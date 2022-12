Δωρεάν στην πόλη την Πρωτοχρονιά: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 30/12-1/1

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε όμορφα στην πόλη, εντελώς δωρεάν το τριήμερο αυτό της Πρωτοχρονιάς.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, βόλτες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα της πόλης και όμορφες εκδηλώσεις μας δίνουν την ευκαιρία να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με ελεύθερη είσοδο και την αιγίδα πολιτιστικών οργανισμών και φορέων.

ADVERTISING

Αναλυτικότερα:

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Ζωγράφου

Χριστούγεννα ANNA/ PIXABAY

Έως και την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023, οι κεντρικές πλατείες και τα πάρκα του Δήμου Ζωγράφου μεταμορφώνονται! Με το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Πλατεία Τερζάκη, το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο στο Γουδή αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες στην Πλατεία Άνοιξης, στο πάρκο Γουδή, στη Βίλα Ζωγράφου, στον Δημοτικό Πολιτιστικό Πολυχώρο "ΑΛΕΚΑ" αλλά και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν ξεχωριστές στιγμές τα φετινά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πρόγραμμα εδώ...

Παρασκευή 30/12/22 – Πάρτυ με τους «4 on the Floor band» Ώρα έναρξης 6:00 μ.μ. Οι «4 on the Floor band» σας προσκαλούν σε ένα nonstop χορευτικό πάρτυ με επιτυχίες 70s-80s disco, funk και soul. Η μπάντα που ξεκίνησε το 2018 από το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» με αμέτρητες εμφανίσεις σε events της Αθήνας και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.



Με Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Περρή θα υποδεχθεί η Αθήνα το 2023



Μάριος Φραγκούλης και Γιώργος Περρής ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η Αθήνα θα υποδεχθεί τον καινούργιο χρόνο, το 2023 και πάλι στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος με ένα σόου που διοργανώνει ο δήμος Αθηναίων και θα περιλαμβάνει πολλή μουσική, χορό, πυροτεχνήματα και εκπλήξεις.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς, σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, θα είναι ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, οι οποίοι με ένα μουσικό πρόγραμμα που δημιούργησαν ειδικά για τις φετινές γιορτές, θα γιορτάσουν με τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της πόλης, την αλλαγή του χρόνου. Θα τους συνοδεύσει στη σκηνή 10μελής συμφωνική ορχήστρα και σολίστ.

Το πρόγραμμα, θα ανοίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων με κλασικά χριστουγεννιάτικα κομμάτια. Οικοδεσπότες της λαμπερής βραδιάς θα είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο των παρουσιαστών της ΕΡΤ, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων.

Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα θα ξεκινήσει στις 22.30. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης μαζί με τους Αθηναίους θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα, για την αλλαγή του χρόνου, που όπως πάντα θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Στην πλατεία Συντάγματος, τη μουσική σκυτάλη θα αναλάβει η cover band των Bejeezus που θα απογειώσει τη διάθεσή μας με pop, swing, latin και rock ‘n’ roll ρυθμούς για ατέλειωτο χορό!

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πυροτεχνήματα στην αλλαγή της χρονιάς στο ΚΠΙΣΝ 2021/NIKOS KARANIKOLAS

Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται το κοινό για την αλλαγή του χρόνου. Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ανοίγει στις 22.30 ο Jerome Kaluta και η Big Band του με μία μοναδική συναυλία με soul και funk επιτυχίες.

Ο χρόνος αλλάζει με ένα θεαματικό show πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό, ενώ, τα πρώτα λεπτά του νέου έτους, δίνεται το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2023 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στη συνέχεια, στήνεται ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά με τον Ιταλό DJ Beppe Loda. Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι. Οικοδέσποινα της λαμπερής γιορτής είναι η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βραδιά, μέχρι τις 02.00 το πρωί για όσους θέλουν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή παίζοντας με τις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις. Μπαλόνια για τα παιδιά, κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις ολοκληρώνουν το σκηνικό της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ.

Πρώτη έξοδος για το 2023 στη… Βαρβάκειο!

Μετά την αλλαγή του χρόνου, η Βαρβάκειος, η πιο εμβληματική αγορά της πόλης μας περιμένει για να υποδεχθούμε τις πρώτες ώρες του 2023 με ένα ξέφρενο πάρτι, στο οποίο θα συμμετέχουν μερικοί από τους σημαντικότερους djs της Αθήνας.

Ο "Προμηθέας" του Νίκου Καραθάνου -online και δωρεάν- στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση

Andreas Simopoulos

Ο "Προμηθέας", η παράσταση του Νίκου Καραθάνου που έγινε sold-out το 2021 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, κάνει ψηφιακή πρεμιέρα στην οθόνη μας σε κινηματογράφιση Χρήστου Σαρρή, από 1 έως 5 Ιανουαρίου 2023 στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση για να μας εμποτίσει με τη συγκινητική ανθρωπιά και την εύθραυστη δύναμή της.

