σοβιετικών σχολικών βιβλίων ιστορίας.

Συγκαλύπτοντας τα στοιχεία που θα επέτρεπαν στον θεατή να αναγνωρίσει το απεικονιζόμενο γεγονός, η Streshna μεταπλάθει τις εικόνες σε ζωγραφική γλώσσα με υπαινικτικά περιγράμματα και χρωματική παλέτα χωρίς φαινομενικά υψηλές εντάσεις. Πραγματεύεται έτσι ιστορίες εξεγέρσεων, ανυπακοής και ρήξεων περισσότερο ως ασαφείς αναμνήσεις και ψυχικά φορτία παρά ως συγκεκριμένα συμβάντα.

Εγκαίνια: Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 19.00 – 22.00, Διάρκεια έκθεσης: 28 Ιουνίου – 16 Σεπτεμβρίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11.00 - 15.00 | Τρίτη - Παρασκευή 11.00 - 19.00 | Σάββατο 11.00 – 15.00. Αύγουστος: Κλειστά.

Μυστήριο 59: U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας

Dealing with fireworks | Εμμανουέλα Σακελλάρη ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει, στο πλαίσιο της δράσης Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Πατρίσιας Απέργη και της ομάδας σύγχρονου χορού Αερίτες, την περιπατητική site specific παράσταση *Dance MyS+eries / Season 2. Στις 29 & 30 Ιουνίου και 1 & 2 Ιουλίου, έξι νέοι χορογράφοι ολοκληρώνουν τη διετή καλλιτεχνική τους έρευνα στην Ελευσίνα και μοιράζονται τα έργα τους σε διαφορετικά σημεία της πόλης, ανοίγοντας την επικοινωνία με τον δημόσιο χώρο.

* λογοπαίγνιο με τις φράσεις dance mysteries και dance my series)

Κι ενώ τον πρώτο χρόνο οι έξι νέοι χορογράφοι, Χριστιάνα Κοσιάρη, Γιώργος Παπαδόπουλος, Ελιάν Ρουμιέ, Εμμανουέλα Σακελλάρη, Κατερίνα Φώτη, Διαμάντω Χατζηζαχαρία που συμμετείχαν στην Ακαδημία Χορογραφίας, παρουσίασαν τα Dance MyS+eries / Season 1 με τη μορφή open sharing στο X-Bowling Art Center, που φιλοξένησε την Ακαδημία, στη δεύτερη σεζόν, με οδηγούς τη Δήμητρα Μητροπούλου, την Caterina Politi και τον Ηλία Χατζηγεωργίου, παρουσιάζουν τα 15λεπτης διάρκειας έργα τους στον δημόσιο χώρο, συνομιλώντας με την ιστορία της πόλης, τους ανθρώπους, τα κτήρια και τις γειτονιές της.

Χώρος: Δημόσιος χώρος Ελευσίνας | Σημείο συγκέντρωσης: Φουγάρο ΙΡΙΣ, Ώρα προσέλευσης: 19:10, Ώρα έναρξης: 19:30.

New Religion, True Religion, Bigger than the Pope

New Religion, True Religion, Bigger than the Pope / Tyrell Winston ΓΚΑΛΕΡΙ ALLOUCHE BENIAS

Στην γκαλερί Allouche Benias παρουσιάζεται ατομική έκθεση του Tyrell Winston με τίτλο "New Religion, True Religion, Bigger than the Pope".

O Tyrrell Winston (γεν. 1985, Καλιφόρνια) είναι καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται ανάμεσα στο Ντιτρόιτ και στο Μπρούκλιν. H δουλειά του είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συλλογής, ταξινόμησης και μετατροπής απορριφθέντων αντικειμένων. Ο Winston ανέπτυξε μια παθιασμένη συνήθεια συλλογής αντικειμένων από τους δρόμους του Μανχάταν και του Μπρούκλιν, ωθούμενη από την επιθυμία του να εξυπηρετεί το κοινό, να εξετάζει τα αντικείμενα και να διατηρεί την ενέργεια που ενέχουν. Κύριο θέμα στη δουλειά του Winston είναι η παρουσίαση αντικρουόμενων αντικειμένων με σκοπό την εξερεύνηση του συμβολισμού τους. Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία, εμβαθύνει σε θέματα ελπίδας και απελπισίας, αναγέννησης και ανανέωσης, ζωτικότητας και απερισκεψίας.

To 1997 η εφημερίδα L’Equipe ανακήρυξε τον Jordan "μεγαλύτερο από τον Πάπα" μετά από ένα αγώνα μπάσκετ με τους Chicago Bulls πριν την αγωνιστική περίοδο στο Παρίσι. Σήμερα οι αθλητές και οι διασημότητες αποτελούν τους νέους θεούς. Η αθανασία φαίνεται πιο απτή από ποτέ, επομένως ποιανού τα επιτεύγματα θα θυμόμαστε αύριο;

Ένα από τα γνωστότερα έργα του Winston περιλαμβάνει επιτοίχια γλυπτά από μπάλες του μπάσκετ με αναφορές στην έννοια της ενσωματωμένης ιστορίας και στο πώς μπορεί να αφαιρεθεί από ένα αντικείμενο το παρελθόν του.

Allouche Benias Gallery / Κανάρη 1, Σύνταγμα, τηλ.: 2103389111/Τρ.-Παρ.: 11 π.μ. - 7 μ.μ., Σαβ.: 11 π.μ. - 5 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη - Έως 22/07.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις