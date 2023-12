Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.

”Visualising the Voice of Maria Callas” στο Φουαγέ Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Πολυτεχνείου Κρήτης, και σε συνέχεια του ερευνητικού έργου “Τρισδιάστατο Ψηφιακό Διαδραστικό Μοντέλο της Κεντρικής Σκηνής και των Παρασκηνίων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής”, διοργανώνεται καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο Visualising the Voice of Maria Callas. Οι δημιουργίες που θα προκύψουν από το εργαστήριο θα εκτεθούν από τις 7 έως τις 21 Δεκεμβρίου στο Φουαγέ της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ και στη συνέχεια σε ψηφιακή μορφή στην GNO TV. Την άνοιξη του 2024, θα παρουσιαστούν σε εκθεσιακό χώρο στα Χανιά.

Με την ευκαιρία του εορτασμού των εκατό χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του προηγηθέντος ερευνητικού έργου, το εργαστήριο θα εστιάσει στην περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης της αρχιτεκτονικής με τη μουσική, του χώρου με τον ήχο, ενώ μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων θα στοχεύσει στην πειραματική οπτικοποίηση του ήχου της Μαρίας Κάλλας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του εργαστηρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη χρήση νέων δημιουργικών ψηφιακών εργαλείων.

Η Κάλλας σε μία συγκέντρωση με φίλους ΣΥΛΛΟΓΗ Μουσείου Μαρία Κάλλας

Οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν πάνω σε τρισδιάστατες όψεις (τρισδιάστατα νέφη σημείων) των σκαναρισμένων χώρων της ΕΛΣ –όπως προέκυψαν στο πλαίσιο του προηγούμενου ερευνητικού προγράμματος–, ενώ θα αναζητήσουν τρόπους αποτύπωσης της αλληλεπίδρασης της φωνής της Μαρίας Κάλλας και των χώρων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ως αποτέλεσμα θα δημιουργηθούν εικονικές και υβριδικές εγκαταστάσεις (virtual & hybrid installations) που συνολικά θα φωτίζουν από μια άλλη οπτική αυτή την εμβληματική προσωπικότητα.

Το εργαστήριο διοργανώνεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων (DmLab) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο Φουαγέ Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εγκαίνια: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023, στις 17.00..nationalopera.gr.

Παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου “Γη για όλους/Earth for all”

Την ελληνική έκδοση του βιβλίου με τίτλο: “Γη για Όλους- Earth for All -Ένας οδηγός επιβίωσης για την ανθρωπότητα” θα παρουσιάσουν οι “Εκδόσεις Παπαζήση” και το “World Human Forum” στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου 2023 στο “Σεράφειο” συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων, που λειτουργεί στη συμβολή των οδών Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας υποστηρίζει επικοινωνιακά την ελληνική Έκδοση του Βιβλίου.

Κεντρικοί Ομιλητές:

Σταμάτης Κριμιζής – Ακαδημαϊκός και διαστημικός επιστήμων της NASA,

Τζον Σελνχούμπερ – Γενικός διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συστημάτων (IIASA) και ιδρυτής του Ινστιτούτου Πότσνταμ για την Έρευνα των Κλιματικών Επιπτώσεων (ΡΙΚ).

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης:

Mάρκος Βερέμης – Εταίρος και συνιδρυτής της “Big Pi Ventures” , πρόεδρος της “Upstream” και μέλος της επιτροπής καινοτομίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Εμμανουέλα Δούση – Καθηγήτρια διεθνών θεσμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)-διευθύντρια της έδρας UNESCO για την κλιματική διπλωματία.

Γεράσιμος Κουβαράς – Διευθυντής του Ελληνικού ” Hub – Inner Development Goals” και τέως Γενικός Διευθυντής της “ActionAid Ελλάς”,

Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Μητσοτάκη – Πρόεδρος και συν-ιδρύτρια του “World Human Forum”

Athens Book Space – “Έρωτες, έρωτες, έρωτες”

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζει το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και τον Δεκέμβριο. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, αλλά και πληθώρα δράσεων για παιδιά, όπως εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις αποκλειστικά για τους μικρούς μας φίλους.

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Μεταίχμιο συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 19:00 την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Βαγγέλη Ραπτόπουλου «Έρωτες, έρωτες, έρωτες». Το βιβλίο πραγματεύεται δώδεκα ιστορίες με πρωταγωνιστές που επιμένουν να παλεύουν για την ικανοποίηση της ερωτικής επιθυμίας τους. Δώδεκα παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα, με την τελευταία και μεγαλύτερη να αγκαλιάζει όλες τις προηγούμενες. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος και συντονίστρια του Athens Culture Net Δήμου Αθηναίων, Εριφύλη Μαρωνίτη.

13ο Διεθνές Συνέδριο CoMuseum: Μουσεία και Δικαιοσύνη

Το 13ο Διεθνές Συνέδριο CoMuseum με θέμα “Μουσεία και Δικαιοσύνη” επικεντρώνεται στη δικαιοσύνη και την εκπροσώπηση μέσα στα μουσεία και μέσω των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών.

Θα συζητηθεί ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της Διαφορετικότητας, της Ισότητας, της Συμπερίληψης και της Προσβασιμότητας (Diversity, Equity, Inclusion, Accessibility) εξετάζονται ή εφαρμόζονται εσωτερικά σε πολιτιστικούς οργανισμούς, όσον αφορά στην εργασία, τη διοίκηση και τον προγραμματισμό, και πώς με τη σειρά της αυτή η διαδικασία, ή η έλλειψή της, επηρεάζει την πολιτιστική δράση σε όλο τον κόσμο.

Οι γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι Ελληνικά, Αγγλικά και Ελληνικά στη Νοηματική Γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία. Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν αποκλειστικά στους/στις συμμετέχοντες/ουσες με φυσική παρουσία. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη για όλες τις δράσεις του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, oπότε το κοινό παρακαλείται να προσέλθει νωρίς για να εξασφαλίσει τη θέση του στο Συνέδριο και τα Εργαστήρια. Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138): 6 Δεκεμβρίου 12:00 – 18.00, συνέδριο (και live streaming)

7 Δεκεμβρίου 10:00 – 15.00, εργαστήρια/masterclass Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

”Outreach Project 3” στο Θέατρο Vault

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και οι Συνέργειες Πολιτισμού παρουσιάζουν το “Outreach Project 3”, μια μοναδική πρωτοβουλία που αναδεικνύει μια νέα γενιά θεατρικών συγγραφέων και επανατοποθετεί τη νεοελληνική δραματουργία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τα καίρια ζητήματα της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και της κοινωνικής αποδοχής.

Το “Outreach Project” υποστηρίζει έμπρακτα τους νέους θεατρικούς συγγραφείς, συμβάλλοντας μέχρι σήμερα στην ολοκλήρωση και παρουσίαση στο κοινό δεκατεσσάρων πρωτότυπων θεατρικών έργων, που πραγματεύονται ζητήματα ρευστότητας φύλου και σεξουαλικότητας, σωματικών και ψυχολογικών προκλήσεων, εθνοπολιτισμικής ταυτότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και κοινωνικών ανισοτήτων.

Τα δέκα πρωτότυπα θεατρικά έργα του “Outreach Project 3” που θα παρουσιαστούν με τη μορφή Θεατρικών Αναγνώσεων, ανοιχτών στο κοινό, είναι αποτέλεσμα του τρίμηνου δημιουργικού εργαστηρίου θεατρικής γραφής και του one to one mentoring, που προσφέρουν στους επιλεχθέντες νέους συγγραφείς, οι διεθνώς καταξιωμένοι δραματουργοί/συγγραφείς Βασίλης Κατσικονούρης, Νίνα Ράπη, Χαράλαμπος Γιάννου, Σοφία Καψούρου και Τηλέμαχος Τσαρδάκας, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κώστα Θεωνά.