Ο "Προμηθέας" που σκηνοθέτησε ο Νίκος Καραθάνος στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση δεν είναι αλυσοδεμένος σ' έναν βράχο. Δεν έχει τη μορφή υπερήρωα. Είναι ένας από εμάς. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που ζει μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού του. Ενός σπιτιού που κρύβεται στο εσωτερικό ενός τεράστιου πέτρινου βράχου και αποκαλύπτεται όταν τον σπάνε στα δύο το Κράτος και η Βία. Τα πάντα συμβαίνουν μέσα εκεί αιωρούμενα στον χωροχρόνο κατακλυζόμενα από... μύθους.

Ο Αντώνης Λουδάρος και ο Μέμος Μπεγνής θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους εορταστική εμφάνιση στο City Link!

Στο City Link, στην στοά Σπυρομήλιου, πριν γίνει η μεγάλη αλλαγή του χρόνου, την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε με πολύ τραγούδι σε ένα θέαμα για μικρούς και μεγάλους, με την απόλυτη γιορτινή διακόσμηση και ξεχωριστούς ξυλοπόδαρους.

Ύστερα από τις επιταχυμένες εμφανίσεις τους τις ημέρες των Χριστουγέννων, ο Αντώνης Λουδάρος και ο Μέμος Μπεγνής ολοκληρώνουν τις εορταστικές εκδηλώσεις στο City Link με δύο μεγάλα μουσικά events λίγο πριν υποδεχθούμε το 2023.

Ο δημοφιλής και αγαπημένος ηθοποιός Μέμος Μπεγνής, την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς, Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου από τις 14:00 μέχρι τις 16:20, θα ερμηνεύσει τραγούδια pop & jazz, από το παγκόσμιο ρεπερτόριο και στο πιάνο θα τον συνοδεύσει ο μουσικός Κωνσταντίνος Παγιάτης. Ενώ από 13:00 μέχρι και 17:00, η πανύψηλη ξυλοπόδαρος «Still Walker», θα βρίσκεται στο City Link για να ζήσετε μαζί της την εορταστική ατμόσφαιρα.

Ο μοναδικός Αντώνης Λουδάρος μαζί με την Σαλίνα Γαβαλά, σε μια μουσική γιορτή με τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς Σάββατο 31 Δεκεμβρίου από τις 14:00 μέχρι τις 16:20, ολοκληρώνουν τις εορταστικές εκδηλώσεις του City Link. Κατά την διάρκεια της ημέρας από τις 14:00 μέχρι και τις 18:00, την εμφάνιση του θα κάνει το Christmas Stretching Goblins, ένα show ξεχωριστών ξυλοπόδαρων.

"Ένδυμα Ψυχής" στο Μουσείο Ακρόπολης

Λεπτομέρεια από το κέντημα της φωτογραφίας που αποτυπώνει την παραδοσιακή φορεσιά του Ι. Μακρυγιάννη ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ

Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, παρουσιάζεται στο Μουσείο Ακρόπολης, η εμβληματική έκθεση με τίτλο "Ένδυμα Ψυχής", σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου θα φιλοξενηθούν με μια ξεχωριστή τέχνη 70 ενδυμασίες και στολές του προπερασμένου αιώνα, που διαφύλαξε και διαφυλάττει η αγάπη και το μεράκι ανθρώπων, ιδιαίτερα το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο αλλά και άλλα Μουσεία της χώρας.

Στην έκθεση θα θαυμάσουμε τα 70 έργα κατανεμημένα σε πέντε κύριες ενότητες: ενδυμασίες που ανήκαν σε ιστορικά πρόσωπα, τοπικές φορεσιές από την μητροπολιτική Ελλάδα, την νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη, την Κύπρο και τις "χαμένες πατρίδες".

Η έκθεση θα παραμείνει κλειστή: την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου), το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί από 9 π.μ.-3 μ.μ.

The Callas- Έκθεση "Love Solidarity Death (L.S.D.)" στη Στέγη

"Θέλαμε να κάνουμε ένα αντιμνημείο που να εμπεριέχει όλη μας τη ζωή από πιτσιρικάδες που είμαστε στην Αθήνα" PINELOPI GERASIMOU

Στη Στέγη παρουσιάζεται η έκθεση "Love Solidarity Death (L.S.D.)" των The Callas. Μεσογειακή ψυχεδέλεια, φωσφορίζοντα χαλιά, catwalk, συναυλίες και προβολές ταινιών.

Με την έκθεση-ψυχεδελικό ξόρκι στο παρελθόν, στο τώρα και στο μέλλον της ελληνικής εικαστικής και μουσικής σκηνής "Love Solidarity Death" (L.S.D), οι The Callas (Άρης και Λάκης Ιωνάς) καταλαμβάνουν το -1 της Στέγης γιορτάζοντας τα 20 χρόνια δημιουργίας τους. Μια πολυμορφική, καλειδοσκοπική, εικαστική έκθεση με κεντήματα, εγκαταστάσεις, ζωγραφικά έργα, live performance και έκδοση βιβλίου.

