Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο τη Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου.

Συναυλία "Εδώ είναι του … Ρασούλη"

Μια μοναδική συναυλία – αφιέρωμα στον μεγάλο δημιουργό Μανώλη Ρασούλη, 12 χρόνια μετά τον θάνατό του, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στο Π. Φάληρο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Φαληρικά 2023».

Τραγουδοποιός, ερμηνευτής, συγγραφέας και δημοσιογράφος, με δεκάδες αγαπημένα τραγούδια, εκατοντάδες άρθρα, ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεοπτικές συνεντεύξεις και αφιερώματα, ο Μανώλης Ρασούλης έχει χαρακτηριστεί ένας από τους καλύτερους στιχουργούς των τελευταίων ετών.

Εμβληματικά τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί από σημαντικούς καλλιτέχνες και πολλά από αυτά διαμόρφωσαν μουσικά την εποχή τους. Στο αφιέρωμα που θα γίνει στο Π. Φάληρο συμμετέχουν φίλοι, συνοδοιπόροι, συνεργάτες, καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από το έργο και την προσωπικότητα και βρέθηκαν πολύ κοντά στο πνεύμα του Μανώλη Ρασούλη, αλλά και η νεότερη γενιά που παίρνει τη σκυτάλη και δίνει το δικό της στίγμα σε αγαπημένα κομμάτια, ερμηνεύοντας σημαντικά και πασίγνωστα τραγούδια του.

Σε αυτή την παράσταση, η Ελένη Βιτάλη, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Θάνος Ματζίλης, ο Κωνσταντίνος Στεφανής και η Ναταλία Ρασούλη θα ερμηνεύσουν τραγούδια από το πλούσιο ρεπερτόριό του. Συμμετέχει η Ελεάννα Βαρελά. Μαζί τους συμπράττει η Ορχήστρα Ρυθμός, η οποία δημιουργήθηκε από τον Νίκο Χιώτογλου, ο οποίος έχει και την επιμέλεια της ορχήστρας.

Συγκεκριμένα η ορχήστρα υποστηρίζεται μουσικά από τους: Νώντα Αδάμο (ακορντεόν), Χρήστο Δασκαλόπουλο (βιολί), Ρίτα Ζωβοΐλη (κανονάκι), Μιχάλη Καζάνα (μπουζούκι), Ρισέλ Μέτα (κιθάρα), Ηρακλή Παχίδη (τύμπανα), Σταυρούλα Τρυφιάτη (καβάλ), Βαγγέλη Χάνο (μπάσο), Γιάννη Γκαβαρδίνα (σαντούρι), Μιχάλη Τσιντσίνη (κρουστά), Μαρίνα Κελαΐδώνη (φλάουτο) και Νίκο Χιώτογλου (πιάνο – διεύθυνση).

Π. Φάληρο (Παραλία Μπάτη), Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης: 20:30. Είσοδος ελεύθερη.

"Οιδίπους Τύραννος" του Σοφοκλή στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

PATROKLOS_SKAFIDAS.

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχουμε "δει" τόσο μακριά μέσα στο σύμπαν και τόσο βαθιά μέσα στον άνθρωπο. Πολύ συχνά στο χείλος μιας καταστροφής διαπιστώνουμε ότι το κακό που πολεμάμε είμαστε οι ίδιοι. Το πρόσωπο του Οιδίποδα είναι η ίδια η ανθρωπότητα στον καθρέφτη. Έχοντας βρει τον υπαίτιο, βρίσκεται στο σημείο να πρέπει επιτακτικά να κάνει μια επιλογή έστω την τελευταία στιγμή, έστω έχοντας ήδη κάνει το μεγαλύτερο σφάλμα.

Σ’ αυτή την παράσταση, ιδωμένη ως τελετουργικό εξαγνισμού, μια ομάδα με μάσκες γερόντων αποτελεί τον χορό συστρέφεται, θρηνεί και αγωνιά. Μέσα από αυτόν τον χορό αποκαλύπτονται τα τραγικά πρόσωπα Οιδίποδας, Ιοκάστη, Τειρεσίας και Κρέοντας. Οιδίπους ο Γιάννης Στάνκογλου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχύλια 2023.

Μυστήριο 73 Σινεμά Παράδεισος: Βιομηχανίες Συνύπαρξης

Από τις 13 έως τις 24 Σεπτεμβρίου η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει στην Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας (παραλία Ελευσίνας) το Μυστήριο 73 Σινεμά Παράδεισος: Βιομηχανίες Συνύπαρξης, μία σειρά προβολών έργων τέχνης νέων μέσων, μη αφηγηματικών φιλμ και ντοκιμαντέρ που έχουν δημιουργηθεί από 22 διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες.

