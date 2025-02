Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στην καρδιά της πόλης.

Ούτε που καταλάβαμε πώς πέρασε ο πρώτος μήνας του 2025 και μπήκε ο Φεβρουάριος, ενώ συνεχίζουμε να ψάχνουμε δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Η ποιητική της ευαλωτότητας” – Δωρεάν εκδήλωση

Στο πλαίσιο του κύκλου παρουσιάσεων καλλιτεχνών ΕΜΣΤ Portraits, η Penny Siopis θα δώσει ομιλία την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στις 19.00. Στη συνέχεια, θα συζητήσει για τη ζωή και το έργο της με την Κατερίνα Γρέγου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Μουσείου και επιμελήτρια της έκθεσης.

Η Penny Siopis, χρησιμοποιώντας πλούσιο εικονογραφικό υλικό, θα εμβαθύνει στην καλλιτεχνική της πρακτική, τις εμπειρίες που την καθόρισαν, και την “ποιητική της ευαλωτότητας”, όπως την ονομάζει η ίδια. Για πενήντα χρόνια, η Siopis εξερευνά και επαναπροσδιορίζει τις ιστορίες που έζησε, σε εποχές κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την καλλιτεχνική γλώσσα της Siopis, η οποία συνδυάζει φεμινισμό, ακτιβισμό και αντιαποικιακή κριτική, αντλώντας από τις ελληνικές και νοτιοαφρικανικές της ρίζες. Μεσοπάτωμα ΕΜΣΤ | Αίθουσα Προβολών.

Modulor Quartet “Un:rest” – Δωρεάν στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Modulor Quartet παρουσιάζει μια συναυλία που εξερευνά τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, συνδυάζοντας κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο. Η συναυλία χαρακτηρίζεται από τη ρευστότητα και τη μεταβλητότητά της, προσφέροντας ένα αισθητηριακό ταξίδι που θυμίζει τις δοκιμασίες της ενηλικίωσης.

Συντελεστές:

Βιολί: Gregor Hänssler

Βιολί: Beatrice Harmon

Βιολί: Mila Krasnyuk

Τσέλο: Milena Umiglia

Πρόγραμμα:

Henry Purcell – Fantasia in Four Parts, Fantasia n. 4 σε ντο ελάσσονα (απόσπασμα)

Johannes Brahms – Κουαρτέτο εγχόρδων Νο. 1 σε ντο ελάσσονα, ό.π. 51, n. 1

1. Romanze: poco adagio (αποσπάσματα)

Maurice Ravel – Κουαρτέτο εγχόρδων σε Φ μείζονα

1. Assez vif – Très rythmé IV. Vif et agité

Pascal Dusapin – Κουαρτέτο εγχόρδων n. 4

Hans Zimmer – Cornfield Chase (Διασκευή για κουαρτέτο εγχόρδων από τον Wayne Neilson)

Εκατό χρόνια αρχιτεκτονική στην Ελλάδα σε εκατό κτίρια (1924-2024)

Η έκθεση με θέμα “Εκατό χρόνια αρχιτεκτονική στην Ελλάδα σε εκατό κτίρια (1924-2024)” πραγματοποιείται στον Πύργο Βιβλίων, στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έως την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025, κατά τις ώρες 10 π.μ. έως 10 μ.μ.

Η έκθεση, επιμελημένη από τον καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλο, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο – λεύκωμα “Εκατό χρόνια αρχιτεκτονική στην Ελλάδα σε εκατό κτίρια (1924-2024)“, το οποίο εκδόθηκε από το grad review σε επιμέλεια Μανώλη Αναστασάκη. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Citylab σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το περιοδικό grad review, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Συλλόγου των Αθηναίων. Αποκλειστικός χορηγός της έκδοσης και της έκθεσης είναι ο Όμιλος AVAX και δημιουργικός συνεργάτης του Citylab είναι η εταιρεία Επίκυκλος.

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα 100 επιλεγμένα κτίρια του βιβλίου, οργανωμένα σε τέσσερις ενότητες, με βάση την ανάλογη χρονολόγηση της έκδοσης. Επιπλέον, κάθε περίοδος επισκοπείται λεπτομερέστερα με την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής παραγωγής στην Ελλάδα μέσα στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Το ηχητικό φόντο στον χώρο της έκθεσης έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Χύτας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί παρουσιάσεις και εργαστήρια για παιδιά από έμπειρους εμψυχωτές.

Η έκθεση «Athens’ Polykatoikias 1930-1975. Formation of a Typology»

Dimitris Kleanthis

[«Οι πολυκατοικίες της Αθήνας, 1930-1975. Η διαμόρφωση μιας τυπολογίας»] προσεγγίζει τον κτιριακό τύπο της «πολυκατοικίας» ως αναπόσπαστο κομμάτι της αστικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στο οποίο αποτυπώθηκαν ιδέες και οράματα για τη ζωή και τη συμβίωση στην πόλη, που σταδιακά συμπυκνώθηκαν σε μια εμβληματική τελική μορφή.

Φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια παρακολουθούν την πρωτοποριακή εξέλιξη των κύριων χαρακτηριστικών της πολυκατοικίας – κατόψεις, είσοδοι και μπαλκόνια.

Η παρουσίαση σχεδίων πολυκατοικιών από πέντε δεκαετίες είναι ένας αναδρομικός φόρος τιμής στις Ελληνίδες και τους Έλληνες αρχιτέκτονες που συνέβαλαν στη γέννηση αυτού του κτιριακού τύπου, αλλά και προσέφεραν μοντέλα για την ανεπίσημη μαζική παραγωγή πολυκατοικιών στη μεταπολεμική περίοδο.

Η έκθεση βασίζεται στην έκδοση Athens’ Polykatoikias 1930-1975 του Γερμανού αρχιτέκτονα Kilian Schmitz-Hübsch και του Έλληνα φωτογράφου Δημήτρη Κλεάνθη, η οποία κυκλοφόρησε το 2023.

Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2025, 17:00, Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000.