Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του 2024, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, και η Αθήνα συνεχίζει ακάθεκτη και στολισμένη να προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Ένα εικαστικό… Album με δωρεάν είσοδο

Η αίθουσα τέχνης “έκφραση – γιάννα γραμματοπούλου” παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Σταύρου Κάσση με τίτλο “Album”. Κεντρικό θέμα στη δουλειά του Κάσση είναι ο τουρισμός τον οποίο και προσεγγίζει τόσο ως «κοινωνικό φαινόμενο, όσο κι ως τρόπο θέασης του κόσμου», όπως αναφέρει ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής Χριστόφορος Μαρίνος.

Ο καλλιτέχνης δημιουργεί κολλάζ χρησιμοποιώντας πληθώρα διαφορετικών υλικών – φωτογραφίες από παζάρια και αποκόμματα περιοδικών που συνδυάζονται με υλικά του αστικού περιβάλλοντος, όπως κομμάτια ασφάλτου, τούβλα, καρφιά, καφάσια και κομμάτια επίπλων. Δημιουργεί συνθέσεις άναρχες, τοποθετημένες στον χώρο με τέτοιο τρόπο, που σκοπίμως μοιάζουν μη ολοκληρωμένες και λειτουργικές, «ένα είδος «φτωχής τέχνης» με μπαρόκ χαρακτηριστικά».

«Κάθε εικόνα είναι λειψή, αποκομμένη από το χωρικό ή χρονικό της συγκείμενο… επιφέροντας μια χρονική στρέβλωση, μια αφηγηματική ασυνέχεια. Η φωτογραφία γίνεται κι αυτή αντικείμενο που φανερώνει την ευθραυστότητα της ζωής, την ομορφιά και τον πόνο» παρατηρεί ο Χριστόφορος Μαρίνος, ο οποίος χαρακτηρίζει τα έργα του καλλιτέχνη αντιμινιμαλιστικά, πολυσύνθετα και θορυβώδη υπενθυμίζοντας πως η τέχνη είναι συνυφασμένη με τη ζωή. Κείμενο έκθεσης: Χριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός τέχνης και επιμελητής.

History Projected – Προβολές της Ιστορίας “Επεισόδιο 5: Γυναίκες απαντούν” – Δωρεάν στο Γκαίτε

Το Ethnofest – Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας και το Goethe-Institut Athen μας προσκαλούν στο πέμπτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς κινηματογραφικών προβολών History Projected.

Προβολές της Ιστορίας την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024 στις 19:00. Το πρόγραμμα του επεισοδίου με τίτλο “Γυναίκες απαντούν” περιλαμβάνει τις ταινίες “Φούρνοι, μια γυναικεία κοινωνία” των Αλίντα Δημητρίου και Νίκου Κανάκη και “Winter adé” [Αντίο χειμώνα] της Helke Misselwitz.

Επεισόδιο 5: Γυναίκες απαντούν – Δυο ταινίες που φτιάχτηκαν την ανέφελη δεκαετία του ’80, αλλά σε κομβικές στιγμές για την πολιτική ιστορία των χωρών τους (η ελληνική μετά τον “άνεμο της αλλαγής” και η γερμανική αμέσως πριν από την Πτώση του Τείχους). Ένα πρόγραμμα που εστιάζει στις μικροϊστορίες των γυναικών που ζουν σε μια εκδοχή του περιθωρίου – στα b-sides της επίσημης ιστορίας: στην Ανατολική Γερμανία και σε ένα νησί του Αιγαίου που κάποτε ήταν τόπος εξορίας. (Ο τίτλος του προγράμματος είναι μια αναφορά σε μια ταινία μικρού μήκους που γύρισε η Ανιές Βαρντά κατόπιν ανάθεσης του γαλλικής τηλεόρασης για το Διεθνές Έτος Γυναικών [1975].)

Πρόγραμμα 5.12.2024

• 19:00 Φούρνοι, μια γυναικεία κοινωνία, Αλίντα Δημητρίου & Νίκος Κανάκης, 1982, 43΄ (στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους)

• 20:00 Winter adé [Αντίο χειμώνα], Helke Misselwitz, 1988, 116΄ (στα γερμανικά με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους).

Το τι, πώς και για ποιον των WHW – Δωρεάν διάλεξη στο ΕΜΣΤ

Το What, How & for Whom*/WHW είναι μια επιμελητική κολεκτίβα που δημιουργήθηκε το 1999 στο Ζάγκρεμπ και έχει έδρα το Βερολίνο και το Ζάγκρεμπ. Μέλη της είναι οι επιμελήτριες Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić και Sabina Sabolović, καθώς και ο σχεδιαστής Dejan Kršić. Είναι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του επόμενου Skulptur Projekte Münster 2027, της πιο σημαντικής έκθεσης γλυπτικής και τέχνης στον δημόσιο χώρο, παγκοσμίως, που πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια.

* Τι, πώς και για ποιον; τα τρία βασικά ερωτήματα που διέπουν κάθε οικονομική οργάνωση, διέπουν επίσης την ιδέα πίσω από κάθε έκθεση, τον σχεδιασμό, και την υλοποίησή της, καθώς και την παραγωγή και τη διανομή έργων τέχνης και τη θέση του καλλιτέχνη στην αγορά εργασίας.

Στην ομιλία της, το μέλος της ομάδας What, How & for Whom/WHW Ivet Ćurlin θα συζητήσει τους τρόπους με τους οποίους η προοπτική της εργασίας τους σε τοπικό επίπεδο στο Ζάγκρεμπ επηρεάζει συνεχώς την επιμελητική πρακτική τους. Όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Κροατία αντιμετωπίζει τις ανησυχητικές συνέπειες του ακροδεξιού λαϊκισμού και του ιστορικού αναθεωρητισμού. Πώς μπορούμε να επανεξετάσουμε τις εκθέσεις ως μορφές που παρεμβάλλονται σε ιδεολογικές, πολιτικές και υλικές συνθήκες σε εποχές μεγάλων αντιξοοτήτων; Η Ćurlin θα παρουσίασει πρότζεκτ της ομάδας από την αρχή της πρακτικής τους μέχρι τα πιο πρόσφατα.

Είσοδος δωρεάν. Κρατήσεις θέσεων στο link: emst.gr