Μυστήριο 73 Σινεμά Παράδεισος: Βιομηχανίες Συνύπαρξης Ι Hira Nabi, All That Perishes at the Edge of Land 2023 ELEUSIS

Οι προβολές θα γίνουν παρουσία των ίδιων των δημιουργών. Ένα πρότζεκτ σε επιμέλεια της Μαρίνας Φωκίδη, επιμελήτριας και θεωρητικού τέχνης. Ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε μαζί με το σωματείο ναυπηγών στο Γκαντάνι του Πακιστάν, η χαμένη Atlantis του πολυβραβευμένου Ben Russell, η ταινία μικρού μήκους της Εύης Καλογηροπούλου με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών, το θρυλικό What Are the Clouds? του Pier Paolo Pasolini, το ταξίδι ενός κοντέινερ από το Ρότερνταμ μέχρι το Λος Άντζελες και το Χονγκ Κονγκ από τον γκουρού του θεωρητικού σινεμά Allan Sekula, εικόνες από μία έντονη τηλεοπτική συζήτηση για τον πόλεμο στη Συρία μέσα από τη ματιά του Johan Grimonprez, η φιγούρα ενός μελαγχολικού ήλιου -μάρτυρα της ηθικής και περιβαλλοντικής κατάρρευσης του πλανήτη από την εικαστική καλλιτέχνιδα Agnieszka Polska, η ιστορία τεσσάρων drag queens από τη Βραζιλία σε σκηνοθεσία Bárbara Wagner και Benjamin De Burca αλλά και συζητήσεις γυναικών στο Κουρδιστάν, στην Κολομβία και στον Λίβανο είναι μόνο μερικά από τα έργα που θα έχει το κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει. Και εκτός από τα ίδια τα έργα τους, οι καλλιτέχνες και δημιουργοί θα ταξιδέψουν από κάθε γωνιά του πλανήτη στην Ελευσίνα για να παρουσιάσουν οι ίδιοι τις ταινίες τους, να συναντήσουν το ελληνικό κοινό και να συνομιλήσουν μαζί του.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

''Πώς να σωπάσω...'' στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Το θέατρο "Τζένη Καρέζη" τιμά τη μνήμη του Κώστα Καζάκου ένα χρόνο μετά το θάνατό του, μέσα από την προβολή της τελευταίας του παράστασης: "Πώς να σωπάσω...".

Μια παράσταση η οποία μέσα από διαχρονικά τραγούδια της παράδοσης και τραγούδια μεγάλων μας συνθετών, αφηγείται τα πάθη των λαών στον αγώνα τους για ένα καλύτερο αύριο. Η επιβλητική φωνή του μεγάλου μας ηθοποιού θα ακουστεί ξανά στο θέατρο.

"Μια μικρή ιστορία για εκείνα τα ζωηρά παιδιά που δεν αγνόησαν την ιστορία μας, την άκουσαν και πρόσθεσαν τα δικά τους χρώματα σε αυτή. Γιατί το παρελθόν δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την αφετηρία του μέλλοντος."

Στην παράσταση ακούγονται συνθέσεις των: Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Λοΐζου, Γιάννη Μαρκόπουλου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκου Βαμβακάρη, Σταύρου Ξαρχάκου, Δήμου Μούτση

Ερμηνεύουν οι: Χρήστος Θηβαίος, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης

Μουσικοί: Θανάσης Βήχος (πιάνο), Γιάννης Κατσίκας (τύμπανα), Μάκης Πελέκας (μπουζούκι), Μίμης Ντούτσουλης (μπάσο), Ντίνος Χατζηϊορδάνου (ακορντεόν), Γιάννης Παπαζαχαριάκης (κιθάρα), Ανδρέας Τράπαλης (βιολί)

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Παπαζαχαριάκης / Κείμενα-Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια.

Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων στο Πάρκο Τρίτση

Έργο "Κλωνοποίηση" / Έκθεση 'Σκουλάκης-Μακρής Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων' ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, στις 8:00 μ.μ., εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με την ιστορικό τέχνης Ελένη Αθανασίου, με στόχο την ανάδειξη του έργου σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Η έκθεση περιλαμβάνει 50 ζωγραφικά έργα των Δημοσθένη Σκουλάκη και Θανάση Μακρή και θα διαρκέσει έως τις 12 Νοεμβρίου 2023.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»συνολικής έκτασης περίπου 1.200 στρεμμάτων με πρόσβαση μέσω πέντε κύριων εισόδων,βρίσκεται στη θέση με τοπωνύμιο Πύργος Βασιλίσσης ή Επτάλοφος στη δυτική Μητροπολιτική Αθήνα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου.

Η ύπαρξη του υγρού στοιχείου σε μεγάλη αναλογία εντός του Πάρκου, με τη μορφή έξι τεχνητών λιμνών και ενός τεχνητού καναλιού που τις συνδέει, καθώς και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα του Πάρκου, το καθιστούν έναν τόπο φυσικού κάλλους, ενταγμένο στον οικιστικό ιστό, με μοναδικά χαρακτηριστικά για τη δυτική Αθήνα αλλά και για όλο το Λεκανοπέδιο.

Η έκθεση με τίτλο Αντιθέσεις και Διάλογοι Φίλων αφορά την εικαστική διαδρομή δύο φίλων-καλλιτεχνών με πολλές αντιθέσεις αλλά και κοινή ματιά στην ουσία των εικαστικών τους αναζητήσεων.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Σπύρου Μουστακλή 23, 13122 Ίλιον, (Έξοδος 7 από Αττική Οδό, Άγιοι Ανάργυροι-Αχαρναί – κατεύθυνση προς Ελευσίνα), Τετάρτη – Κυριακή: 11:00 - 19:00, Δευτέρα-Τρίτη: κλειστά. Είσοδος ελεύθερη.

