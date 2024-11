Δωρεάν στην πόλη την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Πρώτες μέρες του Νοέμβρη με την Αθήνα να συνεχίζει να προσφέρει καθημερινά δωρεάν εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Η νέα έκθεση της Χριστίνας Λάππα, δωρεάν στη CL Art Gallery

Η CL Art Gallery Athens με ανακοινώνει την έναρξη της νέας έκθεσης της ζωγράφου Χριστίνας Λάππα “The Touch of Flame – A Captivating Fusion of Color and Emotion“. Η έκθεση προσκαλεί το κοινό να εξερευνήσει τις καινοτόμες εξπρεσιονιστικές φόρμες της καλλιτέχνιδος και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία της στο χρώμα, την κίνηση και την υφή.

Στη νέα αυτή σειρά έργων, η ζωγράφος μεταμορφώνει τις φιγούρες της σε αιθέριες, σχεδόν διάφανες παρουσίες. Οι φιγούρες, επαναλαμβανόμενες με γεωμετρική ακρίβεια μέσα στο καμβά, δημιουργούν μία εντυπωσιακή αντίθεση με τα ζωντανά φόντα, προσδίδοντας μια αίσθηση ηρεμίας και αέρινης κίνησης που αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον και το βλέμμα του θεατή.

“Γιάννης Φωκάς: Έργα 1985 – 2024” – δωρεάν στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διοργανώνει την έκθεση “Γιάννης Φωκάς: Έργα 1985 – 2024“. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, από τις 7 Νοεμβρίου 2024 έως τις 5 Ιανουαρίου 2025, σε επιμέλεια Χριστόφορου Μαρίνου.

Η έκθεση παρουσιάζει την εικαστική πορεία που έχει διαγράψει ο καλλιτέχνης από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η οποία τον κατατάσσει στους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.

Η ζωγραφική του Φωκά ταλαντεύεται ανάμεσα στην ομιλία (επικοινωνία) και τη σιωπή, στην ένταση και την ηρεμία, στο ονειρικό και το πραγματικό, εντέλει ανάμεσα στην αναπαράσταση -στο αναγνωρίσιμο- και την αφαίρεση, καθότι τα έργα του δεν ήταν ποτέ παραστατικά, ούτε όμως και αμιγώς αφαιρετικά. Κατά βάθος, στο επίκεντρο της ζωγραφικής αυτής βρίσκονται ο άνθρωπος και τα ζητήματα που τον απασχολούν. Έργα όπως το Emerald Blue (2016) σχολιάζουν το οικολογικό και το μεταναστευτικό ζήτημα. Το Trophies (2015), όπου ο ζωγράφος αντιπαραθέτει στο κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή το κομμένο κεφάλι ενός αγριόχοιρου, αναφέρεται στους αποκεφαλισμούς του ISIS.

“Ένα εύθραυστο θαύμα” δωρεάν στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα”

Στην έκθεση «Ένα εύθραυστο θαύμα», ο φωτογράφος Χάρης Κακαρούχας συνδυάζει πρόσωπα και τοπία με μια πολύ ευαίσθητη προσέγγιση. Καθαρές ψυχές και παρθένα τοπία. Αυτή είναι η πρώτη ύλη της έκθεσης του φωτογράφου που παρουσιάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων. Και ο καταλύτης που τα συνδέει δεν έχει να κάνει με κάποια φωτογραφική τεχνική.

Ο φωτογράφος Χάρης Κακαρούχας συνδυάζει προσωπογραφία και τοπιογραφία, αναζητώντας την αληθινή ομορφιά της ψυχής και του φυσικού τοπίου. Οι 71 φωτογραφίες του, που περιλαμβάνουν 28 πορτρέτα και 43 τοπία από 32 διαφορετικούς τόπους, αποτυπώνουν ανθρώπους και τοπία με χαμηλούς τόνους και χωρίς εξιδανίκευση, προσφέροντας μια αίσθηση γαλήνης.

Ο Κακαρούχας επιδιώκει να δημιουργήσει ουσιαστικές συναντήσεις με τα θέματα του, αποκαλύπτοντας την αυθεντικότητα πίσω από τις προσωπικότητες. Αντί για ταξιδιωτική φωτογραφία, οι εικόνες του αποτυπώνουν φυσικές στάσεις και συναισθήματα, προβάλλοντας τη φυσικότητα και την αληθινή φωτογραφία ως αναγκαία ανάγκη. Η έκθεση αποτελεί έναν ύμνο στην απλότητα και την ειλικρίνεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Εγκαίνια: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024, 19:00-22:00.