Μπάντα, εικαστικό ντουέτο, και αδέλφια –στη ζωή και στη σκηνή–, εργάζονται πάντα μαζί και πάντα με τους φίλους τους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και τους συγγενείς τους. Οι υφάντρες-κεντήστρες των "ιπτάμενων χαλιών" τους δεν είναι άλλες από τη μητέρα και τη θεία τους. Οι Callasettes δεν είναι άλλες παρά οι γυναίκες που έχουν στο πλάι τους – ως σύντροφοι, συνεργάτριες και φίλες.

Info: Τετάρτη - Κυριακή, 18:00 - 23:00, Στο -1 της Στέγης. onassis.org.

"Seeing the Invisible" στον Εθνικό Κήπο

Seeing The Invisible COURTESY OF OUTSET GREECE / PHOTO BY GEORGIOS ATHANASIOU

Ο Δήμος Αθηναίων και η Outset Greece, διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Εθνικό Κήπο, τη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης "Seeing The Invisible", την πιο φιλόδοξη και εκτεταμένη μέχρι σήμερα έκθεση σύγχρονων έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), η οποία παρουσιάζεται από τις 22 Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει έως και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα έργα της έκθεσης είναι ορατά μόνο μέσω της δωρεάν εφαρμογής Seeing the Invisible, για κινητά και tablets*. Οι επισκέπτες καλούνται, μέσω της εφαρμογής, να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου και να εντοπίσουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται διάσπαρτα στο εσωτερικό του, με τη βοήθεια της προτεινόμενης διαδρομής που εμφανίζει ο χάρτης της εφαρμογής.

Info: Διάρκεια έκθεσης: Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2023. Ώρες επίσκεψης: τις ώρες λειτουργίας του Εθνικού Κήπου (από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου).

H Γεννάδειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει την έκθεση "Βιβλία της Μικρασίας"

H έκθεση "Βιβλία της Μικρασίας" ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η έκθεση παρουσιάζει τη σπουδαία συλλογή μικρασιατικών εκδόσεων, χειρογράφων και τεκμηρίων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης από το 1764 έως το 1922, εστιάζοντας στη γεωγραφική διασπορά των ελληνικών τυπογραφείων με επίκεντρο τη Σμύρνη (η "Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία" καταγράφει πάνω από 2.000 εκδόσεις), καθώς επίσης τις Κυδωνιές και την Τραπεζούντα. Tο βιβλίο, σαν πολιτισμικό αγαθό, συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την πολιτική και θρησκευτική δραστηριότητα των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας.

Η έκθεση ξεδιπλώνεται μέσα στο Κεντρικό Αναγνωστήριο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, με αφετηρία την παρουσίαση του χώρου και των ανθρώπων της πολυπολιτισμικής Μικράς Ασίας, μέσα από χάρτες, ιστορικά και γεωγραφικά βιβλία του 19ου αιώνα, σπανιότατες καραμανλίδικες και φραγκοχιώτικες εκδόσεις, καθώς και λεξικά.

Εκδόσεις από τη Σχολή των Κυδωνιών, κανονισμοί των σχολών της Σμύρνης, αλφαβητάρια και σχολικά εγχειρίδια τεκμηριώνουν τις πολλαπλές εκπαιδευτικές δράσεις. Λειτουργικά και θεολογικά βιβλία με κορυφαία την Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Συμεών, το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στη Σμύρνη το 1764, μαρτυρούν την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας.

Μια ευρεία γκάμα μυθιστορημάτων ή θεατρικών έργων σηματοδοτούν ένα έντονο λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Ξεχωρίζουν ο Νέος Ερωτόκριτος του Διονυσίου Φωτεινού, έργα του Φαναριώτη Παναγιώτη Σούτσου και ανθολογίες ποιημάτων. Από τα γαλλικά μεταφράζονται έργα του Μολιέρου, του Μοντεσκιέ, του Βολταίρου και του Λαμαρτίνου, ενώ από τα ρωσικά ο Ντοστογιέφσκι. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καραμανλίδικες λογοτεχνικές εκδόσεις, όπως η μετάφραση του έργου Κόμης Μοντεχρήστος του Αλέξανδρου Δουμά.

Επιμέλεια: Ειρήνη Σολομωνίδη, Επικεφαλής Βιβλιοθηκάριος της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Διάρκεια έκθεσης: 14.12.2022 - 28.02.2023. Χώρος: Κεντρικό Αναγνωστήριο Γενναδείου Βιβλιοθήκης (Σουηδίας 61, Αθήνα). Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή: 9:00 - 16:30. Πέμπτη: 9:00 - 19:30. Σάββατο: 9:00 - 13:30.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις